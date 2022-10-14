【散文】玖芎《我把自己埋進土裡》：我處在人際上的飢餓狀態，但我碰到的人都是垃圾

文：玖芎

〈They don't give a shit about people like you〉

《小丑》（Joker）裡，亞瑟和政府專案的免費諮商師對談，亞瑟談到他終於確定自己的存在，諮商師插話說政府裁減預算，緊接著諮商師說：「沒有人在關心你這種人。」（They don't give a shit about people like you.）

「在乎」翻成土耳其文是iplemek，動詞可以拆解成丟繩子，為在深淵中的人遞上一條救命的繩子；而在英文裡則是最沒有價值的shit，連一點shit也不給你，徹底地不關心。

二○一九年《小丑》上映時，我在一個月內重看了六遍，亞瑟的失落讓我感到深切的同感，我回想住在土耳其後所發生的人事，就像是所有人對亞瑟的態度。

很長一段時間，我在土耳其唯一有類似「愉快」感覺的時刻，只有上廁所。生活上只有這件事完全掌握在我自己手中，爛透的情緒排不出來，尿意自然而然就能清空。宿舍生活中只有廁所和衛浴是私人空間，我會在廁所裡無聲地痛哭，沒有任何人看到，不用解釋自己為什麼悲傷，不用假裝自己好了把眼淚吞回去，洗澡時還能順便把鼻涕眼淚都洗乾淨，看起來一點都不難過，不需要勞駕他人虛假的問候。

二○一五年一開始飛出來應該很快樂。從封閉的女校畢業，奔向自由，遠離家人，結交外國朋友，展開留學生活。唯一做到的只有跟家裡斷了關係。私立宿舍比有教官的女校更侵犯個人隱私，女校只有規定和可恨的師長，但同學至少善良無惡意，土耳其人學生都是家長支持執政黨才送進宿舍管教，那些乖乖聽話的學生思想迂腐得不可置信。

舍監拉攏某些學生做線人，他們披著禮儀的皮，假裝熱情地應對，到最後都只為了套情報以待舉報，聽到不算是犯規的私事，便把別人的顏面踩在地上作有趣，八卦隨意流傳。線人抓誰偷抽菸或喝酒，監視學生有無參加每個禮拜的集會。我痛恨強制的團體活動，無法忍受像是個木偶一樣聽話。我假借上廁所，溜到無人的會議室，留心每個腳步，躲在裡頭等待集會時間過去，好似做錯事般緊張。讀女校時也是躲在廁所或是放掃具的櫃子中，躲掉升旗和土風舞活動。

私立宿舍用防止恐怖分子為由，不時來房間翻箱倒櫃，實則想找耗電的熱水壺。每次舍監理直氣壯在我面前打開我的衣櫃時，我噁心得想揍她。

女校每個月都有服儀檢查，站成一排排給教官看，教官總會特別針對某些比較活潑的女學生。強迫規定每個人都一樣，讓我感覺特別沒人性。這個宿舍與女校一樣有服儀檢查，穿著不能看到胸部，裙子不能短過膝蓋。常看到外國學生穿得少些，緊抓著長外套遮住身體，奔過門口旁的舍監辦公室的畫面讓我感到滑稽。有外國學生胸口露太多被要求寫悔過書。舍監動不動威脅扣你獎學金。

所謂的關係、人脈，都是從義務中衍生，比如說有血緣的家人，上學每天相處的同學，除了非得要會面的人，就沒有其他與人交談的機會。宿舍的外國人都愛聊別人的私事，不然就是一起看手機影片、討論明星藝人。每個人盯螢幕看的時間，都比看人眼的時間長。我總覺得他們說的話很無聊，不想參與討論。宿舍的中國學生總是對我玩弄「灣灣」的刻板印象，模仿我說華語的腔調，久了我也厭煩他們敬而遠之。許多住在宿舍的外國人，都只是擦身而過，我總記不起她們的名字，也不曾跟她們深談過。等公車的時候，面熟的非洲女人衝到我面前，生氣地罵我冷漠到很無禮，連跟她問好都不會。

所謂的「朋友」等於制式的打招呼和說廢話嗎？她最後發狠撂下了Don’t keep yourself, please smile, do you understand? （請別再那麼自我，請微笑，你聽懂了嗎？）

我聽得懂字面上的意思，點了點頭，但卻說不出應該的回應，像是允諾改善自己的態度。然後，我搭上公車，端正坐正，肩膀夾緊雙腿併攏，如果不是這樣綁住自己的僵硬姿勢，我將化不成形，我會垮掉。

好似一把大剪刀，把我和其他人之間的關聯全都剪斷了。如果我繼續保持自己，我只能做一個絕緣體，我深刻地感覺我跟身邊的人合不來，只是互相浪費時間，每一個人都很虛假不坦白，大家只想榨取對方身上有用的部分。每個外國人都只是短暫停留土耳其，所有的人都是過客不需太留心。我明白其他人是這樣想後，我更提不起勁說話，每次開口都讓我遲疑。或許一直以來都是這樣，我總是跟周圍的人處不好，我從來沒參加過任何一次同學會，我習慣畢業後斷聯所有人。

我只會跟相同興趣的人談話。我在土耳其遇到的人，總讓我感覺要提防。我不能暢所欲言表達，無話不說只有自言自語的時候，我無法克制自己洗澡時說話。我無法控制自己不要自言自語，害怕被室友發現小聲地說話。這是我從小的壞習慣，因為沒有人跟我講話，所以我會在獨處時不斷自語，好像有一個人陪伴著我。

我處在人際上的飢餓狀態，但我碰到的人都是垃圾。其中帶給我莫大折磨的人，就是我的室友，朝夕相處的互相干擾，再加上宿舍食物難吃，是連土耳其人都嫌爛的餿水，總是過乾的雞肉，帶著羊臊味的牛肉，有菜蟲的生菜，所有的食物都過油過鹹，那是段吃不好也睡不好的日子。

室友的臉臭得像大便。並不是嫌棄非洲室友臉是大便色，而是想表達她的臉真的很臭。她一如往常不打開房間的燈，手機螢幕的光反射出她的臉，她像是沒有腿一樣永遠躺在床上，此刻的她雙手交叉抱緊手肘，好像石化在床上等了我一輩子，看到我後顯出她超級白的牙齒說：「廁所。」