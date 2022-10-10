蔡英文國慶演說談「四大韌性」，同時呼籲北京：兵戎相見絕對不是兩岸的選項

10月10日在民國111年國慶典禮上，總統蔡英文發表國慶演說。演說中除了談到「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」外，也呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。

（中央社）總統蔡英文10月10日在國慶談話表示，中國在台海軍事行動衝擊印太和平穩定，台灣正處變局，不能抱著僥倖心態，台灣用行動告訴全世界，會挑起自我防衛責任，不會坐等命運被決定，也會和盟友共同維護區域安全穩定。

主題為「守土衛國，你我同行」的民國111年國慶典禮上午在總統府前登場，蔡總統以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」。

國防戰力部分，蔡總統說，俄烏戰爭持續進行中，中國在南海、東海及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定，因此絕不能忽視軍事的擴張，正挑戰自由民主世界秩序，這些變局都跟台灣息息相關。

蔡總統強調，台灣正處在變局之中，不能抱著僥倖的心態，必須堅定民主立場，審慎做足準備，隨時因應瞬息萬變的情勢。

蔡總統指出，這幾年來為了強化國防戰力與韌性，加速推動國防改革，國防預算也逐年增加，用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，不會坐等命運被決定，也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。

蔡總統提到，台灣也加速量產各式精準飛彈，及海軍、海巡高效能艦艇；此外，更積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。

蔡總統細數，國機國造、國艦國造在這幾年都有具體成果，潛艦國造也如期推動當中。2週前，台灣第一艘自主研發建造、萬噸級「玉山軍艦」正式交艦，還有國慶典禮上帶頭衝場的勇鷹號新式高教機，都是努力的成果，謝謝全體國軍弟兄姊妹跟她一起克服萬難，交出這張得之不易的國防自主成績單。

蔡總統也指出，為落實全民防衛成立了「全民防衛動員署」，強化戰訓量能，透過精進後備教召訓練，讓後備軍人能使用跟現役軍人相近的武器裝備，提升後備戰力，建構能有效應對現代戰爭需求的國軍，及建立軍民整合的全面防衛動員能力，都刻不容緩，因為必須確保無論平時救災或戰時動員，各項韌性整備、各種物資和人員，都能準確、即時到位。

最重要的是，台灣必須凝聚民心士氣，強化全民的防衛意識。「守土衛國」從來都不只是軍人的事，每一名國民都是國家守護者；這段時間，她看到許多朋友，有年輕爸媽、有上了年紀的阿公阿嬤，也有許多沒有服役經驗的學生，他們不分年齡性別，自發性參加民間課程，學習社區防衛、急救照護以及資訊辨識，這正是「守土衛國，你我同行」的最佳詮釋。

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蔡總統呼籲北京當局：兵戎相見絕對不是兩岸的選項

談到兩岸關係，《中央社》報導，蔡總統說，在台灣這塊土地上的人民，歷經73年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感和歸屬感；台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。「這一點，我們沒有妥協的空間」。

她希望，北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

蔡總統說，要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

「民主韌性」是守護台灣的關鍵

談到「民主韌性」是守護台灣的關鍵，《中央社》報導，蔡總統說，首要的工作，就是要讓自由民主體制成為牢不可破的全民共識。民主社會中可以有不同的立場，可以相互爭辯，但無論外在壓力有多大，都要堅持自由民主體制，一致對外。

蔡總統表示，其次就是強化資訊的透明，及錯假訊息的辨識；台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，這項非傳統的安全威脅，正不斷地干擾民主體制運作。面對境外勢力的滲透及意圖破壞，一定要用更透明、更民主的方式來應對。

最後要持續深化國際合作，跟民主盟友緊密連結。「中華民國台灣，已經成為世界民主自由的重要象徵」，國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定跟民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗。

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打造「經濟韌性」：半導體製造聚集台灣，是全球關鍵之鑰

在「經濟產業」方面，《中央社》報導，蔡總統在國慶談話中指出，全球供應鏈重組仍在進行當中。台灣雖然在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位，但在其他領域也必須快步跟上，才能立於不敗之地。

除了要加快腳步，推進「六大核心戰略產業」發展，更要持續鞏固半導體產業的優勢。她特別要向國人及國際社會強調一點，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。

《中央社》報導，蔡總統還談到，當前最緊迫的經濟變局，是全球通膨和衍生的金融緊縮，帶來經濟衰退和金融波動的風險。

為了管控通膨、穩定民生經濟，台灣透過源頭管理，穩定水、電、油、氣以及大宗物資和關鍵原物料的價格，盡可能降低對國內整體物價衝擊；台灣也強化因應金融市場波動的各種穩定機制，同時，透過有效的政策和公共支出，台灣會加強投資下一世代的基礎建設和人才培育，提供更多就業機會，維繫經濟成長的動能。

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建構並強化社會安全網，是施政重中之重