蔡英文國慶演說談「四大韌性」，同時呼籲北京：兵戎相見絕對不是兩岸的選項
我們想讓你知道的是
總統蔡英文在演說中除了談到「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」外，也呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。
10月10日在民國111年國慶典禮上，總統蔡英文發表國慶演說。演說中除了談到「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」外，也呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。
（中央社）總統蔡英文10月10日在國慶談話表示，中國在台海軍事行動衝擊印太和平穩定，台灣正處變局，不能抱著僥倖心態，台灣用行動告訴全世界，會挑起自我防衛責任，不會坐等命運被決定，也會和盟友共同維護區域安全穩定。
主題為「守土衛國，你我同行」的民國111年國慶典禮上午在總統府前登場，蔡總統以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」。
國防戰力部分，蔡總統說，俄烏戰爭持續進行中，中國在南海、東海及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定，因此絕不能忽視軍事的擴張，正挑戰自由民主世界秩序，這些變局都跟台灣息息相關。
蔡總統強調，台灣正處在變局之中，不能抱著僥倖的心態，必須堅定民主立場，審慎做足準備，隨時因應瞬息萬變的情勢。
蔡總統指出，這幾年來為了強化國防戰力與韌性，加速推動國防改革，國防預算也逐年增加，用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，不會坐等命運被決定，也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。
蔡總統提到，台灣也加速量產各式精準飛彈，及海軍、海巡高效能艦艇；此外，更積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。
蔡總統細數，國機國造、國艦國造在這幾年都有具體成果，潛艦國造也如期推動當中。2週前，台灣第一艘自主研發建造、萬噸級「玉山軍艦」正式交艦，還有國慶典禮上帶頭衝場的勇鷹號新式高教機，都是努力的成果，謝謝全體國軍弟兄姊妹跟她一起克服萬難，交出這張得之不易的國防自主成績單。
蔡總統也指出，為落實全民防衛成立了「全民防衛動員署」，強化戰訓量能，透過精進後備教召訓練，讓後備軍人能使用跟現役軍人相近的武器裝備，提升後備戰力，建構能有效應對現代戰爭需求的國軍，及建立軍民整合的全面防衛動員能力，都刻不容緩，因為必須確保無論平時救災或戰時動員，各項韌性整備、各種物資和人員，都能準確、即時到位。
最重要的是，台灣必須凝聚民心士氣，強化全民的防衛意識。「守土衛國」從來都不只是軍人的事，每一名國民都是國家守護者；這段時間，她看到許多朋友，有年輕爸媽、有上了年紀的阿公阿嬤，也有許多沒有服役經驗的學生，他們不分年齡性別，自發性參加民間課程，學習社區防衛、急救照護以及資訊辨識，這正是「守土衛國，你我同行」的最佳詮釋。
蔡總統呼籲北京當局：兵戎相見絕對不是兩岸的選項
談到兩岸關係，《中央社》報導，蔡總統說，在台灣這塊土地上的人民，歷經73年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感和歸屬感；台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。「這一點，我們沒有妥協的空間」。
她希望，北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。
蔡總統說，要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。
「民主韌性」是守護台灣的關鍵
談到「民主韌性」是守護台灣的關鍵，《中央社》報導，蔡總統說，首要的工作，就是要讓自由民主體制成為牢不可破的全民共識。民主社會中可以有不同的立場，可以相互爭辯，但無論外在壓力有多大，都要堅持自由民主體制，一致對外。
蔡總統表示，其次就是強化資訊的透明，及錯假訊息的辨識；台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，這項非傳統的安全威脅，正不斷地干擾民主體制運作。面對境外勢力的滲透及意圖破壞，一定要用更透明、更民主的方式來應對。
最後要持續深化國際合作，跟民主盟友緊密連結。「中華民國台灣，已經成為世界民主自由的重要象徵」，國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定跟民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗。
打造「經濟韌性」：半導體製造聚集台灣，是全球關鍵之鑰
在「經濟產業」方面，《中央社》報導，蔡總統在國慶談話中指出，全球供應鏈重組仍在進行當中。台灣雖然在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位，但在其他領域也必須快步跟上，才能立於不敗之地。
除了要加快腳步，推進「六大核心戰略產業」發展，更要持續鞏固半導體產業的優勢。她特別要向國人及國際社會強調一點，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。
《中央社》報導，蔡總統還談到，當前最緊迫的經濟變局，是全球通膨和衍生的金融緊縮，帶來經濟衰退和金融波動的風險。
為了管控通膨、穩定民生經濟，台灣透過源頭管理，穩定水、電、油、氣以及大宗物資和關鍵原物料的價格，盡可能降低對國內整體物價衝擊；台灣也強化因應金融市場波動的各種穩定機制，同時，透過有效的政策和公共支出，台灣會加強投資下一世代的基礎建設和人才培育，提供更多就業機會，維繫經濟成長的動能。
建構並強化社會安全網，是施政重中之重
Tags：
LG衣日氣象局開台：惱人曬衣困擾全揭露！免曬衣乾衣機全天候適用，一年四季輕鬆乾衣不必看天氣
我們想讓你知道的是
LG與化身氣象主播「尤衣思」的阿翰，聯手打造LG衣日氣象局，破除台灣多變天氣所帶來的種種曬衣迷思，為所有乾衣困擾提出解方。使用LG免曬衣乾衣機，為你全方面守護心愛的衣物！
台灣時常連續陰雨天衣服總是曬不乾，或是空氣污染導致衣物越曬越髒…屬於亞熱帶海島型氣候的台灣，不僅天候變化多端，加上多雨潮濕及嚴重的空污問題，除了外出穿著難以挑選，我們更常忽略天氣可能對衣物造成的傷害，該怎麼辦呢？就讓LG衣日氣象局幫你解決所有惱人的曬衣困擾吧！
以為春夏曬衣不用擔心？尤衣思揭露春夏曬衣大問題：連結
輕拍除塵、雙重極細密濾網 向隱形髒污說掰掰！
春天曬衣容易讓棉絮、塵蟎附著於衣物上，容易引發大人小孩過敏與不適，搭載高科技的LG免曬衣乾衣機，為最佳解決方案。
LG免曬衣乾衣機支援「輕拍除塵」功能，能有效除蟎並收集棉絮，全方面的乾衣程序，無論大人小孩都安心。內部配備的雙重極細密濾網，能有效濾除棉絮毛髮，大幅提高乾衣效能，讓衣物維持洗衣後的乾淨，不再為空氣中的隱形殺手煩惱。
導入除濕式溫和乾衣技術 保持衣物柔軟與色澤
近幾年台灣夏天高溫動輒飆破35度，雖然能快速晾乾衣物，但當豔陽直射時，紫外線容易導致衣物褪色泛黃，若內部纖維遭到破壞，衣物可能不再柔軟，穿起來肯定渾身不自在，這也是夏天曬衣最大的痛點。
若想避免此狀況發生，可運用LG免曬衣乾衣機搭載的「溫和烘乾除濕式技術」，透過智能感測乾衣技術，可偵測衣物濕度、並自動調整乾衣時間，避免衣物過度受熱損傷，減少衣物變形、恢復衣物蓬鬆，透過精緻的溫和護理，保持衣物的柔軟與色澤，達到最佳的乾衣效果。
如何與秋冬曬衣困擾道別？尤衣思告訴你：連結
60度殺菌行程 減少 99.9% 細菌、塵螨及過敏原
台灣空污日益嚴重，尤其在秋天特別明顯，如果秋天在室外曬衣物，肉眼看不見的PM2.5、細菌、塵蟎與蟲卵全附著在衣物上，如果把這些髒污帶進室內或穿在身上，都可能讓環境空氣變得更混濁，對健康將造成嚴重威脅。
不讓衣物越曬越髒，就交給LG免曬衣乾衣機！LG免曬衣乾衣機搭載60度殺菌行程，可減少99.9%細菌、塵螨及過敏原。
免接瓦斯排風管 安裝簡單安全沒煩惱
至於冬天曬衣最大的煩惱，不外乎天氣過於濕冷、戶外場域氣溫低，不僅衣物不容易乾、就算晾乾也是冰冰冷冷，且衣物潮濕容易產生異味。每當冬天面對曬衣服問題，光用想的就覺得心好累啊…
LG免曬衣乾衣機不但能快速乾衣，還可透過手機「LG ThinQ」APP，隨時隨地遠端遙控乾衣行程、進行能源監控，免除在陽台吹冷風的辛苦。此外，免接排風管及瓦斯管的貼心設計，就算放置在室內，也無須擔憂排廢熱氣的問題；加上110V隨插即用，不僅大幅簡化安裝過程，更讓用電安全無後顧之憂，讓冬天乾衣變成一件輕鬆的事。
下雨天是曬衣最大的敵人！尤衣思一招輕鬆解決：連結
不用再為曬衣場域煩惱 雨天不愁沒乾衣穿
台灣四面環海、屬於多雨潮濕氣候，許多小坪數住家沒有專屬曬衣場域，若是遇到連續陰雨天，曬衣將成為一大難題，有些人甚至因此不敢洗衣服…。只要擁有LG免曬衣乾衣機，洗衣服不用再看天氣預報，就算戶外雨下個沒完沒了，在家也能輕鬆有乾衣服穿。
不僅如此，LG免曬衣乾衣機採「洗乾堆疊」靈活設計，乾衣機與洗衣機兩台可堆疊在一起，「下洗衣上乾衣」同時運作，洗完即乾、高效不曬髒，不須再苦惱要在哪裡曬衣、也不用再擔心曬不乾沒衣服穿。更重要的是，堆疊樣式、容量、顏色都可自行選擇，既美觀又省居家空間。
神級超大容量乾衣機 乾衣的事交給它準沒錯！
LG免曬衣乾衣機集護衣、健康、安全、淨化…等多重技術於一身，設計上更以護衣、健康、淨化與安全為出發點，搭載溫和除濕式乾衣技術（護衣），導入60度殺菌行程（健康），採用雙重極細密濾網，能濾除棉絮毛髮（淨化），加上免接瓦斯、排風管、免明火，110V隨插即用（安全），操作上也毫無難度，透過WiFi就能進行智慧行程配對，使用手機ThinQ APP就能隨時操作與監控；容量部份，LG免曬衣乾衣機提供業界最大16公斤除濕式乾衣，除了平時穿的衣物，要放進棉被、被單等大型寢具，或是窗簾、沙發布套都沒問題。
只要家裡擁有一台LG免曬衣乾衣機，無論一年四季、或是多雨潮濕的氣候下，都能輕鬆把各式衣物曬乾，徹底解決過去曬衣的困擾，乾衣的事交給LG免曬衣乾衣機準沒錯！