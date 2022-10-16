【散文】鍾玲《我的青芽歲月》：舉凡有意見對立的情況，余光中老師一向正面迎戰，不會做背後陷害人的事
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余老師是在二○一七年十二月十四日在高雄逝世。如果他心中仍有掛念的文學界憾事，大概是陳映真不諒解他，陳映真早他一年過世。即使余老師在二○○四年公開登了道歉文章，一篇對自己一九七七年寫〈狼來了〉的道歉文章；陳映真並不接受道歉，依舊認為余老師給王昇寫了告密信，即使余老師已在道歉文章中否認。
文：鍾玲
〈師徒緣——余光中老師〉
一九六七年我選了余光中（一九二八–二○一七）老師的課，成為他的門生，這必然是很深的緣分。也因為這師徒緣分，二十二年後我辭去香港大學的教職，到台灣高雄的中山大學外文研究所專任，改變了我的人生路途。
我上余老師課那年，正在台灣大學外文研究所讀碩士班一年級，根據台大教務處的規定，我們除了選讀外文研究所開的課，還可以選外文系四年級的課；這是台大沿用美國大學碩博士班的學制，很慶幸早在一九六○年代台大就有此規定，否則會錯過這師徒緣分。一九六六年尾探知任職師範大學英語系的余老師，第二學期會到台大外文系兼課，開「英美現代詩」。余老師、瘂弦、鄭愁予寫的現代詩，是那幾年方瑜和我的必讀經典。我高高興興地選到課。大課室裡坐了七十多個學生，不少旁聽生。
那年余老師三十九歲，但在我這個崇拜者眼中，他屬於遙不可及的另外一個時空。在〈奇異的光中〉這篇散文中，這麼描寫我在台大校園上課的路上，看見他的印象：「他端坐在三輪車上馳過，挺直的身軀，肅穆的面容，好像校園裡盛開的杜鵑花只不過是雲霧……他真像一座大理石雕像，飛行的雕像。」 （《愛玉的人》，六十九頁）我的描寫誇大了他的嚴肅冷峻，其實老師望之儼然，即之也溫。
余老師上課時教學認真，分析每一首英美詩都深入淺出，清楚地闡釋詩人的生平和時代背景、詩的意象、巧喻、涵義，外加朗誦鏗鏘有聲、回響如男中音演唱的腔調，真引人入勝。因為他認真，因為他看來莊嚴而氣勢逼人，年輕的我富銳氣，起了挑戰之心。上課期間，我讀到老師發表在《現代文學》的詩歌新作〈火浴〉，就寫了一篇評論〈余光中的《火浴》〉，運用了顏元叔老師在研究所「文學批評」課堂上教我們的新批評法（new criticism），現學現用，分析〈火浴〉圓熟的形式、高曠的意境。但是也批評它只表現藝術家的選擇，缺乏靈魂的歷練過程。
我把這篇評論投去一文學雜誌，遭到退稿。心想雜誌不登，余老師本人看過就好。下了課我向講台走去，到他跟前低聲說：「這一篇是評論你詩歌的文章，給退稿了。請老師指教。」 我有點怯怯的，因為文章中直接批評他的詩歌，怕他看了生氣。余老師的長臉上一貫地滿臉嚴肅，接過稿子。我旋即轉身快步走回教室後排的座位。
沒想到老師那麼愛護學生，那麼大度，把我這篇文章拿去給《現代文學》（三十二期，一九六七年八月）刊出。而且他接受我的批評，擴充改寫了〈火浴〉，發表在《現代文學》三十三期（一九六七年十一月）上。讀到《現代文學》三十三期上老師改寫的〈火浴〉時，我正在美國威士康辛大學圖書館苦讀，窗外寒風刺骨，大地積著層層白雪。
老師改寫的〈火浴〉後面的附錄寫著：「這是一篇異常誠懇也極為犀利的批評文字……敢於冒著觸犯老師的危險，來從事嚴肅的文學批評，這種精神，是值得提倡的。曾經有過這樣的弟子，我感到極大的驕傲。」（黃維樑編，《火浴的鳳凰──余光中作品評論集》，純文學，一九七九，一七七頁）手執這本新上架的《現代文學》三十三期，我心中的火種燃燒起來，因為老師的包容和肯定，我受到鼓舞，走在創作和研究的路上，增添了自信。
要到十年以後在香港，跟余老師的過從才密集些。他是一九七四到一九八五年在香港中文大學中文系任教；我一九七七年跟胡金銓結婚，由美國搬到香港定居，所以余老師跟我在香港時空上有八年的重疊。余老師和金銓兩人在我遷香港之前就交情甚篤。早在一九七二年余老師由台灣去澳洲，在香港轉機需要過夜，金銓邀他入住九龍筆架山的金銓公司宿舍。老師的散文〈沙田七友記〉裡，金銓列於其中，他形容金銓為「儒導」：「這『儒』字，一方面指儒家的忠義之氣，一方面是指讀書人的儒雅之氣。金銓片裡的俠士都有這麼一點儒氣，而金銓自己……不但富於書卷氣，拍起片來，更是博覽史籍，遍查典章，饒有學者氣。」（余光中，《春來半島》，香江，一九八五，九十二頁）
所以我初次應邀到余老師位於中文大學教師宿舍第六苑二樓的家裡聚餐，是因為金銓的關係受邀。座上還有「七友」之中的陳之藩、劉國松、思果。劉國松住在鄰近一棟宿舍，陳之藩就住余家樓下，他們兩人一招即來。那次聚餐也是我跟余太太范我存初次見面，每次她都擺出一桌美味的晚餐。
作為學生，我當然要招待余老師、余太太到我沙田世界花園的家裡聚餐，並請余老師的好友梁佳蘿、黃維樑作陪。這些聚會中老師放鬆而開心，他戲而不謔的幽默語，如落玉盤的珠子。他說劉國松唇上蓄一列黑髭，卻連喝一滴的酒量也沒有，就笑他「虛張聲勢」。老師又拿我的姓名打趣，說：「叮咚叮咚，搖鈴敲鐘。」
進入一九八○年代，老師招待文友，有時找我作陪。一次羅門來香港，老師約他晚上喝咖啡，陪客為詩友戴天和我。漸漸地戶外活動頻繁起來，他曾經帶我們登馬鞍山郊野公園的百花林山上，探訪孫中山母親楊太夫人墓。本來余老師就鍾情於山水大地，在大自然中他輕鬆自在，甚至時而興高采烈。
他策畫登山路線，穿著皮鞋，帶頭攻上峰頂。我是隊伍尾巴的小兵。他帶隊遊歷新界的吐露港灣、馬鞍山郊野公園、西貢郊野公園。我一想到步行登峰就膽怯，到了飛鵝嶺山腳，我一副文弱女史模樣在石頭上一坐說：「等你們登峰凱旋歸來！」我存常陪我坐在山腳下，想來她也辛苦，在家要準備十多人的野餐。在香港新界曾隨老師登頂的包括梁佳蘿、黃國彬、黃維樑、朱立、劉述先等學者文友。
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出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
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智慧城市的樣貌早已不是電影中遙不可及的想像，但在不同族群與不同生活習慣的情況下，科技是否能發揮價值滿足所有人的需求？透過逾1,200位受訪者調查、90多萬篇新興科技文本中，精煉出390組六大領域關鍵字，並從中勾勒出科技如何賦能民眾的日常生活，究竟有哪些是潛在的需求及服務值得產業關注、不容忽視的發展趨勢？
智慧城鄉以創新服務模式來滿足市民對城市生活的需求，同時引領企業智慧化應用的進程，結合以人為本的發展目標，帶動了產業經濟與社會結構改變，逐步讓科技慢慢滲透民眾的生活中，在不斷地創新與變革之下，讓民眾對城市的轉變更加有感，打造更美好的幸福臺灣。
日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
在日常城市生活中的觀光零售、線上農產、交通運輸、市政服務、教育學習及健康照護等六大領域的應用服務，綜合各項指標觀察到，疫情確實成了民眾生活轉變的催化劑，加速了對智慧科技的依賴，以滿足新常態生活下的需求。
從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
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