《南德意志報》曾令人生氣，卻是新聞自由的象徵——默克爾如此說

《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）慶祝辦報77年誌慶，邀請默克爾致詞[注]。

這份創立於1945年10月的報紙，總部位於慕尼黑。就在德國剛剛戰敗，國家一分為四，一片頹垣敗瓦的情景下誕生。慕尼黑屬於美佔區。那時盟軍的心戰部（Psychological Warfare Division）掌控傳媒和報刊發牌，他們把第一個牌照發了給巴伐利亞州三個德國人，這三人就在10月6日辦了這份報章。

港人認識這報，多是於2014年，它有份參與全球傳媒調查名人離岸資產。而香港有份參與的《明報》主編劉進圖，那年遇襲，非常轟動。五年後，有港人合資在《南德意志報》刊登支持社運廣告，使更多港人認識其名。《南德意志報》在德國無人不曉，默克爾的演說，概括了它的歷史，非常值得一讀。

這位前總理說到《南德意志報》是新聞自由的象徵，而非政府喉舌。她說創刊時部分字粒排版，是由希特拉《我的奮鬥》一書的字粒溶掉而成，象徵德國走出極權時代，自由重臨。

該報在1946年報導了「紐倫堡大審」審判納粹戰犯的情況。默克爾特別提到這大報提醒德國人，包括東德人的歷史責任，要反省二戰錯誤。她說到自己在東德只學到納粹迫害共產黨的歷史，卻沒有怎麼學到屠猶的往事；在東德也有被隱性埋名的納粹黨員。默克爾繼續記述這報一路走來，在報導冷戰和東西德統一的角色。

默克爾最後提到《南德意志報》曾令她生氣。那時是1991年，兩德剛統一，她代表右派的基民盟出選。《南德意志報》立場偏左，與基民盟不同，自然常批評這黨。她說到早年常活在她的上司、總理科爾的陰影下，媒體沒有很重視她，所以她為此感到心傷。

然而，她慢慢學會欣賞《南德意志報》的評論，包括批評她姊妹黨、同是偏右的巴伐利亞基社盟（CSU）。她說基社盟不是很會批評自己，她卻從《南德意志報》中更了解這黨。

默克爾總結時重提新聞自由的重要。她說得對，政治人物必須有接受批評的量度，縱然很多時批評未必公允。好的政治人物，都會從抨擊中學習，無則加勉，有則改之，才能真正聽取民意。《南德意志報》邀請立場不同的默克爾，也展露了公民社會兼容並包的精神。默氏的演講資料和趣味並重，用許多實例具體地肯定了該報的貢獻，不是空泛客套稱讚，用字也優美，是近日必讀之選。

注：Ihre Zeitung ging und geht mit der Zeit (6-10-2022, Süddeutsche Zeitung)

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

【加入關鍵評論網會員]每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：Alex

核稿編輯：