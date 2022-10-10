重武輕文：《明日戰記》簡評
我們想讓你知道的是
這電影的看點固然是主角如何以硬鋼硬炮與外星動植物和無意識的機械肉縛，文戲只作附會，武戲才是重中之重，以打鬥情節的比例而言，實勝過許多荷李活英雄片。然而，背景交待的急匆與勉強，卻常使人離戲。
（以下內容含有劇透）
不因是香港首部科幻巨製，大破本地華語片票房記錄，而因一位朋友參與特技後製，所以湊了熱鬧。觀看《明日戰記》之時，實已不熱鬧，接近落畫，影院內門可羅雀。
對一個厭惡機械人片的觀影者而言，《明日戰記》已算交足功課，節奏明快，敘事清晰，絕無悶場，當然，箇中可歸因於典型港產電影的一小時三十分鐘的短篇幅，以及一戲一事的格局。
這電影的看點固然是主角如何以硬鋼硬炮與外星動植物和無意識的機械肉縛，文戲只作附會，武戲才是重中之重，以打鬥情節的比例而言，實勝過許多荷李活英雄片。然而，背景交待的急匆與勉強，卻常使人離戲，以致最終任務完成、理應落淚之時難以動容。故事起始，運用硬科幻的方法，直接以泰來（古天樂飾）為旁白，交待有關人類因機械化戰爭而殘破、處處污染故需建天幕、殞石帶來入侵地球的外星植物等背景，又以女兒患癌，讓後來加入的女孩角色能為緊張情節略添情味，如此雖然清晰，但因為處理的命題太過濫俗而缺乏細節和新意，使實在感築不起來，還不如像杜琪峯的經典作《鎗火》，更擺明聚焦於轟轟烈烈，不用蜻蜓點水地加入父女情、陰謀角力、環保議題等。
出於學術習性，剛聽到「潘朵拉」這外來植物具淨化空氣的功能卻被視作摧毀目標時，立即想起現時學界流行的生態批評（eco-criticism），這門學說可用於剖析電影人如何透過直接紀錄或虛構隱喻來抗議人類中心主義（anthropocentrism）所釀造的惡果，然而，《明日戰記》顯然只把「潘朵拉」簡化為一個人類轉危為機、使生境重歸平衡的機會，不作深究，只要以「人」的方法成功改造基因，問題就不是問題了，如此，似乎又落入人類中心的過度樂觀主義，有益娛樂，但教化不足。
雖然要求電影必需有深度、能啟發是苛刻的，不過，反過來，至少要把整個故事包得圓熟些，不說為何有高超人型機械技術還需人類執行任務這終極矛盾了（因為若譚冰上校〔劉嘉玲飾〕真如自己所言般信任機械的話，主角就不用上場了），還有很多犯駁位置，比如貪生怕死的隊員頃刻勇猛非凡、裝甲軍人受各種猛烈撞擊都不致腦震蕩、把基因改造液體拋到植物母體的表面就能立時發揮效用、潘朵拉被改造那刻外在於它的奇異生物也隨之死亡……簡單而言，是缺乏邏輯嚴密的科幻世界觀支撐，又或，是香港電影的老問題，不把資源集中於劇本，而在各種周邊，若4.5億成本中，有二三百萬讓編劇人才專心而細意地推敲琢磨，可能是一個更切實和札實的故事了，不過，又或許，內裡涉及對投資者、製作人、大市場的遷就，以致非如此不可，就不得而知了。
順帶一說，電影最讓筆者出戲之處，在於看到張家輝煞有介事的面容。他早已藉林超賢執導的《證人》、《線人》和《激戰》成功洗脫諧星之名，但在《明日戰記》中，卻以生硬的造型和演繹，溢出與電影基調不符的喜感。
不過無論如何，作為稍年輕的觀眾，原對這老班底不太看好，但最後能見票房佳績，總覺得比《殺出個黃昏》更勵志。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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誰說永續距離遠！掌握永續力三秘訣，人人都能成為永續生活家
我們想讓你知道的是
「永續」一詞可說是近來最夯的名詞，想要落實永續並非難事，只要把握永續力三秘訣：參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知做起，就能快速提升永續力！
一場突如其來的新冠疫情，讓充滿變動的大環境成為全人類的「新常態」，疫情讓世人看見，環境是人類最大的危機；隨著後疫時代來臨，站在關鍵重建點的我們，更要積極化危機為轉機，往前建設一個有韌性且永續的社會。因此當前除了要擴增永續的想像，不只是做環保，還要讓永續不該只是一種宣稱、一句口號，必須仰賴所有人在日常生活中的點滴實踐。
永續不是口號 涵養永續力三秘訣從生活領航
如今「永續」已成為全球企業顯學，然而真正的永續，卻不僅僅是政府、企業該付出努力，永續該被每個人落實在日常中，就像空氣、水一樣自然，就如同作家安娜．拉普(Anna Lappé)的名言：「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」
只要人人皆具備永續力，就能在日常生活中自然輕鬆地落實永續。
什麼是「永續力」呢？簡單來說，它是人類必備的關鍵素養，能引領大眾察覺問題、發展解方，以形塑更好的社會樣貌，是非常重要的關鍵能力。至於要如何涵養出如此重要的永續力，其實並不難，從參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知這些秘訣做起，就能快速建立起永續力！
培養永續力的第一步 從填寫「永續素養大調查」做起
有道是，「知己知彼，百戰百勝」，要涵養永續力，首先得從自己的永續力檢視起，花個十分鐘，參與「永續素養大調查」，了解自身對於永續議題的掌握度，就是重要的開始。
長期關注永續發展的星展銀行，攜手社企流及願景工程基金會，繼2021年發起全台第一個「永續素養大調查」，吸引萬人參與填答後，今年更加聚焦，以「永續力是你的超能力」為主軸，再度發起「永續素養大調查」，並結合專書、嘉年華等活動，以多元精彩內容邀請大眾一起涵養永續力。
有鑑於去年的調查結果，不少人將永續與環保劃上等號，為了擴大大眾對於永續的想像，並促進更多永續行動，這次的「永續素養大調查」，不僅聚焦包含ESG、淨零等關鍵名詞內涵，還包含像是全球 SDGs 指標完成概況、台灣國民法官上路、淨零轉型策略等國內外重要的永續發展政策及現況，填答也涵蓋教育、食農、氣候變遷、社會兼容等廣泛的永續議題，聚焦成為50 道題目，只要用喝一杯咖啡的時間，即可輕鬆完成填答，而填答完成後，還能免費兌換與抽獎獲得總價值超過 50 萬元的永續好禮！
向經典案例學習 展現為永續奮戰鬥士的星展隨行精神
再來，向經典的永續案例取經，是厚植實力的重要的作法。有鑑於此，星展銀行去年與社企流、願景工程基金會攜手推出永續生活家系列專訪，今年亦發起「風格生活，星展隨行」的品牌活動，邀請具社會影響力的風格生活家，與大家分享永續生活的實踐心法。
像是台灣與烏拉圭混血的知名Youtuber金魚腦，便以推廣「無塑」、「環保」議題大受矚目，平時也熱愛分享旅遊生活與跨國文化，今年更從環保的支持者，躍升為經營者，在台北開了一間「無包裝商店」實體店，店內選品也持續推廣永續理念。而零廢棄夫妻則是在面對身邊的舊物時，比起直接丟進垃圾桶，反而思考如何為它們創造新價值；萬秀洗衣店主理人張瑞夫，則是打造一個循環平台，幫助洗衣店業者可自主上架那些被遺忘、卻仍完好無缺、具清潔保障的衣物找到新歸屬，盼能開啟大眾對於舊衣的新想像。
這些案例，皆打破框架，擴大永續能在生活中實現的樣貌，而同為實踐永續的夥伴，星展銀行更以『與眾不同的銀行 (different kind of bank)』自我期許，要『更像為永續奮戰的鬥士( Eco-warrior )（為永續奮戰的鬥士）』，號召大眾一同響應，實踐永續！
不斷掌握新知 涵養充實永續力
至於最後的秘訣在於不斷掌握永續新知，為了讓資訊更加普及，也更能被大眾接受，星展銀行同樣展現創意，與社企流、願景工程基金會舉辦「永續力是你的超能力」策展，除了專題內容將聚焦台灣現況，精選「教育、食農、環境、社會兼容、城鄉發展」五大議題，推出議題指南與人物對談，為大家錨定議題、掌握永續新知外，也透過永續行動嘉年華的舉辦，邀請於長期於永續領域耕耘者，透過創新展覽、選物市集、未來論壇等多元方式，開啟對話交流及互動的大門，還有藉由專書收錄國際與台灣趨勢，並集結國內外、各類型單位的永續案例，作為公民或組織於生活和工作層面實踐的指南，帶大家輕鬆掌握永續新知。時代變動迅速下，擁有永續力，就是驅動社會變得更好的超能力！永續行動嘉年華將於 10 月 15 、16 日在華山文創園區舉辦，以輕鬆、有趣方式，為公民打造全方位的永續力。活動免費參與、即日起開放報名：https://bit.ly/3DDivEM