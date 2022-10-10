重武輕文：《明日戰記》簡評

（以下內容含有劇透）

不因是香港首部科幻巨製，大破本地華語片票房記錄，而因一位朋友參與特技後製，所以湊了熱鬧。觀看《明日戰記》之時，實已不熱鬧，接近落畫，影院內門可羅雀。

對一個厭惡機械人片的觀影者而言，《明日戰記》已算交足功課，節奏明快，敘事清晰，絕無悶場，當然，箇中可歸因於典型港產電影的一小時三十分鐘的短篇幅，以及一戲一事的格局。

這電影的看點固然是主角如何以硬鋼硬炮與外星動植物和無意識的機械肉縛，文戲只作附會，武戲才是重中之重，以打鬥情節的比例而言，實勝過許多荷李活英雄片。然而，背景交待的急匆與勉強，卻常使人離戲，以致最終任務完成、理應落淚之時難以動容。故事起始，運用硬科幻的方法，直接以泰來（古天樂飾）為旁白，交待有關人類因機械化戰爭而殘破、處處污染故需建天幕、殞石帶來入侵地球的外星植物等背景，又以女兒患癌，讓後來加入的女孩角色能為緊張情節略添情味，如此雖然清晰，但因為處理的命題太過濫俗而缺乏細節和新意，使實在感築不起來，還不如像杜琪峯的經典作《鎗火》，更擺明聚焦於轟轟烈烈，不用蜻蜓點水地加入父女情、陰謀角力、環保議題等。

出於學術習性，剛聽到「潘朵拉」這外來植物具淨化空氣的功能卻被視作摧毀目標時，立即想起現時學界流行的生態批評（eco-criticism），這門學說可用於剖析電影人如何透過直接紀錄或虛構隱喻來抗議人類中心主義（anthropocentrism）所釀造的惡果，然而，《明日戰記》顯然只把「潘朵拉」簡化為一個人類轉危為機、使生境重歸平衡的機會，不作深究，只要以「人」的方法成功改造基因，問題就不是問題了，如此，似乎又落入人類中心的過度樂觀主義，有益娛樂，但教化不足。

圖片來源：電影《明日戰記》劇照

雖然要求電影必需有深度、能啟發是苛刻的，不過，反過來，至少要把整個故事包得圓熟些，不說為何有高超人型機械技術還需人類執行任務這終極矛盾了（因為若譚冰上校〔劉嘉玲飾〕真如自己所言般信任機械的話，主角就不用上場了），還有很多犯駁位置，比如貪生怕死的隊員頃刻勇猛非凡、裝甲軍人受各種猛烈撞擊都不致腦震蕩、把基因改造液體拋到植物母體的表面就能立時發揮效用、潘朵拉被改造那刻外在於它的奇異生物也隨之死亡……簡單而言，是缺乏邏輯嚴密的科幻世界觀支撐，又或，是香港電影的老問題，不把資源集中於劇本，而在各種周邊，若4.5億成本中，有二三百萬讓編劇人才專心而細意地推敲琢磨，可能是一個更切實和札實的故事了，不過，又或許，內裡涉及對投資者、製作人、大市場的遷就，以致非如此不可，就不得而知了。

順帶一說，電影最讓筆者出戲之處，在於看到張家輝煞有介事的面容。他早已藉林超賢執導的《證人》、《線人》和《激戰》成功洗脫諧星之名，但在《明日戰記》中，卻以生硬的造型和演繹，溢出與電影基調不符的喜感。

不過無論如何，作為稍年輕的觀眾，原對這老班底不太看好，但最後能見票房佳績，總覺得比《殺出個黃昏》更勵志。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin