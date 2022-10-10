報復克里米亞大橋遇襲，俄羅斯發射75枚巡弋飛彈襲擊烏克蘭各大城

（中央社）烏克蘭首都基輔數個月以來相對寧靜，卻在10月10日清晨被接連兩起爆炸聲打破；影像畫面顯示，陣陣濃煙竄向天際。《美聯社》記者表示，可以聽到顯然是被飛彈攻擊引發的爆炸聲響。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回報，爆炸發生在基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）。這個地區位於基輔市中心，許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）在推特發布的照片顯示，至少有一處爆炸發生於市中心的國立基輔大學（Kyiv National University）主要建物附近。

基輔緊急救難單位發言人告訴《美聯社》，爆炸造成人員傷亡，救難人員目前正在不同地區展開搶救。死傷人數目前不明。

《路透社》報導，烏克蘭西部利維夫（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、日托米爾（Zhytomyr）以及中部第聶伯羅（Dnipro）亦傳出爆炸聲。

俄烏最近的交戰聚焦於克里米亞以北的地區，包括札波利沙市（Zaporizhzhia），8日晚間俄軍從占領的札波利沙地區連夜發射6枚飛彈攻擊札波利沙市。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）10月9日才指控克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸是烏克蘭特種部隊發動的「恐怖主義行為」。

根據烏克蘭媒體報導和地方官員，烏國首都基輔發生一連串爆炸事件；影像畫面顯示，陣陣濃煙竄向天際。

英國《衛報》（The Guardian）報導，在當地時間上午8時30分過後，基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）透過官方Telegram帳號發表聲明說：「基輔市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivsky）發生數起爆炸事件。」維塔利．克里契科說，稍後將公布更多資訊。

人在基輔的《法新社》記者也報導，基輔市中心今晨傳出3聲響亮的爆炸聲；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天才指控克里米亞橋（Crimean Bridge）爆炸是烏克蘭特務情報機關所為。

爆炸發生在當地時間8時15分前後，在爆炸發生前1個多小時，烏克蘭首都響起空襲警報。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 飛彈在兒童遊樂園旁爆炸

《路透社》報導，俄羅斯選在週一早上的尖峰時段襲擊烏克蘭各地的城市，造成平民死亡並摧毀基礎設施，顯然是在報復克里米亞大橋遭到攻擊。飛彈襲擊了基輔市中心繁忙的十字路口、公園和旅遊景點，這波攻擊的強度，甚至超越俄烏戰爭初期的基輔攻防戰時期。

烏克蘭國防部表示，俄羅斯至少發射了75枚巡弋飛彈，烏克蘭的防空系統擊落了其中的41枚。 基輔市警方表示，首都至少有5人喪生，12人受傷。

這波攻擊由俄羅斯「末日將軍」主導

《衛報》報導，在俄羅斯任命臭名昭著的 Sergei Surovikin 將軍為烏克蘭戰爭總司令兩天后，就發生了針對烏克蘭各地城市的飛彈攻擊。 Sergei Surovikin 將軍是一位經驗豐富的指揮官和空軍上將，他於2017年領導了俄羅斯在敘利亞的軍事行動。他被指控監督了一場殘酷的轟炸，這場轟炸摧毀了敘利亞阿勒頗市的大部分地區。

在軍隊中，他的同事們給 Surovikin取 了「末日將軍」的綽號，因為他以強硬和非正規的方式作戰。 「看到今天早上在基輔發生的事情，我並不感到驚訝。Surovikin絕對冷酷無情，幾乎不顧生命」一位曾與他共事過的俄羅斯前國防部官員告訴《衛報》。 「我怕他的手會沾滿烏克蘭人的血。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 普亭與「末日將軍」Sergei Surovikin

澤倫斯基呼籲全國民眾堅持下去

《CNN》報導，攻擊過後，烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelenskyy ）在社交軟體Telegram上表示「這是全面戰爭的第229天。這是他們試圖消滅我們，並將我們從地球上抹去的第229天。簡而言之，就是這樣。」澤倫斯基說道 「他們試圖屠殺我們在 札波利沙 的家中睡覺的人。他們試圖殺死正在前往 第聶伯羅 和基輔工作的人。」

最後澤倫斯基呼籲民眾「烏克蘭全境的空襲警報不會減弱，火箭會繼續襲擊。不幸的是，我們將會有死傷。 請照顧好你們自己， 不要離開你的避難所，注意安全，照顧好你的家人。讓我們堅持下去，要堅強。」

G7將召開緊急會議

《德國之聲》報導， 澤倫斯基在烏克蘭遭受飛彈攻擊後表示，他同意德國總理蕭茲（ Olaf Scholz ）召開七國集團（G7）緊急會議，以應對俄羅斯的飛彈襲擊。 德國政府譴責這波襲擊，並誓言繼續支持烏克蘭。德國政府計劃於10月11日與 澤倫斯基 舉行一次G7視訊會議。

澤倫斯基表示，他已準備好針對俄羅斯襲擊，爭取援助恢復受損基礎設施的演講。澤倫斯基還與法國總統埃馬克宏（ Emmanuel Macron ），就加強烏克蘭防空系統，以及協調歐洲「硬起來」的必要性進行了交談。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航