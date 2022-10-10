報復克里米亞大橋遇襲，俄羅斯發射75枚巡弋飛彈襲擊烏克蘭各大城
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烏克蘭國防部表示，俄羅斯至少發射了75枚巡弋飛彈，烏克蘭的防空系統擊落了其中的41枚。基輔市警方表示，首都至少有5人喪生，12人受傷。
（中央社）烏克蘭首都基輔數個月以來相對寧靜，卻在10月10日清晨被接連兩起爆炸聲打破；影像畫面顯示，陣陣濃煙竄向天際。《美聯社》記者表示，可以聽到顯然是被飛彈攻擊引發的爆炸聲響。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回報，爆炸發生在基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）。這個地區位於基輔市中心，許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）在推特發布的照片顯示，至少有一處爆炸發生於市中心的國立基輔大學（Kyiv National University）主要建物附近。
基輔緊急救難單位發言人告訴《美聯社》，爆炸造成人員傷亡，救難人員目前正在不同地區展開搶救。死傷人數目前不明。
《路透社》報導，烏克蘭西部利維夫（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、日托米爾（Zhytomyr）以及中部第聶伯羅（Dnipro）亦傳出爆炸聲。
俄烏最近的交戰聚焦於克里米亞以北的地區，包括札波利沙市（Zaporizhzhia），8日晚間俄軍從占領的札波利沙地區連夜發射6枚飛彈攻擊札波利沙市。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）10月9日才指控克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸是烏克蘭特種部隊發動的「恐怖主義行為」。
根據烏克蘭媒體報導和地方官員，烏國首都基輔發生一連串爆炸事件；影像畫面顯示，陣陣濃煙竄向天際。
英國《衛報》（The Guardian）報導，在當地時間上午8時30分過後，基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）透過官方Telegram帳號發表聲明說：「基輔市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivsky）發生數起爆炸事件。」維塔利．克里契科說，稍後將公布更多資訊。
人在基輔的《法新社》記者也報導，基輔市中心今晨傳出3聲響亮的爆炸聲；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天才指控克里米亞橋（Crimean Bridge）爆炸是烏克蘭特務情報機關所為。
爆炸發生在當地時間8時15分前後，在爆炸發生前1個多小時，烏克蘭首都響起空襲警報。
《路透社》報導，俄羅斯選在週一早上的尖峰時段襲擊烏克蘭各地的城市，造成平民死亡並摧毀基礎設施，顯然是在報復克里米亞大橋遭到攻擊。飛彈襲擊了基輔市中心繁忙的十字路口、公園和旅遊景點，這波攻擊的強度，甚至超越俄烏戰爭初期的基輔攻防戰時期。
烏克蘭國防部表示，俄羅斯至少發射了75枚巡弋飛彈，烏克蘭的防空系統擊落了其中的41枚。基輔市警方表示，首都至少有5人喪生，12人受傷。
這波攻擊由俄羅斯「末日將軍」主導
《衛報》報導，在俄羅斯任命臭名昭著的Sergei Surovikin將軍為烏克蘭戰爭總司令兩天后，就發生了針對烏克蘭各地城市的飛彈攻擊。Sergei Surovikin將軍是一位經驗豐富的指揮官和空軍上將，他於2017年領導了俄羅斯在敘利亞的軍事行動。他被指控監督了一場殘酷的轟炸，這場轟炸摧毀了敘利亞阿勒頗市的大部分地區。
在軍隊中，他的同事們給Surovikin取了「末日將軍」的綽號，因為他以強硬和非正規的方式作戰。「看到今天早上在基輔發生的事情，我並不感到驚訝。Surovikin絕對冷酷無情，幾乎不顧生命」一位曾與他共事過的俄羅斯前國防部官員告訴《衛報》。「我怕他的手會沾滿烏克蘭人的血。」
澤倫斯基呼籲全國民眾堅持下去
《CNN》報導，攻擊過後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交軟體Telegram上表示「這是全面戰爭的第229天。這是他們試圖消滅我們，並將我們從地球上抹去的第229天。簡而言之，就是這樣。」澤倫斯基說道 「他們試圖屠殺我們在札波利沙的家中睡覺的人。他們試圖殺死正在前往第聶伯羅和基輔工作的人。」
最後澤倫斯基呼籲民眾「烏克蘭全境的空襲警報不會減弱，火箭會繼續襲擊。不幸的是，我們將會有死傷。請照顧好你們自己，不要離開你的避難所，注意安全，照顧好你的家人。讓我們堅持下去，要堅強。」
G7將召開緊急會議
《德國之聲》報導，澤倫斯基在烏克蘭遭受飛彈攻擊後表示，他同意德國總理蕭茲（Olaf Scholz）召開七國集團（G7）緊急會議，以應對俄羅斯的飛彈襲擊。德國政府譴責這波襲擊，並誓言繼續支持烏克蘭。德國政府計劃於10月11日與澤倫斯基舉行一次G7視訊會議。
澤倫斯基表示，他已準備好針對俄羅斯襲擊，爭取援助恢復受損基礎設施的演講。澤倫斯基還與法國總統埃馬克宏（Emmanuel Macron），就加強烏克蘭防空系統，以及協調歐洲「硬起來」的必要性進行了交談。
新聞來源
- 烏克蘭首都驚傳連環爆炸 基輔大學周邊遭飛彈攻擊（中央社）
- Russia strikes cities across Ukraine at rush hour in apparent revenge strikes《路透社》
- Russia-Ukraine war live: Kyiv hit by missiles as several Ukrainian cities come under Russian attack（衛報）
- Zelensky says Russians are "trying to annihilate us" after attacks Monday morning（CNN）
- Ukraine: Explosions rock Kyiv, other cities — live updates（德國之聲）
延伸閱讀
- 克里米亞大橋發生爆炸：威脅烏南俄軍補給，也象徵烏軍有能力威脅克里米亞半島
- 《德國之聲》專訪俄羅斯母親：我們反對戰爭，沉默是因為一點辦法也沒有
- 拜登再提供烏克蘭6.25億美元軍援，車臣領袖送兒子上戰場被普亭封為一級上將
- 烏克蘭突破南部防線，傳俄西部軍區司令遭革職；澤倫斯基簽署法令確認不與普亭談判
- 捷克民眾發起「給普亭的禮物」募資計畫，募得130萬美元買「T-72復仇者戰車」送烏克蘭軍隊
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：陳偉誠 創辦人暨執行長（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：