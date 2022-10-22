【小說】阿迪契《美國佬》選摘：奈及利亞應該是她的歸屬，只有在那裡，她可以落地生根
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《美國佬》藉由愛情探問究竟什麼是親密關係、歸屬感，並以此展開對社會現象的種種觀察，細膩呈現人們在不同文化之間的矛盾心理。書中角色不輕易評價哪一國孰劣孰優，而是讓讀者看見他們複雜的心理，以及辛勤尋覓歸屬的過程。
文：奇瑪曼達．恩格茲．阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）
第一章
夏天的普林斯頓聞起來沒什麼氣味，伊菲美廬雖然喜愛蔥郁靜謐的綠樹、整潔的街道、華美的屋宅、雅緻而價位過高的小店，以及寧靜泰然、始終如一的優雅氛圍，但這種缺了一股氣味的感覺才最合她的意。說不定這是因為其他她熟悉的美國城市都有獨特的氣味。
費城帶著歷史年歲的沉香；紐哈芬聞來像是受到輕怠；巴爾的摩飄著海水的鹹味；布魯克林聞來像是曝曬在陽光下的垃圾；但普林斯頓沒什麼氣味。她喜歡在這裡深深吸口氣，喜歡看著當地居民謙恭有禮地開車，把他們最新款的車子停在納蘇街的有機超商，或是壽司餐廳、冰淇淋店（販售五十種不同口味的冰淇淋，甚至包括紅辣椒口味）、郵局（職員熱情洋溢，步履輕盈地站在門口親迎民眾）外面。她喜歡洋溢著濃濃書卷氣的校園、哥德式的建築、藤蔓密布的石牆，她喜歡陰濛的夜光為周遭覆上一抹鬼魅之氣，她尤其喜歡當地伴隨著富裕而來的安逸，在這樣的氛圍中，她可以佯裝成另一個人——某位特許躋身美國社會、煥發自信的幸運兒。
但她不喜歡她得去特倫頓編髮辮。她當然不指望普林斯頓有家髮辮沙龍，在這裡她只見過少數幾個黑人居民，膚色極淺、頭髮細長柔軟，她根本無法想像這種髮質編得出髮辮。不過當她頂著下午的豔陽在火車站候車，手提包裡的巧克力棒融化了，她不禁心想，這裡為什麼沒有一個地方可以幫她編髮辮。
其他幾個站在月台候車的民眾都是白人，人人削瘦結實，身著短窄清涼的夏裝。離她最近的男士舔食冰淇淋甜筒，她始終覺得成年的美國男子大啖冰淇淋甜筒有點不成體統，尤其在大庭廣眾之下，看來更是不像話。當火車終於嘎嘎進站，他轉頭對她說了一句：「也該來囉。」語氣帶著互不相識的人們對大眾運輸系統同感失望而滋生的熟稔。她對他微微一笑。男士灰白的髮色整個往前梳，試圖遮掩光禿的頭頂，看來有點滑稽。他肯定是個學者，但不是人文學系，否則他會比較在乎別人對他的觀感。他八成研究硬底子的科學，說不定是化學。以前她通常回應一句「I know」，這個特殊的美式措辭傳達贊同，而不表示她果真知道。接著她會跟他小聊片刻，看看他會不會說出一些她可以當作她部落格題材的話。
人們若被問起他們自己，通常至感榮幸，他們開口之後，你若什麼都不說，他們更是侃侃而談。他們已受到制約，非得填補沉默。如果他們問她從事哪一行，她通常含糊其辭地說：「我撰寫一個生活風格的部落格。」因為她若明說：「我匿名撰寫一個部落格，部落格稱為『種族小記；或說一個非美國黑人側觀美國黑人（昔稱黑鬼）的種種心得』。」他們聽了肯定不自在。但她說過好幾次，有一次在火車上，她跟坐在隔壁的白人男子明說；這人一頭雷鬼辮，髮辮如麻繩般粗硬，髮尾金黃蓬鬆，身穿破爛的T恤，神情相當凜然，讓她以為他是個社會正義的鬥士，說不定是個理想的客座部落客。
「最近種族議題絕對炒作過了頭，黑人不該自以為是，所謂的富貴和貧窮，純粹是階級問題。」他淡然地跟她說，而她把這番話當作開場白，寫了一篇貼文，名為「不是每個一頭雷鬼辮的美國白人都上道」。還有那位來自俄亥俄州、在飛機上跟她擠在同一排的男士，他那套直筒西裝和衣領顏色呈現鮮明對比，她從中判定他是中階主管。他好奇何謂「生活風格的部落格」，她索性跟他挑明，多少以為他會就此打住，或是說句「唯一要緊的族類是人類」的泛泛之語為自己辯白，藉此結束談話。但他說：「妳有沒有寫過領養？在這個國家，沒有人想要黑人嬰兒，我說的可不是黑白混血，我說的是黑人。就連黑人家庭也不想要黑人嬰兒。」
他告訴她，他和他太太領養了一名黑人孩童，鄰居們的神情好像他們自願成為烈士，倡揚某種令人半信半疑的主張。她以「衣著品味不佳的俄亥俄州白人中階主管並非始終如你所想」為題，寫了一篇關於這位男士的貼文，讀者反應熱烈，留言數高居當月之冠。她依然心想他是否讀了，也希望他讀了。她經常坐在咖啡館、機場或是火車站，看著來往的陌生人，想像他們過著怎樣的生活，猜想他們之中哪些人可能讀了她的部落格。
如今這些都是過去式囉。她幾天前才寫了告別貼文，截至目前有兩百七十四則留言。每個月都有新的讀者加入，他們有所連結、轉載、在不同版面貼文，人人都比她見多識廣，始終讓她既是害怕，卻也欣喜。最常留言的讀者之一SapphicDerrida寫道：這事我居然如此放在心上，我自己都有點訝異。祝妳順利追求所謂「生命的變化」，但請妳盡快回到部落格的世界。妳已經用妳直率、桀驁、詼諧、發人省思的聲音開創了一個對話的空間，讓大家在這裡商討重要的議題。
諸如SapphicDerrida的讀者們引用數據，留言使用「具體化」之類的字眼，讓伊菲美廬緊張戒慎，也讓她更想寫出獨具一格、令人折服的貼文，久而久之，她開始從旁人的生活擷取題材，感覺自己像隻竊食殘骸的兀鷹。有時勉強扯上種族，有時連她自己都覺得不可信，寫得愈多，愈感猶豫。每篇貼文都讓她褪去一片自我的鱗片，直到她感覺赤裸而虛偽。
上車之後，吃冰淇淋的男子坐在她旁邊，她不想跟他攀談，於是緊盯著腳邊被冰咖啡弄髒的汙漬，直到火車駛抵特倫頓。月台上滿是黑人，很多都是大胖子，身著短窄清涼的夏裝。車程不過短短幾分鐘，景況卻是截然不同，想來依然令她訝異。初抵美國那年，她經常從紐澤西搭車到紐約市的賓州車站，然後轉搭地鐵到布魯克林的弗萊特蘭（Flatlands）探訪烏珠表姑，在曼哈頓各站下車的多半是瘦瘦的白人，隨著地鐵漸漸開往布魯克林，下車的多半是胖胖的黑人，她看了始終訝異。但她可沒把他們看作是「胖子」，而是覺得他們是「大個子」，因為她的朋友琴妮卡打從一開始就提醒她，「胖」在美國是個不雅的字眼，充滿「愚笨」或是「粗鄙」的意涵，而不像「矮小」、「高大」純粹只是形容。因此她再也不用這字。
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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