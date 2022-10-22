【小說】阿迪契《美國佬》選摘：奈及利亞應該是她的歸屬，只有在那裡，她可以落地生根

文：奇瑪曼達．恩格茲．阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）

第一章

夏天的普林斯頓聞起來沒什麼氣味，伊菲美廬雖然喜愛蔥郁靜謐的綠樹、整潔的街道、華美的屋宅、雅緻而價位過高的小店，以及寧靜泰然、始終如一的優雅氛圍，但這種缺了一股氣味的感覺才最合她的意。說不定這是因為其他她熟悉的美國城市都有獨特的氣味。

費城帶著歷史年歲的沉香；紐哈芬聞來像是受到輕怠；巴爾的摩飄著海水的鹹味；布魯克林聞來像是曝曬在陽光下的垃圾；但普林斯頓沒什麼氣味。她喜歡在這裡深深吸口氣，喜歡看著當地居民謙恭有禮地開車，把他們最新款的車子停在納蘇街的有機超商，或是壽司餐廳、冰淇淋店（販售五十種不同口味的冰淇淋，甚至包括紅辣椒口味）、郵局（職員熱情洋溢，步履輕盈地站在門口親迎民眾）外面。她喜歡洋溢著濃濃書卷氣的校園、哥德式的建築、藤蔓密布的石牆，她喜歡陰濛的夜光為周遭覆上一抹鬼魅之氣，她尤其喜歡當地伴隨著富裕而來的安逸，在這樣的氛圍中，她可以佯裝成另一個人——某位特許躋身美國社會、煥發自信的幸運兒。

但她不喜歡她得去特倫頓編髮辮。她當然不指望普林斯頓有家髮辮沙龍，在這裡她只見過少數幾個黑人居民，膚色極淺、頭髮細長柔軟，她根本無法想像這種髮質編得出髮辮。不過當她頂著下午的豔陽在火車站候車，手提包裡的巧克力棒融化了，她不禁心想，這裡為什麼沒有一個地方可以幫她編髮辮。

其他幾個站在月台候車的民眾都是白人，人人削瘦結實，身著短窄清涼的夏裝。離她最近的男士舔食冰淇淋甜筒，她始終覺得成年的美國男子大啖冰淇淋甜筒有點不成體統，尤其在大庭廣眾之下，看來更是不像話。當火車終於嘎嘎進站，他轉頭對她說了一句：「也該來囉。」語氣帶著互不相識的人們對大眾運輸系統同感失望而滋生的熟稔。她對他微微一笑。男士灰白的髮色整個往前梳，試圖遮掩光禿的頭頂，看來有點滑稽。他肯定是個學者，但不是人文學系，否則他會比較在乎別人對他的觀感。他八成研究硬底子的科學，說不定是化學。以前她通常回應一句「I know」，這個特殊的美式措辭傳達贊同，而不表示她果真知道。接著她會跟他小聊片刻，看看他會不會說出一些她可以當作她部落格題材的話。

人們若被問起他們自己，通常至感榮幸，他們開口之後，你若什麼都不說，他們更是侃侃而談。他們已受到制約，非得填補沉默。如果他們問她從事哪一行，她通常含糊其辭地說：「我撰寫一個生活風格的部落格。」因為她若明說：「我匿名撰寫一個部落格，部落格稱為『種族小記；或說一個非美國黑人側觀美國黑人（昔稱黑鬼）的種種心得』。」他們聽了肯定不自在。但她說過好幾次，有一次在火車上，她跟坐在隔壁的白人男子明說；這人一頭雷鬼辮，髮辮如麻繩般粗硬，髮尾金黃蓬鬆，身穿破爛的T恤，神情相當凜然，讓她以為他是個社會正義的鬥士，說不定是個理想的客座部落客。

「最近種族議題絕對炒作過了頭，黑人不該自以為是，所謂的富貴和貧窮，純粹是階級問題。」他淡然地跟她說，而她把這番話當作開場白，寫了一篇貼文，名為「不是每個一頭雷鬼辮的美國白人都上道」。還有那位來自俄亥俄州、在飛機上跟她擠在同一排的男士，他那套直筒西裝和衣領顏色呈現鮮明對比，她從中判定他是中階主管。他好奇何謂「生活風格的部落格」，她索性跟他挑明，多少以為他會就此打住，或是說句「唯一要緊的族類是人類」的泛泛之語為自己辯白，藉此結束談話。但他說：「妳有沒有寫過領養？在這個國家，沒有人想要黑人嬰兒，我說的可不是黑白混血，我說的是黑人。就連黑人家庭也不想要黑人嬰兒。」

他告訴她，他和他太太領養了一名黑人孩童，鄰居們的神情好像他們自願成為烈士，倡揚某種令人半信半疑的主張。她以「衣著品味不佳的俄亥俄州白人中階主管並非始終如你所想」為題，寫了一篇關於這位男士的貼文，讀者反應熱烈，留言數高居當月之冠。她依然心想他是否讀了，也希望他讀了。她經常坐在咖啡館、機場或是火車站，看著來往的陌生人，想像他們過著怎樣的生活，猜想他們之中哪些人可能讀了她的部落格。

如今這些都是過去式囉。她幾天前才寫了告別貼文，截至目前有兩百七十四則留言。每個月都有新的讀者加入，他們有所連結、轉載、在不同版面貼文，人人都比她見多識廣，始終讓她既是害怕，卻也欣喜。最常留言的讀者之一SapphicDerrida寫道：這事我居然如此放在心上，我自己都有點訝異。祝妳順利追求所謂「生命的變化」，但請妳盡快回到部落格的世界。妳已經用妳直率、桀驁、詼諧、發人省思的聲音開創了一個對話的空間，讓大家在這裡商討重要的議題。

諸如SapphicDerrida的讀者們引用數據，留言使用「具體化」之類的字眼，讓伊菲美廬緊張戒慎，也讓她更想寫出獨具一格、令人折服的貼文，久而久之，她開始從旁人的生活擷取題材，感覺自己像隻竊食殘骸的兀鷹。有時勉強扯上種族，有時連她自己都覺得不可信，寫得愈多，愈感猶豫。每篇貼文都讓她褪去一片自我的鱗片，直到她感覺赤裸而虛偽。

上車之後，吃冰淇淋的男子坐在她旁邊，她不想跟他攀談，於是緊盯著腳邊被冰咖啡弄髒的汙漬，直到火車駛抵特倫頓。月台上滿是黑人，很多都是大胖子，身著短窄清涼的夏裝。車程不過短短幾分鐘，景況卻是截然不同，想來依然令她訝異。初抵美國那年，她經常從紐澤西搭車到紐約市的賓州車站，然後轉搭地鐵到布魯克林的弗萊特蘭（Flatlands）探訪烏珠表姑，在曼哈頓各站下車的多半是瘦瘦的白人，隨著地鐵漸漸開往布魯克林，下車的多半是胖胖的黑人，她看了始終訝異。但她可沒把他們看作是「胖子」，而是覺得他們是「大個子」，因為她的朋友琴妮卡打從一開始就提醒她，「胖」在美國是個不雅的字眼，充滿「愚笨」或是「粗鄙」的意涵，而不像「矮小」、「高大」純粹只是形容。因此她再也不用這字。