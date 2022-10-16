落葉歸根 vs. 落地深根：從動畫電影《巴斯光年》，談1949年來台外省族群的國家認同
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《巴斯光年》最後的結局當然是巴斯光年與伊琪合作擊敗了扎克天王，打爆了另外一個平行空間的老年自己。而具備高度歷史敏感性的筆者，卻從這部電影中看到了過去73年來外省族群在台灣奮鬥的縮影，乃至於外省第二代與第三代在思想和認同上的演變。
1995年上映的經典動畫《玩具總動員》（Toy Story），是筆者十分重要的童年回憶，後來不只推出了三部續集，還在今年上映了以巴斯光年（Buzz Lightyear）為主角的外傳電影《巴斯光年》（Lightyear）。並以「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Christ Evans）取代提姆・艾倫（Tim Allen）成為主角的配音員。走進戲院觀看這部電影，許多學生時代的回憶湧入腦海之中。
比如當大反派札克天王（Emperor Zurg）出現時，我就想到1999年高中二年級看《玩具總動員2》（Toy Story 2）的時候，札克天王在電梯裡與巴斯光年交戰。當巴斯光年詢問戴著面具的札克天王真實身份到底是誰，得到的回答居然是「我是你的爸爸」（I am your father），很明顯是在惡搞同年上映的《星際大戰》（Star Wars）前傳系列電影。
當然在看過今年上映的《巴斯光年》後，大家都發現原來扎克天王不是巴斯光年的父親，而是有更為驚人的答案。而且這個答案其實跟我們今天的主題有一點點的關係，既然10月10日雙十國慶剛過，我們就藉由這部動畫電影來討論一下1949年來台外省族群的國家認同。
表面上來看，《巴斯光年》雖然是一部科幻電影，實際上講得卻是「他鄉變故鄉」與「落地深根」的故事。
巴斯光年在劇情中是隸屬銀河聯盟（Star Command）的太空騎警，為指揮官霍松（Izzy Hawthorne）的手下愛將，他們被賦予在太空中尋找殖民地供人類生存的重責大任。他們發現了一顆名為蒂卡納主星（Tikana Prime）的星球，這顆星球適合人類生存，不幸的是一行人在對星球進行探勘時遭到外星生物攻擊，太空船失去了動力，同時還無法與銀河聯盟總部聯繫。
由於太空船是在巴斯光年打怪的時候遭破壞，責任心強烈的他致力於尋找讓大家回歸銀河聯盟的方法，並獲得霍松指揮官的支持。而唯一能返回銀河聯盟的方式，就是以光速飛往蒂卡納主星的太陽繞一圈再飛回蒂卡納主星，以提煉出太空船需要的燃料。然而每以光速飛行一趟四分鐘的任務，回到蒂卡納主星的時候其他人卻已經過了整整四年的時間。
從落葉歸根到落地深根
也因為霍松指揮官手下有足夠數量的人員與設備，在巴斯光年飛往太空為大家提煉回家的燃料時，本來一心想回家的人們慢慢發展出了一座設備完善的殖民地。巴斯光年只要飛兩趟共八分鐘的任務，蒂卡納星上八年的時間就飛速的流逝。很快霍松指揮官就有了自己的婚姻，然後有了兒女甚至於孫女。所謂的回家，對這些生長於蒂卡納星上的第二代與第三代人而言到底還有沒有意義呢？
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。