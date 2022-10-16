落葉歸根 vs. 落地深根：從動畫電影《巴斯光年》，談1949年來台外省族群的國家認同

1995年上映的經典動畫《玩具總動員》（Toy Story），是筆者十分重要的童年回憶，後來不只推出了三部續集，還在今年上映了以巴斯光年（Buzz Lightyear）為主角的外傳電影《巴斯光年》（Lightyear）。並以「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Christ Evans）取代提姆・艾倫（Tim Allen）成為主角的配音員。走進戲院觀看這部電影，許多學生時代的回憶湧入腦海之中。

比如當大反派札克天王（Emperor Zurg）出現時，我就想到1999年高中二年級看《玩具總動員2》（Toy Story 2）的時候，札克天王在電梯裡與巴斯光年交戰。當巴斯光年詢問戴著面具的札克天王真實身份到底是誰，得到的回答居然是「我是你的爸爸」（I am your father），很明顯是在惡搞同年上映的《星際大戰》（Star Wars）前傳系列電影。

當然在看過今年上映的《巴斯光年》後，大家都發現原來扎克天王不是巴斯光年的父親，而是有更為驚人的答案。而且這個答案其實跟我們今天的主題有一點點的關係，既然10月10日雙十國慶剛過，我們就藉由這部動畫電影來討論一下1949年來台外省族群的國家認同。

表面上來看，《巴斯光年》雖然是一部科幻電影，實際上講得卻是「他鄉變故鄉」與「落地深根」的故事。

巴斯光年在劇情中是隸屬銀河聯盟（Star Command）的太空騎警，為指揮官霍松（Izzy Hawthorne）的手下愛將，他們被賦予在太空中尋找殖民地供人類生存的重責大任。他們發現了一顆名為蒂卡納主星（Tikana Prime）的星球，這顆星球適合人類生存，不幸的是一行人在對星球進行探勘時遭到外星生物攻擊，太空船失去了動力，同時還無法與銀河聯盟總部聯繫。

由於太空船是在巴斯光年打怪的時候遭破壞，責任心強烈的他致力於尋找讓大家回歸銀河聯盟的方法，並獲得霍松指揮官的支持。而唯一能返回銀河聯盟的方式，就是以光速飛往蒂卡納主星的太陽繞一圈再飛回蒂卡納主星，以提煉出太空船需要的燃料。然而每以光速飛行一趟四分鐘的任務，回到蒂卡納主星的時候其他人卻已經過了整整四年的時間。

從落葉歸根到落地深根

也因為霍松指揮官手下有足夠數量的人員與設備，在巴斯光年飛往太空為大家提煉回家的燃料時，本來一心想回家的人們慢慢發展出了一座設備完善的殖民地。巴斯光年只要飛兩趟共八分鐘的任務，蒂卡納星上八年的時間就飛速的流逝。很快霍松指揮官就有了自己的婚姻，然後有了兒女甚至於孫女。所謂的回家，對這些生長於蒂卡納星上的第二代與第三代人而言到底還有沒有意義呢？