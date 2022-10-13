香港「免針紙」事件：涉案醫生遭逮捕與市民付高價索取背後的故事

（更新：2022年10月11日，香港高等法院頒令，暫緩港府於10月12日廢除約2萬張「免針紙」的安排）

文：黃穎（《BBC中文》特約撰稿人）

37歲的工程師王樂偉（化名）凝視著手上在10月12日便會失效的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，一臉無奈。數個月前，在朋友的介紹下，王樂偉找到一名私家醫生，成功拿到「免針紙」，可以豁免接種一定劑量的疫苗進入指定的場所。現在離有效期還有不到三天，王樂偉仍然躊躇著是否要鼓起勇氣去注射疫苗。

香港警方近日展開拘捕行動，至今共有7名私家醫生涉濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（俗稱「免針紙」）而被捕，事件引起廣泛迴響。

根據警方資料顯示，這7名醫生一共發出了28000多張「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（俗稱「免針紙」），每張證明收費由港幣500至3000不等。調查發現，其中一名醫生由今年2月至6月期間共發出6600多張「免針紙」，涉金額高達2000萬港元。與此同時，有26名取得相關「免針紙」的病人被捕。

其中10月7日（周五）警方最新拘捕4名公務員，當中包括小學教師及社工。據了解，警方經調查後發現，有人的身體健康狀況與獲發「免針紙」的條件不符，以涉嫌「串謀詐騙」將他們拘捕。

香港政府同時宣佈，這7名私家醫生簽發的「免針紙」於10月12日開始失效。王樂偉光顧的醫生也是7名被捕醫生的其中一名，因此，他手上的「免針紙」也會在12日失效。

「免針紙」事件引發社會廣泛討論，由於政府鼓勵市民接種疫苗，並規定市民需接種一定劑量疫苗才能進入很多場所，社會質疑不適合接種疫苗的病人權益及不願意接種疫苗的人士之自由是否被尊重。

根據香港西醫工會會長梁漢輝表示，涉及2萬多名病人中，粗略估計，真正有需要發「免針紙」的比例少於10%。然而，索價數千港元一張的「免針紙」，仍有市民問津，有醫生最高紀錄是單月開出6000張，平均每日逾200張。市民不惜冒風險及付出昂貴的費用獲取「免針紙」，這裏背後說明了什麼？ 《BBC中文》訪問了兩名獲取「免針紙」的人士，剖析箇中原因。

心理陰影與不信任

Photo Credit: AP/ 達志影像 香港政府於今年年初分3個階段推行「疫苗通行證」，市民進入指定處所時都要掃描「安心出行」二維碼（QR Code）或出示「安心出行」流動應用程式（App）內的針卡方可進入。

王樂偉從小就對藥物容易產生敏感，他對《BBC中文》坦言，擔憂注射疫苗會產生不良反應，因他曾聽聞及目睹身邊的朋友和同事因為注射疫苗後身體出現嚴重不適，要送往醫院急救，幸好及時搶救後才撿回一命。從此，心理陰影加上對疫苗的不信任，他寧願選擇不接種疫苗。

香港政府於今年年初分3個階段推行「疫苗通行證」，市民進入指定處所時都要掃描「安心出行」二維碼（QR Code）或出示「安心出行」流動應用程式（App）內的針卡方可進入。此計劃的影響範圍廣泛，至今年六月，「疫苗通行證」甚至擴展至醫院部分部門及專科門診等醫療處所，可謂與生活息息相關。

與此同時，針對一些不適合接種疫苗的市民，衛生署在今年初推出「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（「免針紙」）措施。他們由公立醫院或私家醫生檢視身體情況後，確定符合衛生署的指引簽發「免針紙」，在「疫苗通行證」下，能進入食肆和表列處所時， 有效期為90天，最長是180天。

根據香港衛生署向私家醫生發出的指引，大部分人都適合接種本港現時提供的兩款疫苗，即「科興」及「復必泰」疫苗。其中，不適合接種疫苗的醫學原因包括對兩款現時香港提供的新冠疫苗均有嚴重即時過敏反應（例如出現休克、呼吸困難或血壓下降等症狀）。

衛生署強調，在考慮簽發豁免證明書時，醫生須參考衛生署的指引，並遵從《香港註冊醫生專業守則》，根據臨牀判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨牀決定。另外，醫生只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出「豁免證明書」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 政府推行「疫苗通行證」政策之後，市民需要接種一定數量的疫苗才可以獲得通行證，這個通行證對於日常生活工作什至去醫院法庭都有一定的影響。

香港病人政策連線主席林志釉接受《BBC中文》訪問時表示，政府推行「疫苗通行證」政策之後，市民需要接種一定數量的疫苗才可以獲得通行證，這個通行證對於日常生活工作甚至去醫院法庭都有一定的影響，促使市民要選擇接種疫苗。

然而，林志釉表示，有病人向他反映，公立醫院的醫生傾向不願意發出「免針紙」：一則門檻很高，二是公立醫院醫生們都擔心發出「免針紙」後要解釋。林志釉向《BBC中文》表示，曾經有一個個案，公立醫院病房醫生確認病人不適合注射疫苗，不管是那一種疫苗；然而醫生仍然拒絶簽發「免針紙」；因此，私家醫生是唯一有希望拿取「免針紙」的地方。

家庭醫生林永和對《BBC中文》表示，「免針紙」市埸的出現，源於有一批市民選擇不接種疫苗，他們或基於身體理由，不適合接種疫苗；但有一批純粹心理因素，可能對接種疫苗有顧慮或負作用，他們因工作需要或個人需要出入指定場所，因此需要找較「手鬆」（寬鬆）簽發「免針紙」的醫生。而一些醫生順應這些需求，不惜以身試法，挺而走險。

因工作原故，王樂偉要出入許多場所包括大學及博物館，全部均要求三針疫苗接種。由於沒有重大疾病紀錄，王深明公立醫院醫生不會簽發「豁免證明書」給他。及後在朋友介紹下，王決定花數百塊去拿取「免針紙」。簽發「免針紙」的醫生，就是7名被捕的醫生之一。