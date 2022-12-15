2022/12/15,
美加

「再貼海報我會砍掉你那該死的手」美國柏克萊音樂學院中國留學生，被控跟蹤、恐嚇異議人士遭FBI逮捕

「再貼海報我會砍掉你那該死的手」美國柏克萊音樂學院中國留學生，被控跟蹤、恐嚇異議人士遭FBI逮捕
柏克萊音樂學院校園一景。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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今（2022）年10月，有人在波士頓柏克萊音樂學院校園內張貼聲援中國民主運動的海報，隨後被中國留學生吳曉雷透過微信、電子郵件和Instagram威脅，揚言「再貼海報，我會砍掉你那該死的手」，並稱「我已經投訴檢舉專線，公安會去找你的家人。」

美國聯邦調查局14日逮補一名柏克萊音樂學院（Berklee College）的中國學生，他被控跟蹤、威脅、騷擾一名貼海報支持中國民主運動的異議人士，最高可判處5年徒刑、3年獄後監督及最高25萬美元（約新台幣764萬元）的罰款。

25歲的吳曉雷（Xiaolei Wu，音譯）被控一項跟蹤罪，14日下午於波士頓聯邦法院首次出庭。根據起訴文書，今（2022）年10月22日，有人在波士頓柏克萊音樂學院校園內張貼海報，上面寫著「與中國人民站在一起」、「我們要自由」、「我們要民主」。隨後在10月22日至10月24日間，吳曉雷被控透過微信、電子郵件和Instagram威脅張貼海報的人士，揚言「再貼海報，我會砍掉你那該死的手。」

根據訴狀書，吳曉雷透過一個柏克萊音樂學院的微信群組要求被害人撕掉所有傳單，並稱「我已經投訴檢舉專線，公安會去找你的家人」，這名被害人雖然為美國公民，但他的家人仍住在中國。被害人說，他指的公安可能是中國公安部或國安部，這兩個部門都調查異議人士，包括那些支持民主的人。

訴狀書寫道，吳曉雷也傳電子郵件給被害人，威脅他回中國後將被捕，而他的家人會受到中國政府的「政治審查」；他也在微信群組公開被害人在美國的住家地址，要求其他人協助確認被害人是否還住在那裡。

「吳先生跟蹤、騷擾被害人，並向中華人民共和國執法單位報告被害人對民主的支持，讓被害人與其家人遭到調查，這樣的行為讓人極為不安，完全違背了我國的民主價值。」美國聯邦調查局表示，「此案凸顯聯邦調查局對保護所有公民行使言論自由的承諾，以及我們努力將任何試圖侵犯這些權利的人繩之以法。」

美國聯邦地方法院將就此作出判決，騷擾罪行最高可判處5年徒刑、3年獄後監督（supervised release）和最高25萬美元的罰款。

中國在海外拘捕異議人士動作頻頻，根據總部位於西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）調查，截至本月13日為止，中國在全球53個國家/地區設置了至少102個「海外警察服務站」，這些警察服務站雖對外宣稱是協助僑民辦理駕照、文件更新，但「保護衛士」指出，他們實際上是威脅、恐嚇異議份子自願返國接受調查。

包括了美國、荷蘭、加拿大等至少12個國家的執法機關已就此展開調查。

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Photo Credit: 保護衛士

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核稿編輯：羅元祺


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