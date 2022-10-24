國軍退役高階將領何其多，為何少有像李喜明上將積極參與國防政策討論？

前參謀總長李喜明上將的著作《台灣的勝算》在月前出版之後，引發台灣各界對於他個人主張的「整體防衛構想」（Overall Defense Concept，ODC）國防政策理念的贊否兩方的熱議。而對於「整體防衛構想」的爭論迄今仍然方興未艾。

李喜明上將出書談論國防政策的意義

關於李喜明上將的「整體防衛構想」是否適用今日的台灣國防，各方有識者對此的看法是見仁見智。無論是贊成或是否定李喜明上將的主張，無可否認的是李喜明上將透過之前和「壯闊台灣」創辦人吳怡農提出國土防衛部隊的構想，到著書《台灣的勝算》闡述他的理念；對於台灣社會討論國防議題，特別是台海局勢日益嚴峻的當下，李喜明上將作為前軍事高層，願意積極跟公眾對話的誠意跟熱忱是值得肯定的。

正如觀察家梅復興在《報導者》為文的書評所言：

我們的社會批評者眾，但實做者寡，能夠或敢於提出具體可行建議者更少。在國防領域，這種現象尤為極端，居高位者在位時針砭時弊並提出具爭議性改革建議者幾乎絕無僅有。 國軍整體文化過去30年來日趨過度保守，厭避風險，怯於實驗創新，那自然就日益難以有進步或推動痛苦的改革了。在這樣的生態環境下居然會有「整體防衛構想」這樣的倡議橫空出世，實出人意表。

這讓人想到一個問題，那就是過去這些年來，有多少位如李喜明上將這樣的高階將領願意以同樣的熱忱參與討論國防政策呢？

Photo Credit: 中央社 前參謀總長李喜明2日發表新書「台灣的勝算：以小 制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」，認為國防問題攸關全民安全，不能單靠軍隊，需要提供全民正確的國防認知，喚醒全民國防意識，建立防衛向心。 中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日

今日國軍現退役高階將領，在討論國防政策的參與度不足

雖然在今日的台灣媒體，可見到退役空軍中將張延廷、退役陸軍少將于北辰以及退役海軍校官王志鵬、呂禮詩等退役將校積極參與討論國防政策。但未能見到更高層級的退將，如曾擔任國防部長、三軍各軍種司令的退將們，從曾經身為高層決策者的角度參與討論，提供自身見解。

毋庸諱言，今日國軍現退役高階將領在討論國防政策的參與程度上明顯是不足的。觀察家吳崑玉在《上報》為文指出，國軍高層缺乏足夠的軍事知識跟社會溝通，造成社會對於國軍的質疑跟國防議題的隔閡。

如果說現役高階將領礙於職務的敏感性，而不方便積極參與國防議題討論，那麼退役將領呢？