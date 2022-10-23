讀陳雪《少女的祈禱》：我們這些在近乎虐待的環境中長大的童工，能活著就是「福氣啦！」

文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin

（無雷推薦，請安心閱讀）

陳雪最新的散文作品《少女的祈禱》，主要描述作者在台灣經濟起飛時期，為了家計而疲於奔命的童工經驗。除了和父母一起賣衣服的餐風露宿之外，還有在父母忙於生意疏於照顧下、帶著弟妹自謀生路的艱辛經歷。

陳雪的散文具有非凡的魅力，在她有如照相機般栩栩如生的描寫之下，讓讀者彷彿置身於當年的社會氛圍之中。跟著作者一起忍受磨難、祈求永遠無望到來的救贖…。

已經好多年沒有讀到這麼精彩的作品，讀完之後作者描寫的世界還在我的腦中揮之不去：夜市賣衣服的叫賣聲、童工們躲在貨車帆布下瑟縮的身影、夜總會小姐在飯店房間裡燈紅酒綠的奇幻光景。

這部作品最厲害的是：每個章節、每段文字都像齒輪般精準的嵌入作品中最合適的地方，牽動情緒的同時又不流於濫情，節制又沈溺的筆法讓讀者一旦陷入情境中就難以逃脫，只能乖乖的任作者擺布。

上次讀陳雪的作品《無父之城》，對於她描寫人物的功力印象深刻，但是這次的作品《少女的祈禱》，又推進到更高的次元。在後現代主義泛濫的2022年，居然還有這麼精準有力的作品問世，真可說是台灣文學的奇蹟。

對我這個年近半百的讀者來說，因為和作者的年齡相近，一樣擔任過童工，所以讀起來會有很深的感慨：關於台灣一直引以為傲的經濟奇蹟，背後到底付出了多少代價？

我小時候的台灣社會，因為處於經濟快速發展的時期，家家戶戶的父母整天都在工作。很多人的父母是從鄉下到城市打拚、學歷不高的鄉下人，有一種輸不起的悲情，一定要衣錦還鄉才能揚眉吐氣。

Photo Credit: 中央社

延續了農村的習慣，每個好手好腳的小孩都是勞動力，所以滿街都可以看到小孩子在路邊擺攤賣東西，在早餐店煎蛋餅、舀豆漿，在市場賣菜、洗海帶、處理內臟，爸媽做什麼，小孩就得做什麼。在店裡昏暗燈光下寫功課，一邊照顧弟妹一邊準備明天的考試，制服穿得髒兮兮的去上學，便當的食物像是從餿水桶撈出來的殘渣，家裡因為沒有時間打掃而像被小偷翻過的雜亂無章，成了蟑螂和老鼠的溫床。

賺錢最大，所以感冒了不能休息，友露安抗痛能灌下去又繼續上工；賺錢最大，所以偷工減料是常態，滿街的黑心食品成為日常；賺錢最大，蔬菜噴過量農藥提早採收成為常態，快要變成不是新聞的新聞；賺錢最大，倒債、惡性倒閉層出不窮，很多家庭因為幫人作保受到牽連，一輩子要做牛做馬去還天文數字的欠債。

翻開那個時代的報紙，諸如此類的新聞多到寫不下，這就是現代的政治人物最喜歡回憶的「台灣的美好黃金年代」。對於這段歷史很模糊的讀者，建議去搜尋以下關鍵字來「欣賞」一下當年的「美好」：多氯聯苯中毒、RCA事件、十信案、餿水油德泰油行（大家記憶猶新的頂新案只能算模仿犯）、鴻源案、台灣農藥化肥濫用、李師科案。

在賺錢最大的前提下，好手好腳的小孩固然要拼經濟，長得殘缺不全的小孩也不能閒著。以前夜市常常會有一堆有殘疾的小孩躺在路邊乞討，這種怵目驚心的畫面讓我小時候常常嚇到做惡夢。

在這樣的環境中長大的孩子，要經過多少次的心靈排毒，才能克服這些不堪的過往？從小在近乎虐待的環境中長大的孩子，要他們對真、善、美有任何想像，恐怕是強人所難，所以我們這些中老年人光呼吸就會惹怒年輕人，也不是沒有原因的。

主打勞工族群的三洋維士比，以前的廣告由周潤發當主角，和一群笑得很開心的勞工一起大喊「福氣啦！」活過那段經濟起飛期的童工們，看到這段彷彿平行時空的廣告，一定會覺得很訥悶，因為從小到大從來沒有看過這些做苦工的人可以笑得那麼開心。帶著這些永無可能痊癒的傷痕一路走來的童工們，請來讀陳雪的作品《少女的祈禱》，這部作品的「祝福簽名版」附了一封信，節錄如下：

只要你小心穿越那片黑暗，守護自己的心，黑暗就不能摧毀你…

能活著，就是福氣啦！希望我們這些童工們從今之後能夠走出黑暗，走向光明。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航