眼科醫師解答：「近視控制日拋隱形眼鏡」跟「角膜塑型片」差別在哪裡？

問（劉育志醫師）：開學之後，很多小朋友都會被檢查出近視，請問我們目前控制近視的方法有哪些？

答（林日蘋醫師）：常見的有以下幾種：長效散瞳劑、角膜塑型片、兒控鏡片，還有軟式的近視控制日拋隱形眼鏡。

問：小朋友可以戴隱形眼鏡嗎？

答：科技日新月異，目前有推出專為兒童還有青少年近視控制的日拋軟式隱形眼鏡，通過台美FDA的核准，就是白天配戴，晚上的時候取下，當然要先經過醫生的評估。目前（這種近視控制專用）隱形眼鏡，也有六年的國外報告，證實它的安全性，小朋友能夠安全、自行、獨立配戴。

問：近視控制日拋，跟角膜塑型片的差異在哪裡？

答：首先是配戴的時間，角膜塑型片是晚上睡覺的時候配戴，白天的時候把它拿下來，如果是近視控制日拋的軟式隱形眼鏡，其實戴起來就跟大人在配戴的一般軟式隱形眼鏡是一樣的，白天的時候配戴，晚上睡覺的時候再取下來。

另外一個差異是鏡片的特性，角膜塑型片是硬式的隱形眼鏡，比較會有一些異物感，需要一點時間去適應，如果是近視控制日拋隱形眼鏡，它是軟式的，所以在配戴適應期，幾乎是剛開始驗配的時候，就可以很快適應。

這兩者都是有很好的近視控制的效果存在，什麼時候要選哪一種鏡片？需要配合醫生的評估，在評估之後，再看小朋友的睡眠時間長短，或是生活習慣，再去做選擇。

問：請問幾歲可以使用近視控制日拋？

答：一般是建議9歲，有近視的小朋友可以開始使用，不過因為現在是疫情期間，有許多小朋友在這段時間，有上線上課程，導致近視控制不佳，如果是小朋友的狀況許可，經過醫生們檢查，也可以提早做驗配的動作。

問：請問近視控制日拋隱形眼鏡，一天建議要戴多久？

答：一天建議至少要配足10個小時，不建議超過15個小時；一週至少要配戴6天。建議要定期的回診，定期給醫生追蹤，才會有一個比較好的近視控制效果。

問：請問午休睡覺的時候需要拿掉嗎？

答：午休的時間比較短，所以其實不一定要把它取下來，但每個孩子的狀況不一樣，家長可以多準備一副日拋的隱形眼鏡，或是多準備一副框架眼鏡。而我們診所也都會再提供一副框架眼鏡，提供家長們讓孩子做備用。

問：小朋友有辦法自行配戴嗎？

答：以我自己的經歷，9歲以後就可以自行配戴角膜塑型片，而近視控制日拋，因為不需要有清洗的動作，每天只要更換一副新的就可以，因此小朋友能夠更加的適應自己去配戴。家長也不用太擔心，來到我們診所的時候，醫生還有專業的驗光人員，都會為小朋友做獨立性的評估，並協助家長還有小朋友們自行配戴和取下，回家的時候，我們也會給幾副試戴片，讓大家能夠回去試戴看看。

問：卸下後需要戴眼鏡嗎？

答：卸下以後還是要戴眼鏡，大家可以把它想成，就像大人一般在配隱形眼鏡，卸下以後，他還是需要戴眼鏡，但是近視控制日拋跟一般大人的隱形眼鏡不同之處在於，它除了屈光矯正以外，同時還可以讓我們有延緩近視（加深）的效果，所以一般我們都還是建議，白天的時候盡可能配戴10個小時，拿掉以後再改成框架眼鏡。

問：請問近視控制日拋，適合哪些小朋友？

答：首先是經過醫生評估之後，如果他是有近視，然後需要做近視控制的小朋友，像是男生很喜歡去打球、喜歡運動，不喜歡戴框架眼鏡的也都非常適合；另外，有能力可以獨自完成戴上隱形眼鏡的人，也都很適合。

另外還有一些使用長效散瞳劑，有畏光狀況的小朋友，也可以使用近視控制日拋；如果是配戴硬式隱形眼鏡，異物感較重的小朋友，也可以把它轉換過來，換成近視控制日拋；睡眠時間比較短，無法配戴角膜塑型片的小朋友，也很適合配戴近視控制日拋。

問：配戴近視控制日拋的時候，需要注意哪些事情？

答：雖然日拋真的是非常方便，但是在配戴之前，我們還是要做手部清潔的動作，另外家長要幫忙注意，過敏的時候盡量不要配戴，還有用過以後，就要把它丟棄，取下以後，也是要再更換一副新的。

游泳的時候不能配戴，現在寒暑假到了，家長也要注意因為它是近視控制的隱形眼鏡，所以平常在放假的時候也是要配戴，一週要配足6天，每天要配足10個小時，才會有近視控制比較好的效果。定時也要回來給眼科醫師做檢查，確定度數還有確定角膜健康程度，才會有比較好的治療效果。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航