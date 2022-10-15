【圖輯】氣候變遷下的因紐特人：失去海冰不只是食衣住行的劇變，更是一種文化的喪失
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受氣候變遷影響，世界各地熱浪、洪水等災害不斷，因紐特人則是一如既往地適應著一切。然而，環境的影響不只涉及因紐特人的食衣住行，更是一種文化喪失。長輩憂心，即便子孫們將自己定義為因紐特人，他們卻再也不會有同樣的經歷。
霍爾威爾（Rex Holwell）這一生都在加拿大東部紐芬蘭與拉布拉多省的海冰上度過。如同其他因紐特人，他從父親那學會了獵捕海豹和魚類的技巧。過去，長輩們透過雪橇犬在冰上滑行，現在霍爾威爾則是以雪地摩托車行動。
霍爾威爾期待孩子也能夠擁有這樣的生活和自由，然而氣候變遷即將顛覆這一切。
「這是一種文化的喪失。」霍爾威爾說。「未來他們將認定自己是因紐特人，他們的孩子也會，但他們不會再有同樣的經歷。」
當各地乾旱時間延長，熱浪、洪水、風暴逐漸頻繁，因紐特人則是一如既往地適應著一切。
過去三年，霍爾威爾致力於開發海冰監測系統。這項名為SmartICE的工具，將因紐特人的傳統知識與蒐集數據的浮標、電磁感應器結合，讓使用者能夠看到即將行經的海冰厚度。
目前，SmartICE被超過30個因紐特社區使用，除了幫助人們在氣候變遷下填補傳統知識的缺失，也應對那些從未出現的情況。
霍爾威爾認為，類似於SmartICE的工具能夠幫助因紐特人延長海冰消失的時間。8月刊於《通信地球與環境》的分析顯示，1979至2021年間，北極暖化的速度幾乎是全球平均的4倍。
雖然新技術實用，因紐特人仍教導孩子設備沒電時，如何以盛行風吹起的雪堆判別回家的道路。「我們必須適應氣候變遷。」霍爾威爾表示。「我們需要更多像SmartICE這樣的工具。」
霍爾威爾的家鄉內恩（Nain），全鎮只有一間飯店，同時也是唯一一間餐廳。對70歲的安德森來說（ Jim Anderson）來說，不僅僅是內恩本身，城鎮周圍的風景才是自己的家。
「只要一離開這裡，就會感受到一種文化衝擊，而且容易迷路。」安德森說。「我們不習慣看到一整片房屋，它們似乎沒有盡頭，也沒有任何開放空間。」
對因紐特人來說，只要能獵捕到一頭海豹，家人便有三、四天不愁吃，海豹皮還能被用來製作手套、靴子、保暖衣物。比起向商店購買等量的食品，光是運費就要300加幣（折合台幣大約7000元），海冰讓一切變得更加經濟實惠。
夏日，內恩大多數的居民因買不起船隻能去的地方變少，無奈只能與飛蟲共處。不過到了冬春之際，海冰能讓人們釣魚、打獵、運送木材。
梅庫拉祖克（Maria Merkuratsuk）在內恩北邊的一間小屋中長大。「在冰上我感到平靜、我可以呼吸。如果腦中有很多事情，我能一邊在海冰上騎車，一邊思考。」
「當雪橇犬奔跑時，你可以感受到一切。」柯爾麥斯特（Isaac Kohlmeister ）說道，他是鎮上唯二仍在管理雪橇犬隊的人。「有時你甚至可以感受到在冰下悠游的魚。」
每個內恩人在近幾年都目睹了氣候變遷帶來的影響。過去鎮上海冰的厚度約能達到1.5至2.1公尺，表層還會覆蓋一層厚厚的雪。65歲的韋伯指出，如今冰層只剩1至1.2公尺，而且十分鬆軟。
韋伯將現在積雪形容為「劣質雪（crappy snow）」，他表示曾經從北方漂來的巨大藍色海冰已然消失，夏季的潮汐也變得更加強烈。
去（2021）年，韋伯騎著雪地摩托車行經約一公尺厚的海冰時，為了確保安全而將棍子插入冰層檢查，不料棍子居然穿越海冰直接進到水中。「幾年前你不會有這樣的機會，這有點可怕，因為即使有厚度，卻沒有硬度。」他說道。
韋伯表示，過去內恩的因紐特人稱自己為「Sikumiut」，亦即冰的子民，但他笑稱現在是時候改變，以氣墊船代替雪橇在危險的海上航行。
生活在加拿大北部淡水湖泊與河流地區的社區，也開始詢問SmartICE這項技術。霍爾威爾提及，生活在瑞典、芬蘭、冰島與英國的遊牧民族：薩米人（Sami caribou）也對SmartICE十分感興趣。
霍爾威爾對SmartICE感到自豪。「我們是因紐特人土地上的生產基地，由因紐特人自己為因紐特人研發技術。」他說道。
在冰上駕駛著雪地摩托車的霍爾威爾，就如同一隻在北極短暫春日裡飛越海冰的蜜蜂，快樂、自由、對於自己在世界上的定位毫不懷疑。
踩下油門，霍爾威爾向海豹所在的地平線飛馳而去，他深信這個位於海冰邊緣的因紐特小鎮極其重要，如今世界上也有越來越多地方看見內恩。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
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