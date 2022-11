【紀錄片】《瞞天過海：紐約史上最大贗品案》：價值8000萬美金的60幅假畫從哪來的？

美國史上最大的贗畫詐騙案並非新聞,主嫌早在2013年就認罪,之前介紹的《騙局》一書,也曾帶到這個轟動藝術的爆炸頭條。《瞞天過海:紐約史上最大贗品案》(Made You Look: A True Story About Fake Art)這個紀錄片將此案做了十分細膩的爬梳,各方觀點適時混剪在一起,產生了一種立即辯解(或互相打臉)、甚至羅生門之感。

價值8000萬美金的60幅假畫從哪來?

紐約Knoedler畫廊在藝術界知名顯赫,一百多年的歷史中客戶多是世界級的富商、博物館與美術館。手中擁有假畫的拉拉(Glafira Rosales),既沒有顯赫經歷與豐富經驗,更沒有這行必備的廣泛人脈,送去蘇富比、佳士得等拍賣會又容易漏餡,放蝦皮賣更接觸不到收藏家(你能想像林百里到那邊買畫還要求包郵嗎?),因此需要極具公信力的管道,而百年品牌Knoedler正符合這個條件。

當時的畫廊總管安安(Ann Freedman)經人介紹,認識了拉拉,以及她手上每個收藏家都夢寐以求的珍寶──抽象表現主義名家從未流出的稀世珍畫。

走筆至此,正常人心中應該都會出現警訊。怎麼X先生(拉拉口中的低調收藏家)眼光這麼精準,在抽象表現主義最被低估的時代大量買進,而且畫家這麼多卻剛好都看上目前炙手可熱的那幾位?當然,安安心中一定也曾經有這樣的質疑,但不知道是她見多識廣、還是無法抗拒藝術的魅力,總有能一套說服自己的合理化藉口。

50年代抽象表現主義並非主流,畫家確實窮困潦倒,買價低很正常;不少知名藏家,也喜歡直接跟有潛力的新銳畫家現金買畫,所以X先生的故事並非不可能。因此,畫作沒有附上擁有權紀錄(Provenance)、這些藝術家的生活照背景也從沒出現這些畫等跡象,也可做為小瑕疵暫時忽略,畢竟專家鑑定後說是真的、修復師也說是真的。

圖片來源:《Mark Rothko: The Works on Canvas : Catalogue Raisonne》書封 「專家」所出的權威作品目錄

誰說內控無聊?

對我來說,安安並無法公正評斷畫作的真偽,因為她有太多理由先射箭再畫靶。設身處地,我是安安一定也見獵心喜,除了轉手一幅現賺百萬美金的實質報酬,在藝文界又能持續引領風騷,實在很難抗拒這樣的誘惑。

因此,內部控制原則之一的「職權分離」,其重要性在此展現無遺。假設Knoedler有個獨立部門判定真偽,或是外送到專業的藝術鑑識機構,就能降低被假畫詐騙、甚至淪落關門大吉的窘境;或是如其它機構一樣,對於拉拉進行身家調查,馬上就會發現她男友輝煌的犯罪紀錄,而且還跟假畫有關呢!

只能說,拉拉此類詐騙犯真的是人性高手,抓住安安內心深處最深層的慾望,給出似真似假的資訊,同時再創造一些不安全感,讓安安自己把所有不合理之處通通腦補一遍,「讓受害者幫忙詐騙」真的是高招。

你們不過是事後諸葛?

站在安安一派的說法是,這些藝評家、記者或是收藏家全是事後諸葛,如果有時光機能夠預知未來,大家自然都會做出正確的選擇,問題是安安當初沒有呀。

我完全不同意這樣的看法。除了前面提到,安安本身除了有嚴重的利益衝突,從拉拉那買來後售出的某幅波洛克(Jackson Pollock)畫作,被藝術鑑定機構IFAR發現畫作有異後(某些顏料是在波洛克死後才發明的),仍未積極處理、反而提高價錢繼續賣。從這樣的事件可以知道,安安早已經無法自拔,只好繼續裝睡下去、一路演到底。

專家不斷翻車?

某些一輩子都研究特定藝術類型甚至畫家的大師級權威,在這次多半死傷慘重,丟臉丟到家了。這些長久以來靠直覺判斷畫風或技法的專家,原來面對假畫居然如此不堪一擊。連出產假畫的數學老師兼畫家錢培琛都說了:

「這種程度的戲謔仿作十分粗糙,很難相信還能騙過這麼多專家。」

在一切講求科學證據的時代,也難怪蘇富比會買下Orion Analytical LLC,針對畫作進行顏料與畫布的科學鑑識。不知道這些專家又會如何為自己辯解、未來又何去何從呢?

金流是王道

由於陪審團都不是藝術專家,要從藝術角度證明畫作是假的十分不容易,因此檢察官直接從金流下手。第一,如果真有X先生,拉拉收到款項後,一定會匯款給他(也許留一點作為佣金),不過從金流上看來,拉拉全部自己留著;二是如果全都自己留著,那收入應該要全數報稅,不過並未誠實申報,是嚴重到要坐牢的稅務詐欺。有了金流這張牌,拉拉最後直接認罪。

看來,金流就跟瀏覽紀錄一樣,騙不了人。

結語

到底藝術是什麼,看完這部片我反而更疑惑了。假畫被眾多專家吹捧,還列入目錄、在博物館展出,大眾在不知情的狀況下仍然享受它所帶來的衝擊與美感。撇開造假不談,莫非它沒有帶來藝術的功能嗎?

另一個遺憾是,擁有美國夢的錢培琛其實不該逃回中國。他應該繼續留下,畢竟按照詐欺前輩們的發展軌跡,他只要自首後跟FBI合作,專門幫忙抓假畫賊,就能夠出書跟拍電影、名揚立萬了才是!

本文經高智敏授權刊登,原文刊載於此

