【紀錄片】《瞞天過海：紐約史上最大贗品案》：價值8000萬美金的60幅假畫從哪來的？

我們想讓你知道的是
只能說，拉拉此類詐騙犯真的是人性高手，抓住安安內心深處最深層的慾望，給出似真似假的資訊，同時再創造一些不安全感，讓安安自己把所有不合理之處通通腦補一遍，「讓受害者幫忙詐騙」真的是高招。
美國史上最大的贗畫詐騙案並非新聞，主嫌早在2013年就認罪，之前介紹的《騙局》一書，也曾帶到這個轟動藝術的爆炸頭條。《瞞天過海：紐約史上最大贗品案》（Made You Look: A True Story About Fake Art）這個紀錄片將此案做了十分細膩的爬梳，各方觀點適時混剪在一起，產生了一種立即辯解（或互相打臉）、甚至羅生門之感。
價值8000萬美金的60幅假畫從哪來？
紐約Knoedler畫廊在藝術界知名顯赫，一百多年的歷史中客戶多是世界級的富商、博物館與美術館。手中擁有假畫的拉拉（Glafira Rosales），既沒有顯赫經歷與豐富經驗，更沒有這行必備的廣泛人脈，送去蘇富比、佳士得等拍賣會又容易漏餡，放蝦皮賣更接觸不到收藏家（你能想像林百里到那邊買畫還要求包郵嗎？），因此需要極具公信力的管道，而百年品牌Knoedler正符合這個條件。
當時的畫廊總管安安（Ann Freedman）經人介紹，認識了拉拉，以及她手上每個收藏家都夢寐以求的珍寶──抽象表現主義名家從未流出的稀世珍畫。
走筆至此，正常人心中應該都會出現警訊。怎麼X先生（拉拉口中的低調收藏家）眼光這麼精準，在抽象表現主義最被低估的時代大量買進，而且畫家這麼多卻剛好都看上目前炙手可熱的那幾位？當然，安安心中一定也曾經有這樣的質疑，但不知道是她見多識廣、還是無法抗拒藝術的魅力，總有能一套說服自己的合理化藉口。
50年代抽象表現主義並非主流，畫家確實窮困潦倒，買價低很正常；不少知名藏家，也喜歡直接跟有潛力的新銳畫家現金買畫，所以X先生的故事並非不可能。因此，畫作沒有附上擁有權紀錄（Provenance）、這些藝術家的生活照背景也從沒出現這些畫等跡象，也可做為小瑕疵暫時忽略，畢竟專家鑑定後說是真的、修復師也說是真的。
誰說內控無聊？
對我來說，安安並無法公正評斷畫作的真偽，因為她有太多理由先射箭再畫靶。設身處地，我是安安一定也見獵心喜，除了轉手一幅現賺百萬美金的實質報酬，在藝文界又能持續引領風騷，實在很難抗拒這樣的誘惑。
因此，內部控制原則之一的「職權分離」，其重要性在此展現無遺。假設Knoedler有個獨立部門判定真偽，或是外送到專業的藝術鑑識機構，就能降低被假畫詐騙、甚至淪落關門大吉的窘境；或是如其它機構一樣，對於拉拉進行身家調查，馬上就會發現她男友輝煌的犯罪紀錄，而且還跟假畫有關呢！
只能說，拉拉此類詐騙犯真的是人性高手，抓住安安內心深處最深層的慾望，給出似真似假的資訊，同時再創造一些不安全感，讓安安自己把所有不合理之處通通腦補一遍，「讓受害者幫忙詐騙」真的是高招。
你們不過是事後諸葛？
站在安安一派的說法是，這些藝評家、記者或是收藏家全是事後諸葛，如果有時光機能夠預知未來，大家自然都會做出正確的選擇，問題是安安當初沒有呀。
我完全不同意這樣的看法。除了前面提到，安安本身除了有嚴重的利益衝突，從拉拉那買來後售出的某幅波洛克（Jackson Pollock）畫作，被藝術鑑定機構IFAR發現畫作有異後（某些顏料是在波洛克死後才發明的），仍未積極處理、反而提高價錢繼續賣。從這樣的事件可以知道，安安早已經無法自拔，只好繼續裝睡下去、一路演到底。
專家不斷翻車？
某些一輩子都研究特定藝術類型甚至畫家的大師級權威，在這次多半死傷慘重，丟臉丟到家了。這些長久以來靠直覺判斷畫風或技法的專家，原來面對假畫居然如此不堪一擊。連出產假畫的數學老師兼畫家錢培琛都說了：
「這種程度的戲謔仿作十分粗糙，很難相信還能騙過這麼多專家。」
在一切講求科學證據的時代，也難怪蘇富比會買下Orion Analytical LLC，針對畫作進行顏料與畫布的科學鑑識。不知道這些專家又會如何為自己辯解、未來又何去何從呢？
金流是王道
由於陪審團都不是藝術專家，要從藝術角度證明畫作是假的十分不容易，因此檢察官直接從金流下手。第一，如果真有X先生，拉拉收到款項後，一定會匯款給他（也許留一點作為佣金），不過從金流上看來，拉拉全部自己留著；二是如果全都自己留著，那收入應該要全數報稅，不過並未誠實申報，是嚴重到要坐牢的稅務詐欺。有了金流這張牌，拉拉最後直接認罪。
看來，金流就跟瀏覽紀錄一樣，騙不了人。
結語
到底藝術是什麼，看完這部片我反而更疑惑了。假畫被眾多專家吹捧，還列入目錄、在博物館展出，大眾在不知情的狀況下仍然享受它所帶來的衝擊與美感。撇開造假不談，莫非它沒有帶來藝術的功能嗎？
另一個遺憾是，擁有美國夢的錢培琛其實不該逃回中國。他應該繼續留下，畢竟按照詐欺前輩們的發展軌跡，他只要自首後跟FBI合作，專門幫忙抓假畫賊，就能夠出書跟拍電影、名揚立萬了才是！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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安聯投信在宜蘭壯圍種下1000棵樹的承諾 ，攜手永續夥伴為下一代守護海岸和天空的美麗
我們想讓你知道的是
台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村植樹、淨灘，期許為下一代守護海岸和天空的美麗。
真正的富有，該是什麼樣子？是留給孩子美麗的天空，是彎腰拾起地上的垃圾，是在塵土飛揚中，種下黃槿、海檬果、草海桐、水黃皮、林投等防風林樹苗，讓1000棵樹茁壯、列陣，穩住消逝的海岸線──致力保護並增進客戶資產的安聯投信，攜手台灣林業事務的最高主管機關林務局，以及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村種下「安聯投信公民森林」，同時淨灘，還給海岸原有的風貌。
善用數位創新 與永續夥伴同行
走在永續投資的道路上，安聯投信的母公司安聯環球投資自2007年起便是首批簽署聯合國「責任投資原則」（PRI）的50家資產管理機構之一，在PRI的所有評分項目均獲A或A+的高評級肯定；2021年，進一步參與「一個地球資產管理者倡議」及「淨零碳排資產管理者倡議」，同時發布了「氣候相關財務揭露（TCFD）」年度報告，是全球金融服務及永續發展的領導品牌。
安聯環球投資擘劃出氣候變遷、地球限度、包容性資本主義三大永續投資主軸，落實在台灣，這一次安聯投信Green Tour永續行動，是針對因乾旱或颱風影響而需要補植的區域，由林務局指導，讓安聯投信員工拿起鏟子，挖地、植下樹苗，再夯實土地。
植樹、淨灘後，安聯投信總經理陳彥婷說，艷陽下，儘管揮汗如雨，能種下保衛台灣海岸線及後方耕地的防風林，再沿著海岸淨灘，打理出乾淨漂亮的沙灘，心裡無比富足；這一次安聯投信的Green Tour永續行動，要特別感謝林務局，以維護生態保育為前提，推動林業資源合理利用，並促成人與自然的和諧共生。
- 永續知識補給站
而安聯投信的永續夥伴「好事交易所」2021年提出「公民森林行動群募計畫」，發起全球第一座由公民群募種下的海岸森林，並透過數位創新的方式，讓每棵樹木能即時線上觀測──這樣的行動，讓好事交易所在2022年獲得堪比「東方設計奧斯卡獎」之稱的「日本優良設計獎」（Good Design Award）肯定，日本優良設計獎更盛讚公民森林「創建了永續未來發展的廣闊前景」。
最美的風景 是為下一代守護美景的心
「在淨灘的時候，會發現有很多寶特瓶、塑膠製品，其實是來自於別的國家，這讓我們領略到：地球是圓的、海洋是相通的，環保行動不是靠一己之力就可以完成，必須結合地球村的每一分力，每一代都有自己的責任，每個人都能發揮自己的影響力！」安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先說。
而這一次安聯投信Green Tour永續行動的另一重要永續夥伴「寶島淨鄉團」，創辦人林藝特別帶領了寶島淨鄉團，陪伴安聯投信員工一起淨灘，林藝說：「淨灘最大的原則是留下本屬於大自然的，譬如可以自然分解的漂流木、沙石、草、椰子、海漂鞘等，同時拾起大自然不能分解的，像是可回收標的、大型廢棄物、一般垃圾，寶島淨鄉團希望與大眾一同身體力行改變，也相信世界上最美的風景不是美景本身，而是每一顆願意守護美景的心！」
2021參與逾一萬場股東大會 主動讓投資發揮影響力
翻閱安聯環球投資最新發布的「永續發展暨盡職治理報告」，身為主動式資產管理業者，安聯在股東大會上積極行使投票權，2021年共參加10,191場股東大會的投票，並與氣候參與改善成效（Climate Engagement with Outcome）策略有關的高碳排公司強化氣候相關的互動與公司治理，進而帶來影響；2021年也參與了「淨零碳排資產管理者倡議」，以創新思維重新配置資金，大力支持氣候轉型、實現巴黎氣候協定目標。
秉持主動的精神大步邁進，安聯投信行銷部與整合零售策略部執行副總裁劉宜君表示，從2021年的「公民森林行動群募計畫」，到2022年上半年參與的「Re-Action100地球解方─2022永續設計行動高峰會」，以及下半年Green Tour永續行動的植樹、淨灘，都是安聯投信呼應集團永續治理方針的具體行動；放眼下一步，安聯投信將透過社會創新的方式，與好事交易所投入復育有「超級未來食物」之稱的原生種作物台灣油芒，回饋台灣原住民聚落與經濟，主動讓投資發揮影響力，更讓主動永續的精神，深植、萌芽於這片土地。
- 永續議題大調查
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