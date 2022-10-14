電子書買不停！如何利用數據管理閱讀，控制「數位囤積症」？

文：陶曉嫚

我常用的電子書平台最近舉辦周年慶，三本75折，一時間只想使用魔法小卡把願望清單全部移送到個人書櫃，購物的感覺很暢快，我結帳了第一台購物車，第二台購物車很快累積到75折，但是等等，買這麼多讀得完嗎？

買電子書跟衣服鞋包不同，沒辦法付帳之後披掛在身上，帶去聚會場合期待讚美；也不像買實體書，即使不閱讀依舊可以當家具和室內設計，把《戰爭與和平》、《卡拉馬助夫兄弟們》、《尤利西斯》等經典巨著在架上排開，人都書香得昇華了，塞爆電子閱讀器的記憶體卻沒有相同效果，「在背後掛螢幕顯示以上書目」的畫面，光想像都覺得腦袋有洞。

利用平台數據，體檢自己的閱讀習慣

從小愛看課外書也經常泡圖書館，我喜歡被實體書包圍，而18歲迄今為逐水草已搬了14次家，第九次之後還是跨國搬遷，在氣質與輕便之間秒選輕便。解決空間問題後是時間問題，現代人的注意力是超級稀缺資源，有太多值得看的電影、戲劇、動畫、漫畫、短片，我身為一名正在努力創作的職業文字工，讀書是必須，所以更需要規劃。

付費的電子書平台提供寶貴的個人閱讀數據，例如我從2019年開始使用Readmoo，書庫現在共有202本書，讀完79本，讀完的79本書中，共有30本是2022年截至目前為止讀的，有3本是已有實體書，仍決定購入電子書做數位備份，另有5本是用力嘗試過但無法終卷，於是封存棄書。

計算下來，有115本書是在自以為「有時間一定會看」的狀況下購入，比起我用直覺評估的頂多50本多、太、多、了，而且Readmoo只是其中一個常用平台，另有樂天KOBO、Amazon Kindle、台北市立圖書館系統的台北好讀電子書。

計算出還有多少書沒有讀，下一個問題就來了，消化一本書需要多久？字數未必是決定性關鍵，通常各種分類是不會以相同效率消化。

時事雜誌、心理勵志類、網紅集結線上內容出的書，我可以讀得飛快，上述類型五、六萬字的書我甚至不到一小時就讀完，印象足以講出一兩個重點、引用一段文句；社會科學、自然科學、商業管理類型會讓我減慢速度，想要提煉出更高的知識量，例如，重要社會學著作《不平等的童年》共計26萬字，10小時41分鐘完讀；小說類我會刻意把速度放得更慢，來咀嚼作者的文詞句意，放任自己對情節聯想，尋找自己或親友的的人生經驗有無可以呼應之處，例如張愛玲的小說《小團圓》篇幅14萬字左右，我需要10小時8分鐘。

以上時間是單純看完，接下來寫心得、用Podcast分享這些作品讓我領悟了什麼，又是另外的心力時間。

目標沒有實現的空虛感會啃食人，我們可以找方法來維持自己的意志力。

控制數位囤積，付款前算帳、交叉檢索、表格式閱讀紀錄

盤點過自己的閱讀習慣，接下來要打造適合的讀書計畫，一步一步消化那些我們渴求的知識與故事，第一步是在結帳之前計算金額與方案。

計較買書錢聽起來很不風雅，對個人而言，買書來看對比吃喝玩樂各項消費，可以說是非常便宜的娛樂；對總體市場環境，這年頭做內容極度競爭，太多免費與淺碟資訊把大眾的注意力拉走，多買書讓出版業可以持續耕耘、發行有深度和系統性的知識，似乎也是功德一件。

每個人的經濟條件不同，購書是正常的買賣，本質上該尊重市場機制，並不能指望讀者做善事。

而且懷抱雄心壯志買了一堆電子書囤起來，但在工作生活的疲勞之後，永遠有更輕鬆的娛樂方式，打開串流平台追劇、掛在社群上一直滑，時間過去卻完全不記得自己做過什麼有意義的事、學習到哪些新事物，受傷受創的情緒只是擺著沒有去處理。

目標沒有實現的空虛感會啃食人，我們可以找方法來維持自己的意志力：

交叉檢索：善用圖書館資源

在掏出魔法小卡前，不見得要進行付費平台間的比價，因為同一本書的訂價落差頂多是十幾元到幾十元，我們的時間成本通常更高，真要計算，其實只差在有沒有合法免費的資源。

當我對一本書感興趣，一定會先交叉檢索台北市立圖書館的電子書系統，這個由納稅人集資營運的平台是寶庫，有許多大出版社、知名作家、暢銷書都有上架，市圖系統會將讀者們的點閱、借書額度換算收益回饋給作者與出版社，真應該善加利用這項難能可貴的公共建設。

計算比價，暫緩衝動消費帶來的數位囤積

如果心儀的電子書需要付費購買，又擔心自己衝動消費，那就先練習一下小學數學課四則運算：

例如Readmoo平台用新台幣999元可以買六個領書額度，一個領書額度可以兌換定價250元以下的電子書一本，等於66.6折一本書只要166.5元，之後以250元為一個級距，例如定價超過250元到500元以下的電子書需要兩個領書額度，依此類推——用領書額度還是趕周年慶三本75折比較划算，端看書如何定價。

這也意味周年慶未必最省，平日買書也不見得蝕本，想讀書總是要買下去的。

製作閱讀清單表格

為了避免「自以為看了很多書，但讀過什麼都想不起來」，我從2021年開始以excel表單紀錄一整年的閱讀清單：書名、形式（紙本／電子）、來源（購買／借閱／贈予）、使用的平台、完讀日期（還沒讀完先空白）、略讀或精讀（有作筆記、寫心得是精讀），後面兩個欄位則是個人是否向其它人推薦、感想關鍵字，由於這兩格絕對主觀，就不在下圖中貼出來。

寫心得、製作Podcast

讀了書要消化，想深化對於故事和知識的記憶，寫下心得感想、製作Podcast節目談社會階級，過去讀的書也讓我有更多故事可以說，談到出身上流社會的霸道總裁，撇開言情小說看更貼近真實的版本，就翻開美國菁英作家Amor Towles的小說《上流法則》。