電子書買不停！如何利用數據管理閱讀，控制「數位囤積症」？
我們想讓你知道的是
現代人的注意力是超級稀缺資源，有太多值得看的電影、戲劇、動畫、漫畫、短片，但是，讀書是必須，所以更需要規劃。而首先要了解自己的閱讀習慣，接下來要打造適合的讀書計畫，一步一步消化那些我們渴求的知識與故事，第一步是在結帳之前計算金額與方案。
文：陶曉嫚
我常用的電子書平台最近舉辦周年慶，三本75折，一時間只想使用魔法小卡把願望清單全部移送到個人書櫃，購物的感覺很暢快，我結帳了第一台購物車，第二台購物車很快累積到75折，但是等等，買這麼多讀得完嗎？
買電子書跟衣服鞋包不同，沒辦法付帳之後披掛在身上，帶去聚會場合期待讚美；也不像買實體書，即使不閱讀依舊可以當家具和室內設計，把《戰爭與和平》、《卡拉馬助夫兄弟們》、《尤利西斯》等經典巨著在架上排開，人都書香得昇華了，塞爆電子閱讀器的記憶體卻沒有相同效果，「在背後掛螢幕顯示以上書目」的畫面，光想像都覺得腦袋有洞。
利用平台數據，體檢自己的閱讀習慣
從小愛看課外書也經常泡圖書館，我喜歡被實體書包圍，而18歲迄今為逐水草已搬了14次家，第九次之後還是跨國搬遷，在氣質與輕便之間秒選輕便。解決空間問題後是時間問題，現代人的注意力是超級稀缺資源，有太多值得看的電影、戲劇、動畫、漫畫、短片，我身為一名正在努力創作的職業文字工，讀書是必須，所以更需要規劃。
付費的電子書平台提供寶貴的個人閱讀數據，例如我從2019年開始使用Readmoo，書庫現在共有202本書，讀完79本，讀完的79本書中，共有30本是2022年截至目前為止讀的，有3本是已有實體書，仍決定購入電子書做數位備份，另有5本是用力嘗試過但無法終卷，於是封存棄書。
計算下來，有115本書是在自以為「有時間一定會看」的狀況下購入，比起我用直覺評估的頂多50本多、太、多、了，而且Readmoo只是其中一個常用平台，另有樂天KOBO、Amazon Kindle、台北市立圖書館系統的台北好讀電子書。
計算出還有多少書沒有讀，下一個問題就來了，消化一本書需要多久？字數未必是決定性關鍵，通常各種分類是不會以相同效率消化。
時事雜誌、心理勵志類、網紅集結線上內容出的書，我可以讀得飛快，上述類型五、六萬字的書我甚至不到一小時就讀完，印象足以講出一兩個重點、引用一段文句；社會科學、自然科學、商業管理類型會讓我減慢速度，想要提煉出更高的知識量，例如，重要社會學著作《不平等的童年》共計26萬字，10小時41分鐘完讀；小說類我會刻意把速度放得更慢，來咀嚼作者的文詞句意，放任自己對情節聯想，尋找自己或親友的的人生經驗有無可以呼應之處，例如張愛玲的小說《小團圓》篇幅14萬字左右，我需要10小時8分鐘。
以上時間是單純看完，接下來寫心得、用Podcast分享這些作品讓我領悟了什麼，又是另外的心力時間。
目標沒有實現的空虛感會啃食人，我們可以找方法來維持自己的意志力。
控制數位囤積，付款前算帳、交叉檢索、表格式閱讀紀錄
盤點過自己的閱讀習慣，接下來要打造適合的讀書計畫，一步一步消化那些我們渴求的知識與故事，第一步是在結帳之前計算金額與方案。
計較買書錢聽起來很不風雅，對個人而言，買書來看對比吃喝玩樂各項消費，可以說是非常便宜的娛樂；對總體市場環境，這年頭做內容極度競爭，太多免費與淺碟資訊把大眾的注意力拉走，多買書讓出版業可以持續耕耘、發行有深度和系統性的知識，似乎也是功德一件。
每個人的經濟條件不同，購書是正常的買賣，本質上該尊重市場機制，並不能指望讀者做善事。
而且懷抱雄心壯志買了一堆電子書囤起來，但在工作生活的疲勞之後，永遠有更輕鬆的娛樂方式，打開串流平台追劇、掛在社群上一直滑，時間過去卻完全不記得自己做過什麼有意義的事、學習到哪些新事物，受傷受創的情緒只是擺著沒有去處理。
目標沒有實現的空虛感會啃食人，我們可以找方法來維持自己的意志力：
- 交叉檢索：善用圖書館資源
在掏出魔法小卡前，不見得要進行付費平台間的比價，因為同一本書的訂價落差頂多是十幾元到幾十元，我們的時間成本通常更高，真要計算，其實只差在有沒有合法免費的資源。
當我對一本書感興趣，一定會先交叉檢索台北市立圖書館的電子書系統，這個由納稅人集資營運的平台是寶庫，有許多大出版社、知名作家、暢銷書都有上架，市圖系統會將讀者們的點閱、借書額度換算收益回饋給作者與出版社，真應該善加利用這項難能可貴的公共建設。
- 計算比價，暫緩衝動消費帶來的數位囤積
如果心儀的電子書需要付費購買，又擔心自己衝動消費，那就先練習一下小學數學課四則運算：
例如Readmoo平台用新台幣999元可以買六個領書額度，一個領書額度可以兌換定價250元以下的電子書一本，等於66.6折一本書只要166.5元，之後以250元為一個級距，例如定價超過250元到500元以下的電子書需要兩個領書額度，依此類推——用領書額度還是趕周年慶三本75折比較划算，端看書如何定價。
這也意味周年慶未必最省，平日買書也不見得蝕本，想讀書總是要買下去的。
- 製作閱讀清單表格
為了避免「自以為看了很多書，但讀過什麼都想不起來」，我從2021年開始以excel表單紀錄一整年的閱讀清單：書名、形式（紙本／電子）、來源（購買／借閱／贈予）、使用的平台、完讀日期（還沒讀完先空白）、略讀或精讀（有作筆記、寫心得是精讀），後面兩個欄位則是個人是否向其它人推薦、感想關鍵字，由於這兩格絕對主觀，就不在下圖中貼出來。
- 寫心得、製作Podcast
讀了書要消化，想深化對於故事和知識的記憶，寫下心得感想、製作Podcast節目談社會階級，過去讀的書也讓我有更多故事可以說，談到出身上流社會的霸道總裁，撇開言情小說看更貼近真實的版本，就翻開美國菁英作家Amor Towles的小說《上流法則》。
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
我們想讓你知道的是
皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。