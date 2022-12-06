2022/12/06,
政治

關鍵帳本曝光！高虹安前辦公室主任坦承作帳：助理費以低報高、上繳公積金等全依高指示

關鍵帳本曝光！高虹安前辦公室主任坦承作帳：助理費以低報高、上繳公積金等全依高指示
Photo Credit: 中央社

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黃惠玟當庭坦承作帳始末，交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，並供出助理費以低報高、上繳公積金等全是依高虹安指示辦理，部分核銷單據已遭銷毀，案情對高虹安極為不利。一旦案情突破，黃惠玟可望轉為污點證人。

民眾黨新竹市長當選人高虹安助理費案傳出有新進展，《鏡週刊》報導，高虹安立委辦公室前主任黃惠玟日前接受檢調訊問時交出以自己綽號「小兔」所做帳本，並且供稱助理費以低報高、上繳公積金等全依高虹安指示；報導並指黃丈夫是北檢檢察事務官，要黃交出事證配合辦案。除了助理費爭議，高虹安也有資策會相關的兩個案子在偵辦中，包括科智企業兼職以及論文抄襲案。

媒體爆辦公室前主任交出帳本，可能轉為污點證人

掌握交出的帳冊，光是她任職半年期間，就經手至少超過500筆金錢進出，助理薪資以少報多及上繳公積金等細目，全都一覽無遺，在公積金帳目中還發現備註欄多次載明「委員請款」，亦即高虹安拿發票向助理們報帳領錢，其中一筆2020年11月27日，由黨祕書長謝立功主辦的媒體餐敘，開銷9900元，也全由高虹安向公積金請款。

另外高虹安拿發票向助理們報帳領錢的項目，還有包括2筆計程車費130元及85元、2筆黨團午餐會議909元及779元、媒體餐敘9383元、顧問諮詢1144元、新經濟移民諮詢會385元、IKEA餐敘1164元，其中還有一筆訂購30本高虹安出版的《面試郭台銘》共花費6870元。

《鏡週刊》更進一步報導，替高虹安製作密帳的黃惠玟丈夫是北檢的資深檢察事務官，經常協助檢察官處理金融犯罪與貪瀆等案件，對於相關行為的違法構成要件都非常清楚。在高虹安遭控利用人頭詐領助理費，及公積金風暴開始蔓延，該名檢事官便要求妻子配合檢調辦案，交出不法事證，並分析全案輕則偽造文書罪，重則可能涉犯《貪污治罪條例》，刑度從7年起跳，且得併科6000萬元以下罰金。

黃惠玟當庭坦承作帳始末，交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，並供出助理費以低報高、上繳公積金等全是依高虹安指示辦理，部分核銷單據已遭銷毀，案情對高虹安極為不利。一旦案情突破，黃惠玟可望轉為污點證人。

而黃惠玟雖然被列為被告，但訊後無保請回，預料將引發連鎖效應，其他被視為貪汙共犯的助理，若未來陸續到案，也跟著緊咬高虹安，恐更難讓高脫罪，北檢對此也相當謹慎，不讓她的檢事官老公及相關人等參與此案偵辦以避嫌。

北檢：案子還在偵查中，與家屬無關

不過對此，《中央社》報導，台北地方檢察署針對媒體報導表示，偵辦案件向來嚴守偵查不公開原則，本案尚在偵查中，調查所得證據不得對外公開，請外界勿作無謂渲染及揣測。北檢並指出，相關偵查作為均依既定步驟進行，與案件相關人員是否為北檢同仁家屬無關。

高虹安針對此案，過去曾帶資料赴北機站說明，並召開記者會、發布新聞稿澄清表示，助理費問題一切合法合規，李忠庭確實從事助理工作；公積金制度非她辦公室發明，實際上是延續以前立委辦公室，而助理代墊費用和轉帳都能向行政主任報支。

另外資策會兼職、論文抄襲案也都在偵辦中

除了助理費相關爭議，高虹安在資策會任職期間，因未報備至科智企業兼職，資策會認為她僅申請短期研修，其他時間都繼續領全薪，對外也以科智業務處長出席活動，且將資策會擁有的2項研發成果移轉給科智，涉及「背信」。

此外，高虹安在2015年10月與2018年5月，取得40萬與125萬元科智股票，當天買股又從資策會離職，隔天即轉任鴻海大數據辦公室主任，鴻海旗下的科技公司在隔月也收購科智企業，遭質疑涉及內線交易，檢方正一併追查。

至於高虹安的博士論文涉及抄襲，資策會主張該會同仁與高虹安在2017年共同發表的2份期刊論文，高明知著作屬資策會所有，在未經同意下，以重製及改作等方式，大量複製在她的博士論文內，經比對發現第一份論文重製程度至少8成，第2份至少也有3成以上。

資策會認為，由於高在論文引用之處並沒有與自行創作部分區隔，也未標示出處，明顯逾越合理使用範圍，已向美國辛辛那提大學及該校機械工程學系發出律師函，表明高虹安博士論文已侵害資策會著作權，並向台北地院提起自訴。

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核稿編輯：翁世航


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