《馬華文學與文化讀本》：「二二八事件」後逃回大陸的畫家戴隱郎，是來自南洋的中共黨員
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出生於英屬馬來亞的戴隱郎曾加入馬共，後來被英殖民政府驅逐到中國大陸後便加入中共。戴隱郎於1947年8月，與其他大陸來臺的木刻版畫家，曾在臺召開臺畫家聯誼會，極力推介木刻與漫畫，期間他也留下不少有關台灣風景的作品。然而「二二八事件」以後，台灣省政府對來自大陸的木刻家開始起疑，為避免在台灣的秘密活動曝光，戴隱郎便在1948年離開台灣。
文：莊華興（馬來西亞博特拉大學退休副教授，現為獨立研究員）
抗戰至二戰的爆發，促成了第三世界知識者與文人的越界流動，並被賦予新的身分，因而有了「南來文人」與「歸僑作家」之稱謂。這兩種左翼文人的流亡（與再流亡）、離散（與再離散）把大陸－香港－南洋－臺灣聯繫起來，形成了二十世紀上半葉的一個意義網絡。
戴隱郎是抗戰時期出現的一位出色的歸僑作家。1906年戴隱郎出生於英屬馬來亞雪蘭莪州沙戥，祖籍廣東惠陽。曾用筆名戴英浪、英浪、戴隱郎、隱郎、戴逸浪、戴旭峰、英、朗、朗朗、Inlong、殷沫、馬康、疾流等。他青年時代在馬來亞怡保南洋美術研究所學習，1931年到上海國立藝專學習西洋美術。1935年，返回南洋之前，他聯合幾位青年藝術家舉行全國木刻聯合展覽會，巡迴北平、天津、濟南、漢口、太原、上海等地，此次展覽共展出木刻作品414件，戴隱郎展出的作品是〈瞠目〉，獲得唐弢的讚賞。
大約在這時候，他已收拾行裝，準備經香港返回南洋。在港期間，他與劉火子，以及上海國立藝專的同學溫濤在香港成立深刻木刻社，以戴英浪為名發表美術作品，由此初見其理想。這期間，他曾任教香港南粵中學，並和劉火子、李育中合編出版《今日詩歌》，收有他的評論〈論象徵主義詩歌〉及詩作〈黃昏裡的歸隊〉。此外，他也在《南華日報‧勁草》、《時代風景》等副刊、雜誌發表詩作和評論。
在〈論象徵主義詩歌〉一文，他分析了象徵主義詩歌的產生背景和技法之後，便對中國象徵主義詩歌的前路提出批判。他點名批判在《現代》發表詩作的幾位詩人，包括李金髮、施蟄存、侯汝華、林英強、鷗外鷗、林庚等。對於中國象徵主義詩歌的存在與前路，他認為「象徵主義詩歌是以靈境的幻象為出發點的，取材已迴避現實，表現技法更主張用純暗示，和不可思議的詞句。這麼一來，它底本身特徵對目前的統治者是萬分適合的，所以自然是應時而存在了」（鄭樹森、黃繼持、盧瑋鑾編《早期香港新文學作品選》）。作為左翼詩人、藝術家，他的現實主義觀點強調文藝作品對現實社會的針對性，並指出當前現實問題之所在。
戴隱郎返馬後寓居怡保，以繪畫為生，並與畫友創辦南洋藝術研究社。抗日戰爭爆發前，他移居星島，不久積極參與該地美術活動。戴隱郎在新加坡美術界活躍的時期介於1936至1938年之間，參加的團體主要是青年勵志社和星洲華人美術研究會。
初抵新加坡時，他在民眾學校執教，1936年5月24日，入《南洋商報》編副刊《文漫界》。這個版位專門刊登木刻、漫畫作品與探討木漫理論的文章，並於該刊第2期發表〈木、漫在南洋〉，呼籲副刊編者正確看待木刻與漫畫，容納這些作品，不遺餘力提倡木漫，藝術眼光超前。他本身雖然立場左傾，但《文漫界》的選稿是開放的。1936年，馬來亞共產黨在共產國際的指示下，與民間非共產黨人士合作，組織了一個統一陣線進行抗日鬥爭。其時戴隱郎為共產黨外圍組織效勞，而當時南洋的國共勢力仍壁壘分明。《文漫界》的創刊以及園地的公開，無非是為了抗戰統一陣線的策略性需求。
《文漫界》創刊之初，他身體力行，一口氣創作了8幅單圖漫畫和一幅素描。他的漫畫除了宣揚抗日，也把畫筆瞄準社會黑暗面。
魯迅於1936年10月19日因病逝世於上海，他當即於10月25日《文漫界》發表兩篇紀念文章〈悼導師魯迅先生〉和〈導師‧魯迅〉，前者署名戴隱郎，後者署英浪。毫無疑問，他是魯迅革命精神的追隨者，可見左翼魯迅對他影響之一斑。
1937年7月1日，傅無悶接任《南洋商報》經理與編輯主任，大事改組編輯部，戴隱郎不久去職，自創辦《大眾周報》，兼寫兼畫漫畫。
他在這段期間開始倡議和組織了後來成為馬來亞抗敵後援會（抗援會）的重要宣傳工具之一——星洲業餘話劇社，這是一個馬共抗日外圍組織。該年7月，他因《南洋商報》改組而離開，進入業餘話劇社，曾在《星洲日報‧現代戲劇》寫稿，根據發刊號的編後語，該刊側重於演劇理論的介紹和技術的建立。這時候，他在新加坡《電影與文化》以戴隱郎筆名發表不少的詩、詩論和一些散文。詩有長詩〈六叔〉、〈夥伴〉、〈壯行曲〉、〈別了，未來時代的主人〉；詩論有〈詩人的態度和動向〉、〈一個輪廓〉、〈抬頭、舉目、開步走〉、〈論象徵主義詩歌〉；散文有〈海洋底話〉、〈偉大的讚美〉、〈生之插曲〉、〈孩子的心〉。他的抒情散文和雜感文字散見於《南洋週刊》、《星洲日報‧現代戲劇》、《新國民日報‧新流》、《南洋商報‧文漫界》、《今日藝術》、《獅聲》、《今日青年》、《今日文化》、《今日婦女》等。
1938年，他加入馬來亞共產黨，是年8月領導馬來亞共產黨外圍組織——馬來亞各界抗敵後援會，成為總務，積極投身抗日。他也在這一年，參加了英國皇家畫家學會展獲銀質獎章，開始展露出色的繪畫天分。
太平洋戰爭爆發之前，戴隱郎的任務主要是抗戰。這時候，除了西方勢力在東北亞與東南亞的擴張，東方的日本軍國主義勢力亦侵占了中國東北、朝鮮半島以及東南亞區域。1938年在星島的戴隱郎，以漫畫作為一種武器，領導群眾進行抗日。
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
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疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
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奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
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