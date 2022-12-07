2022/12/07,
影劇

【影評】《瘋狂富作用》：既是危機災難片，又是生存驚悚片，預示著之後噴發的大量嘔吐物和糞便

【影評】《瘋狂富作用》：既是危機災難片，又是生存驚悚片，預示著之後噴發的大量嘔吐物和糞便
Photo Credit: Catchplay提供

我們想讓你知道的是

在政治鬧劇和社會學研究之間，諷刺西方社會的超級富豪和階級關係，這部「左傾」幽默感的挑釁作品決心不取悅人。從導演之前作品中的質疑男權、質疑體制，新片中批判和諷刺火力全開，一如在片頭字幕中，幾個裸體模特兒被潑上了油漆，預示著之後噴發的大量嘔吐物和糞便。

嘔吐糞水齊飛的瘋狂警世預言

瑞典導演魯本奧斯倫（Ruben Östlund）在2017年以《抓狂美術館》贏得坎城影展最高榮譽金棕櫚獎後，今（2022）年以新作《瘋狂富作用》加入麥可漢內克（Michael Haneke）、肯洛區（Ken Loach）、達頓兄弟（Dardenne Brothers）等兩次獲金棕櫚的大導名人堂。

在社會學研究、人性嘲諷和政治鬧劇之間，我們很難不聯想2019年奉俊昊的《寄生上流》，或者2021柏林金熊獎的羅馬尼亞政治諷刺劇《倒楣性愛與瘋狂A片》。

《瘋狂富作用》這個「上流」的觀光之旅從時尚圈的光鮮荒謬開始，接著更對準了珠光寶氣的超級富豪，在豪華遊艇夾板上下的世界縮影中，人性的極端令人狂笑不止。然而「危機」逼近並眼看要翻轉一切。

觀察野蠻瘋狂的真世界

如在迅速達到魯本奧斯倫事業巔峰的前作 《婚姻風暴》和《抓狂美術館》 ，中分別對雪崩觸動家庭危機中的男性自我， 以及當代藝術圈的虛偽和野蠻進行了細緻入微的觀察研究。

或更早更明顯地，將鏡頭對準移民的青少年，在購物中心敲詐霸凌本地少年的《Play》，魯本奧斯倫不斷向監視器鏡頭慢慢地拉近觀察自然界動物，這個世界對他來說始終是一個社會實驗室。

在購物中心、滑雪勝地、美術館之後，我們跟著習於社交網絡以及虛偽時尚世界的兩位年輕模特兒，卡爾和亞亞，登上豪華遊艇， 在荒唐至極悲喜交集下發現自己深陷這個瘋狂不公平的大環境。

不談錢的性感工作

《瘋狂富作用》原英文片名為Triangle of Sadness，悲傷的三角是指雙眼之間的皺眉線這個地方，也意指電影的三幕劇。一開場導演的鏡頭就偽裝成記者報導某個時裝大品牌的模特兒選角幕後，嬉鬧剖析他們的面部表情、手勢，嘲弄Balenciaga和H&M之間不同的刻板品牌形象「扮演」。

然後鏡頭停留在卡爾身上，他顯然非常了解如何做出平價品牌的通俗微笑，或高級時裝的中性冷酷性感，並且切換迅速自如。

選角評審叫他走台步，仔細檢查他，有人認為他的「悲傷的三角」需要一點肉毒桿菌撫平皺紋，而其他人認為他缺乏魅力，25歲的卡爾正處於高端男模職業生涯的老年階段。之後，他更發現自己在超模女友亞亞的最新時裝秀上，連座位都給丟了，即使走秀台上狂打男女、階級、平等的口號。

收工後，兩人在高檔餐廳開始一場關於女權主義和誰買單付飯錢的大辯論，一路吵回旅館。

一個說想避免男性的傳統權力角色，另一個承認自己早習慣操縱旁人於無形。「談論金錢一點都不不性感」亞亞總結道 。瑣碎爭論巧妙地建立了他們關係中冷酷的經濟供需基礎，和冷不防就會裂開的關係。這也是導演對當代男女孤獨和自私的側寫肖像，懦弱空泛地自稱開放、平等。

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Photo Credit: Catchplay提供

階級平等的口號之下

重頭戲第二幕，發生在兩人因網紅「工作」贏得的免費豪華遊艇上，我們跟著兩人的自拍鏡頭上了俄國寡頭、軍火商和科技巨頭等億萬富翁群聚的度假遊艇。如知名攝影師Martin Parr把相機對準全球化的旅遊消費，所展現出的荒誕幽默，魯本奧斯倫在這把鏡頭對準超級富豪的荒謬海上假期。

如網紅亞亞在Instagram欣喜若狂地拿著食物拼命擠出笑容，但不會真去吃它。伍迪哈里森（Woody Harrelson）出演的酗酒船長，不願走出他的房間，從不需在艦橋上工作。所有乘客都扮演某種刻板印象，「賣屎」的肥料大亨，靠地雷和手榴彈發財的英國退休夫婦，還有各種情婦。

我們看到船上全白的服務人員高呼「錢！錢！錢！」，片中並沒有過分強調船上種族階級，但鏡頭越是深入船艙，離夾板上曬太陽的客人越遠，膚色就越深。

百萬富婆邊泡著按摩浴缸，邊跟一旁倒香檳的年輕服務生說「我們都是平等的」，還更要求所有工作人員都停止工作下海游泳，一種偽裝成慈善姿態的權力遊戲。荒謬的「上下顛倒」革命遊戲卻自此漸漸倒向絕對的無政府狀態。

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Photo Credit: Catchplay提供

令人作嘔、諷刺至極的當代「危機」

如導演前兩部片的轉折都發生在餐桌上，在《婚姻風暴》中的滑雪度假戶外午餐時發生雪崩，在 《抓狂美術館》中晚宴時上演的「猿人」藝術家行為表演。《瘋狂富作用》徹頭徹尾的搞笑轉折則發生在暴風雨中不斷搖晃的「與船長晚餐」，香檳佳餚漸成嘔吐橫飛， 無法控制屎尿之下全船漸漸失控下沈。

隨著高潮和華麗的喜劇時刻，法語片名《百無禁忌》（Sans Flitre）的《瘋狂富作用》，看似結合《鐵達尼》 和馬可菲萊利（Marco Ferreri）的《La Grande Bouffe》中嘔吐大爆發，腹瀉如洪水，糞便、美食混合在一起。

「展示」這種過剩狼吞虎咽，吐完再來杯香檳漱口。在鋪張浪費、嘔吐糞水過度的洪流，不斷搖晃下沈危機中，依舊不停胡言亂語的「左傾」船長，終於成為這個瘋狂夜的戲劇焦點。

危機中「吐」真言的真男人

一如《婚姻風暴》中面對雪崩丟下妻女的父親，《抓狂美術館》中不斷公器私用卻不思工作的館長，《瘋狂富作用》中不願走出房間的酗酒船長，顯然是這場危機預言的另一個暴風眼。

「左傾」船長堅持吃非常平民的漢堡和薯條，並在杯盤狼藉時與俄國富翁玩起政治文字接龍，開始大量引用列寧（Lenin）、馬克思（Max）的佳句。 美國共產主義者，與俄國資本主義富翁的醉酒獨白，或許是電影中自傳色彩最重的部分。（我賣屎！我賣屎！我賣屎！醉酒的俄國資本家在船長的麥克風前不斷重複。）


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