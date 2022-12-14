2022/12/14,
能源

我國離岸風電首現「0元價」！6業者得標10風場，預估2027年前完成併網

我國離岸風電首現「0元價」！6業者得標10風場，預估2027年前完成併網
本次入選的業者之一台亞風能與挪威業者BW Ideol共推的浮動式風場。Photo Credit: 中央社（台亞風能提供）

我們想讓你知道的是

雖然能源局低調不透露競標價格，但據了解，排序前幾家開發商全殺出流血價「0元」，後面最高也僅出到1元，讓國內離岸風電也跟上國外最低0元風潮。

我國離岸風電正式進入下一個開發階段！經濟部今（14）日完成區塊開發第一期選商開價會議，共有6家開發商、10個離岸風場獲配開發權，將於2026、2027年規劃併網，不過由於部分風場有重疊問題，因此實際獲配容量業者還要再等一等。

我國離岸風電的開發階段，自2013年經濟部公布第一階段「示範風場」，選出3家業者設置示範風場，由政府獎勵補助；2018年完成第二階段「潛力場址」，透過遴選、競價兩階段作業，將完成5.7GW的風機裝置容量；2021年再公布「區塊開發」選商機制，目標在2026年到2035年建設15GW。

經濟部今日公布區塊開發第一期（2026至2027）選商結果，共有6開發商、10個離岸風場獲配開發權，依序為哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙、科理歐永續能源（Corio Generation）的海鼎二與海鼎三、北陸能源（Northland Power）的加能、風睿能源（Synera Renewable Energy）的海盛、台亞風能的環洋、力麗集團與天豐新能源（前wpd達德能源）合力開發的海峽、北陸能源的北能、天豐新能源的達天與又德。

經濟部表示，因部份案場範圍重疊，經濟部將審慎套疊圖資後，於年底前正式函知各開發業者。其中除了海鼎二、海鼎三、海峽規劃2026年起併網，其餘則規劃2027年起併網。

序位 案場名稱（開發商名稱） 規劃併網年度
1 渢妙（CIP） 2027
2 海鼎二（科理歐永續能源） 2026、2027
3 海鼎三（科理歐永續能源） 2026、2027
4 加能（北陸能源） 2027
5 海盛（風睿能源） 2027
6 環洋（台亞風能） 2027
7 海峽（力麗與天豐新能源） 2026
8 北能（北陸能源） 2027
9 達天（天豐新能源） 2027
10 又德（天豐新能源） 2027

根據《自由時報》，離岸風電區塊開發第1期總量為3GW，因單一開發商容量有上限500MW原則，包括科理歐永續能源、天豐新能源、北陸都申請超過（含）2座風場，且容量大幅超過上限，勢必要放棄手上序位較為後面的風場，10座風場最多有7座能進行開發。

初估風場開發量最多可能達3.3GW，但能源局官員表示會以3GW上限為原則，避免影響下一期開發商權益。

另外這也是我國離岸風電首次出現「0元價」，《中時新聞網》報導指出，能源局低調不透露競標價格，但據了解，排序前幾家開發商全殺出流血價「0元」，後面最高也僅出到1元，讓國內離岸風電也跟上國外最低0元風潮。對比早期離岸風電躉購價每度5到6元，可說天壤之別。

經濟部強調，與工業局、能源局先後召開多場「產業關聯分組」審查會議，嚴格把關區塊開發審查後結果，選商作業也正式宣告台灣離岸風電進入區塊開發階段，為台灣能源轉型中邁出嶄新的一步。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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