性治療師：GG慎入！高強度「飛機杯」玩玩就好，別貪戀
我們想讓你知道的是
「曾老師，你佛心啦～沒有人賣這個講那樣的啦。消費者要自己注意啦！」但後來大哥拿給我的飛機杯越來越誇張，顆粒螺紋真空吸吮，我覺得那些飛機杯離女人陰道越來越遠了，根本是魔物...然後，我也開始聽到受訪者告訴我「爽翻，但玩過之後跟老婆做會軟掉」、「爽翻，但和女友做愛射不出來」。
文：曾寶瑩博士
最近，我看到有女人想做陰道整形，要請醫生在陰道裡打玻尿酸，製造凹凸不平的感覺，因為她不想輸給飛機杯（見下圖）。
我的天！要拼贏這種飛機杯，打再多玻尿酸也不夠啊！
那個顆粒那個螺紋，還有真空吸吮效果～真的不要這樣做啊。
如果男人因為玩飛機杯，做愛變得比較無感，請放下飛機杯，重新找回陰莖的感覺比較實在啦。
這件事，讓我想起以前包包裡揹著情趣用品的日子。
我以前常和情趣用品廠商聊天，他們有新產品會問我意見，有時候也會請我幫忙，找人試玩情趣用品，做些大規模市場調查前的前導研究。
那時候我的包包裡，常常有來自世界各地的按摩棒、自慰套和潤滑液，只要遇到心臟比較強，有可能會接受我訪談的對象，我就會開口問「你要玩情趣用品嗎？免費喔～但要填問卷，還要接受我的訪談。一切保密！」
回想起來，那時的我真的很像性愛怪客，更符合刻板印象裡的性治療師，口袋裡隨時可以撈出假屌、假陰部，或是保險套。（電視劇裡的性治療師才這樣！我認識的性治療師，不論本國人外國人，大家包包都很日常，只有錢包、鑰匙、口罩、衛生紙。）
有一陣子，情趣用品大爆發，我就一天到晚在跟人討論，他／她們對各種新玩具的感受和想法。很多時候，我問的問題都不是廠商在乎的，比方說：「會影響你和伴侶做愛嗎？」、「會想和伴侶一起玩嗎？」、「跟伴侶玩的時候對方喜歡嗎？」、「玩的時候會有什麼不舒服的心情嗎？」........
這些題目，嗯，都是在關心，性玩具會不會影響了他們伴侶間的性生活？因為我知道，廠商為了銷售，一定只會講情趣用品如何促進伴侶性生活的樂趣和活力，而不會拿石頭砸自己腳，在銷售時提出「使用警語」。但我就職業病，總是想關心各種有趣好玩的性活動，是不是有可能也會帶來什麼困擾？
感謝當年那些被我半強迫半引誘的受訪者們（很多根本不認識啊，超感謝你們的），我搜集了很多「助性用品」的使用心得，有正面的使用經驗，當然也就有負面的使用經驗。
比方說，自慰套飛機杯，大部分的男性使用者，都覺得玩起來很舒服、很刺激，比單純用手尻感覺好多了！自慰更好玩了，只是結束後要清洗感覺比較麻煩。
有伴侶的男人通常會說，自慰套飛機杯，感覺比女伴的陰道更有感；有的受訪者告訴我，剛拿到的時候很新奇，天天玩，後來跟老婆做愛，進入以後很明顯的覺得沒有刺激感，後來就不敢玩了。
也有人說雖然飛機杯比較刺激，但跟女朋友做愛，心理的興奮感更高，進入以後那種心理的刺激感，還是會帶動陰莖感受，如果單獨比較陰道和飛機杯，飛機杯對陰莖刺激比陰道多，但女朋友的聲音表情帶動起來的興奮感，飛機杯就給不了了。他們覺得，飛機杯自慰套只是讓自慰比較好玩而已，沒有讓他們覺得做愛變得沒感覺。
我把這些男人的狀況和經驗彙整分析後，大約歸類出兩大類：
- 和伴侶做愛還很火熱的（比方說熱戀男女）：使用飛機杯之後，比較不會影響他們做愛的感覺
- 和伴侶做愛比較緩和的（比方說長期伴侶）：使用飛機杯之後，就比較會影響做愛的感覺
那單身的男生玩過飛機杯，會影響之後和女人做愛的感覺嗎？這就不知道了。因為當時我的研究並不系統化，也沒有追蹤受訪者後來的狀態。
不過呢，雖然說這樣的研究不能作為推論的依據，我還是老老實實的把我的心得，提供給情趣用品廠商。
「大哥，這些飛機杯喔，男生用起來都覺得很好玩啦。裡面顆粒螺紋越多，用起來越爽。不過啊，如果有老婆的，玩飛機杯之後，跟老婆做愛好像會比較無感耶，你在賣的時候要不要警告一下啊？而且啊，你這些飛機杯越做越誇張，顆粒螺紋越來越多，我那些受訪者，用過第三代之後，都說回不去了耶～再玩第一代根本沒感覺了。你要不要也提醒一下買的人，偶爾玩玩就好，不要太依賴啊？」
「曾老師，你佛心啦～沒有人賣這個講那樣的啦。消費者要自己注意啦！跟蛋糕一樣，賣的人怎麼會去講說吃太多會不健康？買的人要自己注意節制啦～」
大哥的話，我當然同意。本來就是啊，買的人要自己注意啦。
但後來，大哥拿給我的飛機杯越來越誇張，顆粒螺紋真空吸吮，我覺得那些飛機杯離女人陰道越來越遠了，根本是魔物，是各廠牌之間對男人快感挑戰的極限運動賽。然後，我也開始聽到受訪者告訴我「爽翻，但玩過之後跟老婆做會軟掉」、「爽翻，但和女友做愛射不出來」。
哎呀～這應該算自慰的運動傷害了吧，我決定跟大哥反應，看是不是可以稍微提醒一下消費者，至少，給消費者一點暗示：「這支很好玩，但請注意自我節制喔！」
但大哥聽完我的建議，笑笑的打開他線上商城的後台，讓我看著客戶的購物清單，同時為我上了一堂情趣用品的銷售商業課：
「曾老師，你看，這一批人是回購VIP，他們每個月都會下單，每單都5000以上。另外這一批，是首購，一單都1000元上下。我們生產商品，就是要讓回購VIP買新玩具，讓首購都變成回頭客。好啦，那你看看，回購VIP買什麼呢？當然是越買越刺激啊，沒有人每個月都在買同等級玩具啦。這個喔，還是要他們自己注意啦。」
大哥拿起桌上一支電動高速抽動飛機杯，繼續說：「你看，你看，這隻1萬多塊。VIP已經賣出200多隻！玩過這個還想跟女人做愛，太難了啦～這個就是爽一下啊！不可以沒良心跟女人陰道比啦，還是要自己注意啦～」
從那以後，我就不再幫大哥（們）做情趣用品的試用調查了。
寫這段故事，其實是因為我真的很想提醒大家幾件事：
- 我沒有反對自慰套飛機杯：這些玩具真的很好玩，可以增加自慰的快感和愉悅。
- 高強度自慰套飛機杯玩玩就好，不要貪戀：就像大哥說的，要自己注意，自我節制。偶爾玩爽一下，不要天天玩，越玩口味越重喔。
- 玩高強度飛機杯之後跟女人做愛變得比較無感，很常見：請放下飛機杯，讓陰莖休養生息，之後再好好找回陰莖的感覺。
- 請不要為了拼過飛機杯去做陰道整形：拼不過的，真的。女生可以多做凱格爾運動，增加包覆的緊實度，但不要做顆粒在裡面啦，拼不過的。真的放下飛機杯比較實在啦。
- 飛機杯也有擬真版，也是很好的陪伴：我知道很多男人不想只用手，或許你們可以選購模擬陰道的自慰套。
最後，如果你和自慰套糾纏太久，懷疑自己是因為這樣所以做愛會陽痿、遲射，可以先放下自慰套一段時間，看看狀況是否有改善。如果沒有，或是改善成效有限，有可能你已經養成了對這些玩具的依賴慣性，或是在這段時間中，還有別的因素在影響著你，如果有需要可以來找我進行整體評鑑。
然後文中一開始圖片裡的飛機杯，就是高強度自慰套，玩的時候要注意喔～
好好生活，我們一起一起。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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JPEX加密貨幣交易所新手攻略
我們想讓你知道的是
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