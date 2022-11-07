心理師如何幫助頂尖運動員，為他們的巔峰狀態建立「心錨」？
我們想讓你知道的是
從Netflix中的F1賽車紀錄片《飆速求生》中，可以看到當選手身處一項運動的最高殿堂，大家比拚的已經不是技術細節，而是臨場表現與心理素質。然而這些是可以被訓練的嗎？你又該怎麼快速進入這種「無我」的專注狀態？
文：李炯德（臨床心理師）
凱莉・霍姆斯（Kelly Holmes）在2004年雅典奧運會的女子八百公尺決賽的第一圈過後，她發現自己正處於最後一名。然而她沒有因此慌了手腳，也沒有去關注其他競爭者在開始時迅速領先她的事實，她唯一在意的，是她自己的完美比賽是什麼感覺，而她那天也正在參加自己的完美比賽。事實上是，凱莉每一圈跑完的時間都完全相同─精確的58.2秒，而她也隨著比賽的進程，依序超越其他選手，跑出屬於她的完美比賽，然後「剛好」拿下金牌。
在今（2022）年年中時，生活中出現有趣的共時性，先是在Netflix上看了《飆速求生》關於F1賽車的紀錄片，進而開始對於F1賽車這項運動賽事產生興趣。
同時因為有幸參加「技能競賽國手輔導」的合作計畫，有機會接觸在不同領域裡的頂尖好手，了解他們在面對比賽時的心理狀態變化，進而對於一個人要如何在這麼高強度的壓力環境下，還能夠維持住自己的高效能狀態，並且做出自己最理想的表現這件事，產生高度的好奇與興趣。
不管是在看F1賽車的比賽，或是從選手們分享他們的比賽經驗裡都可以發現，他們都有過高峰時刻與低谷經驗，順風時他們能夠持續拿出好表現、做出好成績，逆風時則常常會有如星際迷航、失去方向。而在F1賽車一整年的賽季裡，想要成為車手世界冠軍，你需要的會是一整年都能夠持續拿出好表現才有機會。
幫助你迅速達到巔峰狀態的「心錨」
在《經驗式治療藝術》一書裡，薩德博士提到他曾與許多世界頂尖運動員合作過，他發現當一個運動員已經熟練一組特定技巧能力，接下來他就會聚焦在理想表現狀態（Ideal Performing State，IPS，也稱之為「巔峰狀態」）上，去完成眼前的挑戰，而不會再聚焦於如何學習技巧。
而對於這些世界頂尖運動員而言，隨時隨地進入高效能狀態是很重要的。
他們不只要能持續穩定的發揮出自己的巔峰狀態，還要能針對不同特定情境發展出不同的巔峰狀態（像是投手大谷與打者翔平就需要兩種不同的巔峰狀態），因此怎麼快速、有效的進入自己的巔峰狀態，然後穩定輸出，就會是職業運動員們需要為自己打磨的心智技巧。
這也正是薩德博士幫助這些職業運動員們所做的，為他們的巔峰狀態建立一個「心錨」。
心錨的建立其實就像是做自己心靈的建築師，為自己設計一張心理藍圖。透過找出自己處於巔峰狀態時各種組成要件與元素，然後勾勒出自己的「巔峰狀態地圖」，而這些地圖裡的元素，就會是我們進入巔峰狀態的心錨，我們可以透過喚醒這些元素來幫助我們更好的進入巔峰狀態。
例如：就有多位國手不約而同提到，當自己狀態比較好時，他們的態度是積極、想法比較正向，甚至身體姿勢是比較挺直、眼神是比較專注的等。
而世界網壇好手，也是22座大滿貫冠軍的納達爾（Nadal），就有許多在發球前的小習慣，那些也是他為自己提振士氣、準備進入戰鬥模式的一種提醒，也是幫助他進入巔峰狀態的心錨。
生活中，我們同樣可以為自己建構自己的巔峰狀態。
除了如同前述提到的，可以思考看看自己處在理想表現狀態（也許是學習、運動、工作，或是其他的不同情境）時，在行為、想法、情緒、態度、姿勢、能量、專注力……各式各樣可能的元素會是什麼樣子。
像是：當我能更好的投籃時，我可能肩膀是放鬆的，出手時成45度角、下巴微微抬起等；或是當我能較好的學習時，我可以感到熱情與好奇，有較高的能量與專注，會想到過去某堂課的學習經驗等。
接著，其實就可以形成幫助自己去更好進入該元素狀態的目標與策略，無論只是簡單的提醒自己要下巴抬起、放鬆肩膀，或是讓自己可以感到興奮好奇。
記得過往學習時的成就感，透過這一個個能與巔峰狀態所連結的小目標與可達成的方式，我們持續的訓練自己進入這些元素狀態，也就是在幫助自己建構通往巔峰狀態的通道。
按下暫停的妙用
然而，如同在許多國手身上看到的，能夠重複複製及維持自己的巔峰狀態，對他們來說才是最為困難的。特別是往往比賽要去到不同的國家、場館，使用的物件也不一定是他們平時所熟悉的。
這些都需要較快速的適應，當然更別提他們所背負的期待與壓力，以及自身可能有的負擔與情緒，就像是一個小元件只要運作順暢就能讓我們進入巔峰狀態，相反的只要有一個小齒輪咬合出問題，同樣就有可能會導致表現大大不如預期。
所幸，共時性又再次發揮作用，讓我讀到《特種部隊專用的心智鍛鍊課》這本書。本書作者不只是一位運動心理學家，也是一位卓越的運動員，更曾跟許多頂級運動員合作，甚至在2020東京奧運會上，協助運動員們獲得5金、3銀、1銅的好成績。
書裡提到一套能夠協助自己平復內在狀態的混亂，並且重新聚焦的方式，我想它不只是協助自身穩定，也能更好的把自己帶回到理想表現狀態上。
第一步：按暫停
停止你正在做的事，如果可能，將自己從眼前的情況中抽離出來。做五次深呼吸，放鬆一下。專注於這次些呼吸的品質，而不是其他的。如果你需要更長的時間來安頓自己的身心，那就多花點時間。
第二步：正在發生什麼？
問自己「我在這裡注意到什麼？」不要只看周圍發生的事情，也要注意內心發生的事（例如，我允許自己感到沮喪，結果是我反而變得急躁、甚至停止運作）。
第三步：我希望發生什麼？
釐清你想在這種情況下達到什麼目的。
第四步：我需要改變什麼？
現在你已經釐清你的意圖，為了達到這個目的，你可以改變什麼？（例如：放慢速度，耐心等待）。
通常在這幾個步驟的練習之後，應該就能夠以嶄新的注意力和清晰度繼續進行原來的工作，也更可以注意到，當練習得越多，頭腦聚焦就越快、越有效。然後，就可以再更進一步的透過視覺化技巧來做「積極關注」。
在這裡會是透過想像的方式進入想像中的問題情境裡，然後試著想像自己可以用什麼方式來處理與改變原先擔心的狀況，以及想像達到自己理想與正向的結果，透過心智化的去走過問題解決過程，也往往能夠幫助我們在真實遇到狀況時可以更好的去面對與因應。
書裡就提到作者協助一位參加奧運會馬術比賽的騎手做這樣的想像練習來適應可能的壓力環境。這位騎手在腦海中回想比賽的過程時，他發現在想像中他騎在馬背上時，想像中的這匹馬開始不耐煩地移動腳步，明顯地變得焦躁不安。
騎手試圖集中精力完成他的任務，但肩膀卻變得緊張起來，呼吸模式也變得不穩定。幾分鐘內，馬就躁動地更厲害，因為牠感覺到騎手的緊張，騎手也不得不停止觀想練習。
而在最後幾週裡，他每天都在「練習」他的比賽，同時有意識的深呼吸並保持輕鬆，馬會讓他知道自己是否保持放鬆和連貫。而他們在真正比賽的那一天達到自己的目標，做出自己的理想表現狀態，並成功地取得生涯中的最高分數。
總的來說，當我們發現自己正在偏離或無法保持在自己的巔峰狀態時，可以透過深呼吸的方式來協助自己按下暫停鍵，然後透過詢問自己正在發生什麼與希望發生什麼，來幫忙自己檢視巔峰狀態地圖裡有哪些可運用的元素，再提醒自己需要改變什麼及要用哪些方法來重新進入到自己的巔峰狀態裡。
而視覺化技巧則可以幫助我們重複訓練心智怎麼在壓力情境底下可以更好且更快的回到理想表現狀態中。
期許我們每個人都能找到自己的理想好狀態，過一個高滿意度的好生活。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
安聯投信在宜蘭壯圍種下1000棵樹的承諾 ，攜手永續夥伴為下一代守護海岸和天空的美麗
我們想讓你知道的是
台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村植樹、淨灘，期許為下一代守護海岸和天空的美麗。
真正的富有，該是什麼樣子？是留給孩子美麗的天空，是彎腰拾起地上的垃圾，是在塵土飛揚中，種下黃槿、海檬果、草海桐、水黃皮、林投等防風林樹苗，讓1000棵樹茁壯、列陣，穩住消逝的海岸線──致力保護並增進客戶資產的安聯投信，攜手台灣林業事務的最高主管機關林務局，以及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村種下「安聯投信公民森林」，同時淨灘，還給海岸原有的風貌。
善用數位創新 與永續夥伴同行
走在永續投資的道路上，安聯投信的母公司安聯環球投資自2007年起便是首批簽署聯合國「責任投資原則」（PRI）的50家資產管理機構之一，在PRI的所有評分項目均獲A或A+的高評級肯定；2021年，進一步參與「一個地球資產管理者倡議」及「淨零碳排資產管理者倡議」，同時發布了「氣候相關財務揭露（TCFD）」年度報告，是全球金融服務及永續發展的領導品牌。
安聯環球投資擘劃出氣候變遷、地球限度、包容性資本主義三大永續投資主軸，落實在台灣，這一次安聯投信Green Tour永續行動，是針對因乾旱或颱風影響而需要補植的區域，由林務局指導，讓安聯投信員工拿起鏟子，挖地、植下樹苗，再夯實土地。
植樹、淨灘後，安聯投信總經理陳彥婷說，艷陽下，儘管揮汗如雨，能種下保衛台灣海岸線及後方耕地的防風林，再沿著海岸淨灘，打理出乾淨漂亮的沙灘，心裡無比富足；這一次安聯投信的Green Tour永續行動，要特別感謝林務局，以維護生態保育為前提，推動林業資源合理利用，並促成人與自然的和諧共生。
- 永續知識補給站
而安聯投信的永續夥伴「好事交易所」2021年提出「公民森林行動群募計畫」，發起全球第一座由公民群募種下的海岸森林，並透過數位創新的方式，讓每棵樹木能即時線上觀測──這樣的行動，讓好事交易所在2022年獲得堪比「東方設計奧斯卡獎」之稱的「日本優良設計獎」（Good Design Award）肯定，日本優良設計獎更盛讚公民森林「創建了永續未來發展的廣闊前景」。
最美的風景 是為下一代守護美景的心
「在淨灘的時候，會發現有很多寶特瓶、塑膠製品，其實是來自於別的國家，這讓我們領略到：地球是圓的、海洋是相通的，環保行動不是靠一己之力就可以完成，必須結合地球村的每一分力，每一代都有自己的責任，每個人都能發揮自己的影響力！」安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先說。
而這一次安聯投信Green Tour永續行動的另一重要永續夥伴「寶島淨鄉團」，創辦人林藝特別帶領了寶島淨鄉團，陪伴安聯投信員工一起淨灘，林藝說：「淨灘最大的原則是留下本屬於大自然的，譬如可以自然分解的漂流木、沙石、草、椰子、海漂鞘等，同時拾起大自然不能分解的，像是可回收標的、大型廢棄物、一般垃圾，寶島淨鄉團希望與大眾一同身體力行改變，也相信世界上最美的風景不是美景本身，而是每一顆願意守護美景的心！」
2021參與逾一萬場股東大會 主動讓投資發揮影響力
翻閱安聯環球投資最新發布的「永續發展暨盡職治理報告」，身為主動式資產管理業者，安聯在股東大會上積極行使投票權，2021年共參加10,191場股東大會的投票，並與氣候參與改善成效（Climate Engagement with Outcome）策略有關的高碳排公司強化氣候相關的互動與公司治理，進而帶來影響；2021年也參與了「淨零碳排資產管理者倡議」，以創新思維重新配置資金，大力支持氣候轉型、實現巴黎氣候協定目標。
秉持主動的精神大步邁進，安聯投信行銷部與整合零售策略部執行副總裁劉宜君表示，從2021年的「公民森林行動群募計畫」，到2022年上半年參與的「Re-Action100地球解方─2022永續設計行動高峰會」，以及下半年Green Tour永續行動的植樹、淨灘，都是安聯投信呼應集團永續治理方針的具體行動；放眼下一步，安聯投信將透過社會創新的方式，與好事交易所投入復育有「超級未來食物」之稱的原生種作物台灣油芒，回饋台灣原住民聚落與經濟，主動讓投資發揮影響力，更讓主動永續的精神，深植、萌芽於這片土地。
- 永續議題大調查
延伸閱讀
>主動讓投資發揮影響力-永續投資 下一代更好
>能源轉型與能源安全─是互補還是衝突？
>碗盤裡的危機：從糧食系統缺失發掘潛在投資契機
>永續地緣政治風險下，歐洲能源轉型的契機何在？
安聯投信行銷資訊
【安聯投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風
險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金為投資全球已開發國家之股票型基金，並將投資重點放在永續與責任投資策略，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金聚焦於全球已開發國家股票市場股票，故風險收益等級之分類為[RR4]。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至本公司官網(https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional)或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。