不只是事實查核：台灣高中教育現場沒教的「媒體識讀」三層次
我們想讓你知道的是
「媒體識讀」是甚麼？作為事實查核（fact check）就是好的閱聽者嗎？本文將媒體識讀區分為三個層次，從事實、立場到批判，將能幫助閱聽眾更好的解讀生活中各式複雜的資訊來源。
媒體識讀是什麼？
媒體識讀（media literacy）是指近用、分析、評判媒體內容的能力。在討論媒體識讀時，經常也會討論到「媒體素養」一詞。
有些人主張這兩個詞的意思不同，媒體素養比媒體識讀的層次來得更高，而我認為兩者有許多重疊的部分，而且媒體識讀是媒體素養重要的一環，所以實務上在學習或教導媒體識讀／素養時，去區分兩者的差別其實意義不大。
媒體識讀教了什麼？
媒體識讀的概念並沒有被納入我國高中以前的課綱當中，台灣的學生正式透過學校接觸到媒體識讀是藉由高一的公民課本。
108課綱宣布將媒體素養列為高中生重要的核心素養之一，並且多數版本的課本皆會提到媒體識讀的幾個重要概念，包含「媒體資訊是被建構出來的」、「媒體是帶有意識形態的」、「閱聽人應比對媒體資訊」等等。
媒體識讀該教什麼？實作與理論的鴻溝
學習媒體識讀最重要的目的是應用在生活中，讓我們在接收資訊時不會被錯誤的資訊蒙騙，甚至能夠評判媒體的立場與優劣。
然而台灣的高中教育現場多半只有教導媒體識讀的概念，以及「理論」上該怎麼做，實際上學生常將重要概念的定義背起來，考試能夠選出正確的選項就覺得足夠了，卻沒有意識到媒體識讀在生活中的重要性，以及該如何自己做好媒體識讀這件事。
高中之前的媒體識讀教育更是貧乏。我在參訪台灣媒體觀察教育基金會之後，認識到現在開始有一群老師與基金會合作，試著在國小、國中推動媒體識讀的課程。我也有實際去觀摩課程的進行，結合講課與遊戲，學生的學習效果相當不錯，可惜現況下台灣只有不到百分之十的小學生在畢業之前就接觸到媒體識讀。
媒體識讀的三個層次
兩年前，我獲得了堉璘基金會獎學金資格，因此接觸到許多資源進而對媒體識讀的推廣起了興趣，也規劃了長期的工作坊，期待能解決現況下教學現場的不足，而能針對媒體識讀教育的痛點設計實作課程。
在訪談了現在的高中公民老師和學生，以及研究大量現有的媒體識讀素材後，我自行設計了教材，將受眾定義為高中以上的學生，並把媒體識讀定義為由低至高的三個層次：事實層次、立場層次、批判層次。
事實層次
事實層次是指能針對媒體中內容的真偽、正確與否做出判斷。媒體識讀領域中常見的事實查核（fact check）即屬於事實層次的識讀能力。
事實查核的工作對於一般閱聽人而言並不困難，指需要善用搜尋引擎搜尋相關關鍵字，即可查看事實查核中心是否有相關的查核結果。例如台灣事實查核中心會針對報章與網路上流竄的假新聞或不實資訊進行查核，並抓出其中的不實資訊予以更正。
像是LINE這樣有大量錯誤資訊流傳的社群媒體，也有一些機器人軟體可以協助我們判斷資訊的正確與否。
立場層次
正確的資訊不代表就沒有「問題」。多數新聞報導或資訊帶有主觀的立場，但若將事實進行不當的解讀，或是斷章取義地以去脈絡化的方式傳播，那就和不實資訊一樣會對閱聽人乃至於社會帶來傷害。例如以下這一則風向新聞的報導就有這樣的問題：
標題：＜研究：同性戀者比異性戀面臨更大的健康危機＞
節錄：「由蘇林斯（Paul Sullins）教授所主導的名為「隱形受害者：同性戀伴侶之成年子女的遲（晚）發型憂鬱症」之研究，找來1664名同性戀、女同性戀和雙性戀參與。研究發現，同性伴侶成年子女的肥胖問題是異性戀成年子女的2倍之多（72％ vs. 31％） 。根據報告，相較於異性戀父母之子女，同性伴侶之子女有更高比例有身體、情緒或性暴力的問題。」
以上的資訊雖然沒有錯誤或不實，對於社會或事實的理解卻是有害的。首先，這篇研究將同性戀伴侶的子女塑造為「受害者」，試圖引導閱聽人以「受害者」的框架來認識同性戀伴侶的子女，並透過引述的文字將其同性戀家長塑造成「加害者」，或將同性戀家長的同性戀身分與子女的健康問題關聯起來。
這是一種去脈絡化的誤導，因為實際上針對這篇研究有許多同儕評論或學術文章，都指出同性戀者的健康問題更可能來自於社會所給的歧視、汙名與不理解，但這些不同的觀點都沒有被摘錄進風向新聞的報導當中。
其次，如果我們進一步去認識蘇林斯教授與風向新聞的立場，以及背後支持他們的機構是誰，便可以發現他們的背景促使他們替「反同性戀」的意識形態服務。
媒體識讀的立場層次比事實層次來得更困難，因為閱聽人不像事實查核時只要會使用搜尋工作、認識常見的事實查核工具。要做到立場層次的媒體查核，閱聽人更需要知道媒體是帶有意識形態與立場的。立場層次中常見的概念包含新聞框架、新聞生產貼紙，也應該認識到常見媒體背後的金主是誰。
批判層次
最後，也最困難的則是批判層次。大部分的媒體識讀就只教到立場層次，我在教材中放入批判層次的目的，是希望學員可以成為獨立自主的閱聽人，並且真正的擁有媒體素養。對我而言「素養」必然是長期累積的，也像是一把能以不變應萬變的劍。
我在課堂上問了學員們一個問題：「現在的事實查核中心那麼多，多數有問題的資訊都會被查核，所以我剛剛教會你們如何使用事實查核中心來進行事實查核。很簡單，只要搜尋相關關鍵字，丟給查核中心，媒體識讀就結束了。你們覺得這樣真的沒問題嗎？」
教室陷入一片沉默，我很喜歡一群人露出苦惱的表情一起思考的感覺。接著我問他們，媒體是什麼意思？如果媒體是資訊的傳播者，那麼這個網路發達的時代，其實人人都是媒體：事實查核中心是媒體、正在上課的我是媒體。
換言之，我說：「事實查核中心有立場、我也有立場。事實查核中心在挑選查核的案件時，也會經過一層主觀的篩選；今天我身為一個資訊的傳播者，我所說的、所教的東西也未必全然是正確的或最好的。」批判層次之所以重要，是因為媒體識讀和媒體素養的核心是批判性以及獨立思考。
高中媒體識讀教材與教學方式分享
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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