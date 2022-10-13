2022/10/13,
社會

高三學生：大多數的反對者認為18歲心智不夠成熟，這樣的說法並不公允

高三學生：大多數的反對者認為18歲心智不夠成熟，這樣的說法並不公允
高中生聚集在立法院外，關注18歲公民權修憲案表決情形。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

18歲公民權修憲案即將在11月的9合一選舉中登場，然而這個藍綠無人反對的提案，卻因熱度不夠而前景不甚樂觀。反對者認為：18歲「不夠成熟」；然而這位即將滿18歲的高中生卻抱持不同想法：「18歲該為自己負責，也該位國家的未來負責。」

文：黃宗文（彰化高中生）

開學已經超過一個月，如同大家對於高三學生的印象：為了學測、為了未來奮力拚搏，大部分的同學正把握時間埋首苦讀。

比較特別的是，每個月依然會有許多壽星，但這一次，不一樣──18歲，一個成年的象徵，除了可以考取駕照、公務員，待明年初民法的修正案正式生效時，我們會成為完全行為能力人，任何契約、任何決定都可以自己作主，不必再經由父母（也就是法定代理人）同意。

因此，身旁的同學今年除了吃吃蛋糕、唱唱生日快樂歌之外，彼此間也開始認真討論學測完後的打工事宜、何時相約一起去考駕照、收到兵單後要緩徵還是準時入伍⋯⋯我們已經意識到不能夠像以前一樣天真幼稚，意識到要把自己看做是一個大人，意識到積極安排人生的重要性。

半年前，立法院在朝野罕見的高度共識之下通過了18歲公民權修憲案，成功交付公民複決，將在下個月與九合一大選合併舉行。

我在搭乘校車往返通勤的過程中發現，有些候選人的旗幟、看板出現「國家的未來，年輕人一起決定」、「支持18歲公民權入憲」的字樣，比起以往大多是政見牛肉，這次的宣傳可以看出部分參選者對於此議題的重視。

然而，最近的民意調查無論是哪個機構釋出的結果，均傳達出不樂觀的現象：沒有政黨強烈對立的議題，沒有火花，所以受到關注的程度不高。不過或許是選情受到疫情影響尚未真正白熱化，越接近選舉時可能才會浮上檯面。

但，反對者的主張，卻令人憂心。

大多數的反對者認為18歲心智不夠成熟，沒有辦法做出正確的選擇，這樣的說法並不公允。身為高三生的我，非常清楚的知道從國小、國中一路走到高中，學校老師除了教會我們學科知識，也教會我們理性判斷與批判思考──眼下的108課綱就是如此。

如果說18歲「不夠成熟」，何以論證20歲就一定「比較成熟」？成熟是個漸進式的過程，不同的人生經驗，有不同的人生進度，很難輕易界定一個人到底成熟與否。可以確認的是，18歲即將在《民法》和《刑法》中都被定義為「成年」，藉由賦予滿18歲的我們公民權，能讓我們益發意識到──我們長大了，要為自己負責。

1910年代英國女權領袖Emmeline Pankhurst為了爭取女性投票權，以激進的手段反抗既有的體制，包括破壞公物、在街頭置放爆裂物等。

1960年代馬丁．路德．金恩為了消弭美國社會對於非裔美國人的種族歧視，發表演說《我有一個夢》，促使美國社會正視種族隔離造成的不平等問題，進而分別在1964年通過《民權法案》廢除種族隔離政策；1965年通過《選舉權法》，進一步保障非裔美國人的投票權。

雖然金恩在1968年遇刺身亡，但其為平權運動的付出、貢獻，依舊永存在世人心中。

我們都希望這個社會更進步，都希望遏止人類文明開倒車，更希望有朝一日能運用所學，為這個社會盡一份心力。我即將在11月21日滿18歲，也堅信我應該，也必須為自己負責，我們是國家的未來，是國家未來的主人翁，所以我們的聲音需要被聽見，我們的訴求需要被看見。

誠如人權鬥士曼德拉所言：

We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference.
（我們可以改變世界，讓它成為一個更好的地方，有所作為的關鍵就在你的手中）。

期盼讀完這篇文章的你和妳，若在下個月的選舉中有投票權，請為青年、為我們投下同意票，給我們一個肯定、一個激勵。讓世代共好，讓台灣向前，現在就是最好的時刻。

參考資料

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。