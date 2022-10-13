高三學生：大多數的反對者認為18歲心智不夠成熟，這樣的說法並不公允
我們想讓你知道的是
18歲公民權修憲案即將在11月的9合一選舉中登場，然而這個藍綠無人反對的提案，卻因熱度不夠而前景不甚樂觀。反對者認為：18歲「不夠成熟」；然而這位即將滿18歲的高中生卻抱持不同想法：「18歲該為自己負責，也該位國家的未來負責。」
文：黃宗文（彰化高中生）
開學已經超過一個月，如同大家對於高三學生的印象：為了學測、為了未來奮力拚搏，大部分的同學正把握時間埋首苦讀。
比較特別的是，每個月依然會有許多壽星，但這一次，不一樣──18歲，一個成年的象徵，除了可以考取駕照、公務員，待明年初民法的修正案正式生效時，我們會成為完全行為能力人，任何契約、任何決定都可以自己作主，不必再經由父母（也就是法定代理人）同意。
因此，身旁的同學今年除了吃吃蛋糕、唱唱生日快樂歌之外，彼此間也開始認真討論學測完後的打工事宜、何時相約一起去考駕照、收到兵單後要緩徵還是準時入伍⋯⋯我們已經意識到不能夠像以前一樣天真幼稚，意識到要把自己看做是一個大人，意識到積極安排人生的重要性。
半年前，立法院在朝野罕見的高度共識之下通過了18歲公民權修憲案，成功交付公民複決，將在下個月與九合一大選合併舉行。
我在搭乘校車往返通勤的過程中發現，有些候選人的旗幟、看板出現「國家的未來，年輕人一起決定」、「支持18歲公民權入憲」的字樣，比起以往大多是政見牛肉，這次的宣傳可以看出部分參選者對於此議題的重視。
然而，最近的民意調查無論是哪個機構釋出的結果，均傳達出不樂觀的現象：沒有政黨強烈對立的議題，沒有火花，所以受到關注的程度不高。不過或許是選情受到疫情影響尚未真正白熱化，越接近選舉時可能才會浮上檯面。
但，反對者的主張，卻令人憂心。
大多數的反對者認為18歲心智不夠成熟，沒有辦法做出正確的選擇，這樣的說法並不公允。身為高三生的我，非常清楚的知道從國小、國中一路走到高中，學校老師除了教會我們學科知識，也教會我們理性判斷與批判思考──眼下的108課綱就是如此。
如果說18歲「不夠成熟」，何以論證20歲就一定「比較成熟」？成熟是個漸進式的過程，不同的人生經驗，有不同的人生進度，很難輕易界定一個人到底成熟與否。可以確認的是，18歲即將在《民法》和《刑法》中都被定義為「成年」，藉由賦予滿18歲的我們公民權，能讓我們益發意識到──我們長大了，要為自己負責。
1910年代英國女權領袖Emmeline Pankhurst為了爭取女性投票權，以激進的手段反抗既有的體制，包括破壞公物、在街頭置放爆裂物等。
1960年代馬丁．路德．金恩為了消弭美國社會對於非裔美國人的種族歧視，發表演說《我有一個夢》，促使美國社會正視種族隔離造成的不平等問題，進而分別在1964年通過《民權法案》廢除種族隔離政策；1965年通過《選舉權法》，進一步保障非裔美國人的投票權。
雖然金恩在1968年遇刺身亡，但其為平權運動的付出、貢獻，依舊永存在世人心中。
我們都希望這個社會更進步，都希望遏止人類文明開倒車，更希望有朝一日能運用所學，為這個社會盡一份心力。我即將在11月21日滿18歲，也堅信我應該，也必須為自己負責，我們是國家的未來，是國家未來的主人翁，所以我們的聲音需要被聽見，我們的訴求需要被看見。
誠如人權鬥士曼德拉所言：
We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference.（我們可以改變世界，讓它成為一個更好的地方，有所作為的關鍵就在你的手中）。
期盼讀完這篇文章的你和妳，若在下個月的選舉中有投票權，請為青年、為我們投下同意票，給我們一個肯定、一個激勵。讓世代共好，讓台灣向前，現在就是最好的時刻。
參考資料
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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