《烏克蘭的眼淚》：戰爭爆發第一天，我在孩子們的手臂寫上名字、出生年月日和電話號碼
我們想讓你知道的是
戰爭爆發的第一天，我就在孩子們的手臂上寫上了名字、出生年月日和我的電話號碼。其實不僅僅是孩子，我自己的手臂上也寫了。這是方便他人能夠在我不幸罹難時，立刻辨識我的身分。這聽起來似乎很可怕，但為了以防萬一，我還是都先將個人資料寫了上去。
文：奧爾加．格里班尼克
避難列車
這是一班彷彿承載著世上所有淚水的列車。
列車上全是女人和孩子們。
每當列車靠站停下，就會有更多的女人和孩子們上車。
那些女人們方才都還跟她們的丈夫在一起，但現在她們已經剩下自己一個人了。
孩子們嚎啕大哭。
媽媽們強忍淚水哄著孩子，說爸爸會搭下一班列車跟上。
我想他們是來不了的……
孩子們全都小心翼翼地把自己的玩具緊緊抱在懷裡。
有些人則在嘗試打電話回家。
她們十分擔心留在家鄉的家人們，說出口的一字一句都混著淚水。
列車上的淚水滿載。
「剛開始我因為太難過了，總是哭個不停，但媽媽說『爸爸很快就會來跟我們會合了』！」
我看見一名母親在筆記本上不停地寫著字。
我稍微瞄了一眼筆記本裡頭的內容。
上面是一整排名字和電話號碼。
那名母親把紙張撕下，塞進了她孩子們衣服的口袋裡。
這是因為她害怕日後會跟孩子們走散。
戰爭爆發的第一天，我就在孩子們的手臂上寫上了名字、出生年月日和我的電話號碼。
其實不僅僅是孩子，我自己的手臂上也寫了。
這是方便他人能夠在我不幸罹難時，立刻辨識我的身分。
這聽起來似乎很可怕，但為了以防萬一，我還是都先將個人資料寫了上去。
在利沃夫（利維夫）車站畫下的素描。
行動不便的人們避難的方式。
我們能夠逃出那個地獄是個奇蹟。
我們離開後沒多久，伊爾彭（伊爾平）地區的鐵路就遭到轟炸。（註）
我們躲開了爆炸，逃向未知的未來。考慮到可能要站著逃亡，我們連孩子們的行李都丟掉了。對於今後我們將會遇到什麼樣的事情，現在的我並沒有半點頭緒……
註釋
- 三月五日，隸屬於基輔州（科以夫州）的伊爾平市鄰近鐵路因俄軍的攻擊發生爆炸，導致人民無法透過鐵路逃難。
書籍介紹
本文摘錄自《烏克蘭的眼淚：一位母親的戰時日記》，皇冠文化出版
作者：奧爾加．格里班尼克
譯者：丁俞
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在這個逐漸崩毀的世界裡，手中的鉛筆，是她最溫柔的武器。
這是一位母親為了守護孩子和自己，選擇勇敢的故事；這是一位國民為了記錄家鄉的最後一瞥，選擇作畫的故事；這是一位普通人為了公開戰爭的無情和殘忍，選擇發聲的故事；這是一位女人的故事，也是數百萬名平凡烏克蘭女性的現在進行式。
本書特色
＃烏克蘭國民插畫家的親身經歷：奧爾加是烏克蘭知名插畫家，她的畫總是充滿繽紛的色彩和滿滿的幸福感，但隨著俄羅斯入侵烏克蘭，她的繪畫作品也頓時失去了顏色。一連串的逃亡過程讓她無法在穩定的狀況下繪畫，只能捨棄過去筆觸細膩且華麗的畫風，改以粗略的鉛筆素描來創作。本書無法順利在烏克蘭出版，而是轉交韓國出版社發行。
＃沒有過度渲染的圖文更顯真實：離家前最後噴上的Dior香水，「這是我過去的人生唯一剩下的東西了」。歷經千辛聯絡上的計程車司機要他們馬上準備離開，「我只有十分鐘的時間，能丟下我三十五年的人生」。孩子們成了地下室兒童，「救難志工們為地下室的孩子們說明：要怎麼吃，才能從一塊小蛋糕中，感受到最大的快樂」。奧爾加的圖畫少了顏色，卻歷歷在目；文字沒有過多的詞藻修飾，平鋪直敘已足夠讓人鼻酸。
＃烏俄戰爭最前線的烏克蘭人民：為了兩個孩子的安全，奧爾加和不願離開的母親道別，忍痛逃離生活了一輩子的烏克蘭。途中經歷導彈轟炸、糧食缺乏、丈夫因戒嚴令必須留下，他們卻無法停下腳步。把地下室必難當成遊戲的孩子、行動不便也要不停來回防空洞的爺爺奶奶、成為軍隊射擊場的房子和街道、孩子對戰爭的童言童語、被其他國家朋友疏離仍對奧爾加伸出援手的俄羅斯女人……記錄戰爭殘酷的同時，奧爾加也寫下逃難過程中的體悟，這一刻，不談種族、不分你我，「戰爭」才是我們共同的敵人。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
我們想讓你知道的是
皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。