《烏克蘭的眼淚》：戰爭爆發第一天，我在孩子們的手臂寫上名字、出生年月日和電話號碼

文：奧爾加．格里班尼克

避難列車

這是一班彷彿承載著世上所有淚水的列車。

列車上全是女人和孩子們。

每當列車靠站停下，就會有更多的女人和孩子們上車。

那些女人們方才都還跟她們的丈夫在一起，但現在她們已經剩下自己一個人了。

孩子們嚎啕大哭。

媽媽們強忍淚水哄著孩子，說爸爸會搭下一班列車跟上。

我想他們是來不了的……

孩子們全都小心翼翼地把自己的玩具緊緊抱在懷裡。

有些人則在嘗試打電話回家。

她們十分擔心留在家鄉的家人們，說出口的一字一句都混著淚水。

列車上的淚水滿載。

Photo Credit：皇冠文化

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「剛開始我因為太難過了，總是哭個不停，但媽媽說『爸爸很快就會來跟我們會合了』！」

我看見一名母親在筆記本上不停地寫著字。

我稍微瞄了一眼筆記本裡頭的內容。

上面是一整排名字和電話號碼。

那名母親把紙張撕下，塞進了她孩子們衣服的口袋裡。

這是因為她害怕日後會跟孩子們走散。

Photo Credit：皇冠文化

戰爭爆發的第一天，我就在孩子們的手臂上寫上了名字、出生年月日和我的電話號碼。

其實不僅僅是孩子，我自己的手臂上也寫了。

這是方便他人能夠在我不幸罹難時，立刻辨識我的身分。

這聽起來似乎很可怕，但為了以防萬一，我還是都先將個人資料寫了上去。

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在利沃夫（利維夫）車站畫下的素描。

行動不便的人們避難的方式。

Photo Credit：皇冠文化

我們能夠逃出那個地獄是個奇蹟。

我們離開後沒多久，伊爾彭（伊爾平）地區的鐵路就遭到轟炸。（註）

我們躲開了爆炸，逃向未知的未來。考慮到可能要站著逃亡，我們連孩子們的行李都丟掉了。對於今後我們將會遇到什麼樣的事情，現在的我並沒有半點頭緒……

註釋

三月五日，隸屬於基輔州（科以夫州）的伊爾平市鄰近鐵路因俄軍的攻擊發生爆炸，導致人民無法透過鐵路逃難。

書籍介紹

本文摘錄自《烏克蘭的眼淚：一位母親的戰時日記》，皇冠文化出版

作者：奧爾加．格里班尼克

譯者：丁俞

在這個逐漸崩毀的世界裡，手中的鉛筆，是她最溫柔的武器。

這是一位母親為了守護孩子和自己，選擇勇敢的故事；這是一位國民為了記錄家鄉的最後一瞥，選擇作畫的故事；這是一位普通人為了公開戰爭的無情和殘忍，選擇發聲的故事；這是一位女人的故事，也是數百萬名平凡烏克蘭女性的現在進行式。

本書特色

＃烏克蘭國民插畫家的親身經歷：奧爾加是烏克蘭知名插畫家，她的畫總是充滿繽紛的色彩和滿滿的幸福感，但隨著俄羅斯入侵烏克蘭，她的繪畫作品也頓時失去了顏色。一連串的逃亡過程讓她無法在穩定的狀況下繪畫，只能捨棄過去筆觸細膩且華麗的畫風，改以粗略的鉛筆素描來創作。本書無法順利在烏克蘭出版，而是轉交韓國出版社發行。

＃沒有過度渲染的圖文更顯真實：離家前最後噴上的Dior香水，「這是我過去的人生唯一剩下的東西了」。歷經千辛聯絡上的計程車司機要他們馬上準備離開，「我只有十分鐘的時間，能丟下我三十五年的人生」。孩子們成了地下室兒童，「救難志工們為地下室的孩子們說明：要怎麼吃，才能從一塊小蛋糕中，感受到最大的快樂」。奧爾加的圖畫少了顏色，卻歷歷在目；文字沒有過多的詞藻修飾，平鋪直敘已足夠讓人鼻酸。

＃烏俄戰爭最前線的烏克蘭人民：為了兩個孩子的安全，奧爾加和不願離開的母親道別，忍痛逃離生活了一輩子的烏克蘭。途中經歷導彈轟炸、糧食缺乏、丈夫因戒嚴令必須留下，他們卻無法停下腳步。把地下室必難當成遊戲的孩子、行動不便也要不停來回防空洞的爺爺奶奶、成為軍隊射擊場的房子和街道、孩子對戰爭的童言童語、被其他國家朋友疏離仍對奧爾加伸出援手的俄羅斯女人……記錄戰爭殘酷的同時，奧爾加也寫下逃難過程中的體悟，這一刻，不談種族、不分你我，「戰爭」才是我們共同的敵人。

Photo Credit：皇冠文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航