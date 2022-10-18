《你不該輸在情緒上》：為心情找一個「排氣孔」，強忍淚水無異於慢性自殺
我們想讓你知道的是
有人說，牙碎了也要咽到肚子裡。殊不知，這不僅不利於情緒的改善，反而會讓負能量在內心越積越多，甚至有人提出，強忍淚水無異於慢性自殺。在面對糟糕的心情時，沒有任何一種方法，比讓自己痛痛快快哭一場更過癮、更有效。
文：李世強
釋放負面情緒，為心情找一個「排氣孔」
一個人長期壓抑內心的壓力和負面情緒，會導致免疫力下降，內臟功能失調，誘發多種疾病。
同時，對心理健康也會造成極大危害，嚴重時還會出現精神分裂。
在20世紀70年代，美國科研機構針對此類問題就發明了一種非藥物治療的心理療法—宣洩法，鼓勵人們通過適當的方式把心中的焦慮、憂鬱和痛苦宣洩出來，從而恢復身心平衡。
宣洩，就是排解釋放負面情緒的過程。
因一些不堪回首的經歷或是沉重的生活壓力，而長期積累在內心的鬱悶和痛苦，必須通過一定方式進行排解和疏導，否則就會給人的健康和正常生活帶來無法估計的危害。
在現實生活中，宣洩的方法有很多，只要掌握了一招半式，就能把內心的積鬱一掃而光。
不要忽視眼淚的力量。
有人說，牙碎了也要吞到肚子裡。殊不知，這不僅不利於情緒的改善，反而會讓負能量在內心越積越多，甚至有人提出，強忍淚水無異於慢性自殺。
在面對糟糕的心情時，沒有任何一種方法，比讓自己痛痛快快哭一場更過癮、更有效。
所有煩惱、憂傷和委屈，都會隨著淚水一同傾瀉出來。
這就像是給心靈做一次排毒SPA，所以不要吝嗇你的淚水，也不要羞於直接去表達脆弱的情緒。
荷蘭科學家們試驗發現，類似《忠犬八公》、《美麗人生》這樣的悲情電影，對緩解人們壓力和負面情緒很有效。
催人淚下的情節會讓每一個觀影者流淚不止。
短短90分鐘時間之後，人們的情緒狀態會有所下降。
這可能是電影情節過於悲傷的緣故。
但隨後不久，他們的情緒就會迅速恢復，並逐漸超過觀影之前的水準。
從生理角度來說，人在哭泣時會將一些精神壓力產生的毒素排出體外，同時人腦中會產生對提高興奮度有益的化合物。
從心理角度來說，哭泣可以使人的心靈得到慰藉，情緒得到釋放。通過與電影中悲傷情節的對比，人們更容易體會到自己現實生活中的美好，更容易產生幸福感覺。
要善於向身邊的人傾訴。
很多人不願意向別人傾訴自己的心情，怕遭到別人的嘲笑和埋怨。
其實，這種擔憂大可不必。
你的家人和最好的朋友，一定是生活中最關心你的人，在你情緒不佳時，你完全可以找他們倒倒苦水。
根據你的傾訴，對方能夠有的放矢地給予你寶貴的意見和建議，而且情緒低落的人往往容易走彎路、鑽牛角尖，容易辨識不清生活中的真實情況，這時候聽聽別人的意見就顯得非常重要。
即便對方不能給予你意見，僅僅是認真地聆聽，僅僅是一個微笑示意，這對你來說都是一種莫大的肯定、鼓勵和寬慰。
當你一吐為快之後就會發現，你的情緒已經恢復大半。
運動是解壓宣洩的最好方式。
體育運動一方面可以得到轉移注意力的作用，人們通過體力的消耗讓自己專注運動本身，從而會忘卻那些糟糕的心情。
另一方面，運動過後會讓人產生一種淋漓盡致的解脫感，所有不快都會隨著汗水一同流走。
為了證明跑步之類的有氧運動可以減輕心理緊張、情緒倦怠等症狀，澳大利亞新英格蘭大學的科學家們設計了這樣一組比較實驗。
他們將被試者分為三組：一組進行有氧方面的訓練，第二組進行無氧力量訓練，第三組保持靜止的狀態。
在持續一段時間之後，通過對各組被試身體指標的檢測發現，前兩組都不同程度地提升了個人成就感和幸福感，同時降低了知覺壓力。
特別是進行有氧運動的被試者，他們在降低心理壓力和情緒衰竭等方面表現得尤為突出。
這個實驗結果表明，跑步等運動方式可以得到釋放情緒作用，對於被生活壓力和負面情緒所困擾的人來說，無疑得到了興奮劑的作用。
當然，宣洩也要注意分寸，絕不能做出困擾他人或傷害自己的事情。沒有哪一種宣洩方式是最佳的，也沒有哪一種情緒是不能宣洩的。
只要你根據自身情況，選擇適合自己的方式，就會使內心的積鬱得以宣洩，心靈的重壓得以釋放。
香港明星劉德華曾唱道：「男人哭吧哭吧哭吧不是罪，再強的人也有權利去疲憊。」不管是男人還是女人，在我們疲憊不堪時，在我們焦頭爛額時，在心靈越來越無法承受生活之重時，我們要學會用快樂宣洩自己，用智慧疏導自己，讓我們的心靈始終保持著幸福的溫度。
書籍介紹
本文摘錄自《你不該輸在情緒上：好情緒讓你春風得意，壞情緒讓你懷才不遇》，幸福出版
作者：李世強
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十堂情緒管理課，獻給凡事總被負面情緒控制思維的人。認清情緒對自身的影響，正視負面情緒帶來的創傷，及時掌控好情緒。
- 有時候內心會出現這樣的聲音－－我脾氣不好、我的語言表達很差、我自由散漫慣了、太謹慎了、太粗心了、這樣做事不行的、社會就是這樣、這樣做之後肯定沒效果……
- 所以產生這些情緒－－焦慮、暴躁、憂鬱、抱怨、出口傷人、工作疲勞、工作效率低、生活沒目標、無緣無故的憤怒等……
- 這一切問題的原因就是－－不會管理情緒。
一個人的情緒有著多麼可怕的影響力。當我們能夠左右自己的情緒、控制自己的情緒時，才能夠握住命運的咽喉，扭轉事情發展的方向。有成就的人，其共同特點就是能夠掌控自己的情緒，主宰自己的人生。若不懂得控制情緒，在失去理智的情況下，不管做什麼事情，都可能朝著最壞的方向發展，最後萬劫不復。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
我們想讓你知道的是
導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
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本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。