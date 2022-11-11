非預期懷孕，對於多數少女來說並不是一件單純的意外
我們想讓你知道的是
「很明顯，法律理想與社會現實出現了斷裂。」社工諮商部專員陳品蓉以《優生保健法》第9條為例，「很多情況是少女有意願為自己負責，但有許多行為卻還是要法定代理人或配偶同意才能生效，而是否選擇人工流產就是很典型的例子。」青少年的表意權和受保護權已形成相互消長的對立關係。
文：許馨月（勵馨基金會公民對話處媒體組組長）
似乎成了母親之後，她正在漸漸地遠離自己……。
「當了媽媽之後……，」大多的孩子聽到這句話都會先遲疑一下，像是在理解、核對所聽到的身分角色是否與她契合，「我其實還在接受這件事情。」高雄的蓉蓉（化名）語氣聽來平淡，低眉順眼望向一旁的孩子，手邊卻不安地玩弄手指，她說的是變成母親這件事。
勵馨基金會青少女懷孕服務工作的重點除了服務對象的年紀，更著重非預期懷孕的狀態。「這些孩子多數不是在預期下成為母親，比較像是被推了一把而跳上那個位置，一切的進度和過程都像是被推著走，她們比較難停下來整理，為自己的角色定錨。」台中分事務所青少女懷孕服務社工師商銘峻溫柔地說出女孩艱難的處境。
對於許多勵馨所服務懷孕的青少女來說，懷孕、待產、生產、養育孩子並不是循序、令人期待的過程，反而像是剎那間發生的——社會認為衝突：女孩與母親同時存在的身分、不按時序的生命角色，還有馬路上行人不同以往的眼光，一切的一切都來得太快。
勇敢的女孩推著嬰兒車，步伐仍然有少女的輕盈，卻走進了一整個她所不認識的世界，周圍生疏的目光讓她有那麼一瞬間彷彿成了連自己都生分的陌生人。陌生到不知道該如何以新的角色回到原生家庭、校園與社區，「懷著孩子的時候，身邊沒有人可以跟我討論問題，也幾乎沒有同齡的朋友跟我遇過相似的事情，」蓉蓉眼眸裡起了淺淺的波瀾。於是她轉變了，試著承擔起養育孩子、支持家庭的責任，因為日子還是得過下去。
「被保護」或「負責任」——青少年父母的困局與抉擇
要是事情有那麼簡單就好了。
「如果要手術，最晚明天就要做。」當眼前19歲的女孩小茵（化名）接起電話，我下意識翻閱起手邊的資料，希望給她一些談話的空間，直到女孩對電話另一頭憤怒的情緒從話語中滿溢出來。那一天，她必須做一個多數女性都難以下定決心的選擇——是否要終止懷孕。
偏偏「被選擇」、「被決定」是非預期懷孕青少女的生活常態。
「從過往的生活經驗、要不要和伴侶發生性關係、懷孕後可不可以繼續上學，是否將孩子生下來，能不能將孩子留在身邊，女孩們更多時候都是等著『被決定』。」商銘峻細數，包括親密關係中權力的不對等、校園及社區難以抱持開放友善的眼光，但最棘手的是國家法律制度所築起「責任履行」及「兒少保護」間難以迴避的困局。
「很明顯，法律理想與社會現實出現了斷裂。」社工諮商部專員陳品蓉以《優生保健法》第9條為例，「很多情況是少女有意願為自己負責，但有許多行為卻還是要法定代理人或配偶同意才能生效，而是否選擇人工流產就是很典型的例子。」青少年的表意權和受保護權已形成相互消長的對立關係。
而權利拮抗現象的背後，代表著國家與社會長期認為，保護青少年的方式就是替他們做選擇，「在法律上，要保護青少年好像就必須得限縮他們的自主性；而在生活上，如果不順從父母的話，青少年幾乎沒有合法、安全的自立途徑。」陳品蓉說得犀利，卻也說得真實。
「嘿！女孩，妳有做決定的權利。」
雖說是「非預期懷孕」卻往往不是單一偶發事件。「懷孕，對於多數少女來說不是一件單純的意外。」陳品蓉說，勵馨過往的實務經驗中，逾五成的少女在接受服務時，與原生家庭的關係已處於緊張甚至幾乎斷裂的關係，有些少女是在童年時期遭受長期的疏忽照顧甚至家庭暴力，「這也可能使她們慣性漠視自身權益，因此而不自覺地『被選擇了』發生性關係和懷孕。」
陪伴少女的過程中，協助她意識到自己有選擇的權利是勵馨服務工作的重要環節，「我最想讓女孩知道的事情是：她是有得選的。她不總是扮演著被動的女兒、母親或妻子，她也是家庭裡很重要的人。我希望她能感覺自己是重要的，也想讓她知道，那些她在意的、先前被漠視的事情，都有可能成為真實。不是只能『被決定』，她可以回到自己，拿回決定的權利。」商銘峻十指交叉緊握，若有所思地說：「只有當女孩做出自己想要的選擇，社工師才能連結資源，提供適合的協助。」
做自己的模樣已足夠閃亮
唯有真正回到自己，才能夠成為自己期待的樣子。
當被這樣詢問時，「你平常喜歡做什麼？」與蓉蓉短暫的眼神接觸中，我看見了住在靈魂深處的小女孩正朝我揮揮手，「我之前是念電子工程，我喜歡焊接，組裝電子零件很有趣、完成就會覺得有成就感。」罕見露出酒窩，看起來眼前的女孩對那樣子的自己十分滿意，「今年九月我就要復學了。」難掩興奮地告訴我她接下來的安排，「妹妹兩歲了，雖然要同時讀書和照顧孩子可能會比較辛苦；但畢業後就可以找工作，社工師也說會協助我申請補助，看能不能讓妹妹上公托。」
「那個孩子後來怎麼了？」在勵馨辦公室裡，社工師時常這麼相互問候。在這趟人生的交集裡，社工師跟著孩子走過歲月的某段時日，嘗試悄悄地靠近少女們的生活，也許偶爾混亂、徬徨；偶爾又充滿新生與動力，但溫柔的凝視目光會持續守候著，走在不同的人生時區、仍不放棄持續前進的少女們，因為我們相信——神造萬物，各按其時成為美好。
更了解小媽媽的生活，請參考【借我你的光：小媽媽的日常攝影官方網站】
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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登入元宇宙！2022 TCCF 未來內容展以故事力帶你搞懂Web3.0
我們想讓你知道的是
今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」「擴增宇宙 運算中」為題，帶領民眾進入Web3.0時代，展示國內外19件不同形式的感官體驗作品，透過數位技術創造虛擬內容的商業價值，讓民眾能藉由實際作品理解Web3.0的概念。
文：設計發浪
Web2.0發展近20年以來，民眾早已習慣使用網路上的免費資訊，創建虛擬身份，在網路上與陌生人進行交流與購物。如今即將進入Web3.0元宇宙時代，加密貨幣滿天飛，看得見卻摸不著，該如何看待這些具有價值的虛擬原生內容？如何體驗與運用？就是第三屆2022 TCCF創意內容大會－「未來內容展」要帶領大家認識的面向。
2021 TCCF未來內容展以「元宇宙」切入，在松菸倉庫裡創造出VR與投影的樂園；2022則是以「擴增宇宙 運算中」為題，強調我們正要進入Web3.0 時代的「Processing」，透過國內外19件不同形式的感官體驗作品，讓尚未趕上Web3.0這條船的朋友，也能以淺顯易懂的形式理解。
策展人FREES執行長馮建彰說：「當前可能很多人對於所謂元宇宙、Web幾點零等語彙都還很陌生，甚至連最基礎的AR、VR可能也都還沒體驗過，這個展演希望能以最輕鬆的方式創造出一個切口，讓大家試著去體會。」
今年策展分區比起去年更多，分為七大展區——「1.即刻運算中」、「2.穿越光廊」、「3.第二人生運算中」、「4.未來造夢場運算中」、「5.全知讀者視角」、「6.沉浸靈魂之樹」、「7.未來唱片行」。
看起來有點複雜，不過聽我介紹完就會覺得其實還好。
7大區塊 19件多元數位形式內容創作
7個區塊集中在松菸的兩大倉庫，2號倉庫入口為「1.即刻運算中」，可在此區的幻影拍照亭透過微型投影技術，留下自身與光影合而為一的藝術創作印記。
接著走進「2.穿越光廊」是一條連結真實與虛擬的隧道，打破兩者的疆界，魔幻的聲光效果非常適合打卡拍照。
「3.第二人生運算中」有兩個作品：《眾人之光》 以4D Views技術製作臺灣奧運國手選手高擬真NFT，將榮光永存於區塊鏈；《Love is the Answer》，能讓自己的虛擬角色換上台灣設計師品牌JENN LEE的衣服，在元宇宙走出自己的伸展台。
「4.未來造夢場運算中」這區參展的兩件作品都非常有趣，有FAB DAO發起的《百岳計畫》、以及煙花宇宙的兩個作品《離人》、《殘夢》。我一直很喜歡煙花宇宙營造光影空間柔軟魅力，還有這回首次展出的音像作品《殘夢》。
其中，我想花點篇幅介紹一下《百岳計畫》。
要理解《百岳計畫》，要先理解「Web2.0」與「Web3.0」的差別
「Web2.0」泛指網路社群時代，每一名使用者都可以閱讀、回應、發表訊息，按讚、留言、分享是社群時代的基本動作，但都仰賴如Facebook、Google等少數大型科技公司，形成個資、隱私疑慮。「Web3.0」則是標榜「網路自治」，把所有權還給使用者來「去中心化」，使用區塊鏈技術，搭建出虛擬網路生態系儲存使用者資料，資訊或檔案能儲存在許多人的電腦裡，將這些資訊分散到各別用戶上，資料不容易單點故障（Single Point of Failure），一個電腦壞掉並不會讓資料消失，讓眾人可以共同管理，沒有人可以獨裁地擁有與操縱。
當使用者真正擁有數位資產的所有權，則可以交換資產創造出「資訊」的交易市場。這些資產，在 Web3.0 時代便是加密貨幣（Cryptocurrency），加密貨幣可以是金錢、股票、藝術品或兌換券，誕生出Web3.0全新虛擬交易社群，讓元宇宙世界不只是虛擬角色社交的空間，同時有著商業潛能。
發起《百岳計畫》的 FAB DAO，就是運作在Web3.0機制下的去中心化組織。DAO為「去中心自治組織（Decentralized Autonomous Organization）」的縮寫，可解釋成開放式的協作集體。當大家為了共同理念而一起投入資金、付出心力，就會形成一種沒有契約關係的網路社群，，DAO就是這些組織的通稱。DAO 往往會有代幣激勵機制促使大家行動，獲得的代幣像是一種會員證，可以使用代幣投票，與其他成員一起治理 DAO，當組織獲得利潤，也可以共享收益，或是再投入於DAO目標，以FAB DAO而言，便是台灣的Web3.0公共生態系。
臺灣3,000公尺以上的山峰有268座，日本的加上富士山也才10餘座，小小臺灣擁有這麼多高山是一件足以誇耀的事情。因此《百岳計畫》邀請五位國際知名的臺灣生成式藝術家吳哲宇、林逸文、王連晟、林經堯和王新仁，以臺灣山岳為題、程式碼為筆，創造一萬座臺灣山岳 NFT，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景。百岳 NFT 同時為治理代幣，由收藏者共同治理所有百岳之營收，並將所有資本再投入 Web3.0臺灣公共／公益生態系，達到 Web3.0分散、永續、自治的精神。
這樣一來或許大家就比較能明白《百岳計畫》有趣的地方。本作品也曾在今年於奧地利舉辦的「林茲電子藝術節」展出；林茲電子藝術節是奧地利林茲電子藝術中心（Ars Electronica Center）籌辦，可以說是全球規模最大、歷史最悠久、並具有前瞻性的電子藝術代表平台。
虛擬實境突破想像疆界！7大VR主題兼顧娛樂與深度思維刺激
進入3號倉庫，會看見「5.全知讀者視角」七個VR主題世界，分別是：《天野喜孝VR美術館》、《眼與我》、《遺留》、《無法離開的人》、《紅尾巴》、《請神造夢:XR沉浸式演唱會》、《永恆聖母院》。
所有的VR作品集中此區展示，進入VR世界時或許各自精彩，但畢竟這是一個實體展覽，而且也受限硬體無法讓太多人同時進入，因此FREES活用多年製作實體演唱會的概念，結合聲光特效妝點空間，也依據不同VR作品規劃該數位內容時使用的模型或是手稿等展出。比如說前幾個月在網路上造成轟動的《天野喜孝VR美術館》集資計劃，除了進入VR世界看大師作品之外，也能在等待排隊時先看看大師的真實原稿。
《請神造夢:XR沉浸式演唱會》也蠻有意思，以XR「延展實境」（包含AR、VR、MR），邀請樂團「血肉果汁機」與「大象體操」參與演出。在今年10月的演唱會現場，觀眾除了可觀賞真實表演外，演出中有個橋段是戴上VR頭顯進入虛擬世界，串連FREES XR虛擬實景攝影與4DViews技術，在VR世界中看見音樂的節奏，同時耳朵卻是配合影像聽到現場實際音樂演出。要能達到多人同時體驗的視聽效果，需要配合5G低延遲高傳輸的技術才能做到。
策展人馮建彰表示：「希望藉由前所未見的影音設計，打造出演唱會未來的嶄新型態。」2022 TCCF 未來內容展中，雖然無法完全複製當時演唱會的原始感受，但戴上VR裝置，依舊能回味當時的盛況，展覽現場實際的裝置，也採用演唱會使用到的燈光與樂器做佈置，增加氛圍。
本土宮廟文化進入元宇宙，5G技術創造雙展場跨場域互動體驗
「6.沉浸靈魂之樹」的《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》，可以創建身份去數位宮廟參拜抽籤。另一個作品《無濜》，則透過5G高速率、低延遲的技術創造有趣體驗，在11/5（六）～11/8（二）的展期間，松菸會場與遠在幾公里外的臺北101四樓的沉浸體驗實踐場——「双融域 AMBI SPACE ONE」合作，透過5G技術將兩地拍攝的影像傳遞到彼此空間、疊加在對方投影畫面中，使場域像是鏡中鏡無限延伸；視覺美術則和臺灣插畫家「小油画 Little Oil Art」共同合作，以《輕輕說晚安》為主題。
如果有朋友分別在該展出期間前往兩地展場，就能透過這樣的技術在數位空間中相遇拍照，非常好玩。
「7.未來唱片行」則是展出NFT平台「OurSong」的音樂NFT作品、全世界第一個元宇宙原生音樂廠牌「0x0」，以及臺灣原創漫畫平台「CCC創作集」的作品。
展區隱藏AR互動體驗，等著民眾來尋寶
最後加碼隱藏彩蛋，則是由叁式操刀的《夢遊擴增宇宙》。在未來內容展中，藏有特別對應的圖像可供參觀者手機掃描，接著就會出現AR濾鏡才會看見的虛擬世界，有點像是展場尋寶的概念，增加了本展參與者互動、也連結到Web3.0宇宙的觀展層次。
今年未來內容展不只作品內容有趣，主題沙龍邀來的名師講座聚焦在內容產製、市場投資、國際趨勢、串流市場等面向，也都滿值得預約聽講。如果希望抓住前進未來Web3.0元宇宙時代的船票，千萬不可錯過TCCF-未來內容展！
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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