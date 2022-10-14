近億「山旮旯」碼頭改善計劃，是否必要？
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翻查資料，發現港府從未交代通向碼頭道路需要穿越私人土地，地主可以任意封鎖，將公家碼頭「私有化」。幸而民間將問題揭發後，政府才承認「碼頭改善計劃」尚在規劃階段。
早前政府推動「碼頭改善計劃」翻新23個「山旮旯」鄉村舊碼頭，其中一個選址為極為偏遠，位於梅窩半小時腳程外的萬角咀碼頭。每個碼頭可以值成億，但政府一直拒絕提供用量數據，民間一直質疑計劃必要性。
更嚴重的是，原來個升級碼頭可能成為村民私家碼頭，公眾或無法進入。日前守護大嶼聯盟揭發連接碼頭的唯一道路「因疫情關係」在九月尾時被鎖上[1]，最近經政府「了解」後獲得解封，但不排除未來會像大嶼山沙螺灣村般，村民「話封就封」[2]。查冊紀錄顯示碼頭附近土地早年已被一地產商買入，路權這麼關鍵的問題，按理是從一開始選址時就應知悉，誰會在公眾可能去不到的地方改善公眾碼頭？進一步追查，原來地產商及村民早幾年曾提出發展興建欠缺詳情的「保育中心」計劃，未知是否影響了政府「眾裡尋他」選定升級萬角咀碼頭。
我們翻查資料，發現政府從未交代通向碼頭道路需要穿越私人土地，地主可以任意封鎖，將公家碼頭「私有化」。幸而民間將問題揭發後，政府才被逼承認計劃尚在規劃階段，現時未能確保路權，會先同「相關人士」商討公眾路權，才會向申請撥款。若然民間未有揭發事件，政府大可以在路權未搞清楚的情況下照樣令工程展開。
事實上，研究員早前已發現「碼頭改善計劃」中其他選址均有不同的「旅遊地產式」發展潛力，囤地地產商均能夠直接或間接得益[3]。現時萬角咀碼頭因民間揭發路權問題添加變數，或許能成為煞停這項「小白象」計劃的開端。
注釋：
- 改善碼頭計劃｜梅窩萬角咀村鐵絲網「封村」 團體憂變私人碼頭（10-10-2022，香港01）
- 沙螺灣又封村｜遮路牌封路阻往大樟樹 村民「溫馨提示」趕遊客（2-3-2021，蘋果日報）
- 本土研究社：無啦啦重建23個「山旮旯」碼頭，用意何在？（17-8-2022，關鍵評論網）
（文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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