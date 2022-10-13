傅聰——鋼琴聲中的東方意藴（上）：音符奏完，不代表音樂真的結束
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傅聰的音樂究竟如何體現了中國「循環往復」的時間觀？ 其中一個重要的線索是他對作品「結束」的理解。這位中國鋼琴家多次強調，音符奏完了，並不一定代表音樂真的結束，因此彈奏時不能給人一種終結的感覺。在某些情況，傅聰甚至認為樂曲不會完結，而是永恆地進行著。
我的理想世界還是中國的山水世界，心魂都在山水畫裡，還堅守著中國的價值觀念、傳統的文化感覺。比如很多人聽我彈琴，覺得我和西方人彈得不一樣；中國人、外國人都覺得不一樣。這不完全是性格禀賦、個人感覺所致，恐怕也是我和西方音樂家的內心追求、精神價值不同，背後的文化感覺、觀念支撐不同吧。我看黃賓虹的畫，心靈隨時心靈隨時可以深入、融化，都與這種堅守相關聯。
傅雷、黃賓虹與道藝人生——傅聰訪談錄《詩書畫》雜誌 第二期
評論傅聰的鋼琴演奏，現在人們總是喜歡提及他背後的中國文化，但討論的層面，往往只在引述鋼琴家怎樣以某些詩詞類比某部音樂作品，或是某詩人跟某作曲家有相似性之類的東西，譬如傅聰曾將舒伯特比喻為陶淵明，貝多芬為杜甫，蕭邦為李後主等等。但讓我更感興趣的是，若從音樂詮釋或聲響學的角度看，傅聰演奏的本身，是否仍然帶有中國的文化元素？而他的琴聲又如何呈現東方的意藴？或許，這裏先從不同時期的傅聰說起。
隨著年紀增長與不同的人生體驗，傅聰對音樂的看法也不斷變化。粗略說，他的演奏可分為三個時期：第一時期約1955-1966年，即傅聰留學波蘭直至「出走」英國的首幾年。這段期間，他的演奏潚灑淡雅、注重旋律展現；慢樂章抒情而富詩意，激情樂段則猛烈而燥動。（可參考Eloquence出版的西敏寺錄音系列）第二時期約1966年至八零年代，鋼琴家的風格略有轉變，他彈奏的東西，詩意雖猶在，但音色卻添了幾分硬朗。導致如此改變，我想主要原因是1966年底，傅聰得知父母自殺的消息而深受打撃，久久未能釋懷。按照傅聰的太太卓一龍形容，傅聰這時期的蕭邦多了一份怒氣，悲劇性也更濃烈了。當然，從技術層面分析，鋼琴家隨著時間對和聲的理解加深，必然更會講究低音聲部，聲音自然也更為厚重。
第三時期，約上世紀的九十年代直至傅聰晩年。這位鋼琴家曾表示，到了六十歲後，他才真正懂得音樂。在1993年，傅聰為雨果唱片公司灌錄了德布西的前奏曲與練習曲全集，當演奏《西風見到了甚麼》時，傅聰說：「這曲子有點杜甫《茅屋為秋風所破歌》的味道⋯⋯[音樂]完結時有三個fortissimo，四個黑鍵子同時按下去。我常常這樣彈覺得不對，那樣彈也覺得不對，總是不夠味道。後來終於發現，要用一個拳頭打下去，打在四個黑鍵子上，成了！對了！那樣味道真好！鐵砂掌一下去，把那個狂暴的味道都彈出來了！」（《與傅聰對談》，206頁）傅聰六十歳的鐵砂掌，不禁讓我想起畫家張大千在六十歳時開創的「潑墨山水」（見圖一），兩人同樣大刀闊斧，擺脫了傳統技法的束縛，追求更高的藝術境界。
我覺得，聲音的產生比一切都早，宇宙還沒有出現物質以前，已經有了聲音。聲音就是時間……比較之下，我就是說時間比空間更早，更大。道家有句話，叫做「大則遠，遠則逝，逝則返」，這又是時間與空間的整個的統一，可是最要緊的，你看這個「遠」、「逝」、「返」，還是個時間的東西。這一句話講盡了最高的藝術。「大則遠，遠則逝，逝則返」。「逝」，消逝了，沒有了，「逝則返」，又回來了。
《走出〈傅雷家書〉——與傅聰對談》第199-200頁
若要領略傅聰演奏的東方意趣，或許應從中西文化不同的時間觀念說起。在中國傳統裏，時間普遍被視為「循環往返」，這種從古代農耕文化發展出來的環形時間觀，散見於先秦諸子百家各種典籍中。《老子》說：「大曰逝，逝曰遠，遠曰反」。莊士甚至將時間與空間的結合，引伸為中國人對宇宙的看法。《莊子·庚桑楚》云：「有實而無乎處者，宇也；有長而無本剽者，宙也。」這句的「有長」可解作時間的綿延，而「無本剽」即無始無終，直指一種無限性。
就像中國的山水畫，經常主張一種「循環」時間觀。例如黃賓虹的《舟行潯江圖》（圖二），畫作的左方呈現兩個「反3」的弧形結構，而右方則是兩個「3」字的走勢，兩者合起來便是「循環往返」的「8」字形態。《易經》說：「無往不復，天地際也」。而印度佛教同樣擁有循環的生命觀，他們認為世間一切的現象都離開不了輪迴的道理。
至於西方世界，自中世紀的基督文化盛行以來，發展出一套線性時間觀：創世——墮落——贖罪——最後審判，所有事情跟從上帝預先制定的的計劃進行，時間有著明確方向。到了啟蒙時代，西方社會高呼進步主義，其後物理學家發現了熱力學定律，達爾文提出演化論，這些無不強調線性的時間概念。當然，這樣概括中西方不同的時間觀，只是籠統之說，有興趣的讀者可以參閱Gardet《文化與時間》、吳國興《時間的觀念》及朱良志的《中國藝術的生命精神》，當中詳細討論了中國「循環」與西方「線性」時間之別；而相關的音樂學著作則推薦Karol Berger: Bach’s Cycle, Mozart’s Arrow、Benedict Taylor: The Melody of Time以及最近由Springer出版的Making Musical Time。
回到傅聰，究竟他的音樂詮釋如何體現了中國「循環往復」的時間觀？我想其中一個重要的線索是他對作品「結束」的理解。這位中國鋼琴家多次強調，音符奏完了，並不一定代表音樂真的結束，因此彈奏時不能給人一種終結的感覺。在某些情況，傅聰甚至認為樂曲不會完結，而是永恆地進行著。
在一次訪談中，他說：「中國人總是喜歡講「意味無窮」⋯⋯在音樂上，我很不喜歡full stop（句號）這類東西，藝術裏頭沒有停歇一說，而是無窮無盡，要麼是驚嘆號，要麼是問號。總而言之，不能停下來。比如說，一般歐洲人往往在彈某些慢樂章結束的時候——我形容他們就是一屁股坐下來——就是慢下來。對我來講，這在藝術上就很差勁⋯⋯可是一般人，好像習慣性的會慢下來⋯⋯我認為這種對時間的感覺，對結束，對終始等等的時間的感覺，我們東方是有一種特殊的東西，這個東西並不是故意加上去的。」（《與傅聰對談》第36頁）
舉一個例子就是蕭邦《降B小調奏鳴曲》第三樂章（葬禮進行曲）的結尾部份，作曲家在最後兩小節（圖三，黃圈）把音樂帶回樂曲開首的主題，潛藏一種循環意向。若比較傅聰與魯賓斯坦、霍洛維茲及Fialkowska等西方鋼琴家的演奏，兩者呈現截然不同的時間哲學。傅聰認為這首葬禮進行曲不是具體或某人的葬禮，而是屬於宇宙性的。曲尾返回開首主題，是個無窮延續的循環，而最後的五度和弦加上作曲家標注的fermata（延長號），則象徵一種永恆。
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出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
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智慧城市的樣貌早已不是電影中遙不可及的想像，但在不同族群與不同生活習慣的情況下，科技是否能發揮價值滿足所有人的需求？透過逾1,200位受訪者調查、90多萬篇新興科技文本中，精煉出390組六大領域關鍵字，並從中勾勒出科技如何賦能民眾的日常生活，究竟有哪些是潛在的需求及服務值得產業關注、不容忽視的發展趨勢？
智慧城鄉以創新服務模式來滿足市民對城市生活的需求，同時引領企業智慧化應用的進程，結合以人為本的發展目標，帶動了產業經濟與社會結構改變，逐步讓科技慢慢滲透民眾的生活中，在不斷地創新與變革之下，讓民眾對城市的轉變更加有感，打造更美好的幸福臺灣。
日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
在日常城市生活中的觀光零售、線上農產、交通運輸、市政服務、教育學習及健康照護等六大領域的應用服務，綜合各項指標觀察到，疫情確實成了民眾生活轉變的催化劑，加速了對智慧科技的依賴，以滿足新常態生活下的需求。
從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
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