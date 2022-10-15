傅聰——鋼琴聲中的東方意藴（下）：鋼琴藝術中的「曲」與「藏」
我們想讓你知道的是
對於研究傅聰的鋼琴藝術，「曲」與「藏」是兩個不可或缺的關鍵字。在他的演奏裏，「藏」這個字，有著兩個不同的解讀方式：第一，把隱藏的東西發掘出來。第二，把外露的事物隱藏起來。
上篇：傅聰——鋼琴聲中的東方意藴（上）：音符奏完，不代表音樂真的結束
另一邊廂，相較道家哲學的「遠則返」，許多西方鋼琴家呈現了「遠不返」的線性時間概念。彈奏此樂章的最後兩個小節，他們傾向漸漸減慢速度，賦予音樂一種結束將至的感覺，而最後的和弦也順理成章成為樂曲的目的地。（參看影片一）這顯然是線性時間的思維，就像古希臘哲學家亞里士多德認為，一齣完整的戲劇，總是擁有「頭」、「身」、「尾」的結構，那樣劇情才能順著時間發展。
影片一：傅聰與Fialkowska分別演奏的蕭邦奏鳴曲
類似的例子多不勝數，再舉一例就是魯賓斯坦與傅聰演奏的莫札特C小調鋼琴協奏曲（K. 491）。前者在第二樂章結束前的十多個小節已經開始減慢速度，鋪排結尾，最後音就在一串降E大調的琶音終結。相反，傅聰的演奏，由始至終保持同一速度，有趣的是，他在最後的琶音群，強調帶出來的並不是主音（tonic）的降E，而是屬音（dominant）的降B音，頓時增添了音樂的懸疑性。 我想，如果魯賓斯坦畫出的是句號，那麼傅聰寫上的，更像一個問號。後者的演奏，讓我聯想到莊子《齊物論》結尾部份的連串問題（問號）：「惡識所以然？惡識所以不然？」、「不知周之夢為蝴蝶？蝴蝶之夢為周與？」莊子就是不喜歡妄下定論吧！因為結論即終結，而疑問卻是生生不息。或許，音樂也能這樣理解吧！
曲，曲折，是文學藝術中不可或缺的結構因素，甚至往往成為作品的主調。稱之為歌曲，表明歌唱離不開跌宕、婉轉、悠揚，聲浪多曲，波狀推進，絕非直著嗓子吼叫……曲線之美，由於不斷變換著運動的方向，擴展了活動的空間……梅蘭芳在小小的舞台上走S形，為了衝破舞台場地的局限；林風眠在方形畫幅中用弧曲線竭力營造無盡的宇宙空間。
吳冠中〈曲〉
若西方線性時間講究的是「直」與「方」（方向），那麼東方文化的循環時間則是「曲」與「圓」的美學。在西方語境中，曲線一般象徵優美與動感，屬於外向型的展現。朱良志在《曲院風荷》一書中談到：「在中國的美學觀念中，曲線富有和西方不同的意思。曲線代表一種自然本有的節奏，它是非人工的，非幾何性的。曲線代表宛自天開的精神。從審美上說，柳暗花明，山重水複疑無路，忽然開朗，帶來一種審美的驚奇感。曲線是柔和、溫雅的，反映了中國美學重視和諧的精神。」在我來說，「曲」還引伸了另一個重要的藝術概念——藏。因為必須有「隱藏」的東西，才要透過迂迴曲折的方法把它們掌握。所謂「曲徑通幽」、「曲盡奇妙」正是此意。這也解釋了為何傳統的中國人相比西方人更為內斂，說話更爲委婉。
對於研究傅聰的鋼琴藝術，我認為「曲」與「藏」是兩個不可或缺的關鍵字。在他的演奏裏，「藏」這個字，有著兩個不同的解讀方式：第一，把隱藏的東西發掘出來。第二，把外露的事物隱藏起來。前者的例子是傅聰彈奏的瑪祖卡舞曲，他永遠不把左手的音符看成純粹伴奏，而是設法把隱藏的節奏與旋律呈現出來。另一邊廂，傅聰卻喜歡把樂句重要的音符或旋律高音的地方「藏」起來。
譬如比較Daniel Baenboim與傅聰演奏的蕭邦《降A大調練習曲》（Op. 25 No. 1），前者是西方演奏家典型的套路，他們一般把樂句最高的音符視為音量上的頂點，就像三角形的尖角部份，因此把音符奏得額外響亮。例如第30小節的降D音及第31小節的C音。（圖四，紅圈）這樣的處理，音樂有著明確的方向性，符合聽眾的心理期待。相反，傅聰在詮釋同樣樂句時，方法截然不同。
當音樂走到高音時（圖四，紅圈），他非但沒有把音符奏得響亮，反而用了「弱奏」的方式設法把它們「藏」起來。這不單去除了聲響上的稜角，也在音量上形成了「S形」的曲線轉向。相比Barenboim的直截了當，傅聰的演奏更為委婉含蓄，心理變化也更複雜。（參看影片二）這位中國鋼琴家曾說：「不要碰到高音就響起來，高的音要想法藏起來，深刻的音樂都這樣，只有在簡單的音樂裏，高音才響起來。」（《望七了》，291頁）若用中國書法來比喻，傅聰的演奏屬於「藏鋒」——不露筆尖，講求渾圓，力在內而不外泄。
再舉一例，就是海頓《C大調鋼琴奏鳴曲》（Hob. XVI:50）的第二樂章，我們可看看第17小節最高的那個F音（圖五，紅圈），再聽聽Alfred Brendel與傅聰的不同詮釋。首先，從第16小節那組三十二分音符（圖五，黃圈）直到下一小節的F音， Brendel用了一個漸強（crescendo）的方法處理，觸鍵清脆利落，並將最高的F音彈奏得非常亮麗。相反，傅聰的演奏呈現一個曲線的弧形，他刻意「藏」起最高的音符，音色圓潤而不尖銳，樂句聽起來更是內斂。（參看影片二）這令我想起黃賓虹畫論中的幾句話：「玉以剛折，金以柔全，轉處用柔，所謂如折釵股。否則妄生圭角，惡態橫陳，恣意縱橫，鋒芒外露，皆不圓之害也。」（《黃賓虹談繪畫》，177頁）賓翁所說的「轉處用柔」，用筆如「折釵股」，不就是傅聰所「藏」的高音嗎？ 而「圭角」不就是傅聰著意去掉旋律的稜角嗎？看來繪畫與音樂是相通的！
影片二：Barenboim與傅聰分別演奏的蕭邦練習曲、Brendel與傅聰分別演奏的海頓奏鳴曲
當然，這不是說傅聰的演奏只有柔弱而沒有強悍的一面，只是從微觀層面看，他「內斂」的部份跟大多數的西方鋼琴家，有著較明顯的差別。就像中國文化所講的陰陽、虛實、疏密、抑揚頓挫等等，它們偏向以弱為先（陰、虛、疏、抑），強為後（陽、實、密），是一套以靜制動的哲學觀。由此引伸的，就是中國美學極為講究的「虛實」問題。
聆聽傅聰演奏時，我想像一位來自東方的人士，當然不是傅聰本人，而是我幻想出來的人物。他像是出自《莊子》或《今古奇觀》之中。他的演奏如魅如幻，在「道」精神引領下，由一隻穏健沉着、從容不迫的手所操縱，就如古老中國的畫家一般。
赫曼・赫塞《致一位音樂家》
Tags：
職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
我們想讓你知道的是
導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
不僅是農業，智慧水產養殖也和你想像的很不一樣！
除了進行農業轉型外，水產養殖業傳統依賴人力視察、觀察魚塭環境變化的方式也造成人力及時間上的浪費。為解決養殖業者面臨的問題，寬緯科技開發水聚寶智慧養殖監測系統，在養殖池中裝設各式環境AIoT感測器設備，即時偵測水溫、溶氧量、鹽度、酸鹼值及氧化還原電位等養殖池中的環境指標，透過無線傳輸的技術上傳至數據資料庫後，再透過雲端分析平台進行數據分析，依據數據自動啟動水車及設定自動投料。漁民只要透過手機APP即可隨時掌握養殖池資訊，提前防範緊急狀況並減少損失；若遇到暴雨、寒流或極端氣候等突發狀況，水聚寶也會提供異常示警的通知，提醒漁民及時到場搶救或透過AI啟動緊急應變機制。
而寬緯科技不僅想知道養殖池的環境資訊，連池內魚蝦狀況的一舉一動也想掌握手中！寬緯科技引進水底監測設備，透過水下攝影機觀察養殖池中的生長情形，同時利用物件移動追蹤的技術，透過水下攝影機將魚蝦標示刻度，協助機器AI學習更快速辨識魚蝦的成長大小，有效控制養殖池狀態並提升產品品質，幫助業者有效建立養殖履歷紀錄，讓養殖水產品更加安全可靠。
懂吃水產的人都知道，只要食材夠新鮮，生吃也好吃！而為了讓最新鮮的食材能快速送達，首先需要確保食材從捕撈、保存、配送到通路等流程的新鮮程度。寬緯科技結合食安寶冷鏈保鮮技術，透過水分子共振創造的低溫保存狀態，有效解決食材在冷凍過程受損的問題，完美鎖住食材的鮮甜原味。透過導入水聚寶智慧養殖，並結合食安寶協助保存運送，串連從產地到餐桌的整體智慧養殖一條龍，協助雲端與實體通路的串聯與布建。
臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。