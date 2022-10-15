傅聰——鋼琴聲中的東方意藴（下）：鋼琴藝術中的「曲」與「藏」

上篇：傅聰——鋼琴聲中的東方意藴（上）：音符奏完，不代表音樂真的結束

另一邊廂，相較道家哲學的「遠則返」，許多西方鋼琴家呈現了「遠不返」的線性時間概念。彈奏此樂章的最後兩個小節，他們傾向漸漸減慢速度，賦予音樂一種結束將至的感覺，而最後的和弦也順理成章成為樂曲的目的地。（參看影片一）這顯然是線性時間的思維，就像古希臘哲學家亞里士多德認為，一齣完整的戲劇，總是擁有「頭」、「身」、「尾」的結構，那樣劇情才能順著時間發展。

影片一：傅聰與Fialkowska分別演奏的蕭邦奏鳴曲

類似的例子多不勝數，再舉一例就是魯賓斯坦與傅聰演奏的莫札特C小調鋼琴協奏曲（K. 491）。前者在第二樂章結束前的十多個小節已經開始減慢速度，鋪排結尾，最後音就在一串降E大調的琶音終結。相反，傅聰的演奏，由始至終保持同一速度，有趣的是，他在最後的琶音群，強調帶出來的並不是主音（tonic）的降E，而是屬音（dominant）的降B音，頓時增添了音樂的懸疑性。 我想，如果魯賓斯坦畫出的是句號，那麼傅聰寫上的，更像一個問號。後者的演奏，讓我聯想到莊子《齊物論》結尾部份的連串問題（問號）：「惡識所以然？惡識所以不然？」、「不知周之夢為蝴蝶？蝴蝶之夢為周與？」莊子就是不喜歡妄下定論吧！因為結論即終結，而疑問卻是生生不息。或許，音樂也能這樣理解吧！

曲，曲折，是文學藝術中不可或缺的結構因素，甚至往往成為作品的主調。稱之為歌曲，表明歌唱離不開跌宕、婉轉、悠揚，聲浪多曲，波狀推進，絕非直著嗓子吼叫……曲線之美，由於不斷變換著運動的方向，擴展了活動的空間……梅蘭芳在小小的舞台上走S形，為了衝破舞台場地的局限；林風眠在方形畫幅中用弧曲線竭力營造無盡的宇宙空間。 吳冠中〈曲〉

若西方線性時間講究的是「直」與「方」（方向），那麼東方文化的循環時間則是「曲」與「圓」的美學。在西方語境中，曲線一般象徵優美與動感，屬於外向型的展現。朱良志在《曲院風荷》一書中談到：「在中國的美學觀念中，曲線富有和西方不同的意思。曲線代表一種自然本有的節奏，它是非人工的，非幾何性的。曲線代表宛自天開的精神。從審美上說，柳暗花明，山重水複疑無路，忽然開朗，帶來一種審美的驚奇感。曲線是柔和、溫雅的，反映了中國美學重視和諧的精神。」在我來說，「曲」還引伸了另一個重要的藝術概念——藏。因為必須有「隱藏」的東西，才要透過迂迴曲折的方法把它們掌握。所謂「曲徑通幽」、「曲盡奇妙」正是此意。這也解釋了為何傳統的中國人相比西方人更為內斂，說話更爲委婉。

對於研究傅聰的鋼琴藝術，我認為「曲」與「藏」是兩個不可或缺的關鍵字。在他的演奏裏，「藏」這個字，有著兩個不同的解讀方式：第一，把隱藏的東西發掘出來。第二，把外露的事物隱藏起來。前者的例子是傅聰彈奏的瑪祖卡舞曲，他永遠不把左手的音符看成純粹伴奏，而是設法把隱藏的節奏與旋律呈現出來。另一邊廂，傅聰卻喜歡把樂句重要的音符或旋律高音的地方「藏」起來。

譬如比較Daniel Baenboim與傅聰演奏的蕭邦《降A大調練習曲》（Op. 25 No. 1），前者是西方演奏家典型的套路，他們一般把樂句最高的音符視為音量上的頂點，就像三角形的尖角部份，因此把音符奏得額外響亮。例如第30小節的降D音及第31小節的C音。（圖四，紅圈）這樣的處理，音樂有著明確的方向性，符合聽眾的心理期待。相反，傅聰在詮釋同樣樂句時，方法截然不同。

當音樂走到高音時（圖四，紅圈），他非但沒有把音符奏得響亮，反而用了「弱奏」的方式設法把它們「藏」起來。這不單去除了聲響上的稜角，也在音量上形成了「S形」的曲線轉向。相比Barenboim的直截了當，傅聰的演奏更為委婉含蓄，心理變化也更複雜。（參看影片二）這位中國鋼琴家曾說：「不要碰到高音就響起來，高的音要想法藏起來，深刻的音樂都這樣，只有在簡單的音樂裏，高音才響起來。」（《望七了》，291頁）若用中國書法來比喻，傅聰的演奏屬於「藏鋒」——不露筆尖，講求渾圓，力在內而不外泄。

圖片由作者提供 圖四：蕭邦練習曲（Op. 25, No. 1 第29-32小節）

再舉一例，就是海頓《C大調鋼琴奏鳴曲》（Hob. XVI:50）的第二樂章，我們可看看第17小節最高的那個F音（圖五，紅圈），再聽聽Alfred Brendel與傅聰的不同詮釋。首先，從第16小節那組三十二分音符（圖五，黃圈）直到下一小節的F音， Brendel用了一個漸強（crescendo）的方法處理，觸鍵清脆利落，並將最高的F音彈奏得非常亮麗。相反，傅聰的演奏呈現一個曲線的弧形，他刻意「藏」起最高的音符，音色圓潤而不尖銳，樂句聽起來更是內斂。（參看影片二）這令我想起黃賓虹畫論中的幾句話：「玉以剛折，金以柔全，轉處用柔，所謂如折釵股。否則妄生圭角，惡態橫陳，恣意縱橫，鋒芒外露，皆不圓之害也。」（《黃賓虹談繪畫》，177頁）賓翁所說的「轉處用柔」，用筆如「折釵股」，不就是傅聰所「藏」的高音嗎？ 而「圭角」不就是傅聰著意去掉旋律的稜角嗎？看來繪畫與音樂是相通的！

圖片由作者提供

影片二：Barenboim與傅聰分別演奏的蕭邦練習曲、Brendel與傅聰分別演奏的海頓奏鳴曲

當然，這不是說傅聰的演奏只有柔弱而沒有強悍的一面，只是從微觀層面看，他「內斂」的部份跟大多數的西方鋼琴家，有著較明顯的差別。就像中國文化所講的陰陽、虛實、疏密、抑揚頓挫等等，它們偏向以弱為先（陰、虛、疏、抑），強為後（陽、實、密），是一套以靜制動的哲學觀。由此引伸的，就是中國美學極為講究的「虛實」問題。