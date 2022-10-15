卡西歐G-SHOCK新廣告很有趣，但我嗅到更多的氣味是「絕望」

近年來，「非智慧型手錶」廠商（更精確一點的說，還要包括「非主流智慧型手錶」廠商）都開始感受到消費者大量改用手機來取代手錶「看時間」功能的壓力。

一樣可以看時間，但手機能做的事情遠超過手錶；雖然有些手錶的功能也不弱、而且比手機更不離身（例如運動或游泳的時候）；但手錶相對小很多的尺寸是它的限制與原罪，而且這一點在短時間之內應該還是無解。

用手錶傳達身體訊息

曾經在大眾手錶市場風靡一時的卡西歐，這次的廣告標語「不要再說不需要什麼手錶了」雖然頗為吸引目光，但很遺憾的，對我來說，它就像是一個風華已逝產業的絕望呼喊。

「光是瞄一下手錶，就能讓對方知道你還有下個行程」？

手機也有這個功能，而且效果還更明顯。在談話時頻看手機、甚至在對方說話時把手機拿起來刷，是不是更清楚的「我覺得差不多了吧」的訊息？（別說這樣沒禮貌，看手錶也是差不多的意思，只是稍微不那麼明顯。）

如果我在跟對方談話時，當著對方的面關掉手機、或是將螢幕朝下放在桌上，是不是更明確的「我想聽你說話」的表情？

如果手錶主要的功能是這個（當然不是），那是不是戴一支壞掉的、假的手錶也有一樣的效果？

在這個版本的主張之中，重點其實並不是手錶或手機，而是想要在某些情境之下，傳達出「我不耐煩了」訊息的人、以及展現這個訊息的身體語言，手錶只是代罪羔羊而已。

這個系列想傳達什麼？

這個系列的廣告還有其他版本，例如：

Photo Credit: CASIO

上：部分的ではあるげと、日焼け止めにもなる。

（雖然只能遮到一部分，但手錶也可以防曬。） 下：腕につけておけば、筋トレにならなくもない。

（把手錶戴上，多少也可以練練肌肉。）

幾個版本看下來，系列的思考方式是用一些稍微有點負面、但無傷大雅的手錶形象，以比較幽默搶眼的圖文搭配方式，來帶出共同的主要訴求「#不要再說『不需要什麼手錶』了」。

值得一提的是，這個系列的廣告之中，或許是為了「反映現狀」，人物的手上都沒有戴手錶、或是被色塊遮住，畫面上也完全沒有出現產品。

對於品牌力夠強、消費者多半也知道「G-SHOCK」系列產品長什麼樣子的卡西歐來說，或許這是個刻意留下的「尾巴」；但如果讓人物戴上適合的手錶（但可以模糊化處理，因為只是象徵意義），或許可以加深跟自家產品的連結、或是強化「對喔，這時候其實可以戴手錶」的語境。

從技術面來說，這個訴求或許會提醒消費者「別忘了還有手錶這種東西」，進而刺激回頭考慮價格相對低廉、造型變化多、基本上也算好用（雖然還不是很智慧）的卡西歐手錶。

「自傷一塊再解珍瓏」的棋局

從廣告設計的觀點來說，這是個容易令人印象深刻的系列；但「自爆缺點再回馬槍」是一著險棋。因為他們是原本就賣得很多的卡西歐，所以相對安全、也不必太在意「產品沒有出現」這件事情。

但問題是，這樣設計的「轉換率」又如何？大家在會心一笑之餘，會因此而重拾戴手錶的樂趣、並且走進店裡（或上網）買一支卡西歐，而不是買其他品牌或智慧手錶嗎？

手錶很好，有時候甚至比手機好，可能有效的訴求角度其實也不少。例如在美國屬於中低價位大眾手錶、產品功能都非常陽春的天美時（TIMEX）是這樣說的：

Know the time without seeing you have 1,249 unanswered emails. （只想知道現在幾點的時候，你不會看到還有1,249封還沒回的email。）

這就更直接的把「我不智慧」當作一種從缺點轉成優點的武器，為已經被訊息轟炸的現代人提供一小片淨土。

相對於「手錶可以用來脫身／防曬／練肌肉」的訴求，TIMEX同樣是「似乎比卡西歐更懂目標用戶、更精準的打中了年輕使用者心中深處的困擾。而畫面設計上，TIMEX則是直接放上與文案對照的簡單款指針手錶，而不是日本風格的「不戴錶人物」暗示。

你覺得，哪一種設計風格更可以打動你回頭戴上手錶、並且買他們家的產品？

結語

雖然手錶早已經脫離了單純的報時功能，有時候可以象徵身分地位、有時候可以搭配造型、在某些情境下手機就是無法取代、有時候還可以當作手機功能的延伸；有時候甚至只是一種「個人價值觀宣言」：我戴便宜／昂貴的錶、我戴鮮豔／低調的錶、我只戴某品牌手錶、我都戴運動／智慧／陽春的錶……。

雖然這幾個版本都沒有提到手機，但事實是手機是讓大家越來越不戴手錶的「禍首」之一；或許不同國家、不同廠商喜好的表達方式不同，但卡西歐應該至少有一個版本要像TIMEX一樣，找到某個最有利的角度去正面迎戰這個對手。

雖然卡西歐這個系列的廣告很有趣、也引發了一些討論，但不得不說，他們並沒有誠實的去試圖解決真正的問題；而且最遺憾的是，在這個系列的廣告訴求之中，或許這樣說有點沈重，但我嗅到的氣味是「絕望」。

本文經F大叔的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航