卡西歐G-SHOCK新廣告很有趣，但我嗅到更多的氣味是「絕望」

近年來,「非智慧型手錶」廠商(更精確一點的說,還要包括「非主流智慧型手錶」廠商)都開始感受到消費者大量改用手機來取代手錶「看時間」功能的壓力。

一樣可以看時間,但手機能做的事情遠超過手錶;雖然有些手錶的功能也不弱、而且比手機更不離身(例如運動或游泳的時候);但手錶相對小很多的尺寸是它的限制與原罪,而且這一點在短時間之內應該還是無解。

曾經在大眾手錶市場風靡一時的卡西歐,這次的廣告標語「不要再說不需要什麼手錶了」雖然頗為吸引目光,但很遺憾的,對我來說,它就像是一個風華已逝產業的絕望呼喊。

「光是瞄一下手錶,就能讓對方知道你還有下個行程」?

手機也有這個功能,而且效果還更明顯。在談話時頻看手機、甚至在對方說話時把手機拿起來刷,是不是更清楚的「我覺得差不多了吧」的訊息?(別說這樣沒禮貌,看手錶也是差不多的意思,只是稍微不那麼明顯。)

如果我在跟對方談話時,當著對方的面關掉手機、或是將螢幕朝下放在桌上,是不是更明確的「我想聽你說話」的表情?

如果手錶主要的功能是這個(當然不是),那是不是戴一支壞掉的、假的手錶也有一樣的效果?

在這個版本的主張之中,重點其實並不是手錶或手機,而是想要在某些情境之下,傳達出「我不耐煩了」訊息的人、以及展現這個訊息的身體語言,手錶只是代罪羔羊而已。

這個系列的廣告還有其他版本,例如:

幾個版本看下來,系列的思考方式是用一些稍微有點負面、但無傷大雅的手錶形象,以比較幽默搶眼的圖文搭配方式,來帶出共同的主要訴求「#不要再說『不需要什麼手錶』了」。

值得一提的是,這個系列的廣告之中,或許是為了「反映現狀」,人物的手上都沒有戴手錶、或是被色塊遮住,畫面上也完全沒有出現產品。

對於品牌力夠強、消費者多半也知道「G-SHOCK」系列產品長什麼樣子的卡西歐來說,或許這是個刻意留下的「尾巴」;但如果讓人物戴上適合的手錶(但可以模糊化處理,因為只是象徵意義),或許可以加深跟自家產品的連結、或是強化「對喔,這時候其實可以戴手錶」的語境。

從技術面來說,這個訴求或許會提醒消費者「別忘了還有手錶這種東西」,進而刺激回頭考慮價格相對低廉、造型變化多、基本上也算好用(雖然還不是很智慧)的卡西歐手錶。

從廣告設計的觀點來說,這是個容易令人印象深刻的系列;但「自爆缺點再回馬槍」是一著險棋。因為他們是原本就賣得很多的卡西歐,所以相對安全、也不必太在意「產品沒有出現」這件事情。

但問題是,這樣設計的「轉換率」又如何?大家在會心一笑之餘,會因此而重拾戴手錶的樂趣、並且走進店裡(或上網)買一支卡西歐,而不是買其他品牌或智慧手錶嗎?

手錶很好,有時候甚至比手機好,可能有效的訴求角度其實也不少。例如在美國屬於中低價位大眾手錶、產品功能都非常陽春的天美時(TIMEX)是這樣說的:

Know the time without seeing you have 1,249 unanswered emails.

(只想知道現在幾點的時候,你不會看到還有1,249封還沒回的email。)