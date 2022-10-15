卡西歐G-SHOCK新廣告很有趣，但我嗅到更多的氣味是「絕望」
我們想讓你知道的是
日本手錶廠商卡西歐最近推出了一系列很特別的廣告；除了從各種特別的角度、甚至缺點去解析手錶的用途之外，也利用「手錶不出現在畫面上」的方式強調「大家現在都不戴手錶」的情境。不過，這樣的訴求有說服力嗎？
光是瞄一下手錶，就能讓對方知道你還有下個行程
#不要再說「不需要什麼手錶」了
G-SHOCK
（上述翻譯引用自「日本行銷最前線」）
近年來，「非智慧型手錶」廠商（更精確一點的說，還要包括「非主流智慧型手錶」廠商）都開始感受到消費者大量改用手機來取代手錶「看時間」功能的壓力。
一樣可以看時間，但手機能做的事情遠超過手錶；雖然有些手錶的功能也不弱、而且比手機更不離身（例如運動或游泳的時候）；但手錶相對小很多的尺寸是它的限制與原罪，而且這一點在短時間之內應該還是無解。
用手錶傳達身體訊息
曾經在大眾手錶市場風靡一時的卡西歐，這次的廣告標語「不要再說不需要什麼手錶了」雖然頗為吸引目光，但很遺憾的，對我來說，它就像是一個風華已逝產業的絕望呼喊。
「光是瞄一下手錶，就能讓對方知道你還有下個行程」？
手機也有這個功能，而且效果還更明顯。在談話時頻看手機、甚至在對方說話時把手機拿起來刷，是不是更清楚的「我覺得差不多了吧」的訊息？（別說這樣沒禮貌，看手錶也是差不多的意思，只是稍微不那麼明顯。）
如果我在跟對方談話時，當著對方的面關掉手機、或是將螢幕朝下放在桌上，是不是更明確的「我想聽你說話」的表情？
如果手錶主要的功能是這個（當然不是），那是不是戴一支壞掉的、假的手錶也有一樣的效果？
在這個版本的主張之中，重點其實並不是手錶或手機，而是想要在某些情境之下，傳達出「我不耐煩了」訊息的人、以及展現這個訊息的身體語言，手錶只是代罪羔羊而已。
這個系列想傳達什麼？
這個系列的廣告還有其他版本，例如：
上：部分的ではあるげと、日焼け止めにもなる。
（雖然只能遮到一部分，但手錶也可以防曬。）
下：腕につけておけば、筋トレにならなくもない。
（把手錶戴上，多少也可以練練肌肉。）
幾個版本看下來，系列的思考方式是用一些稍微有點負面、但無傷大雅的手錶形象，以比較幽默搶眼的圖文搭配方式，來帶出共同的主要訴求「#不要再說『不需要什麼手錶』了」。
值得一提的是，這個系列的廣告之中，或許是為了「反映現狀」，人物的手上都沒有戴手錶、或是被色塊遮住，畫面上也完全沒有出現產品。
對於品牌力夠強、消費者多半也知道「G-SHOCK」系列產品長什麼樣子的卡西歐來說，或許這是個刻意留下的「尾巴」；但如果讓人物戴上適合的手錶（但可以模糊化處理，因為只是象徵意義），或許可以加深跟自家產品的連結、或是強化「對喔，這時候其實可以戴手錶」的語境。
從技術面來說，這個訴求或許會提醒消費者「別忘了還有手錶這種東西」，進而刺激回頭考慮價格相對低廉、造型變化多、基本上也算好用（雖然還不是很智慧）的卡西歐手錶。
「自傷一塊再解珍瓏」的棋局
從廣告設計的觀點來說，這是個容易令人印象深刻的系列；但「自爆缺點再回馬槍」是一著險棋。因為他們是原本就賣得很多的卡西歐，所以相對安全、也不必太在意「產品沒有出現」這件事情。
但問題是，這樣設計的「轉換率」又如何？大家在會心一笑之餘，會因此而重拾戴手錶的樂趣、並且走進店裡（或上網）買一支卡西歐，而不是買其他品牌或智慧手錶嗎？
手錶很好，有時候甚至比手機好，可能有效的訴求角度其實也不少。例如在美國屬於中低價位大眾手錶、產品功能都非常陽春的天美時（TIMEX）是這樣說的：
Know the time without seeing you have 1,249 unanswered emails.
（只想知道現在幾點的時候，你不會看到還有1,249封還沒回的email。）
這就更直接的把「我不智慧」當作一種從缺點轉成優點的武器，為已經被訊息轟炸的現代人提供一小片淨土。
相對於「手錶可以用來脫身／防曬／練肌肉」的訴求，TIMEX同樣是「似乎比卡西歐更懂目標用戶、更精準的打中了年輕使用者心中深處的困擾。而畫面設計上，TIMEX則是直接放上與文案對照的簡單款指針手錶，而不是日本風格的「不戴錶人物」暗示。
你覺得，哪一種設計風格更可以打動你回頭戴上手錶、並且買他們家的產品？
結語
雖然手錶早已經脫離了單純的報時功能，有時候可以象徵身分地位、有時候可以搭配造型、在某些情境下手機就是無法取代、有時候還可以當作手機功能的延伸；有時候甚至只是一種「個人價值觀宣言」：我戴便宜／昂貴的錶、我戴鮮豔／低調的錶、我只戴某品牌手錶、我都戴運動／智慧／陽春的錶……。
雖然這幾個版本都沒有提到手機，但事實是手機是讓大家越來越不戴手錶的「禍首」之一；或許不同國家、不同廠商喜好的表達方式不同，但卡西歐應該至少有一個版本要像TIMEX一樣，找到某個最有利的角度去正面迎戰這個對手。
雖然卡西歐這個系列的廣告很有趣、也引發了一些討論，但不得不說，他們並沒有誠實的去試圖解決真正的問題；而且最遺憾的是，在這個系列的廣告訴求之中，或許這樣說有點沈重，但我嗅到的氣味是「絕望」。
本文經F大叔的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
我們想讓你知道的是
疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
奧迪嚴選原廠中古車優勢三：透明
選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。