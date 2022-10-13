散步、跑步如何改善記憶力？
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美國達特茅斯學院最近發表的報告，旨在分析不同強度的運動，對記憶力是否有不同影響。研究人員原先認為，越是活躍的人，在記憶力測試和精神健康的表現會越好，但出來的結果卻更微妙。
文：TaJ
運動有助預防糖尿病、心臟病，甚至改善記憶的研究你一定看過不少，美國達特茅斯學院（Dartmouth College）最近發表的報告，旨在分析不同強度的運動，對記憶力是否有不同影響。
以往已有研究指出，單次的運動鍛鍊有助提升記憶力，持之以恆更能改善記憶，預防或延緩腦退化。但記憶也分不同類別，例如有些人總是弄丟鎖匙，卻能準確記住身邊各人的生日日期，前者關乎空間記憶力（spatial memory），是指負責記錄環境訊息和空間位置的記憶力，後者則屬於語意記憶（semantic memory又稱語義記憶、字義記憶），是透過語言、文字、數字、演算法等對一般事物或概念了解來形成記憶。
追蹤器113名參加者一整年數據
達特茅斯學院的團隊認為，不同運動既然對身體各部分有不同影響（例如跑步強化心臟，也強化腿部肌肉，但對手部肌肉的鍛鍊就不及划艇），那麼對不同方面的記憶力的影響或許也有差異。
研究方法是收集配載了活動追蹤器的113名參加者一整年的運動數據，再結合參加者所做的幾項記憶力測試結果做分析。記憶力測試包括了回憶小故事情節、空間位置細節、外語生字學習，以及隨機字詞記憶。
久坐不動 記憶力差
研究人員原先認為，越是活躍的人，在記憶力測試和精神健康的表現會越好，但出來的結果卻更微妙。沒錯，整體而言，有運動的人的記憶力勝過不做運動的人，但那些維持中低度運動量，例如只是每天散步，其情景記憶力會較強。所謂情景記憶（episodic memory），就是對個人親身經歷的，發生在一定時間、地點的事件的「自傳式」主觀記憶，例如新居入伙後，首天上班要改坐巴士的情景，又或者某日下午與友人在咖啡店聊天。
那些經常做劇烈運動（如跑步）或高強度間歇運動（HIIT, High Intensity Interval Training）的人，空間記憶力（spatial memory）表現較強。喜歡久坐不動的人，在空間記憶力測試中，表現最差。
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。