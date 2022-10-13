散步、跑步如何改善記憶力？

文：TaJ

運動有助預防糖尿病、心臟病，甚至改善記憶的研究你一定看過不少，美國達特茅斯學院（Dartmouth College）最近發表的報告，旨在分析不同強度的運動，對記憶力是否有不同影響。

以往已有研究指出，單次的運動鍛鍊有助提升記憶力，持之以恆更能改善記憶，預防或延緩腦退化。但記憶也分不同類別，例如有些人總是弄丟鎖匙，卻能準確記住身邊各人的生日日期，前者關乎空間記憶力（spatial memory），是指負責記錄環境訊息和空間位置的記憶力，後者則屬於語意記憶（semantic memory又稱語義記憶、字義記憶），是透過語言、文字、數字、演算法等對一般事物或概念了解來形成記憶。

追蹤器113名參加者一整年數據

達特茅斯學院的團隊認為，不同運動既然對身體各部分有不同影響（例如跑步強化心臟，也強化腿部肌肉，但對手部肌肉的鍛鍊就不及划艇），那麼對不同方面的記憶力的影響或許也有差異。

研究方法是收集配載了活動追蹤器的113名參加者一整年的運動數據，再結合參加者所做的幾項記憶力測試結果做分析。記憶力測試包括了回憶小故事情節、空間位置細節、外語生字學習，以及隨機字詞記憶。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

久坐不動 記憶力差

研究人員原先認為，越是活躍的人，在記憶力測試和精神健康的表現會越好，但出來的結果卻更微妙。沒錯，整體而言，有運動的人的記憶力勝過不做運動的人，但那些維持中低度運動量，例如只是每天散步，其情景記憶力會較強。所謂情景記憶（episodic memory），就是對個人親身經歷的，發生在一定時間、地點的事件的「自傳式」主觀記憶，例如新居入伙後，首天上班要改坐巴士的情景，又或者某日下午與友人在咖啡店聊天。

那些經常做劇烈運動（如跑步）或高強度間歇運動（HIIT, High Intensity Interval Training）的人，空間記憶力（spatial memory）表現較強。喜歡久坐不動的人，在空間記憶力測試中，表現最差。