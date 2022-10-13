椎名林檎新專輯周邊爆爭議：與日本「求助標記」高度相似，恐怕會佔用弱勢資源？

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

左邊的是日本的「求助標記」（ヘルプマーク），如果在車站或是公共場合看到有人身上配戴這個標誌，代表他可能需要座位或是協助。右邊的是椎名林檎預定將在11月30號發行的新專輯《百薬の長》的周邊，你能一眼看出差異嗎？

Photo Credit: 截圖自作者 左：日本的「求助標記」（ヘルプマーク）；右：椎名林檎新專輯周邊

看到「求助標記」讓座就對了

相信大家都有親身經歷或目睹類似經驗，明明身體不舒服需要座位，但卻因為外觀上看起來沒有異狀，坐在博愛座卻被「正義魔人」罵了一頓。或是看到疑似是孕婦或是行動不便的乘客，想要讓座卻難以開口，或是開了口卻被拒絕。

這時候大家需要的就是這個「求助標記」。

曾在日本生活過、或是曾在日本自由行的人，應該或多或少都有在車站看過「求助標記」的宣導。卡夾大小、紅底上有白色十字架與愛心圖示的「求助標記」，是東京都福祉保健局在2012年發起宣導行動。

裝有義肢、人工關節、外觀上看不出來的隱疾或是懷孕初期的孕婦等，都可以申請這個「求助標記」，以後搭車或是在公共場合，如果需要協助（例如：希望大家讓座），只要把這個「求助標記」秀出來，大家就知道你需要協助了。

日本全國都適用

原本這個「求助標記」是東京限定，著作權和商標權都在東京都手上，但因為反應非常熱烈，陸續有其他地方政府跟進辦理，現在這款「求助標記」已經是日本全國通用的標示。

不過這款「求助標記」的知名度還不夠，還是有不少民眾不知道「求助標記」是什麼，所以各地方都還在加強宣導「求助標記」。也因此，現在在各大車站，或多或少還是能看到「求助標記」的宣導海報。

椎名林檎最新周邊惹議

最近這幾天，椎名林檎公布新專輯《百薬の長》的周邊後，立刻引發弱勢族群及設計圈的反彈。《百薬の長》的三款周邊，有一款卡夾（諸々券ケース）長得和「求助標記」實在是有夠像，另一款口罩與口罩套的周邊（夢語りマスク），則是白底紅十字，網路上設計圈的人氣得大罵，這設計師也太沒sense了吧？

引爆爭議的兩款周邊，遇到的問題不太一樣。

卡夾太像「求助標記」會佔用資源

首先是和「求助標記」極為神似的卡夾。一樣都是卡夾大小、紅底、上方是一個白色十字架，差別只在「求助標記」底下是白色愛心，而椎名林檎的周邊是融合太極意象的蘋果造型。如果只是猛的一看，很難注意到差別。

這就讓不少需要使用「求助標記」的族群擔心，「求助標記」的知名度已經夠低了，如果以後自己別的是「求助標記」，卻被當成是椎名林檎的粉絲，找不到座位可坐，會讓「求助標記」的效用變得更差。

另一方面，也有人擔心，萬一以後大家看到椎名林檎的粉絲帶著這個卡夾，誤以為是需要幫助的人，把位置讓座給他，不就佔用到資源？

紅十字標誌有國際法保護

至於口罩和口罩套的套組，則是口罩套上面印了白底紅十字。

紅十字是受到《日內瓦公約》的保護，為了紀念國際紅十字會的創辦人（Jean-Henri Dunant）是瑞士人，特意把紅底白十字的瑞士國旗反過來作為國際紅十字會的標示。

根據《日內瓦公約》，戰場上配戴紅十字（及紅新月、紅水晶）標誌的醫護人員可以免於受到軍事攻擊，換言之，紅十字是戰爭現場保護國際紅十字會或人道救援的醫療團隊與機構的專用標誌。

而在日本境內，只有獲得國際紅十字會或法律認可的組織才可以掛上紅十字，一般醫療院所或是醫藥品不得使用紅十字（《赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律》與《商標法》第4條之4）。違者可罰處六個月以下懲役，或30萬日圓以下罰金。椎名林檎的口罩套設計已經觸法。

環球音樂：內部討論中

面對本週末網路上一連串的批評、質疑聲浪，發行這張新專輯及專輯周邊的環球音樂官方販售網站（UNIVERSAL MUSIC STORE），在週一（10/10）發公告表示，公司內部正在討論當中，之後會再發新的聲明。

是故意還是不小心？

事實上，椎名林檎這張專輯《百薬の長》，典故出自《漢書》〈食貨志〉下篇中的「酒（為）百藥之長」，而這句「酒為百藥之長」（酒は百薬の長）已成為日文的熟語，意思是指適度飲酒有益健康。

食貨志下：

羲和置命士督五均六斡，郡有數人，皆用富賈。洛陽薛子仲、張長叔、臨菑姓偉等，乘傳求利，交錯天下。因與郡縣通姦，多張空簿，府臧不實，百姓俞病。莽知民苦之，復下詔曰：「夫鹽，食肴之將；酒，百藥之長，嘉會之好；鐵，曰農之本；名山大澤，饒衍之臧；五均賒貸，百姓所取平，卬以給澹；鐵布銅冶，通行有無，備民用也。此六者，非編戶齊民所能家作，必卬於市，雖貴數倍，不得不買。豪民富賈，即要貧弱，先聖知其然也，故斡之。每一斡為設科條防禁，犯者罪至死。」姦吏猾民並侵，眾庶各不安生。

不過椎名林檎《百薬の長》這張專輯講的不是酒，而是處方藥——這張專輯是12組藝人打造而成的新的處方藥，是直接滴入耳朵的學名藥，要大家不管劑量和用法，透過左、右耳來服用。

網站設計上也繪製了電子佈告欄風格的護士，可以合理推測當初《百薬の長》的周邊，使用了具有醫療意象的紅十字與仿「求助標記」的設計，應該是刻意為之。

也因此，椎名林檎這張專輯的周邊在網路引發熱烈討論時，不少設計相關背景或圖像設計工作者皆在網路上質疑，千萬要小心使用紅十字、紅新月等符號，根本就是設計相關課程最一開始就會強調的重點，設計師是太沒sense還是怎樣？這種設計還可以通過法務那一關，法務那邊也很有問題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航