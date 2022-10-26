如何改變彈鋼琴的音色？藉由手指的力量，三大秘訣讓你搖身一變成為聲音魔法師
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到底，要怎麼樣改變我彈出來的音色呢？想要改變音色，除了要有天不怕地不怕的實驗精神之外，不妨可以用用看下面提供的三大秘訣，藉由手指的力量，讓我們搖身一變成聲音魔法師。
文：音音有代誌｜K編
大家在練習一首曲子的時候，不知道有沒有遇過下面這種狀況：
「咦？明明我已經很努力練習了，怎麼彈出來的就是沒有曲子想要傳達出的那種『仙氣飄飄』像蝴蝶一樣輕巧的感覺？怎麼彈都很像始終留在地面曬太陽的河馬？」
到底，要怎麼樣改變我彈出來的音色呢？想要改變音色，除了要有天不怕地不怕的實驗精神之外，不妨可以用用看下面提供的三大秘訣，藉由手指的力量，讓我們搖身一變成聲音魔法師。
準備好的話，就趕快看下去。
秘訣一：改變手指按鋼琴琴鍵的「位置」
大家在彈琴的時候，觸碰到「琴鍵」的手部位置是哪裡呢？是比較靠近「指腹」的地方，還是比較靠近「指尖」的位置？
其實，以筆者彈鋼琴多年的經驗來說，通常用指腹的位置彈奏的話，音色除了聽起來會比較沉穩有力之外，通常聲音聽起來也不會那麼「輕飄飄」、有種渾厚又不尖銳刺耳的滑順感；而假如用靠近指尖的位置彈奏的話，聲音會顯得比較短又清脆，比較適合用在一些快節奏、或是比較活潑的樂曲當中，強烈推薦大家去試試看這兩種不同的觸鍵位置。
所以，你現在眼前的樂曲，是比較適合用靠近指腹或是指尖的地方演奏呢？相關的影片說明在這邊，位置不同聽起來真的很不一樣。
秘訣二：改變手指彈下（琴鍵）之前的「高度」
第二個秘訣——則是改變手指彈下去「高度」。
什麼意思呢？來來來，讓我來用「跳繩」來替大家比喻比喻。相信大家應該都有相關經驗，講到跳繩，如果我們想要跳得又快又不會氣喘吁吁，很多人就會想辦法不要跳離地面「太遠」，盡量拉近自己與地板的距離，才能變得輕巧。
同樣的，彈琴也是如此。
彈下去的時候，假如我們距離琴鍵位置很遠，聲音也會因此變得厚重有力許多，不過在「靈活度」上就會有些受限；相反來說，假如我們離琴鍵位置很近，雖然聲音沒辦法聽起來那麼渾厚有力，但是靈活度卻能有所提升，聲音聽起來也會比較細緻柔軟。
而以筆者的經驗來看，距離琴鍵位置較「遠」，會比較適合用在一些比較「慢速，譜上卻有標明需要用大聲」的樂段中；距離琴鍵位置比較「近」的話，則比較適合用在有連續快速音群、或是音量不需要那麼強、需要比較柔和彈奏的樂段裡。
蕭邦練習曲中的〈蝴蝶〉（Op. 25, No. 9 "Butterfly" ）右手真的又快又難，大家可以觀察以下這部影片的演奏家，彈琴的時候是「靠近琴鍵」還是「遠離琴鍵」呢？
答案應該是「靠近琴鍵」對吧，所以大家要記得彈快速音群的時候絕對不要離鍵太遠，不然右手真的會飛不起來。
祕訣三：改變手指按壓琴鍵的「速度」
接下來，就到了改變手指彈下去「速度」的時間。在按壓琴鍵的速度裡面，除了「快」跟「慢」會讓我們音色有不一樣的效果，前者會聽起來比較直接、清脆，音量也會較大；後者會比較沉穩、溫柔，音量較小。在這個祕訣上，手腕以及手臂也會連帶對音色產生影響。
簡單來說，假如我們是用速度很快的方式彈下去，音色自然會有比較直接清脆的效果，但是！假如我們加入了手腕以及手臂放鬆的靈活應用，音色也能有一些明顯的變化。好比原本聽起來清脆的聲音，會聽起來比較圓潤，聲音也會多了一種「牽絲」般的後勁，不會一彈下去就沒有任何回音。
如果覺得文字版太抽象，影片版在這邊。大家可以感受一下聲音加入手腕以及手臂的千變萬化（可以從2:05的地方觀看）
看完了今天的文章，大家對於「改變音色」有更進一步的認識了嗎？其實，除了上面三個用手指「施法」的方式之外，像是踏板、身體有沒有放鬆等也會對音色產生影響。
此外，以筆者個人的經驗來說，改變音色其實很像一種「做實驗」的過程，除了網路上查得到以及老師教我們的方法之外，我們也可以試著融合上面幾種秘訣，開發出屬於自己覺得好聽的音色，達成曲子想要的效果，實驗出好方法的話也歡迎分享給我們。
參考資料：
- Jacky Lau Piano Studio，「改變音色的演奏技巧」
- Muzik，“問鋼琴音色為何物⋯⋯”
- 安迪老師，「觸鍵的方法會影響音色? 德布西第一號華麗曲 (阿拉貝斯克) Debussy Arabesque No1 L66」
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
我們想讓你知道的是
導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
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而寬緯科技不僅想知道養殖池的環境資訊，連池內魚蝦狀況的一舉一動也想掌握手中！寬緯科技引進水底監測設備，透過水下攝影機觀察養殖池中的生長情形，同時利用物件移動追蹤的技術，透過水下攝影機將魚蝦標示刻度，協助機器AI學習更快速辨識魚蝦的成長大小，有效控制養殖池狀態並提升產品品質，幫助業者有效建立養殖履歷紀錄，讓養殖水產品更加安全可靠。
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深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
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在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
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本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。