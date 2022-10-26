如何改變彈鋼琴的音色？藉由手指的力量，三大秘訣讓你搖身一變成為聲音魔法師

文：音音有代誌｜K編

大家在練習一首曲子的時候，不知道有沒有遇過下面這種狀況：

「咦？明明我已經很努力練習了，怎麼彈出來的就是沒有曲子想要傳達出的那種『仙氣飄飄』像蝴蝶一樣輕巧的感覺？怎麼彈都很像始終留在地面曬太陽的河馬？」

到底，要怎麼樣改變我彈出來的音色呢？想要改變音色，除了要有天不怕地不怕的實驗精神之外，不妨可以用用看下面提供的三大秘訣，藉由手指的力量，讓我們搖身一變成聲音魔法師。

準備好的話，就趕快看下去。

秘訣一：改變手指按鋼琴琴鍵的「位置」

大家在彈琴的時候，觸碰到「琴鍵」的手部位置是哪裡呢？是比較靠近「指腹」的地方，還是比較靠近「指尖」的位置？

其實，以筆者彈鋼琴多年的經驗來說，通常用指腹的位置彈奏的話，音色除了聽起來會比較沉穩有力之外，通常聲音聽起來也不會那麼「輕飄飄」、有種渾厚又不尖銳刺耳的滑順感；而假如用靠近指尖的位置彈奏的話，聲音會顯得比較短又清脆，比較適合用在一些快節奏、或是比較活潑的樂曲當中，強烈推薦大家去試試看這兩種不同的觸鍵位置。

所以，你現在眼前的樂曲，是比較適合用靠近指腹或是指尖的地方演奏呢？相關的影片說明在這邊，位置不同聽起來真的很不一樣。

秘訣二：改變手指彈下（琴鍵）之前的「高度」

第二個秘訣——則是改變手指彈下去「高度」。

什麼意思呢？來來來，讓我來用「跳繩」來替大家比喻比喻。相信大家應該都有相關經驗，講到跳繩，如果我們想要跳得又快又不會氣喘吁吁，很多人就會想辦法不要跳離地面「太遠」，盡量拉近自己與地板的距離，才能變得輕巧。

同樣的，彈琴也是如此。

彈下去的時候，假如我們距離琴鍵位置很遠，聲音也會因此變得厚重有力許多，不過在「靈活度」上就會有些受限；相反來說，假如我們離琴鍵位置很近，雖然聲音沒辦法聽起來那麼渾厚有力，但是靈活度卻能有所提升，聲音聽起來也會比較細緻柔軟。

而以筆者的經驗來看，距離琴鍵位置較「遠」，會比較適合用在一些比較「慢速，譜上卻有標明需要用大聲」的樂段中；距離琴鍵位置比較「近」的話，則比較適合用在有連續快速音群、或是音量不需要那麼強、需要比較柔和彈奏的樂段裡。

蕭邦練習曲中的〈蝴蝶〉（Op. 25, No. 9 "Butterfly" ）右手真的又快又難，大家可以觀察以下這部影片的演奏家，彈琴的時候是「靠近琴鍵」還是「遠離琴鍵」呢？

答案應該是「靠近琴鍵」對吧，所以大家要記得彈快速音群的時候絕對不要離鍵太遠，不然右手真的會飛不起來。

祕訣三：改變手指按壓琴鍵的「速度」

接下來，就到了改變手指彈下去「速度」的時間。在按壓琴鍵的速度裡面，除了「快」跟「慢」會讓我們音色有不一樣的效果，前者會聽起來比較直接、清脆，音量也會較大；後者會比較沉穩、溫柔，音量較小。在這個祕訣上，手腕以及手臂也會連帶對音色產生影響。

簡單來說，假如我們是用速度很快的方式彈下去，音色自然會有比較直接清脆的效果，但是！假如我們加入了手腕以及手臂放鬆的靈活應用，音色也能有一些明顯的變化。好比原本聽起來清脆的聲音，會聽起來比較圓潤，聲音也會多了一種「牽絲」般的後勁，不會一彈下去就沒有任何回音。

如果覺得文字版太抽象，影片版在這邊。大家可以感受一下聲音加入手腕以及手臂的千變萬化（可以從2:05的地方觀看）

看完了今天的文章，大家對於「改變音色」有更進一步的認識了嗎？其實，除了上面三個用手指「施法」的方式之外，像是踏板、身體有沒有放鬆等也會對音色產生影響。

此外，以筆者個人的經驗來說，改變音色其實很像一種「做實驗」的過程，除了網路上查得到以及老師教我們的方法之外，我們也可以試著融合上面幾種秘訣，開發出屬於自己覺得好聽的音色，達成曲子想要的效果，實驗出好方法的話也歡迎分享給我們。

參考資料：

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航