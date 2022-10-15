中共二十大：下任總理可能是誰？中國經濟面臨哪些挑戰？
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與西方民主國家的政黨和政府選舉過程的透明不同，成立100年、執政也有70年的中共，對最高領導層的人選一直都秘而不宣。正是因此，中共20大公布的新一屆政治局常委名單，將為外界推測下一任的中國總理人選提供線索：2023年誰可能接替李克強成為中國新總理，執掌這個世界第二大經濟體的政府管理呢？
中國共產黨第二十次全國代表大會將於10月16日開幕，最高領導層又到了五年一次的大改組時間。
在外界預計習近平將打破兩屆任期限制，再次出任中共總書記的同時，中共最高領導層中的第二號人物，總理李克強早就公開表示任期已經接近尾聲。如無意外，中國將在2023年3月舉行的人大會議期間宣佈新的總理人選。
與西方民主國家的政黨和政府選舉過程的透明不同，成立100年、執政也有70年的中共，對最高領導層的人選一直都秘而不宣。而被中共掌控的中國媒體也幾乎不提供任何線索，包括台灣、香港在內的海外新聞機構只能根據分析人士對中國政治的了解和研究，來揣測可能的人選。
正是因此，中共20大公布的新一屆政治局常委名單，將為外界推測下一任的中國總理人選提供線索：2023年誰可能接替李克強成為中國新總理，執掌這個世界第二大經濟體的政府管理呢？
誰有可能出任下任總理？
根據中國憲法，「總理、副總理和國務委員的任期不超過兩屆」，而李克強在今（2022）年3月人大會議記者會上表示「這是我擔任總理的最後一年」。
然而，67歲、有經濟學博士學位的李克強仍然可能留在中共最高決策機構——政治局常委中，因為以前有一條不成文的規定，允許67歲或更年輕的黨員幹部繼續擔任高級職務，而68歲或以上的人必須退休，即所謂的「七上八下」。
在中共70多年執政歷史上，除了第一任總理周恩來，其他歷屆總理通常年齡不到67歲，都有擔任過副總理和管理省級經濟體的經驗。
台灣《中央社》最近總結了中共選拔總理的三個慣例：一、國務院總理從現任副總理中選拔；二、年齡上要符合中共政治局「七上八下」的原則；三、原則上不跨越多名資歷在前者。
按此標凖，《中央社》報導認為，「汪洋呼聲最高，胡春華和韓正都有機會。」
《路透社》的報導認為，「汪洋和胡春華都符合這些條件，而李強和丁薛祥等人的資歷較弱，但被認為得到了習近平的充分信任。」
美國《華盛頓郵報》報導認為，59歲的胡春華與李克強同屬共青團派系，是中國19大時進入中共政治局的最年輕官員。「在習近平面前，他的快速崛起使他看起來像是一個潛在的繼任者。」
但該報認為，「與同時代人相比，他（胡春華）相對缺乏與習近平一起工作的經驗，這意味著現在很少有人認為他是總理職務的候選人。然而，他被任命為政治局常委可能表明，在效忠習近平的人和其他政治網絡之間，存在一定程度的權力平衡。」
澳門新聞社在分析文章中認為，如果中共政治局常委為了保持年輕化，「那麼在國務院有豐富經驗、在重慶和廣東都有執政經驗的汪洋，可能會接替李克強成為下任總理。」
「然而，鑒於汪洋已經67歲，他出任總理職位可能只有一任，持續時間只有五年。因此如果他被選中接替李克強擔任總理，連續性將是一個問題。此外，他從政協主席轉任總理也有點不合常規。」
不過，《國際財經時報》（International Business Times) 報導稱，汪洋在執掌中國經濟大省廣東時，被認為「表現出了自由主義的傾向，但這種傾向在習近平掌權後已經不那麼明顯了」。
經濟「開明派」的去留
中國現任總理李克強在過去近三年的新冠疫情期間，推出了一系列的「紓困」措施支撐中國的經濟；另外他對習近平倡導的「清零」政策保持沉默，使外界觀察人士認為中共高層在如何平衡疫情管控和經濟復甦之間存在分歧，甚至出現了政治鬥爭。
在相當長的一段時間內，海內外互聯網上有關「習下李上」的揣測甚囂塵上，但10月12日中共第十九屆中央委員會第七次全體會議公報上對習近平的高度讚揚，無疑再次發出明確的信號：習近平將連任中共總書記，繼續掌控中國黨、政大權。
公報稱，中國共產黨確立習近平「黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，全黨要深刻領悟『兩個確立』的決定性意義。」
不過，熟悉中共政治的觀察人士仍然認為，李克強雖然將很快離任總理一職，但他將仍然活躍在中共高層政治體系中。
有學者向台灣《中央社》表示，李克強可能擔任的國家領導人職務包括：國家副主席、全國人大主席或中國人民政治協商會議（CPPCC）全國委員會主席。
在外界看來，隨著中共二十大的人事變動，離開掌管中國經濟領導層職務的其他「開明派」或者「改革派」官員還包括：
- 現年70歲、被稱為中國「經濟沙皇」的現任國務院副總理劉鶴。他曾是習近平處理經濟事務的得力助手，負責監督國有企業和金融部門的改革，以及領導與美國的經濟談判。
- 64歲的中國人民銀行行長易綱。
- 66歲的中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清，預計也將離任。
中國經濟面臨哪些挑戰？
香港親北京的新聞網站《HK01》指出，「毫無疑問，新的（中國）經濟領導團隊將面臨前所未有的挑戰」。
該網站說，中國可能無法實現今年的經濟增長目標，經濟「處於低谷」，需要在房地產危機和零關稅政策的背景下找到出路。
由於中央政府不斷重申經濟調控的「穩定性」，《HK01》表示相信在即將召開的20大黨代會上不會有新的經濟政策提法。
而香港《南華早報》則引述總部設在華盛頓的智庫布魯金斯學會的中國問題專家李成的分析認為，新總理的人選可能表明中國的經濟政策「重在保持延續性而不是改變」。
中國的全國政協委員屠海鳴在《香港經濟日報》的評論中說，習近平的「共同繁榮」政策將在議程上佔據更高的位置。他還建議，北京應繼續開放，以對抗西方的脫鉤、封鎖和制裁。
新加坡《亞洲新聞台》（Channel NewsAsia）刊登新加坡國立大學東亞研究所的主任伯特．霍夫曼（Bert Hofman）的評論文章，分析了中國目前經濟放緩及其四個原因：
- 房地產熱潮正在退去
- COVID-19動態清零政策擾亂了經濟活動，抑制了消費者信心
- 俄羅斯入侵烏克蘭，間接影響了中國對西方經濟體的出口
- 中國提倡的「共同繁榮」意識形態目標已經抑制了投資環境
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。