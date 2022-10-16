中共二十大：兩張圖看懂「習近平的三個重要職位」與「中國最高領導層架構」
我們想讓你知道的是
在此次五年一屆的黨代會上，習近平很有可能將保留黨中央總書記和中央軍委主席兩個職務，然後在2023年春天舉行的全國人民代表大會上，再保留國家主席職務。
圖文：大衛・布朗（David Brown，BBC視覺新聞團隊）、宋婉源補充報導
中國共產黨預計將會讓習近平進入第三個五年任期，他被視為毛澤東以來權力最大的中國領導人。
現年69歲的他甚至有可能終身擔任中國國家主席。
習近平的三個重要職位
- 中共中央總書記
- 中國國家主席
- 中央軍事委員會主席
他也被視為「領袖」或者「最高領導人」。
在此次五年一屆的黨代會上，習近平很有可能將保留黨中央總書記和中央軍委主席兩個職務，然後在2023年春天舉行的全國人民代表大會上，再保留國家主席職務。
黨代會如何舉行？
約2300名代表將會齊聚天安門廣場旁的人民大會堂，進行為期約一周的會議。
當中有大約200人將被選為中共中央委員會委員，另有約170名候補委員。
中央委員會將會選舉25人進入黨的中央政治局。
中央政治局將會對政治局常委作出任命。
他們在權力架構上就是精英中的精英。
目前中央政治局常委有七人，包括黨中央總書記習近平。
他們全為男性。
並不是所有的事情都會在黨代會上全部完成。
黨代會結束之後的那一天，新的中央委員會將舉行全體會議。
黨代會的重要性
習近平領導的是世界第二大經濟體，也是世界最大的軍事武裝力量之一。
一些分析人士指，他可能會在第三任期將中國推到一個更加專制的政治立場上。
「習近平治下的中國正走向一個極權的方向，」倫敦大學亞非學院（SOAS）的曾銳生（Steve Tsang）教授說。「毛澤東治下的中國是一個極權體系。我們還沒到那個程度，但是我們正在向那個方向走。」
曾教授表示，此次黨代會可能會修改黨章，讓「習近平思想」更進一步奉為黨的指導思想。
「習近平新時代中國特色社會主義思想」是習近平式的中國社會主義，這是一種堅定的民族主義哲學，對私人企業有高度懷疑。在他的領導下，中國當局已經在好幾個經濟領域打壓了一些巨頭企業。
「如果是那樣的話，這實際上就是讓他成為獨裁者了，」曾教授說。
在黨代會上揭曉的中國最高領導層，將會對廣泛的政策進行制定。有關中國未來走向的任何一點蛛絲馬跡，都會被全世界密切關注，特別是在一些關鍵的問題上：經濟、政治、外交和環境事務。
中國的經濟挑戰
中國經濟在最近數十年一直保持繁榮。
但是現在，中國在新冠疫情封控下面臨著嚴重的經濟不穩，物價上漲，還有重大的房地產危機。
烏克蘭戰爭引發對全球衰退越來越大的恐懼，這也打擊對中國經濟的信心。
在習近平任內，經濟增長幅度低於江澤民、胡錦濤等前任領導時期。
一些分析人士稱，共產黨執政的合法性高度依賴於其是否能給中國民眾提供高收入和好工作。
因此，如果未來五年經濟表現不佳，就可能會給習近平帶來嚴重的政治危機。
本屆黨代會將會為央行行長、總理等經濟領域的關鍵角色人員變動創造條件。
新冠「清零」政策
中國的新冠「清零」政策，是習近平的標誌性政策之一。
在世界很多地方都在回歸正常之際，中國當局卻加強力度嚴控疫情爆發，包括嚴厲的封鎖、大規模檢測和長時間的隔離。
據報導，最近多個星期，包括深圳、成都在內的多個城市都曾經被全面或部分封鎖，數以千萬計的居民受到影響，很多行業備受干擾，公眾的不滿也時有報導。
習近平表明要「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。
在黨代會前夕或會議期間若出現大規模爆發，將可能破壞習近平的執政形象。
一些觀察人士指，中共可能會利用黨代會宣佈防疫取得勝利，然後終結新冠「清零」政策。
或者，中共會堅持，中國不像其他國家，它重視人民生命高於經濟利益，這樣「清零」政策就將繼續。
台灣與西方
在與西方的關係上，習近平也偏好強硬路線，特別是在台灣問題上。
美國眾議院議長在8月訪問台灣，促使中國在台灣島周邊舉行軍事演習，當中還進行了導彈實彈試射。
中國就一直把台灣看作是它的一個背叛省份，最終必將歸入北京控制之下。台灣則自視為區別於中國大陸的地方。
習近平曾表示，與台灣的「統一」要在2049年，即中共建政100週年之前必須實現——而且並未排除通過武力實現的可能。
安全專家指，中國若接收台灣將動搖美國在西太平洋或更廣大區域的影響力。
台灣對西方而言，具有重大戰略意義，它是所謂「第一島鏈」的一部分——這是指亞太區域數十年來與美國結盟的一長串地帶。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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【馬力歐陪你喝一杯】TCCF創意內容大會 - 未來內容展「擴增宇宙，運算中」打通文化與科技的任督二脈！專訪文策院文化科技處處長李懷瑾、策展人馮建彰
我們想讓你知道的是
究竟什麼是「未來內容」？沉浸式展演的發展趨勢又是什麼？我們邀請到文策院文化科技處處長李懷瑾與本屆未來內容展策展人馮建彰，分享有關XR娛樂體驗的第一手觀察，還有今年未來內容展必看的作品。
收聽管道如下：
即將在11月3日至13日登場的TCCF創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest），今年邁入第三屆，其中的未來內容展集結了年度最具代表性沉浸式國內外作品，以「擴增宇宙，運算中」為主題，匯聚橫跨NFT、XR、互動投影、LED、APP等多種體驗媒介，並展演IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、視覺藝術、文化資產、出版等不同的內容領域，可說是全年度結合文化科技與商業規劃最有看頭的展會。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到本屆未來內容展策展人——「二馬」馮建彰，和我們暢談他的策展理念，同時也邀請文化內容策進院（文策院）文化科技處處長李懷瑾Grace，和我們聊聊她豐富的XR策展經驗，與聽眾讀者剖析目前沉浸式內容展演發展的最新趨勢，並分享如何透過沉浸式體驗在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋，開啟未來內容的各種發展可能。
打通創作者任督二脈的最佳場域
在擔任本次未來內容展策展人以前，其實二馬主要從事流行音樂演唱會工作，二十多年累積了上百場演唱會舞台設計經驗。直到幾年前他受邀擔任高雄電影節XR單元評審，當時一口氣看了30多部最新的XR作品，讓他簡直大開眼界。二馬嘆道：「那時候對於我一個從來沒有做過XR內容的人來說，真的是打通任督二脈的創意來源。甚至讓我覺得如果再繼續做一般的舞台設計，我也太淺了吧！原來那個宇宙這麼大，你看到的不僅是作品，而是那個宇宙已經有個洞口，你應該要跳進去！」
彼時的驚艷，讓二馬不僅轉型做創作，也爭取策劃今年的未來內容展，希望能帶給更多像他一樣的創作者，一個能刺激想像的展演活動。
有趣的是，當年高雄電影節XR單元的策展人正是Grace。一直投入XR內容產業的Grace，也點出目前沉浸式內容展演的難處：「現在XR內容門檻蠻高的，因為可能頭顯 （headset） 不夠普及，此外一些大型的投影互動裝置，展演都相對複雜，而這也凸顯要看到這類型作品的最佳場域就是影展或展會。」Grace也補充說：「除了雄影之外，未來內容展我覺得其實是很好的一個機會，讓台北又多了這樣的一個平台，去展示、討論更多種文化科技應用的可能性。」
還沒到元宇宙，我們仍在擴增宇宙運算中
不過究竟什麼是未來內容？相信有很多人心中有這個疑問。對於這個問題，二馬用VHS錄影帶出租到DVD時代、一路到今天的OTT影音串流的發展史為例。「我們的科技不斷進步，也改變人們接收內容的方式。不過內容的核心是一樣的，可能是電影、戲劇、或音樂劇，只是最後傳遞給你的方式不一樣。」而所謂「未來」，二馬則認為是「用科技的方法，讓你表達你的創作面向，傳遞作品給觀眾。」
如同科幻小說家威廉．吉布森（William Ford Gibson）的名言：「未來已經到來，只是尚未普及。」儘管這一兩年相當火熱的「元宇宙」一詞走進大眾視野，但真正進入元宇宙的人並沒有那麼多。「我們現在身處的，是個一個還在進化、過渡的世代。」二馬說明這次策展主題「擴增宇宙，運算中」，便是想要回應這樣的時代現象。
Grace也補充道：「現在大家都會一直強調我們馬上要去元宇宙，可是在進元宇宙之前，我們現在要處理的其實是虛、實整合的東西。」而未來內容展正是在這樣的大架構下，爬梳台灣在各方面應用的案例以及發展優勢。
例如民俗工藝、宮廟文化與沉浸體驗技術的結合，Grace分享今年參展的XRSPACE 「新台潮宮廟元宇宙」，便是在虛擬環境中還原北港朝天宮從廣場到正殿的實景，從點燈、擲茭、蓋鐘到解籤等參拜儀式，都可以在元宇宙中體驗。已經先參拜過的Grace直說這個經驗非常酷，「他們想像未來在這廟宇的空間，還有其他的文化展演形式，比如歌手可以在這邊辦演唱會。更重要的是，運用新科技打破原本實體的限制，以『新台潮宮廟元宇宙』為例，就是世界各地的人都有機會體驗到我們的宮廟文化。」
除此之外，台灣社會的多元性結合科技強項，幾乎讓任何題材都有機會實現。例如：今年獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎的《無法離開的人》，講述的是台灣白色恐怖的歷史，導演陳芯宜利用VR 360度的技術，使觀眾共感1950年代政治受難者的生命經歷。「這是導演的手法跟他對科技的了解跟應用，才能夠傳遞一般電影看不到的故事。」二馬與Grace都極力推薦大家到未來內容展感受這部作品。
XR是一種新的說故事方式
沉浸式技術不僅有VR，未來內容展強調的是所謂「XR」的多種應用。VR是需要配戴頭顯的；AR則是用手機就能體驗的擴增實境；此外還有數位投影的互動式內容，觀眾完全不需要使用任何裝置，只要進到空間中就能沉浸其中。
「其實現在愈來愈多VR作品，已經藉由一些科技（比如5G），嘗試『多人體驗』的可能性。」Grace介紹了今年國際邀件的作品之一《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame），這是在巴黎聖母院遭大火之後，於虛擬環境中重現的版本，觀眾可以結伴體驗並在VR中看到彼此並且互動。這個案例象徵著在一線的內容創作者之外，沉浸式科技愈來愈有機會觸及到更多族群的人，也逐漸發展出一些商業營運的模式。
而身為VR深度愛好者的二馬，不僅平時運動都戴著VR頭顯追劇，創作上也致力探索VR的潛力。例如這次未來內容展他與高雄市電影館合作的《請神造夢：XR沉浸式演唱會》，預計在展會開始前先在高雄Live Warehouse舉辦一場現場演唱會，「唱到其中兩首歌的時候，現場的人要戴起VR頭顯，你戴上去以後就看不到現場了，可是聽到的是跟舞台上的樂團表演。」二馬說明這裡涉及到的是5G多人同步技術，「頭顯總共有60組，規模非常龐大。」而在未來內容展期間可以體驗的，就會是演唱會當時拍攝的VR版。
雖然這不是二馬首次在演唱會中導入XR技術，但他提到相較於五年前，今天要做到相同的效果成本已經大幅降低。「如果這個公式是成功的，那其實它可被複製。加上VR未來更輕便的話，或變成是MR、AR，你在小巨蛋看演唱會，可能天空可以飄出很多舞台上LED裡面延展出來的動畫。更令人興奮的是，在未來可以參與演唱會的途徑變得更豐富，光是演唱會門票銷售的方式就非常多元了，有現場票、線上同步參與的VR票，還有在現場又參與VR沉浸體驗的票！」顯見沉浸式體驗的商業潛力不在話下。
國內外精彩作品來未來內容展一次看！
今年展區以「擴增宇宙運算中」為主軸，以一系列多重宇宙展現元宇宙的即時特性，帶領大家從現實世界通往虛擬世界的擴增元宇宙，一起探索、思考、體驗並參與其中，感受現在進行式的元宇宙發展。
這次展覽總共匯聚了18件最具代表性的未來內容，除了前面介紹到的精彩案例，最後Grace 和二馬再各自推薦了到未來內容展不容錯過的作品。Grace個人很喜歡的是《天野喜孝VR美術館》，「天野喜孝就是創作《科學小飛俠》的藝術家，今年有來自台灣的團隊邦鼎科技把他所有原本2D的畫作做成一個 VR 美術館，在裡面可以看到天野老師的畫作浮現出來，視覺尺寸大到觀眾幾乎是親臨在它前面。我看那件作品的時候非常感動，因為你沒有想過有一天可以跟它有這樣的接觸。」
二馬則說這次有很多有趣的作品因為空間限制沒辦法放進展場，不過透過5G技術順暢同步主展場之外的其他場館。「光影沉浸作品《無濜》到時候在會場裡面可以體驗，同步連線到台北101的AMBI SPACE ONE，兩個沉浸式空間即時連線，當下兩個地方的體驗消費者會看到彼此。」他認為不論是相關產業的專業觀眾，或者是一般消費者，《無濜》都能帶給大家很多未來想像。
從長遠的角度來展望未來，探勘創意將何去何從，以及技術該如何輔助內容發展，儘管現實仍存在不少技術難題需要克服，但二馬與Grace相信，正在運算中的未來元宇宙，需要針對體驗的便利性進行更多的思考和提升，因為唯有不斷地進化、不斷地演變、不斷地嘗試，才能持續運算出那條打破真實與虛擬的道路，真正開啟元宇宙的大門，將未來掌握在手中。2022未來內容展的精彩可期，二馬與Grace也預告，10月中旬將開放展期間部分作品的體驗預約。聽眾讀者趕快拿出行事曆，記下這場能打通你任督二脈的文化科技盛事吧！
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
TCCF創意內容大會 - 未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫