台北市「熱島」如何退燒？成大提出首個經科學實證的都市降溫指標
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雖然太陽能是很好的替代能源選項，但是學界也在討論太陽能板是否會加劇熱島效應：就像戴帽子，頭髮的確很涼爽，但帽子本身非常燙，當所有建築物屋頂都戴上帽子，會發生什麼事？
環境資訊中心記者 劉庭莉報導
異常高溫今年夏天襲捲全球，為減緩都市熱島效應，台北市與成功大學建築與氣候研究室（BCLab）合作研擬「開發基地降溫指標及都市設計準則」，用科學數據分析升溫成因，調整建築規劃，建立完整的都市降溫策略。
這是我國首次納入科學實證基礎的高溫調適都市設計準則，已有不少建築師表示支持，更建議未來的建築降溫指標，不應納入容積獎勵，因為降溫是對環境的責任，「應該是門檻不是獎勵」。
都市怎麼降溫？北市與成大合作納入科學實證
配合我國淨零路徑，台北市目標在2050年以前，85%既有建築及所有新建築都要達到「近零碳建築」。建築除了自身減碳，也能幫助都市降溫。成功大學建築與氣候研究室（BCLab）自去年起透過氣候觀測資料，掌握台北市的高溫特性及熱點，發現萬華區的人均綠地雖高，卻因建築物密度高、巷弄狹小等因素，居住空間的降溫效果不佳，反而成為台北市的高溫區。
BCLab主持人、成大建築系特聘教授林子平說明，台北市熱島效應主因有四種（綠地不足、通風不良、缺乏遮蔭、人工發熱量大），對應的解方也有四種（水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適、建築節能）。
台北市都發局與BCLab合作研擬「開發基地降溫指標及都市設計準則」，4日舉辦座談會搜集業界意見。除了提出「都市體感溫度指標」（HCI）等量化指標，試圖定義降溫等級，還要研究如何透過設計案的開發強度、地表覆蓋、量體配置等，在開發前評估未來高溫的潛力。
容積獎勵加不加？建築師：降溫是對環境的責任，是門檻不是獎勵
座談會上，建築師皆對降溫指標公式表示肯定，多次擔任台北市都市計劃委員，台北市市政顧問張樞更提醒，不應重蹈綠建築標章的覆轍，當時沒有預期後續會加入政府容積獎勵的措施，讓取得綠建築標章的建商可以提高建坪數，賺取更多的利潤。他認為，降溫是對環境的責任，「這應該是門檻不是獎勵。」
「這不是選擇，是必經之路。」國際氣候發展智庫執行長趙恭岳也認為，若從都市規劃就設計完善，能有效降低建物能耗，同時達成節能與調適。
台北市建築師公會理事鄭凱文則表示，希望規範越簡單越好，綠建築標章行之有年，降溫指標或許能在既有的規範中找到相對應的位置，例如直接用綠建築的參數帶入降溫指標，簡化執行方式。
建築師廖晏瑋坦言，身為中小型事務所，申請綠建築等標章通常委託顧問公司處理，現在建築物已有耐震規範、綠建築、智慧建築標章等種類，對建築師而言「評估越多，枷鎖越多」。
林子平表示，規範太嚴格就需要誘因，未來降溫指標會以公共利益為出發點，並簡化評估，讓降溫效果比較容易達成，畢竟「（協助都市）退燒應該是責任，不該是獎勵。」
太陽能板就像給建築物戴帽子，熱島效應影響有待研究
對於有學者建議降溫指標納入再生能源，林子平說明，遮蔭材料要輕薄且隔熱良好，但太陽能板因材質特性，不但容易蓄熱，也會造成光線的反射，所以目前暫時未將再生能源納入評估指標。
台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授、中研院研究員鍾明光表示，雖然太陽能是很好的替代能源選項，但是學界也在討論，太陽能板是否會加劇熱島效應，就像戴帽子，頭髮的確很涼爽，但帽子本身非常燙。「當所有建築物屋頂都戴上帽子，會發生什麼事？」
都發局表示，會再討論太陽能板的使用與否，避免發生反效果。BCLab團隊承諾，將謹慎考量實務操作上的簡單及便利性，讓建築師能夠更彈性的應用氣候調適手法，達到降低溫度、提升舒適性與居住品質的目的。
而為了取得更精確的氣候資訊，張樞建議，新建案可以設置無人氣象站，即時傳送風向、溫度等天氣資訊。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
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臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
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出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
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