台北市「熱島」如何退燒？成大提出首個經科學實證的都市降溫指標

環境資訊中心記者 劉庭莉報導

異常高溫今年夏天襲捲全球，為減緩都市熱島效應，台北市與成功大學建築與氣候研究室（BCLab）合作研擬「開發基地降溫指標及都市設計準則」，用科學數據分析升溫成因，調整建築規劃，建立完整的都市降溫策略。

這是我國首次納入科學實證基礎的高溫調適都市設計準則，已有不少建築師表示支持，更建議未來的建築降溫指標，不應納入容積獎勵，因為降溫是對環境的責任，「應該是門檻不是獎勵」。

都市怎麼降溫？北市與成大合作納入科學實證

配合我國淨零路徑，台北市目標在2050年以前，85%既有建築及所有新建築都要達到「近零碳建築」。建築除了自身減碳，也能幫助都市降溫。成功大學建築與氣候研究室（BCLab）自去年起透過氣候觀測資料，掌握台北市的高溫特性及熱點，發現萬華區的人均綠地雖高，卻因建築物密度高、巷弄狹小等因素，居住空間的降溫效果不佳，反而成為台北市的高溫區。

BCLab主持人、成大建築系特聘教授林子平說明，台北市熱島效應主因有四種（綠地不足、通風不良、缺乏遮蔭、人工發熱量大），對應的解方也有四種（水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適、建築節能）。

Photo Credit: BCLab 成大建築與氣候研究室（BCLab）依長期氣候及地表特徵，建立出台北市500公尺網格的夏季日間預測氣溫分布圖

台北市都發局與BCLab合作研擬「開發基地降溫指標及都市設計準則」，4日舉辦座談會搜集業界意見。除了提出「都市體感溫度指標」（HCI）等量化指標，試圖定義降溫等級，還要研究如何透過設計案的開發強度、地表覆蓋、量體配置等，在開發前評估未來高溫的潛力。

容積獎勵加不加？建築師：降溫是對環境的責任，是門檻不是獎勵

座談會上，建築師皆對降溫指標公式表示肯定，多次擔任台北市都市計劃委員，台北市市政顧問張樞更提醒，不應重蹈綠建築標章的覆轍，當時沒有預期後續會加入政府容積獎勵的措施，讓取得綠建築標章的建商可以提高建坪數，賺取更多的利潤。他認為，降溫是對環境的責任，「這應該是門檻不是獎勵。」

「這不是選擇，是必經之路。」國際氣候發展智庫執行長趙恭岳也認為，若從都市規劃就設計完善，能有效降低建物能耗，同時達成節能與調適。

台北市建築師公會理事鄭凱文則表示，希望規範越簡單越好，綠建築標章行之有年，降溫指標或許能在既有的規範中找到相對應的位置，例如直接用綠建築的參數帶入降溫指標，簡化執行方式。

Photo Credit: BCLab 成大建築與氣候研究室（BCLab）主持人、成大建築系特聘教授林子平說明，降溫指標的設計架構，是圍繞四大降溫對策及相對應的降溫手段

建築師廖晏瑋坦言，身為中小型事務所，申請綠建築等標章通常委託顧問公司處理，現在建築物已有耐震規範、綠建築、智慧建築標章等種類，對建築師而言「評估越多，枷鎖越多」。

林子平表示，規範太嚴格就需要誘因，未來降溫指標會以公共利益為出發點，並簡化評估，讓降溫效果比較容易達成，畢竟「（協助都市）退燒應該是責任，不該是獎勵。」

太陽能板就像給建築物戴帽子，熱島效應影響有待研究

對於有學者建議降溫指標納入再生能源，林子平說明，遮蔭材料要輕薄且隔熱良好，但太陽能板因材質特性，不但容易蓄熱，也會造成光線的反射，所以目前暫時未將再生能源納入評估指標。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授、中研院研究員鍾明光表示，雖然太陽能是很好的替代能源選項，但是學界也在討論，太陽能板是否會加劇熱島效應，就像戴帽子，頭髮的確很涼爽，但帽子本身非常燙。「當所有建築物屋頂都戴上帽子，會發生什麼事？」

Photo Credit: BCLab 建築師張樞認為，都市計畫應從公園開始，圍繞公園的街道建築向後退縮，維持良好通風，成為都市中的風廊

都發局表示，會再討論太陽能板的使用與否，避免發生反效果。BCLab團隊承諾，將謹慎考量實務操作上的簡單及便利性，讓建築師能夠更彈性的應用氣候調適手法，達到降低溫度、提升舒適性與居住品質的目的。

而為了取得更精確的氣候資訊，張樞建議，新建案可以設置無人氣象站，即時傳送風向、溫度等天氣資訊。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航