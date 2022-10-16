2022/10/16,
印太

野島剛：斷交50年，靠著「民意」形成的台日友好

野島剛：斷交50年，靠著「民意」形成的台日友好
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

對東亞而言，2022年是一個迎接許多歷史事件的年份。5月15日是沖繩回歸日本的50週年；1997年香港回歸後，7月1日剛好是約定「50年不變」的一半，亦即25週年；而9月29日迎來的，是中日邦交正常化與臺日斷交後，這兩個歷史事件的50週年。希望藉由本文思考臺（華）日斷交50年之意義。

文：野島剛

1972年，從唱片A面換到B面的台灣

「中日建交50週年」與「台日斷交50週年」形成一組無限反射鏡。若以唱片來形容，1972年，中華人民共和國成為了唱片的A面，中華民國（台灣）便成為B面（譯註：唱片公司將較為流行的重點歌曲放在A面，較為小眾的曲目則安排在B面）。從1950年代起，經過1960年代，A面與B面逆轉。從蔣介石換成毛澤東，主角換人演出。

中華民國從聯合國消失無蹤，蔣介石與毛澤東也似乎看完了勝負，相繼在1975年與1976年去世。中國的「代表權爭奪戰」，由中華人民共和國獲得勝利，大勢底定。

不過，現在我們日本人眼前見到的中日與台日現況，與50年前相較，呈現出完全不同的樣貌。近年來，比起中日之間呼喊「日中友好」的聲音，更常聽到的是呼喊「日台友好」的聲音。從2000年前後開始，圍繞著歷史問題與尖閣諸島（釣魚台群島）、反日遊行、軍事擴張、稀土制裁等問題，中日關係持續緊張；與此相比，台日之間的情感漸入佳境，逐年愈見明朗。

日本內閣府進行的「關於外交的輿論調查」（2021年度版）之中，對於中國「感到不親近」（43.5％）與「沒有太多想法，但硬要說的話，感到不親近」（35.4％）組成的中國否定派，對比「沒有太多想法，但硬要說的話，感到親近」（17.2％）與「感到親近」（3.4％）的中國肯定派，形成八比二的壓倒性差距。

在中國，對於日本的相關輿論，整體而言，亦很難說是良好狀態。這是中日間近年來基本上沒有什麼變化的輿論結構。

日本人對於台灣展現壓倒性的善意

另一方面，針對日本人的台灣觀感所進行的調查，則呈現對稱性的結果。

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Photo Credit: 台北駐日經濟文化代表處 / nippon.com

台灣的對日窗口台北駐日經濟文化代表處，定期在日本進行輿論調查，根據今（2022）年3月發表的內容，對於「亞洲地區最感親近國家」的提問，回答「台灣」的日本人高達46.6%。回答「韓國」的人有15.8%，「新加坡」12.5％，「泰國」7.9%，「越南」3.1％，「中國」3.0％，台灣大幅領先，明顯位居首位。

台灣的對日輿論亦極為良好，日本對台窗口「日本台灣交流協會」所進行的輿論調查裡，累積了許多資料，相較其他國家，台灣對日本的好感度呈現壓倒性的高度友好。

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Photo Credit: 公益財團法人日台交流協會 / nippon.com

日本與締結邦交的國家變得疏遠，卻與斷交的國家變得親密──仔細一想，真是不可思議。如此現況向我們叩問了什麼？那便是「民意」的重要性。

民主化讓台灣顯現己身

中日關係的開展源自菁英人士之間的關係。日本方面由田中派・大平派（譯註：以田中角榮與大平正芳掌權的二大派閥）所象徵的自民黨親中派、外務省的中國幫（譯註：日本外務省相當於外交部，中國幫的原文為「チャイナスクール」，China School）、朝日新聞等媒體負責擔任鼓吹推動「日中友好」的主要角色。相對於此，中國方面亦以黨、政、官媒作為對日交流的主要窗口。

另一方面，當時的台灣淪為幾乎遭日本社會遺忘的存在。而造成如此狀況的原因在於，台灣當時由蔣介石與蔣經國父子進行獨裁統治，國際形象極為惡劣。

在「日中友好」的耀眼光輝之下，台灣完全籠罩於其陰影之中。其後進入1980年代，台灣經濟開始高度成長，被譽為「亞洲四小龍」，逐漸獲得矚目。即使如此，台灣在日本幾乎是不那麼起眼的存在。

顛覆如此趨勢的關鍵在於台灣本身的變化。李登輝擔任總統的1990年代，台灣展開民主化進程，曾為黨外勢力的民進黨亦擴大政治勢力，台灣的民主主義充滿活力。如此一來，日本也開始提高對於「新台灣」的關注。我將1990年代至2010年的這段期間定位成「台灣進入日本視野的時代」。

即便如此，台灣仍是屈居弱勢的存在。包含筆者曾任朝日新聞台北特派員的時期，直至2010年前後，報社內眾人都說「唯有四年一次的總統大選之際，台灣新聞才會登上頭版。」實際上我在2007年前往台灣赴任後，直至2010年之間，唯有2008年的總統大選，才撰寫了頭版的整頁報導。

改變趨勢的東日本大震災

日本與台灣的相互接近，其決定性因素在於本站亦曾進行報導的東日本大震災之際，來自台灣的援助捐款。當時一般認為捐款金額為200億日幣，若以最近貶值的日幣匯率換算，將高達300億日幣。全世界一枝獨秀的巨額捐款，主要從台灣民眾的小額捐款匯集而成，其後送至日本。從結果來看，這項捐款成為了戰後台日關係裡最大的遺產。

台灣民眾溫厚的關懷與同情，讓日本人由衷感激。其後，呼喊「日台友好」的聲音在日本廣為流傳，雙方的交流亦年年活躍興盛。雖然在這三年之間來往中斷，但懷念對方的日本人出現所謂「喪失台灣症候群（台灣LOSS）」，以及台灣人也有「喪失日本症候群（日本LOSS）」，成為在雙方社會裡常常談論的用語。

所謂外交，畢竟是管理國與國之間的關係，終極目的在於打造出由良好的相互情感支撐的兩國關係。由於日本是民主國家，政府無法實行輿論不支持的外交政策。日本過往藉由ODA（政府開發援助）盛大推展對中友好政策，便是在日本對中國觀感尚佳的時代才得以成立。

在這層意義上，若檢視目前中日之間無法稱作良好的相互情感，以及領袖往來亦艱難的外交關係，從結果來看，可說是個留下諸多遺憾的半世紀。另一方面，相當諷刺的是日本與台灣之間的關係，在沒有正式邦交的狀況下，卻留下了許多成果。

台灣形成一片悼念安倍的氣氛


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