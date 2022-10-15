悼《狼廳》三部曲作者曼特爾：獨一無二的歷史召喚師，開創歷史小說寫作新風格
我們想讓你知道的是
曼特爾開創了歷史小說寫作的新風格，五十多年來筆耕不輟，留給我們十七本著作，包括宏偉的歷史小說，讓我們得以穿越時空，窺看法國大革命時代、亨利八世的複雜世界，也在短篇小說探究政治、孤寂、人際關係、文化衝擊等。
文：廖月娟（《狼廳三部曲》譯者）
悼獨一無二的歷史召喚師：希拉蕊．曼特爾
2020年3月，書迷多年翹首以盼的希拉蕊．曼特爾（Hilary Mantel）《狼廳》（Wolf Hall）系列歷史小說終部曲《鏡與光》（The Mirror and the Light）終於發行。上市的第一個禮拜，每2.7秒就賣出一本。從首部曲《狼廳》2009年出版至今，此系列已兩度榮獲布克獎及華特．史考特歷史小說獎，翻譯成四十一種語言，在全球銷售達五百萬冊。
2019年，也就是《鏡與光》問世的前一年，《衛報》已將《狼廳》評定為21世紀近20年百大好書榜首。《狼廳》系列除了小說，還有BBC電視劇版的《狼廳》（2015年首播）和在劇院上演的舞台劇版。《鏡與光》舞台劇，此刻正在倫敦西區的吉爾古德劇院（Gielgud Theatre）演出，自今年9月23日起（也就是她辭世翌日），到明（2023）年1月23日。
《狼廳》何以能掀起這樣的旋風？如牛津大學神學教授迪爾梅德．麥卡勒克（Diarmaid MacCulloch）所言：「曼特爾透過對克倫威爾的重新想像，重設了歷史模式。」也就是說，歷史不再是鎖在箱子裡的故紙堆，不是史事的堆積，也不是書架上的書卷。透過想像，歷史可能是現在進行式。曼特爾在接受訪問時曾說：「我就像跟克倫威爾生活在一起，我們常常一起散步。」曼特爾讓歷史活了起來，使克倫威爾、亨利八世、凱薩琳王后、安妮王后等歷史人物復活，從書頁現身，走進我們的電視螢幕，出現在劇院舞台，也活在讀者的心中。
在《鏡與光》之後，她有幾個計畫：寫一本場景設在18世紀的小說、以柴契爾夫人為主人翁寫一部劇本等。這個月，她還告訴她的文學經紀人，她已著手寫新小說，寫得正起勁，不料突然嚴重中風，送醫不久就與世長辭。
曼特爾的文學聲名來得很晚。她在57歲（2009）出版的《狼廳》是她的第十二本小說。在此之前，她雖然得過不少文學獎，仍是沒有什麼知名度的小說家，沒有一本書上過排行榜。其實，從兒時到青春期，乃至成年，她一直活在貧窮、孤獨和病痛之中。
她在1952年7月6日出生於德比郡一個叫葛洛索普（Glossop）的小村子，原名為希拉蕊．瑪麗．湯普森（Hilary Mary Thompson）。十一歲那年，父母失和，母親離家出走，帶著她和兩個弟弟，與一個名叫傑克．曼特爾的工程師一起生活。後來，母親和他結婚，希拉蕊也跟著繼父姓曼特爾。她曾在回憶錄《棄鬼》（Giving up the Ghost）中寫道：「我的童年是個複雜句，我一直努力，想完成這個句子，如果寫完，就可以拋在腦後了。」
18歲那年，她在倫敦政經學院攻讀法律，後來轉學到雪菲德大學，在那裡取得法學學士的學位。從青春期開始，她就常飽受疼痛之苦。她去求醫，但醫生誤診，認為她的病痛完全源於精神問題，開立了一堆抗憂鬱症和精神病症的藥物給她服用。她22歲和地理學者傑拉德．麥克尤恩（Gerald McEwen）結婚，大學畢業後，她曾在老人醫院擔任社工，婚後曾和傑拉德在非洲南部的波札瓦那住了五年，後來又在沙烏地阿拉伯待了四年，直到1980年代中期才返回英國定居。
她一直熱愛寫作。然而，1974年寫出的《更安全之地》（A Place of Greater Safety），被出版社退稿（此書直至1992年才出版）。長年病痛加上憂鬱，她向精神科醫生求診，醫生勸她別寫了，找一份工作吧。她真去了一家百貨公司上班，在女裝部當櫃姐。但她仍未放棄她的文學之夢。她在回憶錄《棄鬼》中寫道：「我對我自己說：『如果我有故事靈感，我一定要寫出來。』」
27歲那年她才確診，知道自己病痛的源頭——子宮內膜異位症——由於沾黏嚴重，接受手術，不只切除子宮和卵巢，也切除遭受波及的部分膀胱和腸子。但手術並未終結病痛對她的折磨，之後服用的類固醇等藥物又使她遭受副作用之苦，甚至使她那四十公斤出頭的嬌小身軀，膨脹到近一百公斤。她的日常生活因此大受影響。她說：「我的生活因此受限，能做的事不斷減縮，最後只能做一件事——也就是寫作。」
她在2020年接受《泰晤士報》的採訪時說道，她在高中歷史課上到克倫威爾解散修道院的事跡，這個人物就勾起了她的興趣。日後，她讀了所有和克倫威爾有關的書，發現史書和小說中的克倫威爾就是一個為了追求名利、不擇手段、面目可憎的權臣。她想要打破這種刻板印象，還克倫威爾一個公道。
克倫威爾於是成為《狼廳》三部曲的主角。這系列小說刻畫他的轉變：從卑微的鐵匠之子成為英格蘭最有權力的大臣，乃至最後失去國王的寵信，人頭落地。曼特爾的想像力如萬花筒，呈現克倫爾威的每一個稜角：他是出身卑微的平民、國王的知己，幫亨利八世推動政治和宗教改革，也是英國脫離天主教的關鍵人物。他有野心，但他也博學、能幹、見識過人，也富有同情心。曼特爾想要透過小說解開克倫威爾之謎：他為什麼能翻轉人生、衝破社會階層，依照自己的價值觀、實現自己的理想？又得付出什麼樣的代價？
曼特爾不但是小說家，也是極其認真的歷史學家。她的描述都是有史實根據的。比方說，除了歷史記載，她也會查閱法庭紀錄。身為小說家，「虛構」並不是她的護身符。她說，身為歷史小說家，要對讀者負責，必須呈現正確的歷史，這是她作品的絕對基礎。她又說：「我和歷史學家擁有相同的史料，問題是，要如何看待、利用這些史料。」而她人物刻畫、場景描述的活生，對話之深刻，讓讀者有如在亨利八世宮廷的柱子背後偷聽、偷窺，這種寫作技藝則源自莎士比亞。從小，她就熟讀《莎士比亞》全集，以莎士比亞為文學啟蒙之師。
Tags：
獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
我們想讓你知道的是
用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon