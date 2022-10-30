【繪本】《乖女孩》：人之所以「不聽話」，是因為他的耳朵正在專注傾聽自己的聲音
我們想讓你知道的是
我想誠摯地邀請所有大人跟小孩，讀這本《乖女孩》，我們可以談談，乖女孩露西為什麼「被所有人隱形了」？為什麼牆裡關著這麼多女孩，甚至包括露西的曾祖母？為什麼露西之後大發脾氣、拚命破壞，曾祖母仍讚美她厲害？而閱讀的妳，終究找到妳的聲音了嗎？
文：吳曉樂
乖女孩：乖的時候世界和平（假的），不乖的時候，我是我自己
我以為我不會為了一本繪本而嚇壞，但實際上事情就這麼發生了，我立刻闔上紙頁，彷彿這繪本咬傷了我的手。我起身，心神不寧地走動，又回到書本前，翻下去。我太生氣了——我好氣，氣大家都沒有看見露西在哪裡，氣露西即使消失了仍掛著微笑，因為她想繼續扮演乖巧的、不會造成別人麻煩跟困擾的乖露西。
然後，我突然笑了，露西變了，她尖叫，她揮舞拳頭，她破壞了堅硬的牆壁，她像把銳利的剪刀將壁紙從中劃開，露西說，「夠了」。所有人終於注意到，露西在這，不，不只是露西，很多女孩沿著被露西破壞的高牆，紛紛探出頭來，她們走了出來。太過癮了，才這麼想著，我的笑容倏地凝結，這是繪本，現實裡，我們的社會仍試圖製造一個個乖巧懂事的好女孩，再把她們誘入高牆，徹底關起來。
我常有前往校園演講的機會，常有學生詢問，「如何像妳一樣，有勇氣說出自己的想法」，不意外地，這些問題大半來自女學生。心有所感而發聲，是人的天性，為什麼女孩們竟需要「額外的勇氣」？我想起自己一度也是乖女孩，很長一段時間，我都為了自己「擁有太多想法」而感到不自在，不只一位師長對我說過，「大家都安安靜靜地守規矩，為什麼妳的意見特別多」。他們沒說錯，我的意見確實好多。
曾經，老師因我作業沒交齊而朝我揮動棍棒，我問老師，難道不能用口頭警告，非得用揍的嗎？曾經，長輩糾正我坐下「忘了」併攏大腿，我指著一旁的男孩，質疑為什麼男孩子就不必。每次「頂嘴」，我都為自己召來血淋淋的痛罵，還有大人據此預言我未來長大了必然「沒人愛」，沒有人願意忍受「伶牙俐齒」的女孩。
很多年以後，我驀然回首，才意識到社會一再暗自期許兩種身份的人，最好少說話，女人和小孩。很不幸地，小女孩兩個都是，她們說的每一句話，世人都會忍不住幫她打折，一次，為著妳是女人，一次，為著妳是小孩。看到這，你是否明白露西尖叫的理由？她唯有這麼做，她的聲音才會經歷兩次削弱以後，依然被外界聽聞。
我猜有些讀者，讀到露西「大搞破壞」的那一段會有些不安，懷疑「會不會教壞小孩」。請允許我以人格擔保，此時此刻，我們置身的這個，不允許、不鼓勵、不重視女孩說出想法的環境，才是徹徹底底地——教壞小孩。此時此刻，教室裡可能有一半的學生，無法坦率說出自己的感受，這對教室裡每一位孩子來說，都是無形的損失，我們注定不能坦率、真誠地交流，面對自己的情緒，也承認他人與我們的不同。
這幾年下來，性別平等的觀念受到越來越多人的重視，有時，是一件讓人心碎的暴力案件啟動了我們的關注。在這些案件裡，常有人如此詢問，為什麼女孩不說？為什麼女孩當下沒有抵抗。也許我們應該拿這個問題，質問自己，我們究竟做了什麼，讓女孩的訴說變得如此艱難？說不定，女孩們其實說了，只是那些話語並不被當作一回事；說不定，女孩們選擇了沉默，因為她們看見其他女孩，坦白自己的感受之後，付出慘痛的代價。
《乖女孩》最過癮，也最令我稱許的橋段莫過於，作者們讓露西尖叫，讓露西去打破那面牆，而不是安排一個孔武有力的誰，以「保護露西」之名，代替露西實踐這些任務。只有露西親自發展出來的能力，是別人怎麼樣也奪不走的。我想誠摯地邀請所有大人跟小孩，讀這本《乖女孩》，我們可以談談，乖女孩露西為什麼「被所有人隱形了」？為什麼牆裡關著這麼多女孩，甚至包括露西的曾祖母？為什麼露西之後大發脾氣、拚命破壞，曾祖母仍讚美她厲害？而閱讀的妳，終究找到妳的聲音了嗎？
最後，我想說，社會越是喧嘩，人們就越得用盡全力，才能聽清楚生命本身想和我們說的話。所以，時候，人啊，之所以「不聽話」，並非出於傲慢，而是他的耳朵正在專注傾聽自己的聲音。不覺得此時我們若能（先忍住自己的挫敗）一起隨之靜默，欣賞對方如何緩緩領悟「成為自己」有多重要，是一份很美好、很貴重的禮物嗎？
書籍介紹
《乖女孩（榮獲挪威伯瑞格最佳兒童讀物獎）》，小麥田出版
作者：格羅・達勒（Gro Dahle）
譯者：林蔚昀
繪者：思衛恩．尼乎斯（Svein Nyhus）
「夠了！」
露西大吼，她真是受夠了。為什麼？
從別人看不見的善良孩子，成為一名堅強的女孩，她用她的咆哮鋪平了道路。
內容簡介
看看露西，喔，看看露西！
她像白粉筆，
她像明亮的玻璃櫃，
看看她帶著微笑，
多安靜。
露西乖巧、聽話，卻不曾表達自己的心聲，為什麼？
當孩子沉默，成長的環境能不能有勇氣鼓勵孩子表達情緒與意見？
當大人與孩子都不再害怕溝通，長大的時光會更燦爛；
讓不畏懼的表達自我，成為孩子未來人生的助力。
本書特色
作家林蔚昀鄭重推薦、翻譯：
「我推《乖女孩》五年了，今天很高興可以看到它在台灣出版，我相信它對台灣教育環境的改善、兒童權利／心理健康及性平概念的提升，都會很有幫助和啟發。」
衝破傳統教養：
衝破傳統教養觀點中所崇尚的「乖、安靜、服從、禮貌」，讓曾在類似經驗中感到情緒壓抑的孩子，透過故事得到抒發，尤其主角是「女孩」，讓這個題材更是加入了不少性別反思。
讓孩子不畏懼表達自我：
提供「鼓勵孩子發出自己的聲音」、「反對權威式的服從」這類觀點，讓孩子能夠不畏懼的表達自我，是一本帶領孩子自我成長，也是可以引發許多對話和討論的繪本。
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
我們想讓你知道的是
111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
當兒女在外地打拼，時常會擔心父母獨自在家鄉生活，也不捨見到將父母接至陌生的大城市後，卻因不熟悉環境也沒有相熟的朋友，最後只能孤獨待在家中的情境。為了讓長輩在家鄉也能夠自在活動，智慧時尚打造「屏安福D+卡」，透過傳統平安符信仰意涵的外型，結合定位科技的技術，在家鄉的社區鄰里生活圈中打造安心守護網。
屏安福外型設計成長輩最常使用的平安符香火袋造型，帶著安心又實用，讓長輩願意常常配戴在身上，保持定位資訊的持續性。屏安福採用藍芽感應技術，自動與範圍內記錄位置的微定位（Beacon）裝置進行連結，即時定位掌握長輩行動軌跡，同時結合24小時SOS緊急求助與跌倒偵測功能，在發生事情時可以透過第三方客服，提供即時救援服務並透過電話聯絡緊急連絡人。
為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。