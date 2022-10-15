「板前」並不等同於壽司職人：親方、大將，日本料理師傅到底該如何稱呼？

文：鞭神老師

許多人在吃壽司的時候，常常直接稱壽司師傅為「板前」。這個稱謂雖然沒錯，但是，其實板前這個說法並不等同於壽司職人。

因為壽司是日本料理的一種，所以把壽司職人稱之為板前也可以。然而，由於壽司是日本料理中獨立的技術，就像是天麩羅職人、和菓子職人一樣，所以「和食料理人」和壽司職人是不同的。而他們更是有著板前、親方、大將等不同意涵的稱謂。

首先，我們來看板前一詞。雖然板前學習了許多不同種類的和食，卻不見得會學握壽司的技法。壽司師傅卻是可以從零開始，以素人之姿，直接開始學壽司，而且很少需要去學習燒烤、油炸，以及椀物等的烹調方式。他們的核心工作是各種不同的鮨種的處理，以及每天磨練握壽司的技術。

此外，由於壽司職人多半是在壽司檯與客人面對面接觸，因此也不是只要學關於壽司的各種技術就好，掌握與客人彼此的溝通與交流也是非常重要的一環。

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另一方面，板前又稱做「板さん」，兩者指的都是日本料理/和食料理人。而板前又會因為所負責餐點的不同，不但有著各自不同的名稱，還有著不同的分工與上下關係。

其中「花板」就是板長，是掌管整個料理場的料理長。「次板」的位置僅次於板長，又稱為「脇板」，「脇」在此為支持和輔助之意。「向板」是負責做刺身的板前之意。「椀方」是負責烹調湯品與椀物等菜品的人，也是負責加強料理整體味道的料理人。「煮方」則是負責烹調燉煮菜品的人。

在日本料理的世界裡，能被稱為「板前」的廚師到此為止。

除此之外，尚有負責燒烤類菜品的「焼方」、油炸類菜品的「揚場」，以及負責雜役的「追い回し」等，都是在邁向板長之路所必經的職位。此外，板前修行中的人則統稱為「裏方」（うらかた）。

板前的語源為何？

板前中的「板」，指的是「まな板」，在這個板之前就是「料理場」，而站在這個板之前的人就是「料理人」。「まな板」其實就是我們所說的砧板，它的漢字來自中文的「俎板」，也就肉的調理台，而在過去，日本所有的食材又都被稱為「な」，於是後來演變為日本現在的食材調理台的意思。

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至於「まな板」中的「ま」的語源，則有著代表「魚」和代表「菜」這兩種說法。前者的說法，是因為日本自古以來就把魚稱為「な」，不過由於主食以及其牠食材也被稱為「な」，十分容易搞混，因此就給了魚一個能夠區分的連接詞「ま」，成為了「真魚」（まな）。

另外一種說法，則是「まな板」中的「な」指的是「菜」（な）。不過，這裡說的菜並非蔬菜。在以前的日本，「菜」指的是主食以外的配菜。雖然現在用魚或肉拿來當配菜是理所當然的事，但是在魚與肉是貴重品的時代，它們都被稱之為「真菜」（まな）。

板前的前身：包丁人與包丁式

不過，板前這個對日本料理職人的稱呼是在江戶時代中期才出現的，在此之前，稱之為包丁人或包丁師。包丁人中的「包丁」二字，原本寫做「庖丁」。「庖」在中文裡指的是廚房，而「丁」是從事勞動工作的人的意思。因此「庖丁」就是在廚房工作的人，亦即料理人。日本所說的包丁，正是出自於《莊子．養生主》中庖丁解牛的故事。

平安時代的光孝天皇，參考公家四條中納言藤原山蔭切鯉魚的排列方式，將之採用為宮中的儀式。後來日本人就把在人前切東西的動作稱為「包丁する」，執行這個動作的人則稱之為「包丁人」。而所謂的包丁式，是戴著黑帽子，著宮廷服飾的人坐在很大的俎板前，右手執刀，左手拿筷，在手完全不觸碰在食材的情況下所進行的分切儀式。

包丁式在現在日本神社的「奉納」（向神佛祭奠）之際也時常舉行，而這一起的起源，都是源自這個向天皇獻上料理的淨化儀式。

這個淨化儀式的起源，與日本自古以來，認為萬物皆有神靈的宗教觀所衍生出的對於「不潔」（穢れ/けがれ）的觀念有關。而這個觀念與法國哲學家巴塔耶（George Bataille）的理論不謀而合，認為人類文明不斷將不潔之物排除於我們生活之外，而最終極的排泄物就是死亡後動物的屍體。

由於不潔會帶來不幸，因此日本神道教會進行「禊」（みそぎ）或「祓」（はらえ）的淨化儀式來去除不潔，驅除不祥。天皇在吃魚或鳥類的時候，也需要進行對動物屍體進行祓禊的淨化儀式，這個過程就是包丁式，而這也是對動物獻上自己的生命做為人類食物的感謝儀式。

包丁式的流派

到了平安時代末期，包丁式這個原本宮中的儀式，便成了款待客人的社交儀式。做為公家的主人，會在客人面前親自展演包丁式。處理好的魚或鳥，再由家中的料理人烹調給客人享用。

室町時代，在武士之間相互展演包丁式更是蔚為風行。很快地，包丁式就從由主人在客人面前展示，轉變為由包丁人現身進行的方式。在公家和武家工作的包丁人，由於作法各異，而形成了不同的流派傳承了下來。

除了最早公家的四條流外，還有傳自武家料理——受源頼朝賜姓生間，分別服侍過足利家、織田家、豐臣家，在俎板上直接用手觸碰食材，並用筷子和刀切的「生間流」。當今京都和食店「萬龜樓的」小西重義是其第29代傳人。

除了生間流，還有自公家之流派四條流分出，轉變為武家做法的「大草流」，以及「進士流」、「園部流」等源自武家的流派。這些流派創造了本膳料理的傳統，並將其奧義傳承了下來。