【小說】川端康成《淺草紅團》導讀：當代淺草懷舊旅行指南，日本現代主義與「新感覺派」的實踐文本

我們想讓你知道的是
從江戶到明治時代轉換期的種種二元對立元素：新與舊、道德與效益、理性與感性，以飽滿原色調充塡出淺草的刺眼景觀。川端康成看穿了那些對於科學、文明、效率、美德的追求，在淺草不過是一種表演，換上裝束塗抹妝容就可以上戲進入另一個角色的表演。
文：張文薰（台灣大學台文所副教授兼所長）
【導讀】淺草——虛無而絢爛的世界
如果是從〈伊豆的舞孃〉、《雪國》熟悉川端康成的讀者，翻開《淺草紅團》必然會感到困惑：我到底看了什麼？
首先，「紅團」是一個偶像團體嗎？站C位的是俏皮的弓子、嬌媚的春子、還是帶著憂鬱眼神的明哥兒？一天到晚在淺草大街小巷漫步的「我」又是誰？為偶像魂牽夢縈的粉絲，還是掌握一切的總製作？
〈伊豆的舞孃〉是旅行戀情、《古都》是雙胞胎身世交錯、《雪國》有中年作家的不倫戀，《淺草紅團》卻很難一言簡述故事線。敍事者「我」明明帶有具體目的來到淺草——〈淺草紅團〉要為紅團成員撰寫劇本、〈淺草祭〉想考察稚兒裝束——但之後的敍事走向、「我」的足跡與感受，卻都與這個目的沒有關聯，一再分歧出叉，小說最後也沒有交代這個目的是否達標。
難怪文學評論家前田愛會以「打翻的玩具箱」來形容混亂、缺乏頭緒的初閱讀感受，不過更重要的是，這個看似孩童無心失手或搗蛋的行為，是川端康成刻意為之。一個在十五歲之前就失去所有親人的靑年，不斷藉著在紙上營造的小說世界、在現實的環境中重建孩童時代，試圖藉由發現「童心」來喚起人性的善與美。然後又在下一個瞬間，破壞、捨棄、翻桌顚倒已擁有的安穩靜好。孩童也是人，童心不是未沾染世俗的人性，童心就是人性。
川端康成筆下的少女，正是描寫這種時而純眞無瑕、卻又反覆無常的心靈狀態的具現。谷崎潤一郎筆下的少女春琴、Naomi也令人印象深刻，不過川端康成的少女總是晶瑩剔透卻又脆弱堪憐，即便使壞也讓人心疼。〈伊豆的舞孃〉裡純眞無邪的舞孃小薰，《雪國》裡深情堅忍的駒子與葉子；還有《初戀小說》集中被反覆增寫的初戀對象，這名訂婚後一個月隨即反悔的負心少女原名伊藤初代、暱稱千代，從僅存的老照片中都可以看出她蒼白的容顏輪廓精緻秀美，孤兒般的身世與川端康成相仿，楚楚可憐。談吐大方、性格直快的她卻在川端康成開心準備婚後新居的同時，突然以「非常之事」寥寥數語交代悔婚。原本已描繪讓對方在與自己結婚後，過上「孩童般的生活」的美夢，對方卻連分手、毀婚的理由都不說。
這次背叛成為川端康成追尋終身的謎題，百思不解的他甚至從神祕的命理找答案，歸咎以「千代」為名的人與自己犯沖、或生於「丙午年」的女孩性格特異，來解釋那「美麗、好勝、倔強、好鬥、機靈、花心、三心二意、敏感、尖銳、活潑、自由、新鮮」的衝突矛盾女性，心裡卻始終無法放下。作家只能用他最為擅長的文字來探討心靈之謎，這個為川端康成人生帶來巨大挫折的對象，在《初戀小說》中宛如觀音般化身為千代、三千子、稚枝子、希沙子、加代子，還有弓子。
同名少女弓子也是〈淺草紅團〉的主角、是〈淺草祭〉中「我」心心念念卻未曾現身的故人。少女可以拯救孤單的靈魂，也可以飛蛾撲火般毀棄人生的甜美，從鏡面光潔的靈魂表層割出裂縫，讓藝術家開出罪惡之花蕾。一個具決定性意義的差異是，川端康成是在東京的咖啡店認識千代，而不是在故鄉大阪鄉下、或是伊豆、新瀉的山間。〈伊豆的舞孃〉、《雪國》分別在瑩潤的半島山徑、以及埋卻此身無覓處的漫天雪地中，閃現背負沉重身世的少女身姿。
終將墜入惘惘紅塵的少女，面對冷涼如水的命運，卻仍無私地分享善意與天眞，使主角與讀者在人生徒然與世道艱難的現實中，獲得一絲前進的力量。弓子在《淺草紅團》中，扮演這個牽引讀者心魂的角色，其身世與容顏一樣令人憐惜；但當背景從靑山雪夜的自然換成了高樓入雲、鐵道穿地的鋼筋水泥都市，觀看少女的眼神、烘托反覆神祕個性的環境，勢必有所不同。
同樣是東京都會的主要街區，銀座、新宿都比不上淺草，一處最適合孕育惡之華的地方。除了本書中的〈淺草紅團〉、〈淺草祭〉之外，川端康成的「淺草文」系列還包括〈淺草的姊妹〉、〈淺草的九官鳥〉等共七篇。創作時代與主題，大約都接續在〈伊豆的舞孃〉之後，而在《雪國》之前。「淺草文」系列中時期最早的是一九三○年四月的〈水族館的舞孃〉，最後一篇是未完成的〈淺草祭〉。
順帶一提，〈淺草祭〉從一九三四年九月開始分六回連載，過程中屢次因敗壞風俗而遭受刪除段落的懲罰。時至今日，被川端康成自棄為「拙劣的舊作」（〈淺草祭〉序，頁一五）的〈淺草紅團〉，卻是與《古都》、《千羽鶴》等並列的傳世名作。有趣的是，雖然後來只有〈淺草紅團〉與續篇〈淺草祭〉多次再版，但「淺草文」系列中的「水族館」、「姊妹」、「九官鳥」等意象，卻都在〈淺草紅團〉與續篇扮演重要角色，成為「淺草」這個世界的重要元素。
雖然是續篇，但讀者不妨以推理小說的方式，從事件已經發生的〈淺草祭〉讀起。藝術成就不若〈淺草紅團〉的〈淺草祭〉有相對明晰的結構，故事重心從辻本到白井、村木兩對男女、阿春（就是紅團的春子）、再回到辻本與其同居女性（可能就是弓子），宛如戲劇換幕般的結構，其中糾葛不淸的人際關係圖，可幫助讀者回頭理解換幕更為迅速、場景更為細碎交雜的〈淺草紅團〉。
人物彼此之間交疊關聯，時而對立時而相繫，情緒的高昂沉落、情感的好惡都會依位置與立場的變換，而轉瞬變化。不在其間的人絕難理解：弓子的姊姊在關東大地震那天發瘋，是因為被赤木拋棄或是性侵？為姊姊報仇的弓子設計毒殺赤木之前，對其訴情是為了引君入甕或是求愛？弓子對於發瘋而必須時時照顧的姊姊，有沒有一點怨恨？弓子扮作明哥兒是為了什麼？春子心儀的是明哥兒還是弓子？還有，追究這些答案，眞的有意義嗎？
Tags：
一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon