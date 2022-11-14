來自海洋的警訊：海洋裡也會發生熱浪？對珊瑚礁生態系會造成什麼影響？
我們想讓你知道的是
珊瑚礁生態系是世界上生物多樣性最高的生態系之一，常被稱為「海洋的熱帶雨林」。每年對全球的社會、經濟價值貢獻高達9.8兆美元。珊瑚礁生態系會受到全球氣候變遷造成的海水水溫上升、海水酸化、人為活動干擾、過漁、陸源汙染物等因素影響，造成大規模的珊瑚白化、進而死亡與衰退。
文：王立雪（海洋生物博物館企劃研究組組主任、副研究員）
讀者知道什麼是「海洋熱浪」（marine heatwaves）嗎？海洋熱浪其實類似陸地上的熱浪，只是發生地點在海洋，也就是當地海洋溫度與過去平均海洋溫度相比，出現幾天甚至更久到數月以上的不正常高溫。而這種海水溫度長時間升高的情況，有可能會造成發生地區海域生態的衰退、大量有毒藻類增生、魚類／無脊椎生物因缺氧而死亡或發育畸形，以及海洋脊椎動物（如海龜及魚類）性別比例改變。
海洋熱浪形成的原因通常跟大洋洋流造成的溫暖水團與海氣（ocean-atmosphere）熱交換有關，或是局部空氣因為低氣壓籠罩造成氣溫持續升高，使得海水表面溫度持續上升，再加上環境的風量減少且濕度高，造成海水垂直水層混合降低，而使海水溫度上升更加劇，熱也被累積在海水表層。
海洋熱浪對珊瑚礁生態系的影響
珊瑚礁生態系是世界上生物多樣性最高的生態系之一，常被稱為「海洋的熱帶雨林」。每年對全球的社會、經濟價值貢獻高達9.8兆美元。珊瑚礁生態系會受到全球氣候變遷造成的海水水溫上升、海水酸化、人為活動干擾、過漁、陸源汙染物等因素影響，造成大規模的珊瑚白化、進而死亡與衰退。而生態系中的珊瑚，則是維持珊瑚礁生態系穩定發展最重要的生物。
珊瑚是刺胞動物（Cnidaria），牠的內胚層細胞居住著一種稱為共生藻（Symbiodinium，又名蟲黃藻）的特殊種類渦鞭毛藻（dinoflagellates），屬於細胞內的共生現象。共生藻可以行光合作用，提供珊瑚光合作用產物如葡萄醣、小分子有機酸、脂質等，而珊瑚則可以提供共生藻無機營養鹽與保護。
所謂的珊瑚白化，就是指共生藻死亡或離開珊瑚，使得珊瑚失去共生藻的褐色或綠色，呈現白色或是其他特殊的顏色如藍色、黃色、粉紅色（可能是由於體內大量累積的螢光蛋白）。如果白化時間持續，且造成珊瑚白化的影響因子未能被有效移除，珊瑚就會逐漸死亡。
珊瑚合適生存的水溫介於24 ～ 28℃，若是超過30℃，就很容易會發生白化現象。而海洋熱浪主要會造成海水的水溫升高，如果海洋熱浪發生在熱帶海域，將使原本夏季平均海水溫度就比較高的熱帶海域水溫更高，長期累積的熱緊迫便會導致珊瑚嚴重白化與死亡。
珊瑚死亡後，海洋熱浪會繼續影響珊瑚骨骼上的微生物相、加速微生物的增生，造成珊瑚礁的三維結構被迅速瓦解，進而影響生活於此棲地的其他生物如魚類、甲殼類，使得當地的生物多樣性或數量下降。
利用測量與大數據，分析海水溫度變化並提供珊瑚白化預警
為了因應全球暖化造成的海洋升溫，美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）在2000年建立了珊瑚礁觀測（Coral Reef Watch, CRW），他們在世界各地利用衛星偵測海水表面溫度（sea surface temperature,SST），以及實地以海洋溫度偵測器測量海水溫度，並配合模式分析成功提供了能夠預測大規模珊瑚白化的預警系統。
「DHW」（Degree Heating Week）是珊瑚大量白化最重要的預測指標，主要用來計算當珊瑚面臨的海水水溫比歷史夏季最高水溫還高時所累積的熱緊迫。舉例來說，當預測出的海水表面溫度比歷史上的夏季最高水溫高出2℃且會延續4週，則當地珊瑚累積的熱緊迫就是：
2（℃）×4（週）＝ 8 DHW
這項系統將珊瑚的白化預測分為五大階段：沒有緊迫、白化觀察、白化警示、一級警戒、二級警戒。
沒有緊迫是指沒有熱緊迫及珊瑚白化發生，也就是海水的表水溫度低於當地最高月平均溫度；而白化觀察是指海水表水溫度高於當地最高月平均溫度，但小於珊瑚白化閥值（bleaching threshold temperatures），此時珊瑚面臨低程度的熱緊迫。
白化警示顯示的是海水表水溫度高於珊瑚白化閥值，且累積熱緊迫程度DHW 介於0～4；一級警戒是海水表水溫度高於珊瑚白化閥值，且累積熱緊迫程度DHW介於4～8，此時珊瑚會出現明顯白化；二級警戒，則是指海水表水溫度高於珊瑚白化閥值，且累積的熱緊迫程度DHW 大於8，這時候珊瑚會出現大規模的嚴重白化甚至死亡。
提出珊瑚白化預警，可以讓研究者與管理單位提早介入，例如加強管理、減少珊瑚礁的緊迫，或是其他更積極的作為，降低海水溫度升高對珊瑚礁的衝擊與增加珊瑚礁的恢復力。
海洋熱浪對台灣附近珊瑚的衝擊
台灣過去也曾有多次珊瑚大規模白化的事件。例如1987年第一次在墾丁地區被報導大規模珊瑚白化，後續調查發現是因為第三核能發電廠（核三廠）的溫排水造成，這起事件也讓台灣學者開始注意到溫度對珊瑚的影響。
之後在台灣附近海域的珊瑚也陸續出現零星的白化現象，有些是高溫造成、有些則是特殊生物繁衍，如黑皮海綿（Terpios hoshinota）造成綠島附近海域珊瑚的白化死亡、營養鹽過剩造成大量毛叢狀藻類繁殖，使得台灣西南部海域如小琉球的珊瑚覆蓋率衰退。
除了高溫外，低溫也會造成珊瑚的白化與死亡，像是今（2022）年春天澎湖南方四島，就因為低溫而出現大量珊瑚白化的現象。
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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