「0+7」入境防疫新制13日上路，一次看懂4個情境的防疫規範有何不同？

「0+7」入境自主防疫措施在今（13）日實施。新制上路後，不僅一般民眾，「0+7」也同樣適用於外國團客、境外生與移工，且因應入境新制上路，教育部也對於校園防疫措施作出調整。

這次，《關鍵評論網》彙整了一般入境流程，以及不同群體在入境、自主防疫期間、外出與確診等4個情境時的規範，並整理了現行的校園防疫措施，讓你一次了解在不同狀況下如何因應。

入境流程與自主防疫措施

首先，旅客下機後將在快篩發放區領取4劑快篩，且若入境時無症狀，則可以在領取行李後，搭乘大眾運輸工具前往自主防疫地點，而防疫處所也以「1人1室」為原則，亦即需具備獨立衛浴。

同時，在自主防疫期間的當天或自主健康管理的第1天，民眾也需要進行自主快篩，而在外出前，也需要有2天內的快篩陰性的結果才能夠出門。

另外，若民眾在防疫期間返回工作，指揮中心也建議在重返崗位前進行1次公費家用快篩，且每1至2日於上班前進行1次公費家用快篩。而針對返國的醫療照護工作人員，指揮中心則表示，醫療機構得依傳播風險及工作性質等評估調整篩檢頻率。

此外，在自主防疫期間也不能到醫院陪病，但符合以下例外情形，且經醫療機構評估同意後，民眾在出示探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後，便可以前往探病：

病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件

急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要

病人病情惡化或病危探視

其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意

陪病期間，民眾也需要每日執行家用快篩至自主防疫期滿，而政府也會提供每名住院病人之陪病者1名公費篩檢。

此外，若是民眾在防疫過程中快篩陽性確診，則應該儘速就醫，並由專業的醫護人士評估快篩結果。目前可透過視訊／遠距診療，或由親友亦或者地方衛生局安排到當地診所、衛生所等居家照護的責任院所評估快篩結果。

另外，由於目前仍然禁止確診者搭乘大眾交通工具就醫，因而若是民眾評估後有就醫需求，則可以選擇自行開車、步行、地方衛生局安排就醫，或是由家人及親友進行載送，但雙方皆需戴好口罩。

外國團客入境規定

今日開始，機場也恢復常態的入境通關模式，且取消旅行團的限團令，並開放非免簽證國家的民眾，能夠以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證。另外，包含旅遊團或自由行的旅客在內，入境者均取消開立居家檢疫的通知書，也不用居家檢疫。

關於團體旅客的入境規劃，指揮中心指出，入境的團體旅客皆由旅行社安排專車接送，同時也不得與國人同桌用餐。若是旅客有出現確診的狀況，將由導遊協助，並同樣依照現行轉送與收治流程辦理。

境外生入境流程與防疫規範

教育部表示，境外生在入境後免除居家檢疫，改進行7天自主防疫。並且，學生入境時也不用持有入境許可證明，只要持有入境證件就可以自各機場或港口入境。而境外生所需要遵守的規範，則以有無症狀來區分。

如果學生在入境時無任何症狀，則可以搭乘大眾交通工具，或由親友或學校接送至自主防疫地點，住宿空間則以1人1室為原則，也可以入住學校宿舍。同時，教育部也指出，同日入境的同校境外生可以多人同住一室，而境外生在持2日內快篩陰性的結果後，也可以到校上班與上課。

如果學生在入境時有症狀，則由學校引導搭乘防疫車隊或由學校安排專車，將學生載至自主防疫地點，若是入住學校隔離宿舍，同樣也以1人1室為原則。此外，如果在7天的自主防疫期間，同寢室中有人轉確診，確診者則入住學校的照護宿舍，其他同住室友須依指揮中心規定進行居家隔離、自主防疫。

校園防疫措施調整

因應指揮中心防疫政策的調整，教育部表示，原先如果各級學校教職員工及學生因同住家人確診或同寢室室友確診，須採行居家隔離、自主防疫措施，且不能到校上課與上班。不過，今日開始也調整相關措施，讓教職員工與學生在符合一定條件下仍然可到校。

教育部指出，原則上如果有症狀還是不能到校，但是如果教職員工與學生無症狀，則以有無打滿3劑疫苗來區分。

如果打滿3劑疫苗，則實施「0+7」的規定，民眾在7天的自主防疫期間都可以到校上班與上課。如果未打滿3劑疫苗，則採取「3+4」的防疫規定，民眾在3天的居家隔離期間不能到校，但在4天的自主防疫期間如果沒有症狀，就可以持2日內快篩陰性的結果到校。

移工入境指引

勞動部表示，移工入境前還是維持現有措施，包含完整接種疫苗、入境7日前要在勞動部網站登錄入境後自主防疫點（1人1室、獨立衛浴），並由雇主或仲介自行安排交通工具或租用巴士，協助移工前往自主防疫點。移工入境後，篩檢規範與其他入境旅客相同，必須在入境的第0或1天，以及第3、5、7天必須實施總共4次的快篩，結果須上傳到勞動部網站。

至於自主防疫規範上，勞動部則表示，將依照移工的工作類別而有所不同。

勞動部指出，由於產業移工不會接觸到重症高風險族群，因此與其他入境旅客相同，每2天快篩並上傳結果即可，且自主防疫防疫期間可從事工作；社福移工則必須要在旅館或移工宿舍辦理自主防疫，防疫期間禁止從事工作。不過，考量特殊照顧需求的情形，在經由被照顧者本人的同意下，可安排社福移工在雇主自有地點進行自主健康管理，每日快篩陰性下即可外出以及進行工作。

此外，若移工在自主防疫期間快篩陽性，雇主須協助就醫且及時通報勞動部網站。另外，自主防疫地點若在旅館或自宅，雇主或仲介需安排專車送往加強型集中檢疫所進行隔離；若是其他地點（移工宿舍等），可採就地隔離。

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核稿編輯：翁世航