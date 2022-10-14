《馬華文學與文化讀本》：陳翠梅與廖克發的電影，如何再現了相異的族群關係表述？
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同世代的馬來西亞導演陳翠梅與廖克發，各自的電影作品所處理的流離轉徙題材，對國家的族群關係有不一樣的表述。相較於陳翠梅做出無種族差別、擦拭離散原點和攜帶宿命感的漂泊敘事，廖克發則講述華人意識相對強烈、尋索離散痕跡和深具批判力的流離（亡）故事。前者暗自引出城市化發展和全球化流動問題，後者直接曝露華巫兩族不平等的權力結構。
本文為《馬華文學與文化讀本》的書摘，原文標題為 <大荒與蜂鳥：馬華獨立電影的兩種流徙表述>
文：黃國華（國立政治大學中文系兼任講師）
同世代的陳翠梅（1978-）與廖克發（1979-），是近20年創作能量較為穩定和豐沛的馬華獨立電影人，二人在有限預算內接連講述性別政治、族群互動、流徙經驗、歷史記憶等故事。2021年他們同時帶來新作，陳翠梅劇情長片《野蠻人入侵》亮相於上海國際電影節，後在大馬上映；廖克發有關臺灣二二八事件的紀錄片《野番茄》亮相於高雄電影節，有鑑於導演之前總觸犯不能說的政治禁忌，該作可能跟過去作品一樣，只能公映在家國之外。
此一放映地域和境遇的差異，顯示兩人不同創作傾向。陳翠梅隸屬吉隆坡跨族群的大荒電影公司（成員包括李添興、劉城達和巫裔的Amir Muhammad），主要攝製劇情短片和長片，標榜自己一直製作源自個人生命歷程和現時社會觀察的「私電影」。其電影敘事時空往往不會早於導演1980年代的童年時段，迴避不曾經歷的國家暴力，旨在展示追尋某一事物又徒勞無功的個體宿命，呼應她對「大荒」一詞的解讀：「就是從什麼都沒有，到最後也是什麼都沒有。」對於族群、階級、離散等宏大議題，陳翠梅處理得相對隱晦、溫和，甚至俏皮（如低成本科幻短片Dream #2: He Slept too Long和One Future）。
而留居臺灣並創立蜂鳥影像的廖克發，自比為小隻而努力的蜂鳥，以小擊大，在臺灣自由環境下無所顧忌地直探歷史幽徑，紀錄片表現尤為突出。廖克發多從當下已見裂痕的家族或種族關係，往前追溯錯過的「家／國」記憶，傷痕的可能源頭：馬共、「五一三事件」、1920年代被禁映的《新客》，向我們揭示被遮蔽的大歷史創傷。
我們可從陳、廖二人所共同處理的流離轉徙題材，觀察他們如何經營出不同線條（單線與多線）、重量（輕盈與厚重）以及織法（布滿瑣碎的生活細節，疊加駁雜的歷史訊息）的影像故事。
陳翠梅電影經常出現想往外出走的大馬華人女性，但結局往往並不圓滿。如《每一天每一天》（2009），一位華人婦女忽然想去秘魯追尋寫作夢想，然而目前她持續困在密閉的臥房、廚房和車內。片尾看似無意義的玄談：蒼蠅飛入行進中的車子，是牠還是車子在動？或表示移動的白費心力，不停飛行的「蒼蠅／她」可能並無任何移動，只是地面向他們衝來。
《丹絨馬林有棵樹》（2004）和《愛情征服一切》（2006），女主角同為從鄉到城的華人少女，想獲得愛的回應或憧憬更好的未來，前者迎來什麼都沒發生的情感結局，後者則付出慘痛的肉體代價。雖然導演不給出保證成功的出走結果，卻讓女人們維持流動、主動、「在路上」的狀態，給予女性離家尋覓自我價值的無窮動力，對應導演實踐創作理想而無休止漂泊的現實處境：從關丹漁村到吉隆坡、北京和歐洲。
《丹》一度提及女主角未來可能遠赴臺灣發展，隱隱然批判在「馬來人至上」國策下，大馬華人只能不停向外逐水草而居，但導演並不在種族課題逗留太久。陳翠梅成長於馬來人聚集的漁村，自言種族相融的童年印象，促使她的影片少見華巫兩族對立場景，馬來人多是友好和淳樸，馬來鄉村更是修補人物關係之所在。2010年首部馬來語長片《無夏之年》（2010），陳翠梅進一步提示漂泊並非華人專屬命運，城鄉貧富差距，亦將部分土地之子（Bumiputera）的馬來人推向異地。導演把無根漂流的癥結，指向不平衡的城鄉發展，而非不對等的種族權益。
陳翠梅另兩部短片《南國以南》（2005）和《馬六甲夜話》（2013），是她少數格局稍大，觸及華人離散史之作。《南國以南》以1980年代關丹漁村為背景，透過華人家庭重複「吃」的生活儀式，還有越南難民向當地華人以黃金換米飯的情節，導演輕巧地喚回昔日華人下南洋「搵食」的求生記憶，南國無休止重演離散情境。惟片尾越南人焚燒逃難的船，預示落地生根、告別原鄉、終止離散的可能性。
至於《馬六甲夜話》，對「原鄉與離散」主題做出別樣詮釋。導演在馬六甲街頭尋人誦讀郁達夫〈馬六甲遊記〉，看似為大馬華人與中國南來文人建立跨時空對話。然而，全程無聲的朗讀暗示聯繫的失效，最後字幕述及：「有時候你狡猾地跟人說，你的原鄉是希臘。或者你故作聰明地狡辯：原鄉不是一個空間，而是時間。原鄉是我們無法回去的過去」，藉由時間化原鄉，鬆動原鄉即為中國的認定，擴大流徙內涵：只要持續成長和移動，任何人將處在永久漂泊狀態。
相較於陳翠梅做出無種族差別、擦拭離散原點和攜帶宿命感的漂泊敘事，廖克發則講述華人意識相對強烈、尋索離散痕跡（突顯鄉音福州話，探訪第一代福州移民在實兆遠上岸的遺址）和深具批判力的流離（亡）故事。前者暗自引出城市化發展和全球化流動問題，後者直接曝露華巫兩族不平等的權力結構。
2016年廖克發成名作《不即不離》，記述被大馬政府驅逐的馬共（以華人為主），如何逃向膠林深處、中國和泰國邊境，逐漸成為被「遺」忘的、被視為多「餘」的「魚骸」。導演採取「由下而上，由家至國」敘事方式，從追問父親的失責，一路追蹤到同樣對家失責，卻對國盡責的馬來亞共產黨祖父及其同輩。電影往返於家族史與馬共史，官方檔案與庶民口述之間，藉由四處走訪禁止入境的馬共倖存者，重繪一幅被遮掩的、弔詭的、沉重的歷史巨畫：那是革命建國的激情時代，也是拋家棄子的悲情時代。
被官方看做單一華裔族群恐怖組織的馬共，他們或死亡或流亡的命運，延續至後代華人，促成馬華社群「漂泊無終時」，對國家、異族或上一代家人，保持若即若離的緊張關係，總感覺身體懸空在土地之上，有隨時出走的慾望（包括導演自身）。有趣的是，電影還以另類的懷舊悄悄挑戰國家大敘事。片頭播放的大馬國歌前身——印尼情歌（Terang Boelan），暗示曾有一段濃情蜜意出現在國家形成之前；片尾泰南和平村華巫兩族大合舞畫面（中間安插昔日馬共多元族群的生活片段），不僅推翻「馬共=華人」歷史敘述，還暗諷族群融合的願景不在「此時此地」發生，而在大馬的過去和邊境之外。
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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