2022/10/14,
影劇

《馬華文學與文化讀本》：陳翠梅與廖克發的電影，如何再現了相異的族群關係表述？

《馬華文學與文化讀本》：陳翠梅與廖克發的電影，如何再現了相異的族群關係表述？
導演廖克發的紀錄片「還有一些樹」見證馬來西亞殖民時期的種族主義，導致原住民被屠殺，直指各族仍彼此隔閡的事實。Photo Credit: 公視 via 中央社

我們想讓你知道的是

同世代的馬來西亞導演陳翠梅與廖克發，各自的電影作品所處理的流離轉徙題材，對國家的族群關係有不一樣的表述。相較於陳翠梅做出無種族差別、擦拭離散原點和攜帶宿命感的漂泊敘事，廖克發則講述華人意識相對強烈、尋索離散痕跡和深具批判力的流離（亡）故事。前者暗自引出城市化發展和全球化流動問題，後者直接曝露華巫兩族不平等的權力結構。

本文為《馬華文學與文化讀本》的書摘，原文標題為 <大荒與蜂鳥：馬華獨立電影的兩種流徙表述>

文：黃國華（國立政治大學中文系兼任講師）

同世代的陳翠梅（1978-）與廖克發（1979-），是近20年創作能量較為穩定和豐沛的馬華獨立電影人，二人在有限預算內接連講述性別政治、族群互動、流徙經驗、歷史記憶等故事。2021年他們同時帶來新作，陳翠梅劇情長片《野蠻人入侵》亮相於上海國際電影節，後在大馬上映；廖克發有關臺灣二二八事件的紀錄片《野番茄》亮相於高雄電影節，有鑑於導演之前總觸犯不能說的政治禁忌，該作可能跟過去作品一樣，只能公映在家國之外。

此一放映地域和境遇的差異，顯示兩人不同創作傾向。陳翠梅隸屬吉隆坡跨族群的大荒電影公司（成員包括李添興、劉城達和巫裔的Amir Muhammad），主要攝製劇情短片和長片，標榜自己一直製作源自個人生命歷程和現時社會觀察的「私電影」。其電影敘事時空往往不會早於導演1980年代的童年時段，迴避不曾經歷的國家暴力，旨在展示追尋某一事物又徒勞無功的個體宿命，呼應她對「大荒」一詞的解讀：「就是從什麼都沒有，到最後也是什麼都沒有。」對於族群、階級、離散等宏大議題，陳翠梅處理得相對隱晦、溫和，甚至俏皮（如低成本科幻短片Dream #2: He Slept too Long和One Future）。

而留居臺灣並創立蜂鳥影像的廖克發，自比為小隻而努力的蜂鳥，以小擊大，在臺灣自由環境下無所顧忌地直探歷史幽徑，紀錄片表現尤為突出。廖克發多從當下已見裂痕的家族或種族關係，往前追溯錯過的「家／國」記憶，傷痕的可能源頭：馬共、「五一三事件」、1920年代被禁映的《新客》，向我們揭示被遮蔽的大歷史創傷。

我們可從陳、廖二人所共同處理的流離轉徙題材，觀察他們如何經營出不同線條（單線與多線）、重量（輕盈與厚重）以及織法（布滿瑣碎的生活細節，疊加駁雜的歷史訊息）的影像故事。

陳翠梅自導自演野蠻人入侵
Photo Credit: 海鵬影業 via 中央社
馬來西亞導演陳翠梅（右）自導自演新片「野蠻人入侵」，飾演想靠武打戲復出的女星，因為帶著兒子接受訓練，也讓人看見女性在工作與媽媽身分之間的取 捨。（海鵬影業提供）

陳翠梅電影經常出現想往外出走的大馬華人女性，但結局往往並不圓滿。如《每一天每一天》（2009），一位華人婦女忽然想去秘魯追尋寫作夢想，然而目前她持續困在密閉的臥房、廚房和車內。片尾看似無意義的玄談：蒼蠅飛入行進中的車子，是牠還是車子在動？或表示移動的白費心力，不停飛行的「蒼蠅／她」可能並無任何移動，只是地面向他們衝來。

《丹絨馬林有棵樹》（2004）和《愛情征服一切》（2006），女主角同為從鄉到城的華人少女，想獲得愛的回應或憧憬更好的未來，前者迎來什麼都沒發生的情感結局，後者則付出慘痛的肉體代價。雖然導演不給出保證成功的出走結果，卻讓女人們維持流動、主動、「在路上」的狀態，給予女性離家尋覓自我價值的無窮動力，對應導演實踐創作理想而無休止漂泊的現實處境：從關丹漁村到吉隆坡、北京和歐洲。

《丹》一度提及女主角未來可能遠赴臺灣發展，隱隱然批判在「馬來人至上」國策下，大馬華人只能不停向外逐水草而居，但導演並不在種族課題逗留太久。陳翠梅成長於馬來人聚集的漁村，自言種族相融的童年印象，促使她的影片少見華巫兩族對立場景，馬來人多是友好和淳樸，馬來鄉村更是修補人物關係之所在。2010年首部馬來語長片《無夏之年》（2010），陳翠梅進一步提示漂泊並非華人專屬命運，城鄉貧富差距，亦將部分土地之子（Bumiputera）的馬來人推向異地。導演把無根漂流的癥結，指向不平衡的城鄉發展，而非不對等的種族權益。

陳翠梅另兩部短片《南國以南》（2005）和《馬六甲夜話》（2013），是她少數格局稍大，觸及華人離散史之作。《南國以南》以1980年代關丹漁村為背景，透過華人家庭重複「吃」的生活儀式，還有越南難民向當地華人以黃金換米飯的情節，導演輕巧地喚回昔日華人下南洋「搵食」的求生記憶，南國無休止重演離散情境。惟片尾越南人焚燒逃難的船，預示落地生根、告別原鄉、終止離散的可能性。

至於《馬六甲夜話》，對「原鄉與離散」主題做出別樣詮釋。導演在馬六甲街頭尋人誦讀郁達夫〈馬六甲遊記〉，看似為大馬華人與中國南來文人建立跨時空對話。然而，全程無聲的朗讀暗示聯繫的失效，最後字幕述及：「有時候你狡猾地跟人說，你的原鄉是希臘。或者你故作聰明地狡辯：原鄉不是一個空間，而是時間。原鄉是我們無法回去的過去」，藉由時間化原鄉，鬆動原鄉即為中國的認定，擴大流徙內涵：只要持續成長和移動，任何人將處在永久漂泊狀態。

相較於陳翠梅做出無種族差別、擦拭離散原點和攜帶宿命感的漂泊敘事，廖克發則講述華人意識相對強烈、尋索離散痕跡（突顯鄉音福州話，探訪第一代福州移民在實兆遠上岸的遺址）和深具批判力的流離（亡）故事。前者暗自引出城市化發展和全球化流動問題，後者直接曝露華巫兩族不平等的權力結構。

2016年廖克發成名作《不即不離》，記述被大馬政府驅逐的馬共（以華人為主），如何逃向膠林深處、中國和泰國邊境，逐漸成為被「遺」忘的、被視為多「餘」的「魚骸」。導演採取「由下而上，由家至國」敘事方式，從追問父親的失責，一路追蹤到同樣對家失責，卻對國盡責的馬來亞共產黨祖父及其同輩。電影往返於家族史與馬共史，官方檔案與庶民口述之間，藉由四處走訪禁止入境的馬共倖存者，重繪一幅被遮掩的、弔詭的、沉重的歷史巨畫：那是革命建國的激情時代，也是拋家棄子的悲情時代。

被官方看做單一華裔族群恐怖組織的馬共，他們或死亡或流亡的命運，延續至後代華人，促成馬華社群「漂泊無終時」，對國家、異族或上一代家人，保持若即若離的緊張關係，總感覺身體懸空在土地之上，有隨時出走的慾望（包括導演自身）。有趣的是，電影還以另類的懷舊悄悄挑戰國家大敘事。片頭播放的大馬國歌前身——印尼情歌（Terang Boelan），暗示曾有一段濃情蜜意出現在國家形成之前；片尾泰南和平村華巫兩族大合舞畫面（中間安插昔日馬共多元族群的生活片段），不僅推翻「馬共=華人」歷史敘述，還暗諷族群融合的願景不在「此時此地」發生，而在大馬的過去和邊境之外。

j8k3lblx8fnq0vkvq0gju82ro6yfzr
Photo Credit: 關鍵評論網 / 杜晉軒攝
憑《菠蘿蜜》入圍第56屆金馬最佳新導演的廖克發。

猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/10/13,
環境

從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏

從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
Photo Credit：Shutter Stock

我們想讓你知道的是

「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。

隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？

我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。

產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行

歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？

林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」

林副執行長0
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長分享淨零碳排已是世界趨勢

身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」

中鋼0
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
中鋼研發部門鄭際昭副總認同現在國際市場上，未有減碳的企業是難以保持競爭力的

除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」

減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸

既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。

美科0
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
美科實業總經理陳俊偉分享如何從公司內到外，規劃減碳策略

內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。

美科10
Photo Credit：The News Lens Brand Studio

以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。

美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績

智慧國家淨減碳圖表_2_1

至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部工業局環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」

那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。

中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標

智慧國家淨減碳圖表_2_2

尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。

中鋼40
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
中鋼生產部門陳守道副總說明中鋼如何從生產面到投資面，全面邁向2050碳中和目標

除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。

中鋼20
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
中鋼小港廠區內的太陽光電系統

從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做

上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。

除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。

至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。

不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。

國科會科技辦公室 廣告


猜你喜歡