《馬華文學與文化讀本》：陳翠梅與廖克發的電影，如何再現了相異的族群關係表述？

本文為《馬華文學與文化讀本》的書摘，原文標題為 <大荒與蜂鳥：馬華獨立電影的兩種流徙表述>

文：黃國華（國立政治大學中文系兼任講師）

同世代的陳翠梅（1978-）與廖克發（1979-），是近20年創作能量較為穩定和豐沛的馬華獨立電影人，二人在有限預算內接連講述性別政治、族群互動、流徙經驗、歷史記憶等故事。2021年他們同時帶來新作，陳翠梅劇情長片《野蠻人入侵》亮相於上海國際電影節，後在大馬上映；廖克發有關臺灣二二八事件的紀錄片《野番茄》亮相於高雄電影節，有鑑於導演之前總觸犯不能說的政治禁忌，該作可能跟過去作品一樣，只能公映在家國之外。

此一放映地域和境遇的差異，顯示兩人不同創作傾向。陳翠梅隸屬吉隆坡跨族群的大荒電影公司（成員包括李添興、劉城達和巫裔的Amir Muhammad），主要攝製劇情短片和長片，標榜自己一直製作源自個人生命歷程和現時社會觀察的「私電影」。其電影敘事時空往往不會早於導演1980年代的童年時段，迴避不曾經歷的國家暴力，旨在展示追尋某一事物又徒勞無功的個體宿命，呼應她對「大荒」一詞的解讀：「就是從什麼都沒有，到最後也是什麼都沒有。」對於族群、階級、離散等宏大議題，陳翠梅處理得相對隱晦、溫和，甚至俏皮（如低成本科幻短片Dream #2: He Slept too Long和One Future）。

而留居臺灣並創立蜂鳥影像的廖克發，自比為小隻而努力的蜂鳥，以小擊大，在臺灣自由環境下無所顧忌地直探歷史幽徑，紀錄片表現尤為突出。廖克發多從當下已見裂痕的家族或種族關係，往前追溯錯過的「家／國」記憶，傷痕的可能源頭：馬共、「五一三事件」、1920年代被禁映的《新客》，向我們揭示被遮蔽的大歷史創傷。

我們可從陳、廖二人所共同處理的流離轉徙題材，觀察他們如何經營出不同線條（單線與多線）、重量（輕盈與厚重）以及織法（布滿瑣碎的生活細節，疊加駁雜的歷史訊息）的影像故事。

Photo Credit: 海鵬影業 via 中央社 馬來西亞導演陳翠梅（右）自導自演新片「野蠻人入侵」，飾演想靠武打戲復出的女星，因為帶著兒子接受訓練，也讓人看見女性在工作與媽媽身分之間的取 捨。（海鵬影業提供）

陳翠梅電影經常出現想往外出走的大馬華人女性，但結局往往並不圓滿。如《每一天每一天》（2009），一位華人婦女忽然想去秘魯追尋寫作夢想，然而目前她持續困在密閉的臥房、廚房和車內。片尾看似無意義的玄談：蒼蠅飛入行進中的車子，是牠還是車子在動？或表示移動的白費心力，不停飛行的「蒼蠅／她」可能並無任何移動，只是地面向他們衝來。

《丹絨馬林有棵樹》（2004）和《愛情征服一切》（2006），女主角同為從鄉到城的華人少女，想獲得愛的回應或憧憬更好的未來，前者迎來什麼都沒發生的情感結局，後者則付出慘痛的肉體代價。雖然導演不給出保證成功的出走結果，卻讓女人們維持流動、主動、「在路上」的狀態，給予女性離家尋覓自我價值的無窮動力，對應導演實踐創作理想而無休止漂泊的現實處境：從關丹漁村到吉隆坡、北京和歐洲。

《丹》一度提及女主角未來可能遠赴臺灣發展，隱隱然批判在「馬來人至上」國策下，大馬華人只能不停向外逐水草而居，但導演並不在種族課題逗留太久。陳翠梅成長於馬來人聚集的漁村，自言種族相融的童年印象，促使她的影片少見華巫兩族對立場景，馬來人多是友好和淳樸，馬來鄉村更是修補人物關係之所在。2010年首部馬來語長片《無夏之年》（2010），陳翠梅進一步提示漂泊並非華人專屬命運，城鄉貧富差距，亦將部分土地之子（Bumiputera）的馬來人推向異地。導演把無根漂流的癥結，指向不平衡的城鄉發展，而非不對等的種族權益。

陳翠梅另兩部短片《南國以南》（2005）和《馬六甲夜話》（2013），是她少數格局稍大，觸及華人離散史之作。《南國以南》以1980年代關丹漁村為背景，透過華人家庭重複「吃」的生活儀式，還有越南難民向當地華人以黃金換米飯的情節，導演輕巧地喚回昔日華人下南洋「搵食」的求生記憶，南國無休止重演離散情境。惟片尾越南人焚燒逃難的船，預示落地生根、告別原鄉、終止離散的可能性。

至於《馬六甲夜話》，對「原鄉與離散」主題做出別樣詮釋。導演在馬六甲街頭尋人誦讀郁達夫〈馬六甲遊記〉，看似為大馬華人與中國南來文人建立跨時空對話。然而，全程無聲的朗讀暗示聯繫的失效，最後字幕述及：「有時候你狡猾地跟人說，你的原鄉是希臘。或者你故作聰明地狡辯：原鄉不是一個空間，而是時間。原鄉是我們無法回去的過去」，藉由時間化原鄉，鬆動原鄉即為中國的認定，擴大流徙內涵：只要持續成長和移動，任何人將處在永久漂泊狀態。

相較於陳翠梅做出無種族差別、擦拭離散原點和攜帶宿命感的漂泊敘事，廖克發則講述華人意識相對強烈、尋索離散痕跡（突顯鄉音福州話，探訪第一代福州移民在實兆遠上岸的遺址）和深具批判力的流離（亡）故事。前者暗自引出城市化發展和全球化流動問題，後者直接曝露華巫兩族不平等的權力結構。

2016年廖克發成名作《不即不離》，記述被大馬政府驅逐的馬共（以華人為主），如何逃向膠林深處、中國和泰國邊境，逐漸成為被「遺」忘的、被視為多「餘」的「魚骸」。導演採取「由下而上，由家至國」敘事方式，從追問父親的失責，一路追蹤到同樣對家失責，卻對國盡責的馬來亞共產黨祖父及其同輩。電影往返於家族史與馬共史，官方檔案與庶民口述之間，藉由四處走訪禁止入境的馬共倖存者，重繪一幅被遮掩的、弔詭的、沉重的歷史巨畫：那是革命建國的激情時代，也是拋家棄子的悲情時代。

被官方看做單一華裔族群恐怖組織的馬共，他們或死亡或流亡的命運，延續至後代華人，促成馬華社群「漂泊無終時」，對國家、異族或上一代家人，保持若即若離的緊張關係，總感覺身體懸空在土地之上，有隨時出走的慾望（包括導演自身）。有趣的是，電影還以另類的懷舊悄悄挑戰國家大敘事。片頭播放的大馬國歌前身——印尼情歌（Terang Boelan），暗示曾有一段濃情蜜意出現在國家形成之前；片尾泰南和平村華巫兩族大合舞畫面（中間安插昔日馬共多元族群的生活片段），不僅推翻「馬共=華人」歷史敘述，還暗諷族群融合的願景不在「此時此地」發生，而在大馬的過去和邊境之外。