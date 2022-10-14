同樣有殭屍警察與隔世情，星劇《不老傳説》：比《我和殭屍有個約會》更早的「現代殭屍片」
我們想讓你知道的是
提到以現代為背景的殭屍題材華語電視劇，許多人會想到1998年11月30日首映的《我和殭屍有個約會》（台灣片名為《殭屍探長》），這部香港亞洲電視的製作的一代神劇，至2004年共推出了三部曲。不過，網路上居然流傳著所謂的「我和殭屍有個約會IV 不老傳說」…當然這不是真的，其真身是1997年1014日播映的新加坡華語連續劇《不老傳說》。 這部25年前，同樣涉及「殭屍、驅魔、靈異、驚悚、超能力、愛情、親情、神話、民間傳說與歷史」的《不老傳說》，比《我和殭屍有個約會》還早一年上映。
說起以現代為背景的殭屍題材華語連戲劇，許多人會想到1998年至2004年間橫空出世的《我和殭屍有個約會》三部曲，但讀者們是否知道，網路上居然流傳著所謂的《我和殭屍有個約會IV 不老傳說》…當然這不是真的，而是1997年的新加坡華語連續劇《不老傳說》。
就在上個月底，國際影音串流平台Disney+無預警宣佈，10月5日起上架香港「亞視永恒」經典連續劇《我和殭屍有個約會》（以下簡稱《我和殭屍》，該片在台灣播的片名為《殭屍探長》），此消息一起便引起許多影迷們的關注，筆者也不例外。不過來自新加坡的筆者，也想起了一部比起《我和殭屍》還早播映一年，在新加坡和馬來西亞掀起了追劇熱潮的《不老傳説》。
於1997年10月14日首播的《不老傳說》共有20集，如今能在Netflix（限星馬地區），或新傳媒的YouTube、OTT平台mewatch（限新加坡）觀賞。《不老傳說》是新加坡的媒體集團「新傳媒」（Mediacorp）所製作的，當時該機構的名稱是「新加坡國際傳媒機構」（簡稱「新國傳媒機構」）（Singapore International Media, SIM）
或許可以這麼說，儘管光環不比《我和殭屍》三部曲，但《不老傳説》才是當代華語電視劇中的「現代殭屍片」鼻祖。不過，《不老傳說》的誕生，也許多多少少和香港脫離不了關係，就讓筆者娓娓道來。
以南洋為舞台的現代殭屍片
「陰陽兩界風雲變，一生情仇百年牽」。
聚散的你我在紅塵顛簸，
夜那麽黑心著了火，還要糾纏什麽（？）
轉世的你我，
在人間傳説。
月一樣明星不再躲，
倆情從容不迫。
以上的兩段文字，就是《不老傳説》的宣傳文宣，以及主題曲《傳說》其中一段歌詞，該主題曲就是由劇中男主角周初明所演唱，如同歌詞所述，《不老傳説》中的愛情與轉世輪迴的惆悵有關。雖然《不老傳說》沒有《我和殭屍》中的穿越劇情，但男主陳小貴（周初明飾）和女主盧文煙（陳秀麗飾）的愛情同樣讓人動容。
劇情是講述自清朝光緒31年（1905年）至2005年的一百年間，殭屍警官陳小貴與盧文煙的「三世情」，背景從英殖民時期的石叻坡（新加坡），到日本皇軍統治下的「昭南島」（1942至1945年），最後來到2005年的新加坡。而夾在陳小貴與盧文煙之間的宿敵，卻是盧文煙姐姐、南洋女巫師盧雲真。
有所看頭的劇情，還有陳小貴與師傅梁仲歡（精通茅山術的龍虎山第十八代傳人）跟盧雲真百年來的鬥爭，以及身邊的人物是如何被盧雲真變成殭屍的過程，如慘遭盧雲真下降頭慘死而變成殭屍的金文龍，如何讓其子金虎兒、如雙（梁仲歡師妹）變成殭屍。
這幾位《不老傳說》主要人物在劇中的心路歷程，以及部分劇情的世界觀設定，與一年之後由香港亞視推出的《我和殭屍有個約會》的確有異曲同工之妙。例如，這兩部劇的殭屍主角，陳小貴與況天佑分別都在自己的世界扮演著警察，而且總是戴墨鏡，以及兩人都堅持不吸活人鮮血，前者只靠喝番茄汁，而後者以喝醫院的過期血漿來維持生命。此外，雖然陳小貴沒有像況天佑那樣，有和他一起成了殭屍的兒子況復生，但《不老傳說》中也有長不大的殭屍男孩金虎兒。
愛情方面，兩部片的男女主角都是從冤家變知己，唯一的不同點，就是陳小貴經歷與盧文煙三世輪回的分離，而馬小玲和她在秦朝的前世，與況天佑經歷兩世輪回，這就是這兩部連續劇在愛情設定上的異同之處。
值得一提的是，無論是《我和殭屍》或《不老傳說》，都有融合了神話或民間傳說，如前者劇情中有《白蛇傳》的元素，而後者劇中的其中一名女配角–芭蕉精，則屬於南洋地區的民間傳說， 不過這芭蕉精在劇中一反民間傳説中不穿衣服的模樣，劇組特地為她設計著娘惹裝，盡顯了連續劇的南洋韻味。
綜上所述，無怪乎有的中國内容農場、盜版影音平台會把《不老傳説》置入「多元宇宙」，還煞有其事地修改海報，成了《我和殭屍有個約會IV之不老傳説》。
為何叫好叫座的《不老傳說》不拍續集？
雖然《不老傳說》25年前曾風靡新加坡，以及深受新加坡影視文化影響的馬來半島南部的華語觀眾市場，但其實《不老傳說》開播之初是不被看好的，甚至拍攝期間也一波三折。
《不老傳說》是在1997年5月開拍的，當時電視台讓同年的選秀節目《才華橫溢出新秀》冠軍陳秀麗飾演女子盧文煙，搭配也是該節目冠軍出身的周初明飾演陳小貴。
根據當時各家媒體的報導，原定當年9月上黃金檔的《不老傳說》，拍攝期間發生周初明背部受傷的事情，還有飾演芭蕉精的藝人吳怡慧罹患登革熱而被迫休息兩周。因此在拍攝進度受到影響下，《不老傳說》不得不延遲到同年10月14日才首播。
雖然新傳媒找來了兩屆《才華橫溢出新秀》的冠軍搭檔演男女主角，以及當時電視台當家花旦潘玲玲、實力派演員黃亦良演出重要角色，而且也投入大筆預算在在電腦特效，以及汽車、巴士爆破等場面，但《不老傳說》初期的收視率不盡理想，僅達57萬9千人次收看，實屬出師不利。在當時，連續劇的收視率如果超越60萬人次，才屬於不錯的成績。
有趣的是，《不老傳說》播出後，有記者就訪問了對該片表示喜歡與不喜歡的觀衆。不喜歡《不老傳說》的觀衆認爲「冠軍陳秀麗的髮型很『師奶』（阿姨），缺乏時代氣息」，以及不同年代的劇情相互交錯的「新派超時空」剪輯安排也不獲觀眾青睞，有觀眾說「整部戲時空跳來跳去，令人看得不耐煩」。也有觀衆覺得男主角陳小貴的造型，是以1990年代的當紅香港藝人鄭伊健為藍本，也有人覺得是明顯抄襲1994年11月在美國上映的西洋電影《夜訪吸血鬼》（Interview with the Vampire）。
Tags：
職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
我們想讓你知道的是
導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
不僅是農業，智慧水產養殖也和你想像的很不一樣！
除了進行農業轉型外，水產養殖業傳統依賴人力視察、觀察魚塭環境變化的方式也造成人力及時間上的浪費。為解決養殖業者面臨的問題，寬緯科技開發水聚寶智慧養殖監測系統，在養殖池中裝設各式環境AIoT感測器設備，即時偵測水溫、溶氧量、鹽度、酸鹼值及氧化還原電位等養殖池中的環境指標，透過無線傳輸的技術上傳至數據資料庫後，再透過雲端分析平台進行數據分析，依據數據自動啟動水車及設定自動投料。漁民只要透過手機APP即可隨時掌握養殖池資訊，提前防範緊急狀況並減少損失；若遇到暴雨、寒流或極端氣候等突發狀況，水聚寶也會提供異常示警的通知，提醒漁民及時到場搶救或透過AI啟動緊急應變機制。
而寬緯科技不僅想知道養殖池的環境資訊，連池內魚蝦狀況的一舉一動也想掌握手中！寬緯科技引進水底監測設備，透過水下攝影機觀察養殖池中的生長情形，同時利用物件移動追蹤的技術，透過水下攝影機將魚蝦標示刻度，協助機器AI學習更快速辨識魚蝦的成長大小，有效控制養殖池狀態並提升產品品質，幫助業者有效建立養殖履歷紀錄，讓養殖水產品更加安全可靠。
懂吃水產的人都知道，只要食材夠新鮮，生吃也好吃！而為了讓最新鮮的食材能快速送達，首先需要確保食材從捕撈、保存、配送到通路等流程的新鮮程度。寬緯科技結合食安寶冷鏈保鮮技術，透過水分子共振創造的低溫保存狀態，有效解決食材在冷凍過程受損的問題，完美鎖住食材的鮮甜原味。透過導入水聚寶智慧養殖，並結合食安寶協助保存運送，串連從產地到餐桌的整體智慧養殖一條龍，協助雲端與實體通路的串聯與布建。
臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。