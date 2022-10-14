同樣有殭屍警察與隔世情，星劇《不老傳説》：比《我和殭屍有個約會》更早的「現代殭屍片」

說起以現代為背景的殭屍題材華語連戲劇，許多人會想到1998年至2004年間橫空出世的《我和殭屍有個約會》三部曲，但讀者們是否知道，網路上居然流傳著所謂的《我和殭屍有個約會IV 不老傳說》…當然這不是真的，而是1997年的新加坡華語連續劇《不老傳說》。

就在上個月底，國際影音串流平台Disney+無預警宣佈，10月5日起上架香港「亞視永恒」經典連續劇《我和殭屍有個約會》（以下簡稱《我和殭屍》，該片在台灣播的片名為《殭屍探長》），此消息一起便引起許多影迷們的關注，筆者也不例外。不過來自新加坡的筆者，也想起了一部比起《我和殭屍》還早播映一年，在新加坡和馬來西亞掀起了追劇熱潮的《不老傳説》。

於1997年10月14日首播的《不老傳說》共有20集，如今能在Netflix（限星馬地區），或新傳媒的YouTube、OTT平台mewatch（限新加坡）觀賞。《不老傳說》是新加坡的媒體集團「新傳媒」（Mediacorp）所製作的，當時該機構的名稱是「新加坡國際傳媒機構」（簡稱「新國傳媒機構」）（Singapore International Media, SIM）

或許可以這麼說，儘管光環不比《我和殭屍》三部曲，但《不老傳説》才是當代華語電視劇中的「現代殭屍片」鼻祖。不過，《不老傳說》的誕生，也許多多少少和香港脫離不了關係，就讓筆者娓娓道來。

以南洋為舞台的現代殭屍片

「陰陽兩界風雲變，一生情仇百年牽」。 聚散的你我在紅塵顛簸， 夜那麽黑心著了火，還要糾纏什麽（？） 轉世的你我， 在人間傳説。 月一樣明星不再躲， 倆情從容不迫。

以上的兩段文字，就是《不老傳説》的宣傳文宣，以及主題曲《傳說》其中一段歌詞，該主題曲就是由劇中男主角周初明所演唱，如同歌詞所述，《不老傳説》中的愛情與轉世輪迴的惆悵有關。雖然《不老傳說》沒有《我和殭屍》中的穿越劇情，但男主陳小貴（周初明飾）和女主盧文煙（陳秀麗飾）的愛情同樣讓人動容。

劇情是講述自清朝光緒31年（1905年）至2005年的一百年間，殭屍警官陳小貴與盧文煙的「三世情」，背景從英殖民時期的石叻坡（新加坡），到日本皇軍統治下的「昭南島」（1942至1945年），最後來到2005年的新加坡。而夾在陳小貴與盧文煙之間的宿敵，卻是盧文煙姐姐、南洋女巫師盧雲真。

有所看頭的劇情，還有陳小貴與師傅梁仲歡（精通茅山術的龍虎山第十八代傳人）跟盧雲真百年來的鬥爭，以及身邊的人物是如何被盧雲真變成殭屍的過程，如慘遭盧雲真下降頭慘死而變成殭屍的金文龍，如何讓其子金虎兒、如雙（梁仲歡師妹）變成殭屍。

這幾位《不老傳說》主要人物在劇中的心路歷程，以及部分劇情的世界觀設定，與一年之後由香港亞視推出的《我和殭屍有個約會》的確有異曲同工之妙。例如，這兩部劇的殭屍主角，陳小貴與況天佑分別都在自己的世界扮演著警察，而且總是戴墨鏡，以及兩人都堅持不吸活人鮮血，前者只靠喝番茄汁，而後者以喝醫院的過期血漿來維持生命。此外，雖然陳小貴沒有像況天佑那樣，有和他一起成了殭屍的兒子況復生，但《不老傳說》中也有長不大的殭屍男孩金虎兒。

愛情方面，兩部片的男女主角都是從冤家變知己，唯一的不同點，就是陳小貴經歷與盧文煙三世輪回的分離，而馬小玲和她在秦朝的前世，與況天佑經歷兩世輪回，這就是這兩部連續劇在愛情設定上的異同之處。

值得一提的是，無論是《我和殭屍》或《不老傳說》，都有融合了神話或民間傳說，如前者劇情中有《白蛇傳》的元素，而後者劇中的其中一名女配角–芭蕉精，則屬於南洋地區的民間傳說， 不過這芭蕉精在劇中一反民間傳説中不穿衣服的模樣，劇組特地為她設計著娘惹裝，盡顯了連續劇的南洋韻味。

綜上所述，無怪乎有的中國内容農場、盜版影音平台會把《不老傳説》置入「多元宇宙」，還煞有其事地修改海報，成了《我和殭屍有個約會IV之不老傳説》。

為何叫好叫座的《不老傳說》不拍續集？

雖然《不老傳說》25年前曾風靡新加坡，以及深受新加坡影視文化影響的馬來半島南部的華語觀眾市場，但其實《不老傳說》開播之初是不被看好的，甚至拍攝期間也一波三折。

《不老傳說》是在1997年5月開拍的，當時電視台讓同年的選秀節目《才華橫溢出新秀》冠軍陳秀麗飾演女子盧文煙，搭配也是該節目冠軍出身的周初明飾演陳小貴。

根據當時各家媒體的報導，原定當年9月上黃金檔的《不老傳說》，拍攝期間發生周初明背部受傷的事情，還有飾演芭蕉精的藝人吳怡慧罹患登革熱而被迫休息兩周。因此在拍攝進度受到影響下，《不老傳說》不得不延遲到同年10月14日才首播。

雖然新傳媒找來了兩屆《才華橫溢出新秀》的冠軍搭檔演男女主角，以及當時電視台當家花旦潘玲玲、實力派演員黃亦良演出重要角色，而且也投入大筆預算在在電腦特效，以及汽車、巴士爆破等場面，但《不老傳說》初期的收視率不盡理想，僅達57萬9千人次收看，實屬出師不利。在當時，連續劇的收視率如果超越60萬人次，才屬於不錯的成績。

有趣的是，《不老傳說》播出後，有記者就訪問了對該片表示喜歡與不喜歡的觀衆。不喜歡《不老傳說》的觀衆認爲「冠軍陳秀麗的髮型很『師奶』（阿姨），缺乏時代氣息」，以及不同年代的劇情相互交錯的「新派超時空」剪輯安排也不獲觀眾青睞，有觀眾說「整部戲時空跳來跳去，令人看得不耐煩」。也有觀衆覺得男主角陳小貴的造型，是以1990年代的當紅香港藝人鄭伊健為藍本，也有人覺得是明顯抄襲1994年11月在美國上映的西洋電影《夜訪吸血鬼》（Interview with the Vampire）。