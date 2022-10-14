從高階將領「裸退」不求官也不討好，前參謀總長李喜明：我只在意台灣如何避免戰爭
我們想讓你知道的是
前參謀總長李喜明卸任後，未接受任何職位安排，全心宣導他提出的「整體防衛構想」，近日將戰略實務經驗撰寫成《臺灣的勝算》一書，引發國人對不對稱戰略的關注，而他又是怎麼看待國軍現在的建軍方向呢？
文：郭瓊俐
海軍官校正期班、美國海軍戰爭學院畢業，資歷完整且是我國少數潛艦出身的海軍司令，官拜二級上將的李喜明，2016年6月從參謀總長一職屆齡退伍後，未接受任何職位安排，成為極其少數「裸退」的高階將領。
不過，脫下軍裝回到民間的李喜明，並沒有退出江湖，他孜孜不倦在台灣社會宣揚「不對稱作戰」的整體防衛構想。單打獨鬥了近三年，終於因為烏克蘭以小搏大、力抗強大的俄羅斯軍隊入侵，讓李喜明的理論突然成為顯學。
李喜明9月出版新書《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》，第一刷3000本被搶購一空，上市兩週即五刷，創下書市少見的盛況；這本厚達500頁的軍事書籍，也成為各界討論的焦點。總給人一股嚴肅及孤傲感的李喜明，多年推動的理念終於被重視後，笑容似乎也變多了。
李喜明在新書自序中提到，2008年擔任國防部戰略規畫司長時，依令規畫縮減國軍規模的「精粹案」，苦思如何達成兵力精簡、戰力不墜的任務時，啟發他運用當時美軍已經提倡的「不對稱」作戰概念。經過多年思索規畫，2017年他擔任參謀總長時，開始推動整體防衛構想（ODC，Overall Defense Concept）。
不求官：裸退後無職務安排
不過，「整體防衛構想」與國防部主流派的建軍構想不一致；在海軍內部，李喜明力推的微型突擊艇，也與前海軍司令（後擔任參謀總長）黃曙光推動的潛艦方向不同，海軍內「小艇派」與「潛艦派」之爭的說法甚囂塵上。
既不被軍方主流派接受，自己一路提拔的昔日潛艦部屬黃曙光又直達天聽，一手統籌潛艦國造案，一般認為，這是李喜明選擇裸退的原因。而他2019年卸任參謀總長後，2020年起，「整體防衛構想」再也不曾出現在官方文件上，這顯然是讓李喜明更耿耿於懷的事。
接受本刊專訪時，李喜明強調，他從不跟人家談這個人（指黃曙光），因為不值得談。但李喜明對某些人始終還是個威脅，因此他一直表明自己對官宦之途毫無興趣，「你攻擊我幹嘛咧？我太有能力了，我還能寫書，但有能力不見得一定能達到世俗的目的，但也無所謂，每個人最後還是要回歸自己。」
對於選擇裸退，李喜明表示，蔡英文總統對軍人很好也很尊重，「對她個人，我一點心裡不平衡都沒有，我還滿喜歡她的。」蔡總統在他退伍前徵詢過他，他表明已經沒有興趣擔任政府任何公職，但蔡總統殷殷關切，他只好據實回答將受邀到日本擔任訪問學者。結果蔡總統反問，美國有很多智庫，為何不去美國？「我當時還沒脫下軍服，要有紀律感。」李喜明只好接受蔡總統的提議，先到華府智庫2049計畫研究所擔任三個月的訪問學者。2020年2月從美國回台後，全球爆發新冠肺炎疫情，被他延後的日本訪問學者計畫，便一直無法成行了。
失之東隅，收之桑榆，在台灣有充分的時間，李喜明開始撰寫《臺灣的勝算》一書，詳述台灣國防的困境與解方，也說明「整體防衛構想」的建軍與作戰思維。他說明，國安團隊與軍方都不認同ODC，但美國人很認同ODC，因此國安與政治參謀們只得口口聲聲講不對稱作戰；但「不對稱」只是一個名詞，ODC才是具體化落實不對稱的戰略與方法。
花了一年多時間完成這本書，其間俄烏戰爭爆發，烏克蘭以兩枚海王星反艦飛彈，擊沉俄軍強大的莫斯科號巡洋艦，讓「不對稱作戰」成為國內熱門話題，也讓李喜明多年來宣揚的理念成為焦點。他說：「俄烏戰爭幫助了我，另一個程度也算是幫助了台灣。」
李喜明的「整體防衛構想」，是針對兩岸懸殊軍力對比，結合台海戰場環境特性，發展低成本、高效益、數量多、品質精、高存活的武器，將台灣防禦的優勢極大化；這是以「拒止式嚇阻」為理論基礎，以不對稱作戰為執行手段的防衛戰略。他也主張，參考波羅的海3小國及烏克蘭的經驗，由志願軍組成國土防衛部隊，以所在的社區為作戰責任區，展現台灣人民強韌的自我防衛意志。
他認為，台灣軍事不應該投資在華麗昂貴的武器上，應該優先投資具有高存活能力的小型、可分散且機動的低成本武器，例如大量的微型飛彈突擊艇，以及大量的陸射型飛彈、水雷、攻擊無人機與反裝甲火箭等。
不討好：出書讓藍綠都批
不過，李喜明以防衛為主的戰略，在國內一直有所爭議。一位軍事專家指出，台灣也必須發展長程攻擊型武器，可優先攻擊解放軍的渡海載具，因為攻擊也是最佳的防禦。2021年的《國防報告書》中，也將遠程打擊、制空作戰、制海作戰等列為戰力整備優先項目。
李喜明強調，沒有一個方法是萬全的，任何戰略都需要調整，就是要提出來討論和辯論，「問題是沒有這個雅量啊，官方文件連ODC這個名詞都沒有了，就是人走茶涼啦！」從言談中，可以看出李喜明多麼介意「整體防衛構想」徹底消失於國防報告書的現實。
李喜明指出，如果做得到的話，他也支持「源頭式打擊」，問題是台灣並未具備完整擊殺鏈（Kill Chain）的能力，長程飛彈發射到幾百公里外的地方，無法評估效果，而且只靠一點點數量的長程飛彈打到中國，就可以嚇阻嗎？
他說明，嚇阻有三種類型，一是Deterrence by Punishment，就是以核彈等大規模殺傷力武器來嚇阻；二是Extended Deterrence，就是延伸式嚇阻，例如加入北約組織（NATO），攻打任何一個北約成員國，就是和整個北約作戰；三是Deterrence by Denial，就是拒止性嚇阻，台灣唯一可以採取的是這一種，讓中共覺得打台灣損失慘重還拿不下來，可以把中共侵略台灣的時間凍結住。
李喜明
出生：1955年
現職：清華大學台北政經學院和平與安全中心執行長
經歷：參謀總長、國防部副部長、海軍司令
學歷：海軍官校、海軍指揮參謀學院、美國海軍戰爭學院
Tags：
線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
我們想讓你知道的是
關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：