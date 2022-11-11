【專訪】日本參議員佐藤正久：集結自由陣營預防「台灣有事」，日台防衛、安保合作刻不容緩
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2021年2月，自民黨的政務調查會內，自日臺斷交以來首次成立了以「臺灣」命名的政策專案小組。小組主席為黨的外交部會長（採訪當時），有「鬍子隊長」之稱的原自衛隊隊員參議院議員佐藤正久。他向我們說道，在動盪不安的國際局勢下，日本和臺灣應展開防衛合作的想法。
文：高橋郁文
受訪對象：佐藤正久（參議院議員，參議院自民黨國會對策委員長代理、自民黨國防議員聯盟事務局長。1960年出生於福島縣。防衛大學畢業後，進入陸上自衛隊服役。2004年，日本派遣自衛隊到伊拉克時，擔任第一次重建業務支援隊長。2007年退伍後，以自民黨籍參選參議院比例區〔不分區〕並首次當選。現為第3屆。歷任外務副大臣、防衛大臣政務官、黨內國防部會長等）
日本和台灣才是「一衣帶水」的關係
- 請教您和台灣之間的緣分。
台灣，我訪問了五、六次。我在美國陸軍指揮參謀學院留學時，有位來自台灣的同學，他在高雄市任高官時我跟他見了面；他在馬祖南竿當司令官時我也訪問過當地，並受邀參觀了地下司令部、醫院等設施。
我還視察過花蓮。3000公尺以上的台灣中央山脈，對於中國而言，發射飛彈時將成為一大障礙。我感覺要命中花蓮等東部地區十分困難。同時也造訪了當地的空軍基地。
做為國會議員，我經歷了日台執政黨間的「2加2」（外交、防衛政策的領袖級）會談。除此之外，和台灣有關的事務之中，我還致力與帛琉之間的合作，未來打算與美國、澳洲、紐西蘭和台灣之間展開各項合作計畫。
- 當今日本和台灣，即使沒有外交關係，各界都認為處在關係最好的時期。如此深化的友好情誼，您覺得理由何在？
最大的理由，在於彼此間能夠共享價值觀的這一點。同時還有台灣人對日本時代的評價吧。
自由、民主、法治的部分，台灣是一個相當程度上可以共享價值觀的夥伴，和「霸權擴張主義」的中國不同。日本和台灣的民眾彼此在民調上「互有好感」項目也呈現出很大比例。
- 做為自民黨內立案外交政策的立場，您是如何定位台灣的呢？
從地緣政治學來看，日台也是「一衣帶水」的關係。台灣和先島群島只離110公里左右。台灣又處在日本的海上交通線上。日本從海外進口的物資有相當多是經由巴士海峽、台灣海峽的。尤其原油九成以上會通過巴士海峽。對日本而言，說台灣是處在生命線上也不為過。
此外，從經濟安全保障的角度來看，台灣也非常重要。台灣生產著世界最尖端半導體的9成，如果這些工廠停產，很容易想像日美歐等許多國家將遭受慘痛影響。
台灣地處東海、南海、太平洋等三方的地理位置。作為安全保障，台灣究竟是我們自由主義陣營的一員，或是靠近中國這一方，將會影響甚大。從中國來看，如果可以在巴士海峽擁有影響力，潛艦將能從海南島自由出入太平洋，同時也能牽制美國海軍進出南海。
集結自由主義陣營來預防「台灣有事」
- 隨著美中對立的加深，許多人開始討論「台灣有事」的危機性。您認為現在美中和日本最重要的課題是什麼，又應採取什麼樣的態度呢？
對於中國，日本和美國至今都採取「曖昧戰略」，但我認為應該把這個曖昧成分縮小。關於中國所說的「一個中國原則」的官方立場，日本是採取「充分理解、尊重」，而美國則是「ackenowledge」（認識到）。然而如果現狀改變，則將不限於現在的立場。
「不限於現在的立場」這個部分，當現況真的發生改變時，美國是否真的會武力干涉，日本是否會介入，日美都沒有明確表示。但是，如果「曖昧部分」今後不縮小，一旦台灣真的發生事情時，保護當地日僑或是第三國僑民等行動（的準備）將變為非常困難。也就是說，日美和台灣政府之間，有必要針對這件事提前設想並做好準備。
如果這種事情真的發生，外國人的保護和救援將會以美軍來主導。日本政府只想救出日本人的作法將不可行。美軍將全盤掌控，日本等同盟國、友邦國派遣飛機來台灣，對希望撤離的外國人進行身家調查，然後才能搭機離開台灣。
這些暫時避難飛機的降落地點，大概會是日本。有一部分會是菲律賓吧。如果把台灣比做烏克蘭，日本就扮演著波蘭的角色。如同烏克蘭人經過波蘭再往第三國逃難一樣，在台灣有事之際，許多人將會從日本再轉往第三國。
目前事先的協議及準備都尚未開始。但是這次中國在軍演時發射了飛彈，且落彈地在日本的EEZ（專屬經濟海域）。因此國內開始研討的腳步應該會加速。2022年年底公布的「戰略3文書」（作為外交、安全保障根本的「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」以及「中期防衛力整備計畫」的3文書）中，保護僑民、保護國民將會成為焦點。問題在於目前台灣沒有從防衛省派遣的駐地武官。需要解決的事情很多，現在才要開始。
- 想請問您是如何考慮事先防止「台灣有事」的外交。
日本從安倍執政時期，就開始構建在某種程度上可稱為「中國防衛網」的外交行動。有必要整備，包括美國、澳洲、加拿大、英國、法國等自由主義陣營的勢力總和，能大於中國侵犯台灣的能力或軍事力量的態勢。
這就是（台灣的國際政治學者林泉忠教授倡導的）「345中國包圍網」，3是「AUKUS」（美國、英國、澳洲），4是「QUAD」（日本、美國、澳洲、印度），5是「五眼聯盟」（美國、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大）。除此之外，做為中國包圍網還可列舉「CPTPP」（環太平洋夥伴關係協定）、「IPEF」（印太經濟框架）等組織。
如何拉攏NATO（北大西洋公約組織）這點上，也有如「FOIP（自由開放的印度太平洋）」構想。包括英法德的歐洲各國也構建了印太戰略，促使歐洲對該地的關注不斷高漲。
英國脫歐後申請加入CPTPP。在軍事上「伊莉莎白女王」號等航母打擊群也停靠日本，兩國關係不斷加深。航空自衛隊的次世代戰機也將以日英共同開發的方向進行。
安全保障領域的強化關係尤其重要
- 近來美國的政治家、高官不斷地前往台灣訪問，日本是否也在考慮促進雙邊交流？
日本高官的台灣訪問恐怕是不會出現的。不論是首相也好，眾參兩院的議長也罷，都不會有的。好比先前中國在美國眾議院議長裴洛西訪台後以軍演對抗，中國會利用高官訪台為藉口製造「新常態」（New Normal）。例如台灣海峽中台之間的「中線」不存在等主張。當下，日本先採取行動是下策，而且還要考慮在中國的日僑安全。但另一方面，日台間的議員交流應該要更加頻繁。有關人道上的領域、防災等方面應該強化合作關係。
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
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本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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