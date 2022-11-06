用藝術行動服務基隆：城市博覽會之後，海港青年的地方扎根該如何持續？

後疫情時代越來越多人從海外回到家鄉耕耘，Podcast節目「耳朵出遊不出油」新單元「地方耳MAZING」從地方創生角度出發，邀請來賓分享在地故事，無論是從事產業創新還是推動地方城鎮品牌，希望鼓勵更多人返鄉灌溉自己家鄉的土壤，期盼與台灣各界一起顧家鄉拚未來。

基隆正濱漁港星濱山藝術共創的主理人林書豪，在2022基隆城市博覽會上，和意點創異團隊一起負責其中「太平國小」展區，在大眾熟知的廢校活用咖啡書店空間旁策了一個展，是以基隆的「城市參與製造所」為題，跟大家分享林右昌市長這幾年在地方所做，與民眾、社區與學校有關的合作成果。

這個廢校空間活化的過程中，有很多師生投入，像是很多學校在這地方做畢業設計。也啟發他認為其實大家對一個場域空間的想像，除了市政府的角色推動之外，也要讓民間投入思考。

在展覽過程中，團隊遇到很多老基隆人們，對於可能離開了基隆，在台北生活了四五十年，剛好城市博覽會辦起來，讓大家有契機回到基隆。

第一個看到的事情是，原來火車站周邊變那麼大了。不僅如此，書豪也說，在海港的城市裡面來看一座城市的話，海應該是我們很容易親近的，所以公共運輸建設這樣被開放，大貨車交通改道，是能讓所有的觀眾或者市民能用更舒適安全的方式走在火車站周圍。書豪認為有都市規劃背景的市長，將山多離海近的城市空間，做了很完整的整理與規劃。

而身為新基隆人的書豪，已經在基隆住了七年，吸引他的是基隆的海、小街小弄生活步調、以及海港。在2016年參與過日本瀨戶內海藝術祭後，開始用不同的行動，希望在基隆城市中打造一個創意型的場域。

用文化藝術與商業行動服務基隆

「第一個行動比較是透過在地的田野調查，去訪問當地的耆老還有當地漁業的前輩，慢慢去理解它們的過去，慢慢再透過藝術的方式去轉化，傳遞當地的文化歷史。」像是用插畫繪本圖像的方式，讓大家去解過去海女、漁網、造船、修船前輩們所做的工作。而在過程中也瞭解正濱漁港在基隆奠定了現代化漁業的地方，包括周邊有造船、修船、海洋大學、水產試驗所等相關設施。

「第二個行動，除了把文化認同、地方認識做好之外，其實我們更加在乎怎麼讓更多基隆青年回鄉創業。因為我們認為基隆很多青年，其實都通勤到台北上班。這幾年其實我發現隨著城市的空間變化，很多青年朋友也願意回來開店，這個其實我感受滿深的。」

這幾年，基隆的公共空間變得更舒適，遊客與在地人也願意走出來，加深了各區域的交流與市民光榮感，有厲害的魚貨、料理店、咖啡店、甜點店，其中也包括星濱山的團隊夥伴在正濱色彩屋旁開設的民宿，帶出基隆早期與軍事有關的歷史，藉由在防空洞策展，讓大眾走進老地方，重新與當代藝術和老空間互動，進而讓基隆文化性空間有新的事情發生，可以讓觀眾一直想要再訪基隆。

Photo Credit: 中央社

藝術行動如何將與商業社群串接起來呢？書豪團隊提出了「永晝海濱美術館」的概念，也就是社區成為一個生態型的博物館，將區域創業的青年與策展空間串接起來，打造成為一個小型博物館，讓正濱漁港的故事、藝術家、以及餐廳都獲利。而這樣的共好概念，也從海港區域擴展到基隆的山，甚至由於疫情的緣故，也讓多次策展經驗導入了事先預約觀展制度，意外讓團隊也從中有更多可以分析漁港觀光群像的數據資料，能提供給店家做商業策略的經營調整。

不只是空間與議題串連，團隊也透過《海想知道》雜誌串連咖啡業者、中元祭、海鮮料理餐廳等主題，「所有行動都是讓大眾更加瞭解基隆，對內對外。慢慢地更加成熟之後，大家可以一起在未來又回到公共性的參與跟認同裡面，一起再做新的行動，這是一個一直疊、一直疊、一直疊上去的。」

青年諮詢委員、城市議題與改變

書豪作為城市創意空間的營造者，面對公共藝術或公共建設推動過程有困難時，同時身為行政院青年諮詢委員的他，認為培養公共性和公民參與很重要。

像是彩色屋的形成過程，「是屬於由公部門推出，由民間的協會去號召企業募款，油漆商贊助塗布這個建築的立面。而一個公共性的空間，雖然建築是私人的，可是城市景觀是公共的。邀請了文化大學的景觀系郭瓊瑩主任、還有建築師、還有學生，去做在地的顏色調查，再做民眾參與的色票統計跟安排，再慢慢變成彩色屋，其中施工還分三階段。」

也因此，溝通協調與大眾討論參與的過程，也會累積城市的信任及地方認同。

談到公共空間的課題，「溝通再溝通，申請文件一定要到。我覺得還是回到體制上，就是所謂的制度面，到底哪個環節哪裡危險、哪裡不允許？我需要再怎麼樣透過政策或者是條例，讓這件事情被改善起來？就需要很多人來幫忙。」透過制度面的改善釜底抽薪。對於在基隆這幾年在林右昌市長、蔡適應立法委員以及大家的努力下，很多歷史老空間都修繕好，像是要塞司令官邸、正濱舊漁會大樓等修繕後，其實需要更多的企業家投入，或者是有新的人進駐，都創造出能讓大家不斷發想討論的環境。

說到移居基隆的這幾年，觀察到基隆改變最有感的三件事，書豪說是路燈、青年創業與老房子，路燈讓時常下雨、起霧的基隆街道變明亮，也讓公共安全相對會變好。再來是青年創業的氛圍和風氣也提升了，而原先都不敢靠近的老空間也都被打開。

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城市博覽會後的未來基隆思考