台積電法說會：營收較去年同期增加47.9%，毛利率高達60.4%，美晶片禁令南京廠得豁免一年
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台積電財報仍佳，毛利率突破60%，顯示仍極具競爭力，但受到大環境影響資本支出下修至360億美元，而美國對中國的晶片禁令南京廠得豁免一年。
台積電（TSMC）今（13）日舉辦法人說明會，營收較去（2021）年同期增加47.9%，每股盈餘增加79.8%，和前季相比增加14.8%，表現仍然不俗；其中毛利率突破60.4%，顯示極具競爭力，而受到通膨、升息干擾，再度下修資本支出至360億美元，此外美國對中晶片禁令，台積中國南京廠得豁免一年。
台積電營收突破同期高，毛利率破60.4%
台積電公布今（2022）年第三季財務報告，合併營收約新台幣6131.4億元，稅後純益約新台幣2808.7億元，每股盈餘為新台幣10.83元（折合美國存託憑證每單位為1.79美元）。
本季和去年同期相較，2022年第三季營收增加了47.9%，稅後純益增加79.7%，而每股盈餘則增加了79.8%。與前一季相較，2022年第三季營收增加了14.8%，稅後純益則增加了18.5%。
若以美金計算，2022年第三季營收為202.3億元，較2021年同期增加了35.9%，較前一季則增加了11.4%；2022年第三季毛利率為60.4%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.8%。
本季出貨方面，5奈米製程出貨佔2022年第三季晶圓銷售金額的28%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的26%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示：「第三季的營收表現受惠於市場對台積公司領先業界的5奈米製程的強勁需求。」
他還說：邁入2022年第四季，市場對我們領先業界的5奈米製程的需求持續增加，進而平衡了終端市場需求轉弱以及客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，我們預期台積公司的業績將持平。」
市況衰退，台積電資本支出下修至360億美元
據對當前業務狀況的評估，台積公司2022年第4季的業績展望如下：合併營收預計介於199億美元到207億美元之間；若以新台幣31.5元兌1美元匯率假設，則毛利率預計介於59.5%到61.5%之間；營業利益率預計介於49%到51%之間。
此外，台積電受到高通貨膨脹、俄烏戰爭和升息等因素干擾，客戶將增產計畫遞延，再加上半導體庫存調整超乎預期，資本支出二度下修，由440億至360億美元，先進製程7奈米及6奈米首當期其衝，產能利用率銳減，是本次縮減資本支出的主要關鍵。
台積電總裁魏哲家指出，庫存調整的影響持續，估計2023年半導體產業恐陷衰退，但是台積本身仍將持續成長，而相關擴產則按照進度，例如美國亞利桑那州廠部分，目前仍按照進度進行，日本熊本廠也是按照計畫進行中。因此2023年仍會是成長的一年。
至於美國對中國半導體禁令是否影響台積電，魏哲家表示，中國南京廠包含16和28奈米製程有獲得美國政府豁免一年，對於生產不受影響。魏哲家表示，會考量客戶需求及效率來增加海外生產的比重，至於歐洲設廠目前還在評估中。
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核稿編輯：翁世航
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